Budování a rozvoj, náš plán pro Prahu. Tlachající aktivisté musí skončit, vyzývá kandidát na starostu Prahy 5 Januj

V jakém stavu se Praha nachází po čtyřech letech vedení Pirátů, Prahy sobě a dalších?

Narodil a vyrůstal jsem na Praze 7, znám tam spoustu lidí a můžu srovnávat jak vypadá tato městská část dnes a jak vypadala dřív. Všichni mluví o cyklopruzích, ale to pouze špička ledovce, kterou lidé vidí. Nevidí už jak vypadá bytová politika, rozpočet a další věci. Nevědí, že se mohla koupit radnice, místo toho pan Čižinský vysoutěžili jinou budovu za šílené peníze, kde není ani prostor k parkování, pouze cyklostojany. Navíc byl v té budově azbest a přes 100 milionů se zaplatilo za likvidaci azbestu.

Teď už léta žiju na Praze 5 a můj svět je nyní tam. Ať si říká kdo chce co chce, stejně jako byl poslední funkční primátor Prahy Pavel Bém, tak poslední funkční starosta Prahy 5 byl Milan Jančík. Bohužel je to kontroverzní osobnost, někdo říká, že je zloděj, ale kupodivu ten člověk nebyl za nic nikdy odsouzen. Mohu říct, že za pana Jančíka se postavil celý Anděl, radnice i s obchodním centrem a to je to poslední, co se na Praze 5 stalo. Podobně za Pavla Béma na úrovni celé Prahy, postavily se tunely. Ano, také se mluvilo o předražení, ale tunelový komplex stojí, slouží lidem a nikdo si dnes nedovede představit, jak by doprava ve městě vypadala bez toho.

Naproti tomu, co se stalo za paní Krnáčové, pana Hudečka, pana Svobody? Nic. O panu Hřibovi už vůbec nemluvím. Ti nám pouze zneprůjezdnili nábřeží a dalších pár ulic, jednosměrky se dávají obráceně, aby to otrávilo řidiče a z městské policie se stala represivní složka.

Takže pirátské vedení hlavního město zklamalo úplně?

O tom ani nemusíme debatovat. Piráti začínali jako ti, co kopírovali CD, někde kradli software “bohatým” a dávali ho “chudým”. Později se z nich stala ultralevičácká parta několika vyvolených a jak v parlamentu tak na úrovni magistrátu vidíme, že jsou schopni jen chaotických rozhodnutí bez logiky a pozitivního dopadu. Místo svých kamarádů měli angažovat odborníky, kteří svým oborům trošku rozumí, ale k tomu nedošlo. Dnes po čtyřech letech vidíme, k čemu všemu to vedlo.

Současná doba ukazuje, jak moc potřebujeme ve vedení zkušené lidi, kteří umí zvládat krizové situace. Vidíme to i na úrovni vlády. Pan premiér je možná fajn člověk, akademik, ale krizový management naprosto nezvládá, jde to mimo něj. Stejně tak Piráti, jejichž činnost lze charakterizovat jediným slovem, amatérismus. Znám lidi, kteří jsou inženýři a nedokážou natankovat benzín do auta. Chci tím říct, že když má někdo vysokoškolský titul, automaticky to neznamená, že dokáže řídit stát nebo město.

Za uplynulé období nelze najít větší projekt v Praze, který by z hlediska budoucnosti a rozvoje města měl smysl?

Vůbec ne. Realizovala se řada naprosto zbytečných projektů, peníze ze prožíraly, nesmyslně vyhazovaly z okna, aniž by to mělo jakýkoli rozumný smysl. My coby Praha bez chaosu máme jasno v tom, co chceme dělat. Zmíním tu nejpalčivější věc současnosti. Praha vlastní sto procent společnosti Pražská plynárenská, který byl dříve pod vedením schopných lidí a byl v plusových číslech, vše bez problému fungovalo. Dnes je Pražská plynárenská v dluzích, za které nemůže Putin ani současná krize, ale neschopné vedení společnosti. My chceme a máme plán na to, aby si Pražská plynárenská zajistila plyn sama a dala ho Pražanům za nižší cenu.

Je potřeba se na věci dívat racionálně a na prvním místě musí být zájem občanů, normálních lidí. V současnosti jsme svědky toho, že se veškerá politika řídí jakousi doktrínou a pod heslem “zničit Putina za každou cenu” ožebračujeme vlastní národ, občany, průmysl, všechno.

Kam podle vás současný vývoj směřuje?

Doufejme, že ne do pekel, i když to tak zatím vypadá. Z vlády slyšíme nejrůznější výmluvy, proč něco najde, ale necháváme Němce, aby se pakovali na nás, na našich penězích. Prodáváme jim elektřinu, o kterou se doma sami dobrovolně připravili a český spotřebitel nakonec platí víc než Poláci, přestože my vyrábíme elektřiny přebytek. Chápu, že ekonomika je složitá věc, ale je nutné zaujmout racionální a střízlivý pohled. Abychom si vzali druhý svetr a podobné nesmyslné rady od paní Pekarové, to je postavené na hlavu.

Všichni říkáme, že žijeme v demokracii. Pokud si já demokraticky koupím plyn, který si zaplatím, tak co je paní Pekarové do toho, jestli mám otevřené okno nebo ne. Nemluvě o tom, že ještě nedávno všichni radili, že máme pravidelně větrat, hlavně ve školách, aby se nešířil covid. A teď nemáme za celou zimu ani jedinkrát otevřít okno, abychom tím nepodpořili Putina? Zvrácené myšlení. Zase musíme být papežštější než papež. Naši lídři si to nemyslí a to se musí změnit jak ve vedení státu, tak ve vedení Prahy.

