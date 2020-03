Chceme tu statisíce migrantů i se všemi důsledky? Advokát tvrdě reaguje na prohlášení šéfa neziskovky a žasne nad chvilkaři na ČT

ROZHOVOR Volby na Slovensku jsou špatným signálem pro lidovce, TOP 09, sociální demokracii i komunisty, protože strany podobného typu začínají mizet. Upozorňuje na to advokát Jaroslav Ortman, jenž v souvislosti s děním na řecko-turecké hranici tvrdí, že lidskoprávními pojmy se nedá vydírat a že si musíme vybrat, jestli do Evropy pustíme statisíce migrantů se všemi důsledky. Na pokračujících akcích Milionu chvilek bývalému poslanci vadí, že se na nich hřímá o demokracii, ale přitom jde ze strany spolku o diktát.

Zaujalo vás ve volbách na Slovensku více vítězství hnutí OĽaNO v čele s Igorem Matovičem, nebo krach hnutí PS/Spolu, jehož kandidátkou v posledních prezidentských volbách byla Zuzana Čaputová, nebo to, že strana Za ľudí exprezidenta Andreje Kisky prošla do Národní rady SR doslova s odřenými zády?

Mě zaujal naprostý triumf Igora Matoviče a jeho hnutí OĽaNO, a totální debakl Roberta Fica. Budoucí slovenský premiér vsadil jednoznačně na nenáročnou kampaň na sociálních sítích a k tomu volil jednoduchá hesla a jednoduché činy. To zabralo.

V případě Roberta Fica se ukázalo, že boj s médii se nedá vyhrát. Ignorování sdělovacích prostředků, nevedení žádných kampaní, nepořádání žádných volebních shromáždění vedlo k vymazání strany Smer. Obávám se, že v případě Roberta Fica jde o to, že si neuvědomil rozsah porážky. Správně by měl odstoupit z vedení strany a uvolnit místo někomu jinému. Pokud tam bude setrvávat dál, tak je osobou nepřijatelnou. Anketa Je Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? Je 75% Není 20% Nevím / nezajímá mě 5% hlasovalo: 13530 lidí

Považujete rodící se vládu Igora Matoviče – ať už ve čtyřkoalici, o kterou stojí víc, která se však nezamlouvá exprezidentovi Andreji Kiskovi v čele strany Za ľudí, nebo v trojkoalici – za perspektivní?

Koalice bude mít problém v tom, že Igor Matovič je člověk, který se v minulosti vždy jen do někoho trefoval. Sám se nazval „šašo“, což bylo přiléhavé, ale teď musí prokázat státnické schopnosti. Do svých koaličních partnerů se rozhodně nebude moci trefovat, to by o spojence přišel. Proto záleží na tom, jestli tuhle proměnu zvládne, zda si uvědomí, že k tomu, aby měl koaliční vládu, musí v ledasčem koaličním partnerům ustoupit.

A pan Kiska si nemůže moc diktovat, on je tím posledním z možné čtyřčlenné koalice. Navíc nemá na výběr. Musí se začlenit do koalice, z toho bude mít profit. Pokud ne, tak se ocitne na jedné straně s nacionalisty a Ficem, což by byla úplně příšerná pozice. Nevím, co by pak chtěl dělat. Takže jeho aktuální výroky na adresu hnutí Sme Rodina nepovažuji za správné.

Mohou být výsledky na Slovensku nějakou inspirací pro české voliče nebo nějakým signálem toho, jak by u nás mohly parlamentní volby příští rok na podzim dopadnout?

Matovič je takový malý Babiš, sám se k tomu hlásil. Nedělá nic jiného než populistickou politiku, díky níž se dostal k moci. Na Slovensku už zbyla jedna jediná tradiční parlamentní strana, a to je Smer – sociální demokracie. KDH zmizelo a všechno ostatní jsou jen takové slepence. Jak je vidět, v politice se všechno strašně rychle mění.

Vzhledem k české politické scéně je to špatný signál pro lidovce, TOP 09, sociální demokracii i komunisty, protože strany podobného typu na Slovensku mizí. Navíc těch tradičních stran jsou lidé přesyceni, nebaví je dělení na pravicové, levicové a středové, to už nikoho nezajímá. K moci se dostávají sugestivní a přitažliví lídři, jen přes ně se nové strany a nová hnutí mohou prosazovat. Programy, směry a proudy nikoho nezajímají.

Není tahle důležitost přitažlivých lídrů varováním pro TOP 09 s předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou nebo pro STAN v čele s Vítem Rakušanem, protože ti nevypadají na to, že by voliče dokázali uchvátit?

Na Slovensku sebral Igor Matovič hlasy a vlastně pohřbil hnutí PS/Spolu, které se těsně nedostalo do Národní rady SR. Úplně vygumoval Maďary, KDH, voliči od nich v houfu utíkali za tím, kdo může vyhrát. Úprk byl tak velký, protože pevnost voličů je minimální, a ti jdou za lídrem. Jak se všechno zrychluje a zjednodušuje, tak lidé chtějí silný příklad, za nímž se semknou.

Pokud nebudou mít strany současné české opozice lídra, jako že TOP 09 žádného lídra nemá, totéž platí pro STAN, tak neuspějí.

A ODS by měla roli lídra posílit a nenechat tam běhat toho šíleného Novotného. Předsedou je sice Petr Fiala, ale lidé si ODS hodně spojují s Novotným. Mám spoustu známých lékařů a zubařů, kteří jsou voliči ODS. Jsou to féroví lidé a já si jich vážím. Ale představa, že by měli podporovat tohoto šílence, je pro ně tak strašná, že svůj hlas dají radši někomu jinému. To si musí ODS uvědomit. Měla by to být strana inteligentních pravicových lidí, a ne hlupáků.

Na život v Česku mohou mít ale, spíše než politické dění na Slovensku, vliv události na řecko-turecké hranici. Lze je chápat jako počátek další migrační vlny do Evropy a s ní související znovuotevření otázky přerozdělování migrantů do jednotlivých členských zemí Evropské unie?

Turecko je vyděrač a vadí mi, jak s ním Evropská unie zachází. Turecko bylo nejdříve nepřítelem Ruska, pak přilezlo ke křížku a spojilo se s ním, teď zase dělá odtažité kroky, bylo zlé na Ameriku jako svého spojence. Turecko lavíruje podle toho, kdo mu víc zaplatí.

Bohužel, Evropská unie neudělala nic, aby zabránila Turecku v tomhle jeho počínání. Podle mého by v tomto případě měla být Evropa jasná a tvrdá. Pokud by ti lidé měli přecházet hranice, tak musí EU Řecku výrazně pomoci. Není možné, aby nám Turci vozili autobusy Syřany a pouštěli je do Evropy se všemi důsledky, které to má. To je nejen vlna migrantů, to jsou také různé infekce. Turecko hraje vyděračskou politiku – a Evropa by na to měla odpovědět.

Řecká policie použila proti stovkám migrantů soustředěných u hranice slzný plyn, migranti zase házeli kameny ve snaze dostat se do Řecka. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis vyhlásil, že vláda na dobu jednoho měsíce pozastavuje přijímání žádostí o azyl. S ostrou kritikou tamního dění přispěchal Martin Rozumek, šéf Organizace pro pomoc uprchlíkům, Podle něj Řecko porušuje mezinárodní právo a navíc řecká policie nebrání řeckým extremistům na ostrově Lesbos v napadání uprchlíků a lidí, kteří jim pomáhají. „A co slavná česká pomoc na místě a ochrana lidských práv? Pardon, zase nic,“ uvedl. Jak by tedy měla v této věci konat česká vláda?

Musíme si vybrat. Jestli chceme, aby sem přišly statisíce migrantů se všemi důsledky a my je tady živili a zároveň přišli o nějakou část národního důchodu, pak dodržíme lidská práva. To je jedno řešení.

A druhé vychází z předpokladu, že každý má právo na svůj domov, na svou vlast – tak jejich vlast je někde jinde.

Také existuje právo každého státu korigovat vstup těchto lidí na své území. Myslím si, že lidskoprávními pojmy a hledisky se nedá vydírat. Obávám se, že tohle je někde úplně jinde. Stojím na straně Řecka, které si uvědomuje, že to je vlna, která by zaplavila Evropu.

Spolek Milion chvilek uspořádal v neděli na Staroměstském náměstí další z demonstrací. Podle spolku se státní správa „systematicky a záměrně politicky rozkládá“. Řečníci varovali před tím, aby se justice, média nebo státní správa nedostaly do podřízeného postavení vůči politikům – jako se to podle nich děje v Polsku a v Maďarsku. Sdílíte, jako advokát a bývalý politik, jejich obavy?

Vůbec ne. Anketa Je Michaela Šojdrová dobrá politička? Je 1% Není 99% hlasovalo: 13601 lidí

Naopak si myslím, že třeba ODS se správně rozhodla, že ty šaškárny „cirkusu na kolečkách“ – nic jiného Milion chvilek není – podporovat nebude. Není možně, aby dva nedostudovaní – jeden v klobouku a druhý v hnědé košili – hřímali a hnali lidi proti Maďarům, Polákům, nakonec i proti Slovákům, čili proti V4, a z našich spojenců dělali nějaké trapné státy.

A na druhé straně není možné, aby poroučela ulice – pardon – poslancům, jak mají hlasovat. Pokud se poslanci sníží k tomu, že budou hlasovat pro toho, na koho ukáže Milion chvilek, tak zrušme Parlament, zrušme parlamentní demokracii, ať si tam sednou ti dva nedostudovaní nedoukové a rozhodují všechno sami.

Jestli tohle má být cílem, tak si to musí uvědomit i strany jako TOP 09 a STAN, stejně jako si už uvědomila ODS, kam se to žene, a začínají to chápat i lidovci.

Zato Piráti nic nepochopili. Tak si mohou zrušit ta svá politbyra a místo Bartoše si tam může sednout Minář a rozhodovat o všem. To je vláda ulice, a to je strašné.

Kolem pěti set lidí se sešlo před týdnem v Plzni a tento týden v Jihlavě na putovní akci Štafeta pro demokracii, kterou spolek Milion chvilek organizuje. Pokud i v dalších krajských městech bude taková účast, půjde o potvrzení, že mimo Prahu tento spolek lidi oslovit nedokáže?

Je jasný sestupný trend počtu účastníků. Stačilo se podívat na účast na Staromáku, a to navzdory té publicitě, co se té akci dostalo. Divím se, proč to přenášela Česká televize. Přes tu masívní mediální podporu je trend sestupný. A těch pět set lidí, co se spolku Milion chvilek zatím schází v krajích, se dá čekat i v těch ostatních, co budou po Plzni a Jihlavě následovat.

Protesty proti Babišovi spojovaly voliče opozice, takže měly poměrně masovou podporu. Ale tím, že z toho začínají dělat štvaní proti Maďarsku a Polsku, proti novému ombudsmanovi, nebo co si ještě vymyslí, tak ji ztrácejí. Proti komu budou hřímat příště? Proti České poště?

Proti té asi ne, ale proti některým kandidátům do Rady ČT už určitě ano. To je, podle vás, také za hranou?

To už je úplný blázinec, pokud mají tihle lidé na náměstích ovlivňovat, jak mají poslanci hlasovat. Poslanec je vázán svým svědomím a není vázán ani pokyny stran. Ale oni chtějí, aby byli poslanci vázáni pokyny pánů Rolla a Mináře. To je naprosto neústavní princip.

Pak nevím, o jaké demokracii ti lidé mluví. To mluví o diktátu. Jsou jako přepálený olej – a zájem o jejich akce bude mít sestupný trend. A pokud chtějí být poslanci za kašpary a budou si počínat jako loutky, které někdo vodí, tak ztratí u veřejnosti jakýkoli kredit.

V rozhovoru pro deník Právo prohlásil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, že jeden odsouzený nás denně na výdajích stojí 1200 korun. Je prý zcela legitimní klást si otázku, zda by u některých trestných činů místo vězení nestačil nějaký výrazný peněžitý trest. Hovořil i o tom, že dohoda o vině a trestu by se měla rozšířit na všechny zločiny. Souhlasíte s takovým pohledem na věc, nebo se obáváte, že by si ti nejbohatší mohli dovolit cokoli a pak se z trestu vykoupit?

Tato myšlenka měla přijít už dávno. Není normální, aby české věznice byly přeplněné. Není normální, aby v nich panovaly nedůstojné poměry. Podívejte se, kolik lidí je ve vazbě, a kolik lidí je ve výkonu trestu. Stojí to stamiliony korun. Stát si musí ujasnit trestní politiku.

Zatímco v Norsku, Švédsku a dalších zemích jsou využívány alternativní tresty nebo elektronické náramky, které nahrazují vazbu a fungují jako domácí vězení, u nás tohle v podstatě nefunguje. Vězení znamená finanční zatížení pro stát a ubírá peníze daňovým poplatníkům. To je na hlavu. Souhlasím i s tím, že by měly být více využívány alternativní tresty.

Myslím si, že by měl být daleko více uplatňován princip podmíněného propuštění, protože nynější stav, kdy z dvaceti projednávaných žádostí je vyhověno dvěma, je k smíchu. Tomu nerozumím. Ale dával bych dlouhé zkušební doby, byl by nad nimi Damoklův meč se vším všudy. Ale ne, aby stát platil neustále ohromné výdaje na vězně, to je špatně.

A souhlasil bych i s těmi vysokými peněžitými tresty místo pobytu ve vězení. Stát má na výběr – vydat za jednoho vězně 1200 korun denně – nebo naopak, odsouzený přinese státu peníze. Tak ať si každý spočte, co je výhodnější. Peněžitý trest znamená finanční zatížení odsouzeného, a pokud ho neuhradí, jde do výkonu trestu.

To je jedna z cest, další jsou různé formy obecně prospěšných prací nebo jiných alternativních trestů, které zná zákon.

