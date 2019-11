Bývalý šéf Sazky Hušák: Nekonečná blbost. Stát není schopen cokoliv prosadit. Moje maminka vystoupila v Šanghaji z vlaku a řekla, že u nás je středověk

ROZHOVOR Zase budeme muset stavět ploty na hranicích, Evropa se chová stejně blbě jako vždycky. ParlamentnímListům.cz to řekl bývalý šéf Sazky a někdejší kandidát do Senátu Aleš Hušák. Babiš je podle něho úspěšný politik, protože se chová mazaně. Při vyhlížení ekonomické krize bychom prý měli sledovat hlavně USA, protože u tamních bank to vždy začíná.

Pane Hušáku, v první části rozhovoru jsme řešili pouze otázky kolem zdanění hazardu a loterií. K tomuto tématu závěrem, co obecně říci k situaci na hazardním a loterijním trhu a vývoji do budoucna? Ptám se i proto, že se čas od času objevují názory, že toto odvětví podnikání je de facto potřeba vymýtit apod.

Ano, tyto kalvinistické představy znám. Těch, kdo je říkají, je mi líto. Loterie prostě patří k barvám života, protože je to nádherná legální droga, pomocí které až do posledního okamžiku sníte o své jiné a krásnější budoucnosti. A když to nedopadne, tak si za pár kaček pořídíte tenhle sen znovu a nemusíte někde pokoutně shánět Vobořilem odmítané podpůrné prostředky. Loterie je Viagrou představivosti o štěstí. Ať tak proboha zůstane. A ostatní zákoutí trhu? To k tomu patří. Las Vegas je neúžasnějším městem zábavy na světě. Vedle univerzitních knihoven a spolku multigenderových panen pochopitelně.

Pojďme ještě na další témata. Současná politická scéna. Jak jste spokojen či nespokojen s tím, kam se naše země ubírá?

Anketa Je dobře, že Jaromír Jágr dostal od Zemana Medaili za zásluhy I. stupně? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 17881 lidí

Jsem už natolik poučen životem, nechci říci stár, že už vím, že může být i hůře. Tak jsem spokojen s tím, co máme a pochopitelně si přeji, aby toho bylo víc. Za ploty bych už nikdy nechtěl žít, bojím se ale toho, že je budeme muset stavět. Vím, že se lidé nemění, vím, že se Evropa chová stejně blbě, jako se chovala vždycky a vím, že pokud se sami o sebe nepostaráme, tak nám zase nikdo moc nepomůže. Tím nechci říci, že bychom se měli na druhé vykašlat, to ne. Můžeme jít jenom tam, kam chceme jít. Občas se pouze musíme dohodnout, kam to bude.

Výhoda proti minulosti je, že se lidé střídají, takže když se někomu nelíbí Miloš, tak ví, že za tři roky tam bude někdo jiný. Nu, a pokud se mu to nelíbí, tak se zbytečně trápí a nevěří demokracii. Až tam bude Lojza, který se nebude líbit mně, tak si tohle řeknu a budu spokojen.

To co mě štve je nekonečná blbost vyrůstající z neschopnosti státu některé věci prosadit. Jako příklad bych si dovolil uvést současné krajské uspořádání železniční dopravy. Tak to je věc, kdy vím, že se ubíráme, eufemisticky řečeno, špatným směrem.

Zemi už druhým rokem vede Andrej Babiš. Bývalý byznysmen, jeden z nejbohatších lidí v republice a dle průzkumů stále jeden z nejoblíbenějších politiků. Co říkáte na jeho působení?

Nejsem jeho volič, ale jsem s ním v poho, i když on se mnou, jak vím, ne. Lidé ho zvolili dostatečnou většinou, je premiérem demokratickou cestou jmenovaným a stejně jako u jiných politiků vidím jeho světlé i temnější chvilky. Marnit čas jeho odvoláváním a navíc tak pitomým způsobem je nevratnou ztrátou času.

Kdyby se někteří politici soustředili na podstatu věci a dokázali přicházet se smysluplnými návrhy, možná že by je volilo více lidí. Babiš teď je a zítra nebude. Srovnám-li jeho výkon s jinými, je to výkon lepší. Ale po Sobotkovi je prostě lehké srovnávat.

Opozice si musí uvědomit, že Andrej Babiš dělá mazanou politiku, např. k důchodcům. Tak ať se po něm opičí a budou úspěšní také. Je jasné, že vlivem Trikolóry bude muset opustit svůj milovaný střed a pohnout se doprava. Uvidíme, co to udělá. Ale jak jsem vám řekl, já jsem s ním v poho.

Národ je v případě premiéra Babiše rozdělen na dvě půlky, jak to u mnohých osobností bývá. Pro jedny jde o mimořádně úspěšného politika, pro druhé o podvodníka, který manipuluje národem a opíjí se mocí. Kam se řadíte vy?

Jde o úspěšného politika. Jiný výklad je mylný. O milion chvilek, že tomu tak je. Vaše slova o tom, že si o něm lidé myslí, že je podvodník, jsou dle mého názoru příkrá. Opozice na něj nestačí. Tak to je. Neumí ho.

Fotogalerie: - Zeman podpořil rozpočet

Média často připomínají premiérovi jeho kauzy či případy více či méně s ním spojené. Je to obsese novinářů, kteří by rádi v čele země někoho jiného, nebo je to správně?

Novináři bez výjimky slouží nějakému pánu. V jejich názorech se odráží názor toho, kdo je platí. Sorry jako…

Na stranu druhou je prací novinářů informovat, od toho jsou média. Každý musí vědět, jestli to, co dělá, dělá správně. A každý má právo se sám zesměšnit. Novinář i premiér. Ano, jsou novináři, kteří mají Babiše jako nemoc. To už ale nejsou novináři, i když si tak říkají, ale aktivisté.

Co prezident Miloš Zeman? Ten zemi v pohledu na výkon úřadu hlavy státu rozděluje minimálně stejně.

Ano, a bude to tak vždy. Názory, že prezident má spojovat, jsou krásné, ale v případě přímé volby nemožné. Buď fandíte Spartě, nebo Slavii. Myslím si, že jsme měli daleko horší prezidenty, než je tento. Daleko horší. Jsem přesvědčen, že prezidentem má být ten, kdo věnoval celý živost politice a zná její zákonitosti. Takovým člověkem Miloš Zeman je. Respektuji volbu Slováků, ale zvolit někoho, kdo o tomto řemesle nic neví a kdo řešil jednu jedinou skládku? Přímá volba nám navíc dala možnost mezi těmito lidmi vybírat, a nenechávat rozhodnutí na politických dohodách.

Jeden z mých oblíbených filmových hrdinů říká o americkém soudním systému, že je úžasné, že se většinově nakonec těch dvanáct lidí v porotě rozhodne správně. A já jsem za svůj život zjistil, že se Češi většinově rozhodují v kolektivu politicky správně.

Mohl bych pana prezidenta za mnoho věcí pochválit a za mnoho věcí kritizovat. Stejně jako jiné politiky. Byl ale zvolen demokraticky, podle zákonů této země, a proto je mým prezidentem. Byl by jím i jeho vyzyvatel, kdyby byl zvolen, a přistupoval bych k němu stejně. Panu prezidentovi hlavně přeji pevné zdraví a hodně sil, v politice je stabilita mnohdy lepší než naděje.

A co říkám těm, kdo jsou nespokojeni? Ať jsou v klidu, za pár let si to derby všichni zopakujeme. A zase budeme rozděleni.

Poslední měsíce slýcháme čím dál častěji, že na dveře brzy zaklepe ekonomická krize. Varováním by prý mělo být Německo, kde se zastavuje růst. Je to reálná hrozba?

Největší ekonomické krize posledních let vždy přišly „díky“ americkým bankám. Dívejme se tam. Hlavně tam.

Příští ekonomická krize, a ona někdy nějaká přijde, rozhodne o pevnosti Evropské unie. To považuji za více problematické než cokoli jiného. Pád jižního křídla Evropská unie nepřežije a před nás bude postavena osudová volba – s kým a jak.

A do jaké míry se česká vláda na možný příchod krize připravuje? Opozice do vlády ostře šije, že pouze rozhazuje, rozdává peníze a nedokáže v době růstu hospodařit vyrovnaně či dokonce přebytkově…

Jakkoli mám své výhrady vůči Babišovi, tak řízení ekonomiky mu jde fakt lépe než Kalouskovi nebo Sobotkovi. Zadlužení státu jde vůči HDP dolů, a to je fakt. Pokud jdou peníze do investic, pak je to v pořádku. Babišovo účetnictví bylo zatím v plusu, teď je v mírném mínusu, ale nic tragického. Stačilo by škrtnout peníze pro podporu solárních energií a pár podobných výdajů, a jsme doma.

Já upřímně řečeno moc nerozumím hlavně tomu, jak pořád někteří politici mluví o přebytkovém hospodaření. Ono totiž celkově hospodaření státu kumulativně přebytkové je. Pokud bude Babiš snižovat zadlužení, a to dělá, pak se ve skutečnosti připravuje na horší časy, protože si bude moci půjčit, až bude zle. Jestli bych mu něco vyčítal, pak jsou to výdaje, ale vidím snahu některé řešit. A to není málo. Snaha není málo.

Anketa Vnímáte zdraví prezidenta Zemana jako problém? Ano 20% Ne 80% hlasovalo: 11562 lidí

Dlouhodobě se v médiích i mezi ekonomy a podnikateli debatuje o vývoji česko-čínských vztahů. Co soudíte o české spolupráci s Čínou vy?

Co asi tak mohou Češi s Čínou řešit, když mezinárodní obchodní výměna je řízena Evropskou unií. Musíme se snažit vyvážet za každou cenu a na úrovni Evropské unie se bránit dovozu, který je pro nás zbytný. Trump se o to snaží. Evropská unie z podstaty 27 států se na tom nemůže shodnout, resp. vždy se bude rozhodovat podle přání nejsilnějších členů. Ti ale nemusí mít stejné zájmy jako Česká republika. Spolupracovat ale musíme.

Problémem je, že Čína je dnes průmyslově a mocensky dál, než Česká republika i Evropská unie. Takže musíme dělat umění možného. Poučování o politických a občanských právech Čínou fakt neotřese. Ten, kdo tam za posledních deset let byl, ví, o čem mluvím. Tím ale nechci Čínu adorovat. Jsou tam věci, které nejsou dobré, a bojím se jich. Vše ale končí tím, když přijedete do měst, kde předměstí má tolik obyvatel, jako celá Česká republika. To není volání malověrného. To je volání po chytrosti.

Když moje osmdesátiletá máma vystoupila z rychlovlaku v Šanghaji, který jel rychlostí 431 km/h řekla, že je smutné, že my žijeme ve středověku. Má totiž zkušenost z trati ze Staré Paky do Turnova, kterou celý její život opravují.

Jaké dojmy máte z vývoje na mezinárodní scéně? Brexit, Rusko, migrace, Trump… Je důvod mít z tohoto všeho dobrou náladu, nebo je namístě nervozita?

Dušan Třeštík kdesi napsal, že minulé generace mohly správně dopředu vyvodit, co se stane, protože měly k dispozici všechny informace. Bohužel běh světa nevyhodnotily správně, protože k nim informace došly pozdě. Ve věku internetu tato nevýhoda zmizela. My víme, co se stane a můžeme to odhadnout.

Problémem dnešní doby je rozpor mezi stále se koncentrujícím bohatstvím na jedné straně a pauperizací střední třídy na druhé straně. A zvyšující se počet obyvatel zeměkoule. To jsou problémy, které navíc spolu souvisí. A protože liberalismus je nedokáže řešit, nastává narážení ker a přeskupování sil před velkým řešením. To, co jmenujete, jsou symptomy těchto problémů, nikoli řešení.

Je to boj mezi liberalismem, o kterém jsme si mysleli, že dokáže zařídit vše, s přirozeným lidským konzervatismem na straně druhé, který chce bránit to, co považuje za přirozené, a zápas všech o spravedlivé rozdělení bohatství, resp. touha po spokojeném životě. Dle mého názoru bude muset každý někde ustoupit. Jde o to, o kolik a komu. Vyhrát žádná strana nebude moci naplno. Opakuje se to celé dějiny lidstva. Dnes jsme pouze v jiných kulisách a máme zdroje informací. O to to může být horší, nebo lepší.

Psali jsme: „Byli bychom pitomci.“ Vlastimil Vondruška o „multikulti“: Pravda a láska po celém světě? Nesmysl Bára „koloběžka“ Štěpánová má strach. Může se prý vrátit autoritářský režim Babiš to má jisté. Piráti? Srovnání s SPD... Mnohým spadne čelist. Nový průzkum Dva Bakalovi šéfredaktoři si povídali: Kvalitní novinařina má být jako úder do žaludku společnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.