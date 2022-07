Chobotnice. Okamura sečetl vládu, ČT i další. Našel škrt pro občany

Minulý pátek se mělo ve Sněmovně hlasovat o návrhu Fialovy vlády na snížení peněz zdravotním pojišťovnám, ale nedošlo na to, protože to opozice zablokovala. Proč jste se rozhodli k tomuto kroku?

Ano, před závěrečným hlasováním jsme zablokovali návrh vlády Petra Fialy (ODS), která chce letos vzít 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám a zhoršit tak dostupnost zdravotní péče pro naše občany. S tím SPD zásadně nesouhlasí. Hlasování o vládním zákonu se z důvodu našeho zablokování přesouvá na příští středu. Poslanci SPD se již několik měsíců snaží tomuto vládnímu zákonu zabránit, přestože je nás pouze 20 poslanců z celkových 200. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí se zhoršováním dostupnosti zdravotní péče pro naše občany a nechceme ani zhoršování pracovních podmínek zdravotníků. Fialova vládní koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů škodí našim občanům. Na prvním místě má Fialova vláda pomoc Ukrajincům a na potřeby našich občanů zvysoka kašle. Pro SPD jsou Česká republika a naši občané na 1. místě!

I díky podpisům poslanců hnutí SPD byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny s cílem projednat „Organizovaný zločin hnutí STAN“. Co jste říkal jejímu průběhu?

Všichni jsme viděli arogantní vyjádření předsedy hnutí STAN a ministra vnitra Víta Rakušana, že nám neudělá tu radost, že by rezignoval. Nejde o to, aby udělal radost nám – opozici – ale aby udělal radost občanům, právu a spravedlnosti. Jeho kolegyně z hnutí STAN pražská radní Hana Marvanová přece uvedla, že ho o nekalém dění okolo pražského dopravního podniku a náměstka Hlubučka (STAN) informovala již před půl rokem, ale on nic neudělal. De facto to podle mě kryl. Současně pan Rakušan přinutil k rezignaci policejního prezidenta a též chce reorganizaci policejních útvarů, které pracují na odhalování organizovaného zločinu. Není to ale jen na samotnou demisi Víta Rakušana, ale celé vlády.

Není to přehnané?

Chapadlo té chobotnice je prorostlé skrz většinu vládních stran. Do kriminálního korupčního skandálu hnutí STAN jsou totiž zapojeny i TOP 09, ODS a Piráti. ODS, KDU-ČSL, Piráti a TOP 09 otevřeně kryjí organizovaný zločin a korupci v hnutí STAN. Dosavadní ministr školství Gazdík na ministerstvo přivedl poradce Šteffla, který je dnes také obviněný v Hlubučkově kauze. A podle Insideru fakticky řídil milionové IT zakázky na provoz státních maturit.

Odhalilo se propojení na europoslance Jiřího Pospíšila a jeho poradce Jiřího Fremra. Z peněz rodiny hlavy mafiánské skupiny, obviněného podnikatele Michala Redla, byla v minulosti financována i ODS. Piráti navíc chtěli ještě letos nominovat do dozorčí rady státní Národní rozvojové banky manažera Martina Sankota, který se scházel v tajném konspiračním bytě s vazebně stíhaným lobbistou Michalem Redlem. Morálně naprosto nepřijatelný je v této souvislosti přístup premiéra Petra Fialy, který po poradě předsedů všech pěti vládních koaličních stran uvedl, že nevidí důvod k rekonstrukci vlády.

Také už vyplavalo na povrch, že politici STAN užívají tvrdé drogy, konkrétně kokain, a na jejich mejdanech se s drogami kšeftovalo. Běžní občané mají zákaz řídit vozidla pod vlivem drog a alkoholu. Opravdu mi nepřijde normální, aby někdo řídil hlavní město Prahu pod vlivem tvrdých drog tak, jako to předvádí hnutí STAN.

Odhalilo se rovněž, že tato zločinecká skupina měla krytí i v České televizi, kterou si platí všichni občané.

Co prosím myslíte tím „krytím“ v České televizi?

Podle výpovědí jejích redaktorů byly v České televizi k dispozici informace o zločinecké skupině okolo pražského radního Hlubučka ze STAN již od roku 2019, ale šéfredaktor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner měl odvysílání těchto reportáží zabránit. Zveřejnila to tehdejší reportérka ČT Markéta Dobiášová. Mimochodem diváci mohli vidět v přímém přenosu arogantní chování redaktorky České televize Zuzany Černé právě z Wollnerovy redakce na naší tiskové konferenci, kdy nám v souvislosti s touto kauzou vztekle skákala do řeči, nechala mě domluvit a nakonec jí musel zpacifikovat pracovník Sněmovny. O jasné neobjektivitě České televize lidé vědí už dávno a jen se to potvrzuje.

Marek Wollner je šéfredaktorem třech pořadů: 168 hodin, Reportéři ČT a Newsroom ČT24. Wollner by měl ihned na minutu v televizi skončit, protože podle našeho názoru kryje organizovaný zločin. Nic se ale neděje a ruka ruku myje. Určitě by bylo zajímavé, kdyby tento moment také prošetřila policie, protože se proslýchá, co za to asi Wollner měl, že stopl odvysílání těchto informací. Přitom když se jedná o cokoliv jiného, tak reportérům trvá vytvoření nějaké reportáže, kterou si zadají, několik týdnů. A tady ani po dvou letech, po třech letech žádná reportáž nebyla.

Od minulého týdne na půl roku převzala Česká republika předsednictví EU. Bude mít kauza vliv na předsednictví?

Zahraniční média jsou plná informací o korupci a organizovaném zločinu ve stranách vládní koalice Petra Fialy. Takovou ostudu a poškození image ČR a našich slušných občanů za tak krátkou dobu snad ještě žádná dosavadní vláda neudělala. Fialova vláda otevřeně škodí naší republice a udělala z naší krásné země v očích zahraničí zkorumpovanou zemi. Stydím se před Evropou za takového premiéra a takovou vládu! Za předsednictví vyhodí naše země přes dvě miliardy a ve skutečnosti naše země neovlivní nic.

Vláda Petra Fialy jen leze do zadku Washingtonu a Bruselu a hájí zájmy Ukrajiny, ale ne České republiky a českých občanů. Fialova vláda pomáhá jako prioritu číslo jedna Ukrajincům, místo aby řešila zdražování energií a potravin v ČR, což sužuje všechny naše občany.

Premiér Fiala ve švýcarském Luganu vystoupil na konferenci k obnově Ukrajiny. Co jeho výstupu říkáte?

Vláda Petra Fialy chce dávat z našich peněz miliardy na obnovu Ukrajiny, místo aby pomohla našim občanům se zdražováním. To není česká, ale „ukrajinská“ vláda. Premiér Fiala tam řekl: „Prioritou číslo jedna se pro nás stala podpora Ukrajiny, její poválečná obnova. Musíme vytrvat v dodávkách zbraní a peněz na běžný provoz. Přiznejme si, že podstatná část obnovy Ukrajiny bude ležet na bedrech evropských států i Evropské unie jako takové. To je přirozené. Musíme ukázat leadership.“ Podle ukrajinského premiéra Denyse Šmyhala, který se konference také účastnil, bude na rekonstrukci jeho země potřeba okolo 750 miliard dolarů, tedy v přepočtu 17,8 bilionu korun.

Proč má Fialova vláda jako hlavní prioritu cizí zemi, která navíc není ani členem EU, a nikoli svojí vlastní? Česká republika a problémy našich občanů nejsou pro Fialovu vládu na prvním místě. Podle názoru SPD by mělo být pro vládu hlavní prioritou vyřešení drahých energií a potravin, což trápí všechny naše občany.

A to ještě došlo k neuvěřitelnému ztrapnění České republiky…

Opravdu myslíte ztrapnění, pane předsedo?

No ano, ztrapnění. Jak víme, tak ukrajinský premiér přidělil České republice obnovu Luhanské oblasti, která je pod ruskou kontrolou a premiér Fiala se ještě tady kasal, že se na tom budou moci podílet české firmy. Jak asi? My jsme proti tomu, aby se dávaly miliardy na obnovu Ukrajiny, protože podle Evropského účetního dvora, který je poradním orgánem EU, patří Ukrajina mezi nejvíce zkorumpované země na světě a samy tyto orgány konstatují, že miliardy zaslané na rozvoj Ukrajiny ještě před vypuknutím konfliktu, nepřinesly zvýšení životní úrovně Ukrajinců.

Na probíhající schůzi Poslanecké sněmovny se bude v závěrečném třetím čtení hlasovat o změně zákona o důchodovém pojištění…

Poslanci hnutí SPD podpoří návrh, který přiznává plné a nekrácené předčasné starobní důchody pro zaměstnance, kteří odpracovali minimálně 20 let ve složkách Integrovaného záchranného systému; jde například o zdravotníky a záchranáře, operátory či pracovníky horské služby. Podpoříme i pomoc pěstounům tím, že jejich nesmírně záslužná práce, péče o opuštěné a ohrožené děti, bude zahrnuta do tzv. náhradní doby důchodového pojištění a její délka jim bude započítávána do odpracované doby pro nárok na vznik starobního důchodu.

Ale zároveň jsme podali i svůj pozměňovací návrh, který by odstranil nespravedlnost vládní předlohy tak, aby se zahrnutí do náhradní doby důchodového pojištění týkalo skutečně všech nezprostředkovaných pěstounů, nikoli pouze těch, kteří převzali děti do péče před 1. lednem 2022, jak navrhuje vláda. To považujeme za diskriminační. Práce pěstounů si v SPD velmi vážíme, v loňském roce se díky hlasům našich poslanců zaslouženě zvýšily jejich odměny. Nechť mají všichni pěstouni stejná a rovná práva!

Zároveň SPD předložilo návrh zákona o důchodovém pojištění, kde navrhujeme zvýšit základní výměru všech důchodů z 10 % průměrné mzdy na 13 %. V praxi by to znamenalo zvýšení všech důchodů o stejnou částku ve výši zhruba 1800 Kč měsíčně.

Vy jste vydali vyjádření, že prý EU devastuje české zemědělství…

Fakta hovoří jasně. Dle aktuálních oficiálních údajů Českého statistického úřadu se potravinová soběstačnost České republiky od vstupu do Evropské unie například výroba vepřového masa snížila z 94,5 % na 43,2 %, u drůbežího masa z 92,0 % na 59,8 %, u másla ze 126,6 % na 71,6 % a u jablek ze 100,2 % na 79,9 %. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje legislativní kroky, které by opět zajistily naši potravinovou soběstačnost v základních komoditách, které lze u nás vyprodukovat, a také potravinovou bezpečnost v krizových situacích. Navíc dlouhodobě voláme i po dočasném snížení DPH u základních potravin až na nulu anebo po zastropování jejich cen. Navíc EU teď navrhuje další úplné šílenosti.

Můžete být prosím konkrétní?

Například podle nového právního předpisu Evropské komise mají mít chovatelé povinnost registrovat na úřadě všechna svá zvířata. Týkat se to má například i jednotlivých chovů drůbeže na dvorcích, informoval server tn.cz. Co se Brusel plete do chovu našich slepic? Vždyť je to přece úplná pitomost! To bude muset registrovat i babička, pokud bude mít pět slepic a třeba pár králíků? V Bruselu se fakt chovají jako v Kocourkově. Lidé platí předražené energie a zboží, a Brusel řeší takovéto „slepičince“. Hnutí SPD jasně odmítá diktát a zvůli Bruselu. Musíme se postavit proti diktátu Bruselu, nebo nás EU ožebračí a zničí!

Poslanci Fialovy vlády navrhli na státní vyznamenání bratry Mašíny. Co vy na to?

Hnutí SPD nesouhlasí s vyznamenáváním bratrů Mašínů. Vraždy, kterých se dopustili, nejsou nijak ospravedlnitelné, a jejich jednání nelze spojovat s působením jejich otce.

Připomněli jsme si svátek svatého Prokopa, svatých Cyrila a Metoděje i mistra Jana Husa. Co to pro vás znamená?

Všechny tyto velikány spojuje boj za náš jazyk, za naši svébytnost, naši národní kulturu a vzdělanost a za naši nezávislost na německém velmocenském vlivu. Nesmíme zapomínat na naše předky, kteří bojovali za to, aby naše země byla nezávislá a svobodná.

Oslavil jste padesáté narozeniny. Jaké nejhezčí přání a jaký nejhezčí dárek jste dostal?

Dostal jsem doslova tisíce krásných přání a rád bych i touto cestou všem lidem poděkoval a také všem přeji hodně zdraví, štěstí a pohody. Nejhezčím dárkem pro mě byla právě tato přání, která mi udělala radost.