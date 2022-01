České granáty pro Ukrajinu! Dopad i na českou ambasádu? Znalec geopolitiky se obává, že „Fiala nic neví“

reklama

Pane doktore, říkáte, že se střídá stále to samé: NATO, omikron, Putin. Které téma bude, podle vás, převažovat v příštím týdnu?

Staré rčení praví: Všechny dobré věci jsou tři. Proto žádná z nich nebude mít absolutní prioritu. Budou se střídat jako ráno, poledne a večer.

Berlín pošle ukrajinské armádě pět tisíc přileb a také potvrdil peníze na stavbu polní nemocnice. Zbraně poskytnout odmítá. Jak čtete postoj Berlína?

Obézní Berlín se snaží udělat špagát. Na západě za oceánem kancléř Olaf a ministryně Annalena absolvovali přijímací zkoušku ve Washingtonu a musí teď plnit domácí úkoly, jestliže se chtějí udržet na výsluní podmíněné moci. Na výsluní hrozí Olafovi nebezpečí, že nebude mít dost sil uhájit svoji pravdu. Podobně jako hrdina bulharského filmu z roku 1977 – Sluneční úder. Pro mladé čtenáře uvádím, že film byl uveden v roce 1978 na 21. ročníku MFF v Karlových Varech a získal Cenu Rudého práva. Pro Annalenu výsluní představuje možnost dostat se do galerie politických hvězd. Ty nám ukazují cestu do moderního pravěku lemovanou „zeleným údělem“, možná i ropovodem plněným vodkou, a ne plynem (jak vtipkovala paní Nuland) a podobnými inovacemi. Z dějepisu víme, že bylo období nazývající se matriarchát. To je forma společnosti, kde vládne žena. Tenkrát to byla matka, v naší době to bude rodič číslo 1 nebo jiné. Postaru se žít nedá.

Na Dálném východě, v ČLR, hrozí jiné nebezpečí. Jaké? Kdyby čínské komunisty opustil rozum během oslav čínského nového roku, který začíná 1. února, a rozhodli by se bojovat s omikronem tak, jak s ním bojují SRN a jinde na Západě, snížil by se hospodářský výkon ČLR na polovinu, v české kotlině na desetinu, přičemž nevím, o kolik by se zmenšil objem CO2 a tím by se urychlila cesta k vysněnému cíli, popsaném ve Velkém resetu.

Mezi Západem a Východem zpochybňuje německý špagát Ruská federace. V ní se staví na zadní nohy ruský medvěd. Probudil ruskou pátou kolonu a také politika Dmitrije Medveděva. Ten básní téměř každý den o pro a proti QR kódům, válce a lockdownu v Ruské federaci. Bojí se o demokracii a svobodu občanů. Proto nevylučuji, že se může jednat o přípravu na návrat do Kremlu. Kdo ví něco o zoologii a jak bojují medvědi o medvědici, potvrdí, že ten menší se vzdává bez boje a nikdy nebojuje proti většímu, vyššímu a zřejmě i silnějšímu medvědovi.

Fotogalerie: - Proti povinnému očkování

Česká vláda ve středu souhlasila, že Ukrajině daruje přes čtyři tisíce dělostřeleckých granátů za více než 36 milionů korun. Jaký je to vzkaz pro Evropu a pro svět?

Anketa Co podnikne Putin? Zaútočí na celou Ukrajinu 1% Zaútočí na východ Ukrajiny 3% Pošle oficiální síly na Donbas 2% Nepodnikne vojenskou akci 94% hlasovalo: 12545 lidí

Na jakou cestu jsme se, co se týká zahraniční politiky, vydali?

ČR se nevydala na cestu, ale nachází se již celá desetiletí na jednosměrné cestě, bez možnosti změnit směr jízdy bez trestu do doby, než evropští političtí trpaslíci pochopí, že existuje něco, co se v němčině nazývá Zeitgeist (duch doby), a že drony, granátomety, staré lodě, gesta a patrony nemohou zakořenit demokracii na Ukrajině ani nikde ve světě.

Podle premiéra Petra Fialy Západ stojí pevně za Ukrajinou. Jak to vidíte vy?

Naštěstí pan premiér netvrdí, že Západ stojí pevně na Ukrajině. Přesto ale současně potvrzuje, že neví, nechce nebo nesmí vědět, která hodina bije. Nemám důvod měnit svůj dlouhodobý názor na Ukrajinu: buď bude v přátelském vztahu k Ruské federaci, nebo se stane neutrálním státem s garancí USA a RF bez souhlasu EU, nebo zmizí jako stát z politické mapy.

Psali jsme: Džamila Stehlíková, heroin a vypadnutí z okna? Profesor Putna se odvázal Semily: Informační systém pro novou školku navrhli studenti pražské UMPRUM Židek (Piráti): Ochrana vody vzhledem k těžbě v Turówu je zásadní, kritici ale informace dezinterpretují Plzeň dá letos na investice více než 2,5 miliardy korun

V Severoatlantické alianci zvažují podle slovenského ministra zahraničí Ivana Korčoka nasazení jednotek NATO i na Slovensku. Český ministr zahraničí to vítá. Měli bychom to vítat? A váš zkušený předpoklad, dojde na nasazení jednotek na Slovensku?

Nevidím do hlav, které rozhodují o NATO a jeho akcích, nevidím do hlavy pana ministra. Možná, že má za úkol testovat reakce občanů Slovenské republiky a České republiky, aby NATO mohlo připravit pro občany stravitelné vysvětlení pro nasazení žoldáků. Co se týče české kotliny a jejího ministra zahraničí, mne jeho vítání nepřekvapuje. Kotlina, jak napovídá její historie, nabízí místo pro hodně vítajících všech druhů a všeho možného.

Současné napětí přirovnávají mnozí v jistých ohledech ke studené válce. Jaké historické paralely napadají vás?

Žádné paralely mě nenapadají. Proč by také měly? Z Hérakleitova učení je totiž pro člověka největší inspirací učení o změně jako podstatném rysu vesmíru. Z učení pochází zřejmě rčení: Nevstoupíš dvakrát do téže řeky. A také: Cesta nahoru-dolů, jedna a táž.

Při jednáních o znovusjednocení Německa měl Západ slíbit, že se NATO nerozšíří „ani o píď na východ“. I to opakuje Moskva nejen v souvislosti s Ukrajinou. Žádný písemný závazek prý ale neexistuje. Bude se NATO, podle vás, rozšiřovat? Jaký předpokládáte další krok?

V představitelné době NATO s pravděpodobností hraničící s jistotou se z pudu sebezáchovy nebude rozšiřovat. Přeji si ale, aby se NATO rozšiřovalo každý týden, a ne jenom jednou za několik let. Proč takové přání? Čím více a rychleji se totiž NATO bude rozšiřovat, tím rychleji zmizí v archivu a poté mnozí z nás budou klidněji spát, s nimi i emoce, lež a pokrytectví.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2021

V médiích už se objevují zprávy, že pokud Rusko vtrhne na Ukrajinu, způsobí to v rozvojových zemích hladomor, politickou nestabilitu a migraci. Co si o tom myslíte?

Myslím si, že všechna tři vámi zmíněná nebezpečí hrozí spíše české kotlině, a ne rozvojovým zemím. V nich je uvedená trojice doma. Nevylučuji, že trojice bude pokračovat v cestě do EU podobně jako omikron. Proto si dovoluji nabídnout radu založenou na staroznámé písničce Voskovce a Wericha: Ten kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí, já ač se páni mračí, já musím s pravdou ven. Co na světě mám rád, nedám si brát, než s lumpy tancovat, to se chci radši prát. Teď slyšte drazí páni mé písně poslání, teď je po tancování, teď se budeme prát. Nebuďte lidi hluší a nastavte uši, chceme vás na mou duši upřímně varovat. Nemáte ani zdání, že jsou s vámi páni, falešně hrají s vámi, chtějí vás obehrát. Co na světě mám rád.... Souhlasu netřeba.



Psali jsme: Současné ceny energií mohou být likvidační pro sklářský průmysl, starosta Nového Boru žádá premiéra o pomoc Jestřábi jedou umělou kampaň proti Rusku. Václav Klaus neviděl žádné důkazy. A nakonec se vysmál čínobijci Topolánkovi Nacher (ANO): Není to přílepek, je to ten řádný legislativní proces, po kterém volá Michálek Jan Campbell: Cesty k sebevraždě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.