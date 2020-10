ČT okatě porušuje zákon. Moravec, Fridrichová. Manipulace, sestříhané rozhovory, připomíná Okamura

ROZHOVOR Sněmovní hnutí Svoboda a přímá demokracie nesouhlasí s příjezdem amerických vojenských lékařů v podobě, v jaké jej vláda navrhuje. Vůbec prý není jasné, co tu budou dělat, jaký budou mít mandát a komu budou podléhat. Pokud by se jednalo o civilní lékaře, byla by podle předsedy hnutí Tomio Okamury situace výrazně jednodušší. Promluvil také o České televizi a Noře Fridrichové, ventilující poznámky ministryně Maláčové. Podle Okamury to v poslední době čím dál více vypadá, že ČSSD se chce vyvléknout z vládní zodpovědnosti a nechat ji plně na premiérovi a hnutí ANO.

reklama

Anketa Babiš si stěžuje, že lidé dostatečně neomezili svůj pohyb a sociální kontakty. Myslíte, že vy osobně jste omezili pohyb a sociální kontakty dostatečně? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 9245 lidí

„To je bordel, co ten Babiš udělal. A teďkon to všichni musíme slíznout. To je debil, pardon, s prominutím,“ řekla o premiérovi ministryně práce Jana Maláčová a tento výrok, pronesený mimo rozhovor, ale před běžící kamerou, se objevil v pořadu 168 hodin. Co to podle vás ukazuje o vztazích ve vládě? A překvapuje vás, že taková slova pronesla právě ministryně Maláčová?

Neumím hodnotit vztahy ve vládě, znám je hlavně přes média, ale už z minula víme, že sociální demokracie před volbami začala na Andreje Babiše útočit. A pochopitelně každý z vlády se teď snaží hodit vinu za problémy na někoho jiného. Chtěj nechtěj ale nesou i kolektivní společnou vládní odpovědnost.

Nic nikomu nebránilo přinášet od jara lepší koncepčnější řešení. S tím nepřišel nikdo, takže hodit to jen na premiéra je ze strany ČSSD dost sprosté – byť samozřejmě svůj podíl na problémech nese zcela nepochybně.

Tento výrok rozpoutal rovněž debatu o etice žurnalistiky v pořadu 168 hodin, zjevně totiž nebyl součástí rozhovoru, přesto byl odvysílán. Máte vy s pořadem paní Fridrichové nějakou podobnou zkušenost?

Samozřejmě etika novinářů je dávno za prahem toho, co by kdysi bylo absolutně nemyslitelné. Nějaká objektivita je dávno mimo a standardem práce některých novinářů je lež a pomluva, přičemž cíl je dehonestovat, dostat či nachytat vybranou oběť. Rozhovory se sestřihávají tak, aby cíl byl naplněn bez ohledu na to, co si člověk myslí a říká. Česká televize a Český rozhlas jsou v manipulacích na špici.

Psali jsme: Drsně o ČT: Kde je 168 hodin? Kde je Wollner? soptil Okamura. Přišel nečekaný dokument a k němu informace

Nejen Nora Fridrichová se z redaktorů ČT dostala v minulosti do veřejné debaty. Probírány byly i výstupy redaktora Jakuba Železného, který nejprve hrozil, že vyhodí ze studia každého, kdo se dotkne památky Milady Horákové, a pak se při rozhovoru zcela mimo téma divil, proč je pražské nábřeží „bůhvíproč stále ještě pojmenované po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi“. Máte pocit, že tito redaktoři zpravodajství a publicistiky České televize dělají to, co by se dalo nazvat „veřejnoprávní službou“?

Nemá smysl hodnotit jednotlivé osoby. Principiálně je na pováženou, když osobní názor redaktora veřejnoprávní televize začne v rámci jeho práce potlačovat ty druhé. V tomto směru ČT a její lidé zcela okatě a beztrestně porušují zákon, který nařizuje vyváženost. Nežádám po nikom, aby se mnou souhlasil, ale žádám, aby veřejnoprávní média dala prosto i mému názoru, a to bez nálepkování a dehonestování. Samozřejmě zcela zásadní je, aby ČT nemanipulovala s fakty, kdy některá vynechává a jiná zdůrazňuje vždy podle potřeby a cíle své angažované propagandy. Dám jeden konkrétní příklad. Česká televize mě již šest let nepozvala do hlavního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce.

To je prachsprostá cenzura. Přestože si voliči SPD tento pořad povinně platí, tak nuceně platí televizní propagaci předsedů jiných stran než té, kterou volili. Řešení vidím v odvolání generálního ředitele ČT Dvořáka, jelikož evidentně neumí a ani nechce zajistit dodržování zákona o ČT, který jí přikazuje vyváženost. Ředitele může odvolat Rada ČT, jejíž členy volí Sněmovna. Zatím mají v Radě většinu zastánci těchto manipulací. Doufám, že se ledy pohnou směrem k demokracii.

Jako jedno z témat do krajských voleb měla SPD využít zákonodárné iniciativy krajů k návrhu za zrušení koncesionářských poplatků za televizi. Hodláte v tomto směru (ať už prostřednictvím krajů nebo poslanců) podávat nějaký návrh?

SPD již podalo do Sněmovny návrh zákona na zrušení koncesionářských poplatků. Chceme, aby se obě tzv. veřejnoprávní média, tedy Český rozhlas a Česká televize, transformovala na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). V první fázi navrhujeme zrušení poplatků pro důchodce a lidi a rodiny s nízkými příjmy. Dalším krokem je úplné zrušení poplatků a změna financování České televize a rozhlasu.

K tomu bychom rádi rozpoutali širší debatu – je třeba si říct, jak jinak financovat ČT a také jak má vypadat. Je asi jasné, že ČT neplatíme primárně proto, aby natáčela a vysílala komerční zábavu, ale chceme po ní například právě to vyvážené zpravodajství, vyváženou publicistiku a kvalitní dokumentaristiku.

Marek Wollner a Nora Fridrichová – dvě hlavní tváře reportážní publicistiky ČT.

Foto: Facebook

A když jsme u zábavy, chybí tu skutečná satira, parodie, humor. Politicky nekorektní Českou sodu by dnes už Fero Fenič v ČT neprosadil, přičemž ze zákulisí víme, že ani kdysi Česká televize Českou sodu nechtěla a byl to boj ji prosadit. A jak víme, ČT vyštvala nakonec Fera Feniče i s nejúspěšnějším pořadem, kterým bývala Cestománie. Jako by slušní a talentovaní lidé neměli v ČT šanci. A to by se mělo změnit.

Pojďme k aktuální situaci kolem koronaviru. Premiér se omluvil, že vláda v některých věcech rozhodla špatně, opozice však žádá, aby se vláda po odeznění pandemie „zodpovídala“ (Markéta Pekarová Adamová) nebo aby se jednalo o její nedůvěře (Petr Fiala). Vláda je v podstatě exekutivním orgánem Poslanecké sněmovny (odvozuje svůj mandát od PS) – jak by podle vás měla postupovat Sněmovna ve vztahu k vládě a jejímu postupu při pandemii?

Tak jak postupujeme my v SPD – schvalujeme zákony, kritizujeme, co se nám nelíbí, a zároveň konstruktivně navrhujeme naše řešení a změny. Cílem SPD je, aby měli slušní lidé více peněz, bezpečí a spravedlnosti. Nepolitikaříme a nehádáme se za každou cenu. Kdo chce, může zkusit vyvolat hlasování o nedůvěře. Od toho je Parlament. V každém případě ale vláda vládne a řídí exekutivu, takže v tomto její roli Sněmovna přebírat nemůže.

Hovoří se o tom, že události posledních týdnů otřásly důvěrou veřejnosti v Andreje Babiše (naznačují to i některé průzkumy popularity politiků). Má podle vás premiér stále důvěru veřejnosti?

To je zbytečné teď hodnotit – část veřejnosti mu fandí a bude fandit, ať se stane cokoli. To se týká více či méně i některých jiných předsedů stran. Jediným relevantním průzkumem jsou volby do Sněmovny. Ty budou za necelý rok a uvidíme. Do té doby se ještě hodně věcí změní.

Vláda oznámila, že v kritické situaci Česká republika přijme pomoc ze zahraničí, konkrétně je prozatím dohodnut příjezd skupiny amerických vojenských lékařů. Měla by jejich příjezd schvalovat Sněmovna? A pokud by jí to bylo předloženo, jak by hlasovala SPD?

Zítra budeme ve Sněmovně hlasovat o návrhu vlády na pobyt cizích vojáků NATO na území ČR. Podle návrhu vlády může být těchto vojáků - zdravotníků ze zemí NATO či EU až tři stovky. Jde v první fázi o příjezd 28 amerických vojenských zdravotníků. Není nám jasné, proč vláda ANO, ČSSD a KSČM toto hodlá ve Sněmovně prosadit formou, že máme hlasovat o "souhlasu s pobytem vojáků NATO či EU na území ČR". Vláda nám nepředložila ani informace, jaké u nás budou mít vojáci konkrétní úkoly, komu budou podléhat cizí vojenští zdravotníci NATO po velitelské stránce, od kdy a do kdy a kde budou vykonávat a jaké druhy činností. Klademe si také otázku: Proč 28 konkrétním osobám nevydá přímo Ministerstvo zahraničí krátkodobá víza, ale žádá se touto plošnou formou? Kdo budou Ti další vojáci do celkového počtu tři sta? A proč to vláda neřeší standardní cestou pomoci civilních specialistů - odborníků?

Nemáme ani informace na základě jaké mezivládní smlouvy by zde američtí vojáci a popřípadě zdravotní personál z dalších zemí, měli působit, za jakých podmínek, komu budou podléhat velitelsky. Vláda nám ani nesdělila, jaké úkoly vlastně na našem území mají plnit. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM by měla na výše uvedené otázky odpovědět.

Hnutí SPD nebude souhlasit s takto koncipovaným vládním návrhem tzn. "souhlas s pobytem vojáků NATO či EU na našem území". Je to stejné, jako by u nás měla být americká základna, která ale podléhá americkému velení.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V neděli 18.10. proběhla v Praze na Staroměstském náměstí demonstrace proti vládním opatřením, po jejímž skončení došlo k poměrně tvrdým střetům části demonstrantů s policií. Jak se staví SPD k této podobě protestů?

Hnutí SPD podporuje právo občanů vyjádřit svůj názor, ale poklidnou formou a respektováním zákonů. Násilí, vandalství a vulgaritu je nutné odmítnout. Za nespokojenost značné části veřejnosti má ale odpovědnost vláda svojí zmatenou komunikací a svým selháním v přístupu k informování občanů a ohledně ekonomických opatření v době koronavirové krize, která trvá již dlouhých sedm měsíců. Lidé nemohou být považováni za loutky, které je možné manipulovat falešnými sliby, lhát jim o situaci a svádět na ně vinu za selhání vlády. Taková situace zvyšuje nespokojenost občanů a vede je k protestům.

Psali jsme: Okamura: Pomáhejme si a buďme tolerantní k lidem, kteří mají jiný názor na Covid-19, roušky a vládní opatření Vypadá to, že si někdo přeje, aby tu opravdu byli nemocní a mrtví... Okamura varuje před věcmi, které se přehlížejí Klečící fotbalisté dál probouzejí hněv. Lidé souhlasí s Okamurou Okamura v ČT: Musíme pomoct tady, tady i tady. Lidem docházejí peníze. Místopředseda ČSSD souhlasně pokyvoval

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.