Cákance na „krásné“ Danuši. Vrcholný umělec Zuska se utrhl a vystoupil

V posledních letech se dějí v Evropě neblahé věci, které do budoucna výrazně ovlivní životy lidí ve všech zemích EU. Vzhledem k tomu, že samotná EU je často jejich iniciátorem, je třeba poslat do Bruselu lidi, kteří tam budou schopni usilovat o návrat k normálnosti a zdravému rozumu. „Je minimálně třeba jít v pátek či v sobotu k volbám a nezapomenout si doma krom občanky ani zdravý rozum,“ nabádá tanečník a dlouholetý umělecký šéf Baletu Národního divadla Petr Zuska. Z toho, že je na kandidátce strany PRO Jindřicha Rajchla, je znát, že má na politické dění v zemi odlišný názor než většina umělecké branže.

reklama

Tento pátek a sobotu budeme v Česku popáté volit své zástupce do Evropského parlamentu. Třikrát byla volební účast 28 %, v roce 2014 dokonce jen pouhých 18 %. Čím si ten nezájem vysvětlujete?

Myslím, že velké množství lidí bere politiku všeobecně jako něco, co nemá s jejich životem mnoho společného, co jde více méně mimo ně. Pokud jsou to volby přímo do Poslanecké sněmovny této země, tak trochu zbystří, ale Evropa je pro ně vágní pojem a Brusel je daleko. A abych ze sebe nedělal chytrého, ani já jsem kdysi nebýval jiný. Měl jsem plnou hlavu své práce, kvůli které jsem byl často někde ve světě, a nic „převratného“ se nedělo.

Anketa Kdo zvládl TV debatu lépe? Danuše Nerudová 2% Filip Turek 91% Bída od obou 7% hlasovalo: 1345 lidí

Vidíte tedy nějaký podstatný důvod, proč by se tentokrát měli lidé vypravit k volbám v hojnějším počtu?

Ano, a to právě v tom, že v posledních letech se převratné věci dějí. A jsou to věci neblahé a naprosto zásadní, které do budoucna výrazným způsobem ovlivní životy lidí ve všech zemích EU. A vzhledem k tomu, že samotná EU je často iniciátorem těchto neblahých faktorů, je třeba se k tomu vyjádřit a poslat do Bruselu politiky a lidi, kteří tam budou schopni usilovat o návrat k jakési normálnosti a k zdravému rozumu.

Samozřejmě že 21 českých poslanců, mezi stovkami dalších, asi nic moc neovlivní, ale i tak je to třeba. Jsem totiž přesvědčen o tom, že i z ostatních zemí dorazí tentokrát do Bruselu mnozí, kteří to takto vidí, a jak se říká „kapka ke kapce“… Evropa stojí na osudovém rozcestí – a to se týká každého Evropana.

Současná většinová skvadra evropských poslanců Evropu likviduje a je potřeba se pokusit tento zhoubný trend zvrátit. Jde o náš domov, a tím i o nás samé.

Fotogalerie: - Analýza proticovidových opatření

Migrační pakt je definitivně schválen; můžeme o něm vést spory, můžeme s ním nesouhlasit, ale to je – řečeno s Járou Cimrmanem – asi tak všechno, co se s tím dá dělat. Podobně Green Deal. Přijetí eura je naší vnitřní věcí, o něm bude rozhodovat domácí politická scéna, nikoli ta zvolená jedenadvacítka europoslanců v Bruselu. O co by tedy měli nově zvolení čeští europoslanci usilovat, aby se o nich dalo říci, že opravdu hájí zájmy našeho státu?

No, když to podáte tímto způsobem, tak to vypadá, že už nic nemá smysl. Já si však myslím, že všechny ty zoufalosti v podobě zmíněných „Paktů“, „Dealů“ a dalších, jsou v zásadě vratné. K tomu je ale zapotřebí dostatek normálních – tedy národně konzervativních evropských politiků. A jak už jsem zmínil, myslím si, že jejich počet po těchto volbách vzroste přímo úměrně s eskalací iracionality současné evropské politiky.

Dle mého jsou dvě možnosti. Ta první tkví v postupném přehodnocení EU zevnitř, v rámci čehož se tato instituce navrátí ke svému původnímu poslání a k idejím z dob EHS – a místo usilování o znásilňování jednotlivých zemí diktátem nějakého „superstátu“, bude poskytovatelem servisu a snadné spolupráce mezi jednotlivými suverénními státy. Že to zní naivně a utopicky? Budiž.

No, a ta druhá varianta je prostě o tom, že hrneček přeteče a EU se začne štěpit a normálně se rozpadne. Myslím, že nově zvolení europoslanci by na to měli být připraveni a v rámci toho chystat pro svou zemi ty nejlepší možné podmínky.

Psali jsme: Babiš táhne ANO k vítězství v eurovolbách. Turek i Konečná také do Bruselu Zelená politika vychovává stádo. Žal, papouškování pouček, poslušnost. Právník o tom má celou knížku Nastolování jediné „pravdy“. Nová totalita. Svazák Fiala v čele. Exšéf Baletu ND ve varu Já tu byl před 33 lety... Igor Chaun podpořil Rajchla. A pak přišla bývalá reportérka ČT

„Odvaha a zkušenost. V Evropě se neztratíme“. To čteme na billboardech lídra Spolu Alexandra Vondry a jeho přítelkyně Veroniky Vrecionové, kterou si prosadil na druhé místo kandidátky. „Odvaha pro Evropu, Evropa pro Tebe“. To mají na svých billboardech Piráti. Čím si vysvětlit, že vládní strany sázejí v kampani právě na odvahu? K čemu může být v Evropském parlamentu? A zaregistroval jste až dosud nějaký počin Vondry, Vrecionové nebo u Kolaji či Gregorové z Pirátů, u něhož byste si řekl, že k němu museli mít odvahu?

To je svazácká odvaha typu „Kupředu levá, kupředu levá, zpátky ni krok“... A odvahu si potřebují dodávat, protože se jednoduše bojí. Oni přece vědí, že lžou, oni vědí, že páchají zlo, a vědí, že to nebude trvat věčně. A když se vrátím přímo k vašim citacím těch jejich billboardových zvolání, tak dělají naopak vše pro to, abychom se v té Evropě totálně ztratili, a tvoří Evropu, která nebude ani pro tebe, ani pro mě. Usilují o Evropu, která nebude k životu. Dělat vědomě politiku, která jednoznačně ničí společnost a je proti člověku, to chce zkrátka hodně odvahy.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Marketéři Spolu vytvořili webovou grafiku, která zobrazila Andreje Babiše a jedničku kandidátky ANO do eurovoleb Kláru Dostálovou s ruskými vlaječkami na tvářích a s nápisem Rusko, pro tebe všecko. Premiér Petr Fiala to označil za nadsázku a odmítl, že by šlo o antikampaň na dehonestaci politických soupeřů. „Naše kampaň je celá pozitivní,“ tvrdil. Co si o tomto způsobu vedení volební kampaně myslíte?

Ti marketéři jsou amatéři, záměrně používám dokonalého rýmu. Pominu nehoráznost a nesmyslnost samotného umístění ruské vlaječky na tváři opozičních politiků, ale jim se to právě ani nerýmuje. Česko-všecko je ok, ale Rusko-všecko fakt hodně drhne. Je to naprosto zoufale trapné, směšné a hloupé. Když jsem ten billboard poprvé viděl, připomnělo mi to má dětská léta a úroveň, jakou jsme se se spolužáky v první či ve druhé třídě navzájem škorpili. Je to neohrabaný „humor“ tlačený na sílu. A jestli to panu premiérovi přijde jako nadsázka, tak je to s ním hodně zlé. Dá se s ním však souhlasit v tom, že celá ta kampaň je „pozitivní“. Dodávám však, že v medicínském významu tohoto slova. Tedy nakažená, nemocná.

Ing. Veronika Vrecionová ODS



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na několika místech v Praze lze najít vedle sebe billboardy STAN a PRO. Čím si vysvětlit, že ty první z toho vycházejí „čisté“, zatímco ty s Jindřichem Rajchlem bývají poničené, a to opakovaně, jak právě u toho níže uvedeného pozoruji den co den?

Já bych v tom nehledal za každou cenu jasný záměr. Tváře politiků se na plakátech či billboardech „upravují“ od nepaměti a ještě daleko horším způsobem. Já osobně jsem žádný poničený zatím neviděl. Možná se jen dotyčnému nelíbí tvář Jindřicha Rajchla, zatímco Danuše s Farským vypadají s těmi EU kružnicemi na hrudi doslova jako „hvězdný“ pár…

Pravdou však je, že celá PRO a Jindra nejviditelněji, jako téměř jediný současný politik a lídr, říká věci naprosto tvrdě na rovinu a bez jakýchkoli omáček a „změkčovadel“. Pro mnohé to může znít radikálně, až možná extremisticky. Fakt, že jeho rétorika jen reaguje na ty skutečné extrémy poslední doby, si ti lidé neuvědomují, protože často ani netuší, co se vlastně děje. Že „v televizi říkali něco jiného“.

A když jsme u té televize, tak tam jim taky chybí dost té výše zmíněné „odvahy“ na to, aby Jindru zvali častěji, než je před volbami nejnutnější zákonná nutnost, a nedejbože by před něj posadili třeba ten hvězdný pár z toho druhého billboardu. To však nelze, jelikož by mohla zaznít nějaká ta pravda a cákance a spreje by pak třeba mohly ozdobit právě onu krásnou Danuši, což také nesmíme dopustit.

Co vás vedlo k tomu, že jste přijal místo na kandidátce PRO do eurovoleb?

Jindra Rajchl mne požádal o podporu, a já to udělal. Sice jsme o tom původně nemluvili, ale zřejmě nastala situace, kdy to bylo třeba. Beru to jako přirozenou a samozřejmou věc. Stranu PRO považuji za skupinu lidí, která nazývá věci pravými jmény, má tah na branku, know-how – tedy dostatek odborníků, expertů a skutečných profesionálů, kteří mají šanci tuto zemi z jejího marasmu vyvést skutečně systémovými změnami. Nejedná se o kariérní politiky, ale o lidi, kteří ve svých oborech mnoho dokázali a do politiky jdou – podobně jako já – jen proto, že té všeobecné devastaci už nemůžou nadále přihlížet a že jim o tuto zemi skutečně jde. Myslím, že s novými politiky tohoto profesního i lidského formátu je šance na pozitivní změnu i celé politické kultury, což by tato země potřebovala jako sůl. No a v neposlední řadě – odvaha zde opravdu nechybí. Proto ji nepotřebujeme nesmyslně a trapně vytrubovat.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bývalý prezident Miloš Zeman řekl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, že v České republice může dojít k podobnému atentátu jako na Slovensku na Roberta Fica. Čím to, že v obou zemích je atmosféra natolik vyostřená, že dojde k atentátu nebo že je vnímán jako pravděpodobná hrozba?

Pevně doufám, že se v tomto Miloš Zeman mýlí. Slováci jsou svým naturelem všeobecně horkokrevnější. Pálenka je prostě ostřejší než pivo. Ale nechme teď humor stranou. Už jsem ve svých nedávných vyjádřeních zmiňoval, že tento čin nemá svou povahou v našem regionu od Aloise Rašína – tedy sto let – obdoby. To znamená, že obdoby nemá ani ona vyhrocenost. A čím to je? Neskutečnou štvanicí na všechny, kteří nezapadají do „systému“ onoho progresivního liberalismu. „Kdo nejde s námi, jde proti nám“ – další odkaz na někdejší časy. Štvanicí na všechny, kteří chtějí hledat pravdu a konfrontovat ji s ostatními. Na všechny, kteří nedrží hubu a krok. Na všechny, kteří volají po míru... A i když Robert Fico získal svůj mandát v regulérních volbách, kombajn té jediné správné ideologie se nezastavil.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kdo sedí za volantem onoho „kombajnu“?

Veřejný prostor na Slovensku, ale i u nás, byl a je nadále bombardován bludy pokrokových médií a politiků. Za hraničním rozštěpením společnosti stojí právě oni. Kdo pověsil obraz Putina v pytli na mrtvoly na budovu státní instituce, Ministerstva vnitra? To jako jeden z příkladů eskalace nenávisti. To oni obdělali půdu pro to, co se stalo. Ale tím, co teď říkám, opravdu nechci rozdělení společnosti ještě dále eskalovat. Je však třeba si přiznat, jak se věci doopravdy mají. A za naprostý vrchol považuji většinové odmítnutí návrhu opozice v Poslanecké sněmovně na projednání společného vyjádření ve smyslu jasného vymezení se proti atentátu, což proběhlo před dvěma týdny. To už není o politickém boji, to je o absenci bazální humanity.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. STAN



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předpokládáte, že volby do Evropského parlamentu budou, na rozdíl od průzkumů, skutečným testem toho, co si o vládní pětikoalici myslí český volič?

V to pevně doufám. A doufám rovněž, že se to na té výsledné sestavě zvolených projeví. Jsem přesvědčen, že drtivá většina občanů už toho má opravdu dost, a nevidět už může jen slepec. A v návaznosti na to, co jsem říkal na začátku – je jasné, že v Evropském parlamentu teď zřejmě – bohužel – nehrozí žádné razantní změny. Nicméně výsledek těchto voleb může vytvořit silné podhoubí pro skutečnou změnu v ČR v rámci voleb na podzim 2025. A to si snad musí přát každý normálně uvažující člověk.

Jen je pro to třeba něco udělat. Minimálně jít v pátek či v sobotu k volbám a krom občanky si nezapomenout doma ani zdravý rozum.

Psali jsme: Máte internet? Zaplaťte ČT. Rajchl na nohou: Zrušit tu „STAN“ televizi. A vytvořit novou Rajchl (PRO): Nechutná manipulace České televize. Vyzývám - Jeden za všechny a všichni proti ČT „Pamatujte si. Bude třeba vyčistit vzduch.“ Baletní mistr Zuska. To od umělců neslyšíte „Už jim jde o kejhák.“ Rakušan v potížích. Zkusí na vás tento trik

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE