Čarnogurský: Jedině Rusko může zničit Ameriku. Putin a dnešek? Vidím to jinak

Údajný „Putinův palác“ postavili pro vládce Ruska oligarchové, ale on tento dar nepřijal, říká někdejší slovenský premiér Ján Čarnogurský. Ten si nemyslí, že se ruský prezident má bát současných demonstrací za Alexeje Navalného. „Jediná země, která je momentálně schopná zničit Spojené státy, je Rusko – to uznávají i američtí generálové. A Čína bude pro změnu USA velkým rivalem v té ekonomické sféře. Takže Amerika rozhodně nebude jediným světovým hegemonem,“ shrnul právník a politik situaci pro ParlamentníListy.cz.

Pane Čarnogurský, jaká je momentálně atmosféra na Slovensku v souvislosti s epidemií covidu?

Je tady znát jakási přirozená únava, protože to období všemožných omezení a obav či strachu je už příliš dlouhé. Vždyť v březnu či v dubnu jsme koronavirus zvládali velice dobře, protože lidé byli tvárnější a ochotnější se podřídit těm restrikcím, zatímco dnes tady sledujeme v podstatě válku, kterou slovenské vládě vyhlásily restaurace a kavárny, které prostě otevřely – a přestaly respektovat ta nařízení.

Ale vidíme, že koronavirus ohrožuje všechny bez ohledu na to, jestli jsou chudí nebo bohatí. To znamená, že ten společenský status bohatých zase nebude hrát až takovou roli.

Jsme podle vás připraveni na případné další měsíce restrikcí? Udrží se v případě tohoto scénáře disciplinovanost lidí a Matovičova vláda?

Já si myslím, že v podstatě jsou to kompromisy, které buď přijmeme, nebo se zachováme tak jako ti majitelé restaurací v Bratislavě a v Košicích, kteří se vzepřeli státu a stát si s tím neví rady, nemá páku na to, aby to mocensky prosadil. A to je zásadní informace, protože restauratéři sice vyhrají nad slabým státem, ale bude to mít za následek další nárůst nakažených, což bude muset opět řešit stát, respektive Matovičova vláda. Ta začala poměrně dobře, pokračovala v tom, co už v březnu začala Pellegriniho vláda. Je pravda, že byla jmenovaná v rouškách, takže to vaše označení je příznačné.

Slovensko mělo tehdy ta čísla velmi příznivá, bylo tu skutečně jen málo případů koronaviru. Pak ale vinou ne právě dobré komunikace premiéra Matoviče ve vztahu k veřejnosti vláda začala ztrácet důvěru lidí, což stále pokračuje. A ztrácí rovněž autoritu. Takže se už veřejně diskutuje a spekuluje, kdy Matovič rezignuje na post předsedy vlády, a dá se očekávat, že ten kabinet se určitě nějakým způsobem transformovat bude, patrně včetně té výměny na místě premiéra.

O Igoru Matovičovi se vždy říkalo, že je to velký rebel. To byl ovšem v opozici. Daří se mu z té škatulky vystoupit a začít se chovat jako státník?

Ne, to se mu rozhodně nedaří, a přece jen v jeho věku se už člověk zase tak zásadně nemění. Problém je ale v tom, že veškeré průzkumy nedávají žádnou šanci na sestavení nové vlády. Já osobně si myslím, že by bylo chybou vyhlásit referendum tak, jak to požaduje opozice v čele s Ficem, protože ta vláda by potom byla ještě horší než ta současná.

Pane Čarnogurský, jak hodnotíte počínání české vlády v čele s Andrejem Babišem?

Co tak sleduji, to jsou čísla nakažených v Česku, která jsou poměrně vysoká, ale já bych řekl, že to souvisí s tím, že Česko je prostě orientované více na západ, máte tam o hodně větší fluktuaci třeba z Německa či z Rakouska. A pokud jde o Andreje Babiše, tak jeho hnutí ANO je v průzkumech stále první...

Spojujete vítězství nad covidem s vakcinací?

Já osobně se nechám očkovat prostě proto, že věřím lidem, kteří tomu rozumějí, a ti tvrdí, že to je ten hlavní trumf v boji s covidem. Zkrátka se podrobím.

Věříte vůbec zemím, jako je třeba Čína, ta čísla, která ohledně epidemie covidu zveřejňují?

Přiznám se, že jsem k tomu spíše skeptický, těžko uvěřit některým těm údajům, které Čína vydává.

Není tak trochu paradoxem, že právě Čína, z níž pandemie covidu vzešla, na tom vydělala nejvíce – jak z hlediska geopolitického, tak i ekonomického?

(smích…) No, ano, máte pravdu. Je to tedy pořádný paradox. Úspěch Číny spočívá v tom, že zavedla drastická bezpečnostní opatření, protože ten režim, který tam vládne, ten si to může dovolit. A podle všech indicií to skutečně Čína překonala.

Pane Čarnogurský, a co říkáte situaci v Rusku po návratu Navalného, na jehož podporu se konají demonstrace a na sociálních sítích jeho příznivci zbrojí proti Vladimiru Putinovi. Může ruskému prezidentovi ta současná konstelace zlomit vaz?

Zatím určitě ne. Jestli bylo v patnáctimilionové Moskvě 100 nebo 200 tisíc, tak to pořád není nic, čeho by se měl Vladimir Putin obávat.

A pokud jde o ten diskutovaný zámek na pobřeží Černého moře, tak ten postavili pro Putina oligarchové za to, že je toleroval a že jim nesáhl na majetek, který si namamonili ještě za Jelcina, ale Putin od nich tento dar prostě nepřijal.

Pane Čarnogurský, co říkáte na počínání nového amerického prezidenta Joea Bidena, který si hned na úvod svého mandátu přichystal doslova legislativní smršť pod heslem – co bylo za Trumpa, to je špatně – a musí se to změnit.

Je z toho vidět ta fatální věc – a sice, že Biden Ameriku určitě nesjednotí, když legalizoval 11 milionů imigrantů, tak to bude zvláště v těch jižních státech USA budit velký odpor.

Já bych v každém případě Bidena nevolil, jednoznačně bych preferoval Trumpa...

... i po všech těch dramatických událostech okolo Kapitolu!?

Ano, i po nich bych ho volil!

To byla spontánní akce, zúčastnilo se jí mnoho lidí, a to už potom funguje tak, že ten dav má svoje vlastní pravidla a zákonitosti – a pak stačí jen několik provokatérů, kteří způsobí to, co jsme viděli. Takže já bych své sázky na Trumpa rozhodně nelitoval.

Jak si stojí Amerika jakožto světová velmoc?

Dobře si nestojí, protože je oslabená a navíc rozdělená. Ale to se odhalilo už za Trumpa. USA si nemohly dovolit nějaký účinnější vojenský tlak – například v případě Venezuely nebo také v Sýrii, kde je jednoznačně vytlačilo Rusko.

Takže Spojené státy budou na několik příštích let zaměstnány téměř výhradně řešením svých vnitřních problémů a uzamknou se do sebe.

Jaký bude svět zítřka? Bipolární nebo tripolární – jaké velmoci budou příštími hegemony?

Bude to tripolární svět – USA, Čína, Rusko. Ale vzhledem k tomu, že Čína a Rusko k sobě mají blízko, spolupracují a jsou to de facto téměř spojenci, tak ta oslabená Amerika si proti nim už nedovolí to, co dělala dříve. Mám tím na mysli samozřejmě zahraniční politiku USA.

A jediná země, která je momentálně schopná zničit Spojené státy, je Rusko – to uznávají i američtí generálové. A Čína bude pro změnu USA velkým rivalem v té ekonomické sféře. Takže Amerika rozhodně nebude jediným světovým hegemonem.

Rozhovor vedl Tomáš Procházka.

