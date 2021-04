Bývalý fotbalový reprezentant Bejbl: Nedokážu si představit, že by UEFA penalizovala Kúdelu na základě domněnek. Určitě má důkazy

reklama

Jak byste okomentoval to rozhodnutí disciplinární komise UEFA?

Pokud disciplinární komise rozhodla tímto způsobem a vydala takto vysoký trest, i když nutno zdůraznit na dolní hranici sazby za podobná provinění, tak se domnívám, že musí mít k dispozici nějaké konkrétní důkazy, které ten rasistický podtext jasně potvrzují. Nedokážu si představit, že by Ondřeje Kúdelu takto tvrdě penalizovali na základě nějakých domněnek. Ale myslím si, že by bylo určitě férové, kdyby komise nechala do toho spisu s důkazními materiály nahlédnout obě strany.

Vy se tedy domníváte, že existují nějaké dosud neznámé a nezveřejněné důkazy v neprospěch slávistického obránce?

Já si jinak nedokážu odůvodnit, proč by si celá komise UEFA vzala lidově řečeno na hrb takovéto rozhodnutí, které jasně vypovídá o provinění projevy rasismu.

Tak například bývalý reprezentační gólman Jan Stejskal minulý týden řekl, že doufá, že komise nerozhodne na základě palcových titulků, kterými se to jenom hemží na britských ostrovech, kde požadují třeba i trestní stíhání nebo doživotní distanc pro Kúdelu apod.

Možná že média v tom rozhodnutí přece jenom sehrála svou roli, nemyslíte?

Ale to jsou jenom domněnky a spekulace, když říkáme, že se nechali unést. Přece těch x členů disciplinární komise nemohlo takzvaně vařit z vody, museli mít jasné důkazy, že k tomu provinění došlo – a média tam nesehrála žádnou roli. Ale to jsou opravdu všechno jenom domněnky.

Kde se ale ty důkazy tak najednou objevily, vždyť ještě před týdnem inspektor UEFA při pohovoru s Ondřejem Kúdelou sdělil, že tedy údajně nejsou žádné přímé důkazy proti slávistickému bekovi. To blafoval, nebo má UEFA opravdu cosi nového a klíčového v ruce?

Je to minimálně poněkud zvláštní, že za týden se ty okolnosti takto změnily. Ale přesto nevěřím, že by se disciplinární komise UEFA prezentovala takovýmto verdiktem bez jasných důkazů.

Ladislav Vízek říká, že s námi UEFA jedná hůře, protože jsme zemí z bývalého východního bloku, že v případě Španělů nebo Angličanů by si to nedovolila... co vy na to?

Já s tím nesouhlasím. Věřím tomu, že disciplinární komise UEFA je nezávislý orgán, který chce ve všech kauzách postupovat naprosto jednotně a mít na každého stejný metr.

A pokud máme tady v Česku ten dojem, že je nám ublíženo, dělejme všechno pro to, aby nás Západ takhle nevnímal, abychom se integrovali – a nehrajme si sami na nějaké otloukánky ze středu Evropy.

Takže opravdu nemáte vůbec žádné pochybnosti?

Tak, co je mi přece jen trošku divné, je fakt, že Ondra Kúdela byl potrestaný prakticky ve všech soutěžích, které UEFA organizuje, zatímco Kamara z Rangers má stopku na tři zápasy pouze pro klubové soutěže. Tomu moc nerozumím.

Vezměme to tedy nikoliv na základě spekulací, ale toho, co jsme viděli na vlastní oči. Zápas Glasgow Rangers – Slavia Praha. Co jste říkal na hru Rangers a na jejich likvidační zákroky?

Tak byl tam nepochybně jeden opravdu likvidační zákrok na brankáře Koláře, dotyčný dostal trest čtyři zápasy, což si myslím, že měl dostat podstatně vyšší sazbu, podle mě minimálně dvojnásobek.

Samozřejmě když vezmu ten zápas, dalo se čekat, že Rangers budou na domácí půdě hrát skutečně tvrdě a od podlahy, ale myslím si, že ta míra agresivity přesáhla rozumnou hranici – a určitě bych udělil hráčům Glasgow Rangers více červených karet, než jenom ty dvě, které dostali.

Vy jste hrál nejvyšší španělskou soutěž za Atletico Madrid. Setkal jste se tam s rasismem?

Za mého působení v Atletiku nebylo mnoho hráčů tmavé pleti. Vždycky tam byl tak jeden nebo dva. Ale nevybavuji si nějakou zásadní událost, jako je tato, za ty čtyři roky jsem spíš žil v tom, že ve Španělsku jdou tvrdě proti sobě ty regiony Baskicko a Katalánsko nebo Andalúzie, to je dáno historicky, takže tam se to dělí takhle, ale pokud vím, tak ne podle barvy pleti.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka.

