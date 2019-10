ČT? Jsme okrádáni o miliardy. Lži občanům. Rada ČT má úkol oklamat veřejnost. Poslanec Volný zjistil zajímavé věci

ROZHOVOR „Rada je volena politicky Sněmovnou podle výsledku voleb, dohodnuté koalice a výsledků zákulisních jednání. Není tedy, nikdy nebyla a při současné formě ustanovení nikdy ani nebude politicky nezávislá. Vnucování teorie o ‚nezávislosti‘ Rady ČT a ČT jako takové je strašlivá lež občanům,“ myslí si poslanec Lubomír Volný (Jednotní). „Rada ČT řádně nekontrolovala, protože to bylo její politické zadání, které vyhovovalo stranám, které si své lidi do této rady navolily. Skutečným úkolem Rady ČT je pouze klamat veřejnost a legitimizovat před ní politické status quo ČT. Pokud se ČT zásadně nepromění, zůstane to tak navěky,“ domnívá se.

Ve Sněmovně opět nedošlo na schválení výročních zpráv České televize. Jedná se o obstrukce, jak tvrdí opozice?

Toto jednání se velmi protáhlo, a to prostě proto, že mnoho jak vládních, tak opozičních poslanců mělo velmi mnoho otázek a faktických připomínek k projednávaným zprávám. Pláč poslanců „demokratického bloku“, jichž je ČT hlásnou troubou, naprosto chápu. Co je pro mne ovšem zarážející a kritické, je to, že podle našich informací dostali poslanci hnutí ANO, z nichž mnozí chtějí hlasovat proti těmto zprávám a ostře proti nim vystupují, pokyn od vedení hnutí, aby proti vlastnímu svědomí a vědomí umožnili tyto zprávy schválit minimálně tím, že odejdou ze sálu. Důvodem je obava vedení ANO z další antibabišovské antikampaně ČT, takové, jakou ČT již několikrát předvedla, když byla mediálním partnerem milionu chvilek nenávisti.

Anketa Je dobře, že Zeman vyznamená exprezidenta Václava Klause? Ano 36% Ne 64% hlasovalo: 2869 lidí

Takto získali všichni minimálně další týden na to, aby si poctivě ověřili všechny naše informace, o které jen tak mimochodem žádné veřejnoprávní médium neprojevilo žádný zájem, a přijali poctivé rozhodnutí. Tento týden ještě jednou vše, co jsme zjistili, zašleme všem poslancům, senátorům, PČR, zveřejníme a budeme připraveni v médiích obhájit. Nikdo se nebude moci posléze vymlouvat na to, že neměl v rukou potřebné informace.

Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) byl podle svých slov šokován při obhajování hospodaření a činnosti České televize. Padaly totiž velmi nepříjemné otázky, třeba na firmy, kde je generální ředitel Petr Dvořák spoluvlastníkem a které dostávaly zakázky v řádech milionů korun. Jak na vás takový střet zájmů působí?

Střet zájmů pana ředitele, to, že o něm nikdy radu neinformoval, a to, že k němu tedy rada nezaujala žádné stanovisko, i to, že prý o něm ovšem nějak „neoficiálně“ věděl předseda rady, je jasně zaznamenáno na záznamu z našeho semináře. Vše je v naprostém rozporu s Kodexem ČT a dokonalým selháním kontrolních mechanismů Rady ČT.

Já doufám, že firmy pana ředitele nedostaly žádnou zakázku od ČT, to už by bylo dokonalá katastrofa, v tomto případě se jedná o to, že ČT dělala bezplatně reklamu firmě svého ředitele, tzv. product placement, když ve svém vysílání o této firmě informovala. Jaká je hodnota reklamy na ČT, tedy dnes „sponzoringu“ na ČT, je snadno doložitelné a pan ředitel tedy bezplatné plnění, takový malý bonus ke svému platu jednoznačně obdržel a nikoho o něm nikdy oficiálně neinformoval a ve výročních zprávách o tom není ani slovo.

Údajně se v posledních letech mělo také v České televizi uzavřít mnoho zakázek v hodnotě desítek milionů korun zcela bez výběrových řízení. Co si o tom myslíte?

Tato informace byla minimálně u dopravních služeb potvrzena Radou ČT na onom dnes již slavném semináři o hospodaření ČT. Celkově jde o služby za dopravu, ubytování a stravné za cca 600 mil. korun, které se v ČT vyúčtovávají zcela nesmyslně dohromady. Podle mne zcela jednoznačně proto, protože tato „účetní optimalizace“ vytváří dokonalé korupční prostředí a vyvolení členové managementu ČT tak mohou „legálně“ utrácet milionové částky za dopravu bez jakékoliv kontroly.

Já jako poslanec Parlamentu ČR nemám žádnou možnost si z výročních zpráv ČT zjistit, kolik přesně bylo utraceno za dopravu, komu bylo zaplaceno a na základě jaké smlouvy, právě díky těmto účelovým a vše maskujícím „přílepkům“.

Našli jsme také konkrétní případy, kdy firmy, které zvítězily ve vypsaných výběrových řízeních, neplnily zadávací podmínky, a přesto získaly milionové zakázky. V ČT to prostě dnes v roce 2019 „frčí“ úplně stejně jako v devadesátkách po celé naší zemi. Toto je jednoznačně netransparentní a korupci umožňující chování, pro které nikdy nezvednu ruku. Bohužel jiní bojovníci „proti korupci a za transparentnost“ jako třeba Piráti v tomto případě na své proklamace dokonale zapomínají.

Proč Rada ČT nebyla schopná podobné prohřešky odhalit dříve?

Tento systém „kontroly“ ČT je dokonale směšný a čistě teoretický. Rada je volena politicky Sněmovnou podle výsledku voleb, dohodnuté koalice a výsledků zákulisních jednání. Není tedy, nikdy nebyla a při současné formě ustanovení nikdy ani nebude politicky nezávislá. Vnucování teorie o „nezávislosti“ Rady ČT a ČT jako takové je strašlivá lež občanům, kteří bohužel nemají celkový přehled o tom, jak se tyto orgány ustavují, a důvěřují vědomě lživým proklamacím svých zastupitelů a jsou pod tlakem mediální kampaně milovníku současné podoby ČT.

Rada ČT řádně nekontrolovala, protože to bylo její politické zadání, které vyhovovalo stranám, které si své lidi do této rady navolily. Skutečným úkolem Rady ČT je pouze klamat veřejnost a legitimizovat před ní politické status quo ČT. Pokud se ČT zásadně nepromění, zůstane to tak navěky.

Fotogalerie: - Zeman podpořil rozpočet

Z analýzy zpráv Rady České televize, kterou si někteří poslanci nechali vypracovat, údajně vyplývá, že hodnota majetku České televize soustavně klesá. Po předchozím managementu televize prý zůstala čtyřmiliardová rezerva, která se nyní pomalu rozpouští. Jak vidíte budoucnost ČT? Dočkáme se například tlaků na zvýšení koncesionářských poplatků?

Potvrzuji vše, co jste napsal. I podle mých informaci majetek ČT ztrácí na hodnotě a miliardová rezerva je již prakticky v nenávratnu. Jak jsem již mnohokrát uvedl, pokud si někdo myslí, že v ČR již není co ukrást, velmi se mýlí. ČT vlastní nejlukrativnější pozemky v Praze, ročně vybere na výpalném miliardy korun od nedobrovolných vydíraných koncesionářů. Nevím, jaká budoucnost ČT bude, ale vím, jak si ji mnozí představují. Jako lukrativního majetku (výhodně) zbavenou, ale zákonem dokonale vyživovanou dojnou krávu spřátelených politiků, „umělců“, stavebních a dopravních firem, jako hlásnou troubu „jediné pravdy“ a mediálního likvidátora kohokoliv skutečně nepohodlného.

Anketa ,,Člověk si musí rozmyslet. Buď bude dělat redaktora v ČT, nebo politiku," řekl o novinářích ČT Zaorálek. Řekl to správně? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 5652 lidí

A ano, mediální mafie z Kavčích hor již dnes aktivně pracuje na mediální kampani za zvýšení poplatků. Prvním krokem je systematicky pláč nad zvyšováním cen vstupů a poklesu reálné ceny poplatků. Ano, již to probíhá. Víte, kdysi nám ukradli za bílého dne OKD, trvalo to až dodnes, než se podařilo tuto krádež za bílého dne popsat, a přesto se nám ti, kteří tehdy kradli, dnes vysmívají. Potom nám POSLANCI ve spolupráci se solární mafií ukradli v Poslanecké sněmovně rovnou bilion korun, opět za bílého dne a opět se nám vysmívají. Podle mne se dnes děje totéž s ČT. Když si mediální presstituti podávají ruku s těmi politickými a navzájem se kryjí, jsme opět v naprosto stejné situaci. Opět jsme v Poslanecké sněmovně okrádáni za bílého dne a vůle zastupitelů.

V rozhovoru s Janou Bobošíkovou poslanec Pavel Plzák (ANO) uvedl, že podle něj jsou některé pořady neobjektivní, jmenoval 168 hodin a Reportéry ČT. Jak se na tyto pořady díváte vy?

Souhlasím s panem kolegou.

Podle poslance Plzáka také ČT „projídá“ dříve uspořené rezervy. Ty měly před nástupem dnešního vedení činit až šest miliard, podle analytika Štěpána Kotrby z nich přitom skoro nic nezbývá. Je to podle vás pravda?

Já vím o čtyřech miliardách. Na ty další dvě se musím pana kolegy doptat. Ve výročních zprávách ČT jsem nenašel nic, co by toto ospravedlňovalo.

Fotogalerie: - Stojím za ČT

Jak se stavíte k práci hlavních hvězd publicistiky České televize? Dělají svou práci dobře a jsou jen trnem v oku těm, kteří jsou zrovna u moci, nebo se dopouštějí chyb?

Nemyslím si, že se dopouštějí mnoha chyb. Dělají přesně to, co se od nich za jejich plat očekává.

Manipulují a dezinformují. Akorát jim to občas nevyjde, jako v případě „bývalého premiéra Babiše“.

Často diskutovaným tématem jsou platy pracovníků televize, například právě Václava Moravce, Nory Fridrichové či Marka Wollnera. Proč jsou podle vás tyto informace utajené? A má veřejnost právo je znát, nebo je důležitější soukromí zaměstnanců ČT?

Nikdo nemá právo v roce 2019 tajit plat kohokoliv, kdo je placen z veřejných zdrojů. Minimálně „hvězdy publicistiky“ a management veřejnoprávních médií by měly mít v tomto stejné povinnosti jako politici. Zásadním způsobem ovlivňují veřejně mínění a veřejnost má jednoznačně právo znát jejich majetkové poměry a obchodní vazby, tak jako je tomu u politiků.

