Chodíte k ČT jako ke krmelci. Že se nestydíte. Že jsem „lampasácký ksindl“? 38 let jsem byl v armádě, varuji! říká generál Hynek Blaško

ROZHOVOR „Já se stále nemohu zbavit dojmu, že to celé bylo připraveno a využito pro vyvolání nepokojů, a hlavně to bylo namířeno proti demokraticky zvolené hlavě státu a Ondráček byl rozbuška stejně jako mrtvý–živý student v roce 1989. To se potvrdilo i při inauguračním projevu pana prezidenta, kdy ‚strážci demokracie‘ odešli ze sálu,“ poznamenává k dění posledních dní, kdy v Praze a dalších městech proběhly velké demonstrace proti zvolení komunisty Ondráčka do vyznamného sněmovního postu, generálmajor Hynek Blaško.

Miloš Zeman složil ve čtvrtek prezidentský slib a zahájil tím druhé pětileté funkční období. V projevu ale kritizoval Zdeňka Bakalu a média patřící do jeho vydavatelství a také Českou televizi, na což někteří politici zejména z TOP 09 a ODS reagovali tak, že opustili Vladislavský sál. Premiér Andrej Babiš posléze řekl, že čekal jiný projev a bývalý prezident Václav Klaus uvedl, že Zeman nechal průchod své mstivosti. Co byste kritizoval vy – Zemanův projev, anebo spíše ty, kdo odešli ze sálu?

Anketa Bojíte se o Českou televizi, tak jako čeští umělci a opoziční politici? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 7352 lidí



Jak máme chtít, aby mládež respektovala státní symboly, měla úctu k sobě samým, rodičům a autoritám, když jim tito arogantní politici ukazují, že není třeba ji mít? Nechápu hysterické komentáře k projevu, když je výsostným právem toho, kdo hovoří, říkat, co společnost polarizuje. Nebo existuje norma, která určuje, co v tomto projevu být může, či ne? Neslyšel jsem o ní! Není to nově zvolený prezident, kdo štěpí společnost, ale právě tito arogantní politici, kteří svými postoji štvou a nejsou schopni překousnout volební porážku.

Při předávání Českých lvů se mnozí čeští umělci pustili do Miloše Zemana a postavili se za Českou televizi. „Nevolte Miloše Zemana,“ prohlásil režisér Marek Najbrt. Ke kritikům projevu prezidenta Zemana se připojili například režisér Jan Svěrák, nebo jeho kolegyně Olga Sommerová. „Tento slavnostní večer vysílá Česká televize, která nepatří žádnému oligarchovi, ale nám občanům,“ řekla režisérka během své děkovné řeči. Režisér Jan Svěrák umělcům rozdával jakousi petici Pět vět na obranu ČT. Vyzval v něm politiky k zastání se veřejnoprávní televize a jejímu zachování jako nezávislého média. Co si o tom myslíte?



Jeden můj kamarád říká, že ta jejich demokracie = peníze a že jsou přisátí na České televizi a chodí si tam jako ke krmelci pro balíky. ČT pouze reprízuje filmy natočené za hlubokého temna, kdy se mnozí z těchto umělců mohli přetrhnout, aby točili a hráli, co se požaduje. Mnozí z nich měli také stejný problém jako premiér v demisi. Kdy pan Nový a další, kteří vyhrožovali emigrací, tuto výhrůžku splní? Dokonce se někteří dost nevybíravým způsobem vyjadřovali o občanech – voličích – a dávali nám různé přívlastky. Že se nestydí!

Českem před pár dny zmítaly ohlasy na zvolení poslance Zdeňka Ondráčka předsedou sněmovní komise pro kontrolu GIBS. Ten se ale minulý týden postu vzdal sám, prý z důvodu, že byla ohrožena jeho rodina a vyhrožovali mu. Vadí vám Ondráčkova minulost? A co říkáte na ony výhrůžky vůči němu?

Pokud vím, tak když někdo v tehdejší době chtěl být příslušníkem VB, musel projít pohotovostním plukem; třeba o to nestál, ale jiná cesta nebyla, protože to byla náhrada vojenské základní služby. Co se tady stále řeší? Uplynulo třicet let od „sametu“ a stále se vyhrabávají nějaké detaily „Ze života hmyzu“, jen aby ti dotyční, co o tom stále melou, zakryli svoje máslo na hlavě. Představte si, že by tehdejší mocipáni poslali do ulic armádu s tanky, obrněnými transportéry s ostře nabitými zbraněmi a pan Kalousek místo rány pendrekem dostal kulku. Osobně jsem byl proti takovému řešení a klidně riskoval, že mě za to zavřou, protože bych takový rozkaz neposlechl. Co si politici uvařili, tak ať se tím taky udáví, protože když začnou létat kulky, je už pozdě na jakoukoli diskuzi. Jestliže dnes někdo někoho ohrožuje byť zatím jen verbálně, včetně jeho rodiny, zahrává si s něčím, čehož důsledky ve své zabedněnosti není schopen dohlédnout. Chcete vy, kteří vyhrožujete někomu smrtí, aby tu byla situace jako po rozpadu Jugoslávie, kdy se budeme vraždit navzájem? Ne sice z etnického hlediska, ale jen proto, že ten je přívržencem toho a jiný zase jiného. Lidi, zbláznili jste se? Je 21. století!

Nedávno v Praze a dalších městech proběhly velké demonstrace, na jejichž základě nakonec Ondráček rezignoval. Na svém facebookovém profilu jste k tomu poznamenal: „O co se dnes někteří tzv. demonstranti snaží? Dívám se na záběry a vidím samé ‚demokraty‘ v čele s Kalouskem a napadá mě, že se tento pán chce po volebním debaklu neustále zviditelňovat a stát se vůdcem ‚demokratických‘ sil, které se nikdy nesmíří s výsledky demokratických voleb. Divím se, že mu už z té jím proklamované demokracie nevypadaly všechny zuby a vlasy. Co se děje ve Sněmovně, je naprosto šílené!“ Nemohli ale přece jen mít ti demonstranti v něčem pravdu? Vždyť na události roku 1989 přece nelze jen tak zapomenout... Lze se ztotožnit s výroky, že Ondráčkovo zvolení do komise bylo pošpiněním památky obětí totalitního režimu?

Já se stále nemohu zbavit dojmu, že to celé bylo připraveno a využito pro vyvolání nepokojů, a hlavně to bylo namířeno proti demokraticky zvolené hlavě státu a Ondráček byl rozbuška stejně jako mrtvý–živý student v roce 1989. To se potvrdilo i při dnešním inauguračním projevu pana prezidenta, kdy „strážci demokracie“ odešli ze sálu. Jak máme chtít, aby mládež respektovala státní symboly, měla úctu k sobě samým, rodičům a autoritám, když jim tito arogantní politici ukazují, že není třeba ji mít. Koho z vás jejich odchod ohromil? Mě tedy ne. Spíš než Ondráčka bych řešil Havlovy lži a důsledky z toho plynoucí – ... „budou vás strašit nezaměstnaností (přitom zařídil konverzi zbrojního průmyslu a rázem byly desítky tisíc lidí bez práce), na co máme armádu, dovedu zemi k demokratickým volbám a už kandidovat nebudu“ atd. atd. Havel zničil vše, co se tu léta budovalo a dovolil, aby se z průmyslově vyspělého státu stala montovna, aby se rozkradly banky, aby tu proběhla loupež století, což je „kuponová privatizace".

No právě... Když chtěli poslanci Ondráčka odvolávat, tak jim předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že by raději měli řešit bod, který se jmenuje „Zločiny privatizace a korupce ODS v České republice“. Jak jsem z vašeho facebookového profilu zjistila, tak vy byste asi s Filipem v tomto souhlasil, neboť jste uvedl: „Někteří byli u toho, když se ‚zhaslo‘ a po rozsvícení chyběly tisíce miliard z majetku státu. Sedí Kožený, takový expert z Harvardu? Nesedí!“ Je něco, co byste v tomto smyslu Kalouskovi, Bělobrádkovi, Stanjurovi a dalším rád vzkázal?

Co vzkázat? Napadá mě jediné – děkujeme, odejděte! Mimochodem – souhlasím s požadavkem místopředsedy Parlamentu Tomia Okamury na přímou demokracii, protože jak je patrno, tradiční strany se historicky přežily a nic nového kromě chaosu, který vnášejí do politiky, nejsou již schopny společnosti přinést.

Rýsuje se pravděpodobná varianta vlády: hnutí ANO s ČSSD a s podporou KSČM. Strany diskutují průniky svých programů. Jenže teď prý dokonce sám Andrej Babiš vrazil klín do vyjednávání, neboť vyhověl demonstrantům a žádal Ondráčkovo odvolání z postu komise pro kontrolu GIBS. Myslíte si, že se nakonec hnutí ANO úplně „rozkmotří“ s komunisty?

Lidé, kteří ANO volili, dnes říkají, že udělali chybu, protože ten jejich „chameleon“ v čele mění barvy dle potřeby. Jeden příklad za všechny – Směrnice EK o zbraních, nikdy se nepodvolíme; a hle MV za ANO prohlásí – jsme členy EU, tak ji musíme implementovat. Nás vůbec nezajímá, jestli se někdo s někým rozkmotří, či ne, nás zajímají výsledky, a ty jsou zatím více než tristní.

Na Slovensku byl zavražděn investigativní novinář Ján Kuciak, který pracoval pro zpravodajský portál Aktuality.sk. Zemřela i jeho partnerka. Oba byli zastřeleni. Slovenská policie poté uvedla, že jejich smrt souvisí s novinářskou prací Kuciaka. Jenže tato vražda odstartovala na Slovensku vládní krizi. Vláda slovenského premiéra Roberta Fica bude totiž v parlamentu čelit pokusu o vyslovení nedůvěry. K tomu ke všemu ještě prezident Andrej Kiska o minulém víkendu uvedl, že chce obměnu vlády anebo předčasné volby. To ale premiér Fico odmítá. Jak toto může skončit?

Musíme si položit a hledat odpověď na otázku: Kdo na této vraždě mladých lidí, jejichž zmařených životů upřímě lituji, vydělal a vydělává? Prezident Slovenska, opozice, současný premiér, či mafie? Nebo to byl jen prachsprostý mord kvůli majetku, či z jiných politováníhodných důvodů nemajících s politickou scénou Slovenska nic společného? Skončí to přesně podle scénáře zodpovězení výše uvedené otázky. Vyšetřit by se to ale mělo rychle, protože čím déle se to vyšetřování potáhne, tím větší škody vzniknou.

Kancléřka Angela Merkelová nedávno účastníkům neformálního summitu EU připomněla, že některé státy z rozpočtu EU čerpají víc, než do něj přispívají, aby podpořily svůj hospodářský rozvoj. Přitom nechtějí uprchlíky. EU ale budou kvůli Brexitu chybět peníze, a kancléřka tak přichází s návrhem, že by mělo být nové přerozdělování finančních příspěvků jednotlivým státům EU podmíněno přijetím uprchlíků, kterému se zejména Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika stále brání. Jak na to reagovat? Máme se v otázce přijímání migrantů podvolit diktátu EU?

Anketa Který český premiér byl NEJHORŠÍ? Klaus 2% Tošovský 1% Zeman 1% Špidla 11% Gross 1% Paroubek 1% Topolánek 12% Fischer 0% Nečas 6% Rusnok 5% Sobotka 56% Babiš 4% hlasovalo: 9449 lidí

„Německá televize ARD odvysílala rozhovor s příchozím ze Sýrie. Má sedm dětí, dvě manželky a chtěl by ještě třetí a čtvrtou. Má, chudák malý, pětipokojáč, kam se nemůžou ty dvě další vejít, protože každá musí mít svůj pokoj, aby s ním mohla souložit bez diváků. On sám je analfabet a pracovat nechce. Další takový výrobce nové generace povalečů. Jak dlouho to německý sociální systém vydrží? Plně souhlasím s poslancem Okamurou,“ sdělil jste veřejně na FB k situaci v Německu. To jsou ale docela ostrá slova, nemyslíte? A co říkáte faktu, že opozice KDU-ČSL, ODS a STAN chtěla Okamuru shodit ze sedla vedení Poslanecké sněmovny, jejímž je místopředsedou?

Myslíte si, že zavírat oči, odsouvat problémy či ustupovat je dostatečné pro jejich řešení? On to tam ten migrant vyjádřil zcela přesně. On nikdy pracovat nebude! Jeho děti – až poberou trochu více rozumu – rychle pochopí, že stačí natáhnout ruku. Ono shodit někoho z něčeho je snadné a jsem rád, že se jim to nepovedlo. Mně osobně a mým známým také, by bylo vhod, kdyby si tito šiřitelé pravdy zaplatili anketu a zeptali se spoluobčanů na pár otázek. Tak za prvé – Kde jsou Lety? Za druhé – Co se tam za 2. světové války odehrávalo? No a za třetí – Byl(a) jste se tam podívat?

Politické strany se dohadují o tom, jak má vypadat obecné referendum v praxi. V souvislosti s tím se také debatuje, zda by měli Češi rozhodovat i o případném vystoupení ČR z EU. „Pokud Česko podlehne blouznivcům prosazujícím Czexit, bude to ekonomická a civilizační katastrofa,“ říká k tomu komentátor Petr Honzejk. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý předpokládá po Czexitu krach firem, propouštění, a to možná i na desetiletí. Už samotný začátek debaty na toto téma podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara vyděsil japonské investory, kterým musel údajně vysvětlovat aktuální politickou situaci. Mají tito odborníci pravdu? Nebylo by lepší tuto debatu o jakémsi „Czexitu“ raději zastavit?

Český člověk podle ELIT stále potřebuje nějakého bubáka – tu povodně, tu ledovku, sníh, nebude vanilka, nebudou banány, máslo bude za 70,- Kč, neurodilo se obilí, a tak se bude zdražovat, vejce budou stát 7,-Kč, a to proto, aby moc nepřemýšlel o situaci politické, nýbrž jen o tom, jak zabezpečit rodinu. Předložte fakta, dejte na misku vah a pak strašte. Nechte si ty vágní kydy pro filosofické diskuze! My se jako občané tohoto státu chceme vyjadřovat k věcem, které ovlivňují nebo budou ovlivňovat naše bytí.

Byl jste spokojený s tím, jak dopadly prezidentské volby? Změní se teď Miloš Zeman nebo způsob výkonu jeho funkce? Ptám se proto, že prezidenti obvykle ve druhém funkčním období bývají naopak razantnější a mohou si dovolit víc, když už před sebou nemají další volby… No a Zeman těsně po volbách sice řekl, že bude mírnější, ale hned na TK ve volebním štábu a následných rozhovorech na novináře zaútočil…

Proč pana prezidenta, vy novináři, neustále provokujete a pak pláčete, když vás počastuje po svém způsobu? Možná by vám prospělo, kdybyste se konečně oprostili od štvaní a spíše přemýšleli o hloubce jeho slov. ParlamentníListy.cz mě dokonce nazvaly „Zemanovým generálem“. Ano, jsem jeho jeho příznivcem, protože jeho myšlenky, rétorika a způsoby nazývat věci pravými jmény mi jsou blízké. Méně blízký mi byl například jeho postoj k SPO v předvolebním boji, kde nedokázal usměrnit některé lidi a dopustil naprosté diletantství ve vedení kampaně strany, jejímž je čestným předsedou. Ač nestraník, ale lídr za Středočeský kraj ve volební kampani, jsem si toho diletantství užil až dost.

Co vůbec říkáte na chování médií během prezidentských voleb a po nich? Překvapilo vás, jak zvláště někteří komentátoři po volbách vystupovali?

Ne, vůbec ne. Vždy jsem tvrdil, že média jsou placena ne za dobrou a objektivní práci, ale za špatnou. Mám na to mnoho příkladů, ale nechci tím případné čtenáře unavovat.

Z vašeho facebookového profilu jsem si vytáhla jednu perličku. „Po střelbě ve škole na Floridě se ze spousty ‚politicky korektních‘ názorů nepřehlédnutelně vymanil jeden tamní sheriff: Za mejch mladejch let měl před střední školou každej pušku v autě. Revolver šel koupit na benzince jako nanuk. A střílel někdo ve škole? Ne. Změnily se od té doby ty zbraně? Ne. Změnili se lidi! Vychovali jsme generace zmatených, neschopných, změkčilých a ublížených kriplů bez respektu, cti a opravdových hodnot!“ Vzhledem k těmto vašim slovům – a nejen k nim – nebojíte se naopak vy výhrůžek?

Každý, kdo se nějakým způsobem vymkne zažitým postupům a má jiný názor než obecně přijímaný, musí počítat s tím, že se něco takového může stát. Dokladem toho je vzkaz, co mi napsal jeden „taky čtenář“ pod váš poslední článek, jenž je kompilátem mých názorů prezentovaných na Facebooku: „Ty ksindle lampasáckej, Osmiprocentní myš, 07.03.2018 17:14:51 jestli se ti po tom tak stýská, tak my ti umožníme, aby ses už brzo setkal se svými blízkými!“ Prostě, dojdou-li argumenty, tasí se kolty. Upozorňuji případné zájemce o „konečné řešení problému lampasáckého ksindlu“, že jsem sloužil 38 let v armádě!

autor: Olga Böhmová