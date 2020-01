Čech se vrátil po měsíci z Číny. Do detailu popsal, jak uboze a trapně funguje kontrola na letišti v Praze. Tohle myslíte, pane ministře zdravotnictví, vážně?

ROZHOVOR ParlamentníListy.cz měly možnost v průběhu pondělí hovořit s mužem, který do Číny jezdí opakovaně a dlouhodobě. A to především za obchodem. Jelikož poslední měsíc trávil právě v této zemi, zajímalo naši redakci nejen informování tamních obyvatel o koronaviru, ale především přístup českých úřadů po příletu. Středem našeho zájmu bylo mimo jiné i ruzyňské letiště.

Po několika týdnech jste se vrátil z Číny, byl jste tam poprvé?

Jak probíhala opatření před odletem, během něho a po přistání v Praze – kontroloval vás někdo na Ruzyni?

Vracel jsem se na konci minulého týdne. Už při odhlašování v hotelu měl veškerý personál na sobě roušky, informoval nás o opatřeních a bezplatně je rozdával i ubytovaným v hotelu. Lidí, ubytovaných v hotelu, však bylo minimum, vzhledem k tomu, že probíhá „Jarní festival – oslavy Čínského nového roku”. Ulice měst jsou skoro vylidněné, protože většina lidí svátky tráví doma s rodinami.

Na letišti v Šanghaji už byl výrazně menší ruch než před týdnem, kdy letiště a nádraží jsou maximálně vytížené především vnitrostátní dopravou lidí cestujících za rodinami. Dalo by se říct, že přes 95 procent cestujících i personálu mělo roušky. Na letišti pak procházíte přes místo, kde se dálkově scanovala teplota a na letišti se vyplňoval dotazník, kam letíte, jakým letem, zda máte nějaké zdravotní potíže a zda jste v posledních týden navštívili Wuhan a okolí v provincii Hubei.

Při samotném letu měla většina pasažérů roušky s výjimkou, kdy se podávalo občerstvení. Palubní personál také obsluhoval v rouškách a v ochranných rukavicích.

A v Praze?

Po přistání v Praze je umístěna před východ z letadla Čínských spojů malá informační cedule ve třech jazycích, která však lze relativně lehce přehlédnout, v davu 300 lidí vystupujících z letadla, notabene pokud se opravdu nezastavíte a nezačnete ji číst sám od sebe, ten malý nadpis vás do očí netrkne. Nikdo cestující neoslovoval, ani jim nebyla měřena teplota. Myslím, že alespoň ta cedule by měla být označena velkým textem ATTENTION VIRUS INFO a výrazně větší. Nějaký letáček v čínštině a angličtině například s www adresou, emailem a nonstop kontaktním telefonem v případě potíží by se taky asi turistům hodil. Navíc i ve včerejším zpravodajství jsem zaregistroval relativně zavádějící informaci, že z Číny se sem létá hlavně přímými lety a přes Dubaj a Doha. Stačí se podívat na jakýkoli server s letenkami a vidíte že mnoho výhodných spojů je s dopravci přes Paříž, Amsterdam, Helsinky, Mnichov, Frankfurt, Moskvu... Tudíž mnohem efektivnější by podle mě bylo umístit informační ceduli třeba před pasovou kontrolu, před kterou se zastaví každý a u výdeje zavazadel pro cestující z Číny s přestupem v EU.

Jak jste sledoval průběh doslova šílenství, které je spojené s koronavirem?

Sledoval jsem informace na zpravodajském kanálu CGTN (China Global Television Network) vysílaném v anglickém jazyce. Informace o koronaviru běžely vždy na začátek každých zpráv, několikrát za hodinu a de facto neustále v informačním proužku dole na obrazovce.

Šílenství jsem popravdě vnímal více ze zpráv od kamarádů a známých z ČR a z českých serverů, kteří mi psali. Přestože je situace především v oblasti provincie Hubei velmi vážná a rychle se zhoršující, tak pořád jsem si dával do souvislosti porovnání, že k danému dni bylo 3.000 potvrzených nakažení a asi 80 úmrtí, většinou lidí ve vysokém věku a s oslabenou imunitou, a to v desetimilionovém Wuchanu na 1,4 miliardový národ a počty úmrtí přisuzovaných různým typům chřipek v ČR, kterých je okolo 1500 ročně. Mimo území Číny se minulý týden jednalo o pár jedinců s potvrzeným koronavirem. Tím chci říct, že spíš mne to vedlo k úvahám, zda se z této situace třeba poučíme i my a nebudeme neustále potkávat na pracovišti, v obchodech, na ulicích a v MHD kašlající lidi s příznaky chřipek a nachlazení, kteří si maximálně dají ruku před pusu a začneme si konečně uvědomovat, že chodit s rouškou na veřejnosti, když jsem nemocen, by mělo patřit k základní společenské odpovědnosti, aby člověk neroznášel viry po okolí. To, co Číně funguje naštěstí naprosto běžně a co šíření určitě omezuje.

Jak tedy podle Vás funguje v Číně informovanost o těchto věcech?

A jak lidé, s nimiž jste měl možnost hovořit, akceptovali izolaci měst?

S nikým, kdo byl přímo z provincie Hubei, jsem nemluvil a obchodní kolegové už byli většinou se svými rodinami. Takže poslední dny jsem už byl jen na hotelu kousek od letiště, ze kterého jsem nevycházel, protože i mnoho obchodů je v období Čínského nového roku uzavřených. Komunikovali jsme pouze přes místní aplikaci Wechat. Většina považovala odříznutí hlavních měst provincie, a tudíž několika desítek milionů obyvatel, za tvrdé, i když zároveň za odvážné a jediné správné řešení, aby se nákaza nešířila do ostatních provincií.

Umíte si představit podobnou izolaci v Evropě?

Absolutně ne. Představte si, že by ze dne na den (v poměru na počet obyvatel kvůli několik desítkám nemocných) v metropoli uzavřeli letiště, metro, nádraží, veškerou povrchovou MHD i výjezdy z měst. Nepředstavitelné.

Jelikož jste nebyl v Číně poprvé, můžete srovnat zdravotnickou péči tamních a našich nemocnic?

Do několika nemocnic jsem zavítal v rámci programu podnikatelské delegace, které jsem se zúčastnil asi před rokem. Vybavení nemocnic ve velkých městech, která jsem navštívil, bylo na velmi vysoké úrovni, plně se rovnající západním špičkovým klinikám. Dokonce jsem byl v jedné ošetřen po úrazu nohy a má zkušenost byla velmi dobrá. Měl jsem k dispozici doprovázejícího lékaře mluvícího anglicky a diagnostika byla prováděna na moderních přístrojích světových značek. Pochopitelně pokud dojde k epidemii, jaká je v současné době s epicentrem ve velkém městě a je v průběhu několika dní nárust o tisíce lidí potřebujících vyšetření, pak kapacita nemůže stačit a dochází k panice. Jak ale uvedla i světová média, pekingská vláda rozhodla například o výstavbě nové nemocnice pro 1.500 lidí určených přímo pro boj s koronavirem, která má být postavena za pouhý týden a další se připravuje. Navíc uvolňuje obří finanční zdroje a nasazuje zdravotní personál armády. To, zda měla tato mimořádná opatření přijít dříve, nedokážu posoudit, protože i odborníci uváděli, že o tomto viru se toho stále moc neví a až v posledních dnech se další podstatné informace o chování viru zjišťují a potvrzují.

Máte nějaká doporučení pro lidi, kteří plánuji odlet do Číny v nejbližší době?

Určitě bych nezbytnost cesty zvážil, protože situace má rychlý vývoj a bude souviset s mnoha faktory. Klíčový bude konec oslav Čínského nového roku, kdy se lidé budou z provincií vracet zpět do zaměstnání ve velkých městech. To bude zásadní a riziková vlna, která může situaci podstatně zhoršit. Bude také mnoho dalších případů z různých cestovních uzlů i světových metropolí. Navíc uvidíme, jaká doporučení vyhlásí WHO a jak na něj budou reagovat vlády jednotlivých zemí.

