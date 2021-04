Cemper: Kellnerova firma pracovala se šmejdy. Babiš skončí v opozici

reklama

Jaký významná je pro Českou republiku ztráta miliardáře Petra Kellnera? Diskutuje se, že to, kdo převezme PPF, bude pro zemi zásadní kvůli tomu, jakou infrastrukturu vlastní a provozuje. Souhlasíte?

K tomu jen krátce. Petr Kellner byl bezesporu úspěšný podnikatel. Jak byl spjatý například s Milošem Zemanem nebo Václavem Klausem nemohu posoudit. Kdysi jsem pracoval v sociálně vyloučených lokalitách a vím, že společnost Home Credit nabízela služby i osobám finančně negramotným. Rovněž vím, že služby Home Creditu nabízeli někteří obchodníci, kterým se říká šmejdi. Jsou to takový ti prodejci hrnců z předváděcích akcí a podobní. Toto podnikání považuji za neetické a třeba na našem webu Manipulátoři.cz jsou poskytovatelé nebankovních půjček vyškrtnuti z těch, jejichž reklama se prostřednictvím společnosti Google může u nás zobrazovat. Na kolik na praktiky obchodních zástupců měl vliv Petr Kellner, nemohu posoudit. Na stranu druhou ho oceňuji například za nabídku pronájmu O2 arény pro nouzovou nemocnici a očkování. Rovněž podporoval různé nadace.

Co znamenají sliby a prosby vládních politiků směrem k lidem, že uzávěra okresů potrvá jen tři týdny, a přitom znovu a znovu žádají o prodloužení nouzového stavu?

Určitě to není dobrý signál. Já osobně jsem volal po tvrdém lockdownu, tedy i uzavření části průmyslu a úřadů na dva až tři týdny. Tvrdý lockdown by opravdu na tři týdny stačil. Uzavření okresů bylo takové polovičaté řečení a u každého polovičatého řešení trvá déle, než se projeví výsledky.

Jaký je tedy váš názor na problémy při prodlužování nouzového stavu a na argument opozice, že vláda jiné řešení nemá?

Na jednu stranu situace není stále příliš dobrá. Především v nemocnicích je stále hodně pacientů a stále hrozí, že kdyby se situace zhoršila, mohou mít nemocnice obrovský problém. Já mám mezi zdravotníky známé, a ačkoliv se o tom moc nemluví, v některých nemocnicích si skutečně museli zdravotníci vybírat, koho připojí na ventilátor. Na stranu druhou chápu argument opozice. Opozice odsouhlasila pandemický zákon a obává se, že vláda bude nouzový stav zneužívat například k nákupu věcí bez výběrového řízení.

Senátorka Miroslava Němcová (ODS) uvedla, že vláda rezignovala na řádný výkon funkce vedení státu. Parafrázovala tak text vytýkacího dopisu, který premiér Andrej Babiš (ANO) zaslal ministru zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO). Má podle vás senátorka pravdu?

To je spíše otázka na Andreje Babiše, jakou důvěru má ke svým ministrům. Zda umějí řídit stát i mimo nouzový stav. Osobně si myslím, že jak kdo. Docela dobře vnímám například ministra školství Roberta Plagu nebo ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Naopak se mi zdá, že svá dvě ministerstva úplně nezvládá řídit Karel Havlíček.

Co říkáte bouři kolem očkovacích vakcín proti covidu-19? Ať už jde o diskusi o vakcínách z Ruska a Číny, nákupy přes Evropskou unii, Velkou Británii, která vyrábí vlastní vakcínu a k tomu nakupuje z Bruselu a tak dále?

Každá podávaná vakcína by měla být schválena Evropskou lékovou agenturou nebo alespoň Státním úřadem pro kontrolu léčiv. Schválení totiž dokládá, že věrohodným způsobem vakcína prošla preklinickými testy a všemi fázemi klinických testů. Zároveň například Evropská léková agentura se vždy ptá, v jakých podmínkách je vakcína vyráběna. Já osobně si myslím, že vakcína Sputnik V je kvalitní vakcínou na úrovni té od AstraZeneca. Princip je velmi podobný. Z čeho mám malinko strach, je, v jakých podmínkách je ruská vakcína vyráběna a skladována. V tomto ohledu se mi líbí například zapojení některých německých firem, které nabídly Rusku výrobní kapacity. Ale. Ty vakcíny jsou potřeba teď. Obávám se, že spuštění takové výroby je běh na měsíce, možná roky. Ty nemáme. Zaplať pánbůh, máme jiné vakcíny.

Očkování neschválenou vakcínou bych si uměl představit maximálně na vlastní riziko. To znamená, že by každý zájemce podepsal, že si je vědom všech rizik. K případnému certifikátu o očkování bych od takových lidí požadoval test na přítomnost protilátek, zda ona neschválená vakcína vůbec protilátky vytvořila.

O práci policistů ve spojení s armádou, kteří dohlížejí na zákaz cestování mezi okresy a na dodržování opatření, se velmi diskutuje. Jedni tvrdí, že jde o nesmyslné nařízení, které odnášejí právě policisté a vojáci tím, že musí jít „proti vlastním lidem“, druzí zase, že je takové opatření nutné a bez restrikcí není možné dosáhnout výsledku. Co si o jejich pozici myslíte vy?

Tak v prvé řadě, mě rodiče učili se k policistům a vojákům chovat uctivě. Jsou to úřední osoby. Opravdu nechápu tu část lidí, kteří s policisty diskutují, provokují je, odmítají jejich žádosti například na prokázání totožnosti… No a pak se náramně diví, že skončili na zemi a dělají z toho videa. Ti policisté dělají jen svoji práci. Asi jim to celé také není příjemné. Víte, to je celé o nějakém vytváření si nepřátel. Proti mně nestojí nepřítel, ale člověk, který má také svou rodinu, své starosti a není třeba věc hrotit.

Co se týká jednotlivých opatření, úplně si nemyslím, že by významnou roli hrálo v zlepšení situace zavření okresu nebo třeba noční zákaz vycházení. Zakrývání nosu a úst bezesporu nějaký význam má. To samé rušení hromadných akcí a podobně.

To nás vede ke svobodě a právům. Domníváte se, že lidé přicházejí o část svých práv a svobod na úkor koronaviru a bude to mít přesah i do časů po pandemii?

To je zajímavá otázka. Ono, je také otázka, co to ta demokracie je. Jestli demokracie se rovná jen svoboda anebo i povinnosti. Třeba povinnost se chovat zodpovědně vůči ostatním. Já osobně jsem zastáncem některým opatření, některá považuji za hloupá. Ale i ta, která nepovažuji za hloupost, mě obtěžují. Nošení respirátorů není příjemné. Dříve jsem byl zvyklý jezdit například na různé víkendové pobyty někam na chatu. Mám rád hory… To teď není možné. Obtěžuje mě to. Zároveň ovšem mám už více než 70letého otce a nechci ho ohrozit. A bohužel situace je taková, že v současné době umírají i mladší. Takže pojďme to ještě vydržet, pak se naočkujme a snad to bude dobré.

Napadá vás nějaký recept, aby Češi byli motivováni dodržovat opatření i po ztrátě důvěry ve vládu?

Určitě motivovat lidi. Situace se začíná snad zlepšovat, a tak je otázka kdy začít rozvolňovat a co. Já osobně říkám, že je fajn lidi motivovat. To znamená dovolit jim například zmíněné víkendové pobyty, ale za podmínky negativního PCR testu nebo za předpokladu očkování. To samé se může týkat kulturních nebo sportovních akcí. Ale každopádně bych začal rozvolňovat u dětí. To znamená návrat dětí do škol a návrat k volnočasovým aktivitám. To, že děti nemají možnost sportovat, nepotkávají se a podobně, to se může projevit dlouhodobě negativně. Takže u dětí je třeba začít.

Jakým je Jan Blatný z vašeho pohledu ministrem zdravotnictví? A jak si vede ve srovnání se svými předchůdci?

Jan Blatný je podle mě slušný člověk a i odborník. Druhá věc je, jestli je silný a bude schopný odolávat tlakům z Hradu. A také zda dokáže odolávat tlakům z Hradu Andrej Babiš, který ho samozřejmě může vyměnit bez jeho souhlasu. Andrej Babiš řekl, že k žádným změnám nedojde v březnu, čímž ovšem nevyloučil, že k nim dojde v dubnu. Zároveň však se blíží volby, a pokud Andrej Babiš chce uspět, což je otázka, tak by měl ukázat, že je silným premiérem. A to by asi neukázal, kdyby podlehl tlaku z Hradu. Takže si netroufnu predikovat.

Odhadoval jste v našem minulém rozhovoru, že na 90 procent skončí hnutí ANO po dalších volbách v opozici. Naplňují se vaše slova tím, jak roste podpora koalice Pirátů a STAN v průzkumech?

Myslím, že nyní už je pravděpodobnost, že ANO skončí v opozici tak na 95 procent. Domnívám se, že Piráti se Starosty a koalice SPOLU většinu získá ve Sněmovně spolehlivě. Jak jsem již naznačil, další otázkou je vůbec budoucnost hnutí ANO. Pokud premiér Babiš nehrál například v pořadu Nedělní partie divadlo, tak se mi zdá, že už je ze současné situace dost unavený a vynervovaný. Takže otázka je, zda on vůbec má zájem se znovu stát premiérem.

Jaké očekávání od Pirátů jako případné vládní strany máte? Čím by prospěli? Šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan vidí naději v mladších lidech a doufá ve výměnu starších elit za mladší, více otevřené politiky, kteří se zasadí o svobodnou a liberální zemi. Dojde k tomu?

Já hlavně doufám v to, že se po volbách vytvoří vláda, která nebude stát na jednom muži. To, že by příští vláda mohla být vytvořena třeba z pěti stran – Piráti, STAN, ODS, KDU, TOP 09, možná třeba i ČSSD, pokud se do Sněmovny vůbec dostane, může napovědět, že by se mohlo jednat o určitou vládu nějaké národní shody. To znamená vládu širokého spektra, takže například neočekávám vládní návrh na vyrovnání registrovaného partnerství na úroveň manželství, ačkoliv bych si ho přál. Samozřejmě není vyloučeno, že takový návrh uspěje jako poslanecký návrh. Ale očekávám, že by mohl například vzniknout daňový systém, který se nebude stále měnit, mohla by být nastíněna důchodová reforma podobně. To znamená věci, které se řadu let odkládají.

