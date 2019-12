Chvilkaři a Greta v jednom? Pokud ano, tak zlatý Babiš! Vlastimil Tlustý bilancuje a varuje penzisty

HORKÝ ROK KONČÍ. CO DÁL? „Je potřeba voliče vyděsit, rozněžnit, dojmout a zkasírovat.“ Všechno, co se do zeleného šílenství řadí, směřuje podle exministra financí Vlastimila Tlustého k novým daním nebo ke zvýšení současných. „Jsou za tím gigantické peníze a touha po uchování moci těch, kterým moc slábne.“ „Když se šunt a sajrajt hezky zabalí, lidé na něj stojí fronty.“ A Milion chvilek? „Pokud jsou to příznivci slečny Grety, tak já rovnou říkám: mě čerpač Andrej taky vadí, ale proti tomuhle šílenství je to ještě zlatý.“ Tlustý hovoří o „socialistické, bruselskými levičáky řízené Evropě“. „Vždycky to levičáci dovedou ke krachu.“ Přidává i jedno upozornění nejen pro penzisty: „A teď všechny, kdo tohle čtou, překvapím…“

Letošní rok byl pro některé rokem boje aktivistky Grety Thunbergové proti globálnímu oteplování. Časopis Time ji označil za osobnost roku a zařadil mezi sto nejvlivnějších lidí světa. Jak se vy díváte na její působení za záchranu planety? Je osobností roku?

Pro ty, pro které pracuje, určitě osobností roku je. Svou roli ve světle ramp hraje výborně. My, kteří s tím, co dělá, nesouhlasíme, bychom jí ocenění neudělili.

A kdo jsou lidé, pro které pracuje tato herečka-dorostenka? Dlouho jsem si kladl otázku, kde se to bere. Z jednoho francouzského filmu vím, že není kouře bez ohně. A ohně, který ona a aktivisté vytvářejí, je hodně. Anketa Podporujete stávky a hladovky za klima? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5217 lidí

Myslím si, že jde o následující. Evropské levici docházejí témata, s podporou bližního svého už se volby nevyhrávají. Protože Evropě vládnou socialisté dokonce až s komunistickými tendencemi, hledají nejen témata, ale i peníze. V politice není nic spolehlivějšího než strach a dojetí. Je potřeba voliče vyděsit, rozněžnit, dojmout a zkasírovat. Události ve Francii ukazují, že bez strachu a dojetí se už evropští občané snadno zkasírovat nedají. Jenže daně v zemích, jako je Francie, jsou tak strašně vysoké… mocní vsadili na to, že je potřeba občany vyděsit tím, že budou říkat, že klima je tak strašné, že všichni umřeme. Je potřeba je také dojmout, vyvolat v nich soucit s našimi dětmi, které už z vody a vzduchu nebudou moct žít. Až se jim tohle všechno povede a Greta a jí podobní evropské obyvatelstvo zblbnou, evropské obyvatelstvo zjistí tu nejjednodušší věc, že jde o peníze, ještě ke všemu o jejich peníze, a že všechno směřuje ke zdanění. Všemu začali říkat uhlíková stopa. Neumím přesně popsat, jaké daně mají v hlavě. Jestli se bude vybírat ekologická daň z litru vody nebo pohonných hmot. Všechno, co se do zeleného šílenství řadí, směřuje k novým daním nebo ke zvýšení současných. Jsou za tím gigantické peníze a touha po uchování moci těch, kterým moc slábne.

Konkrétně nová Evropská komise přichází s Evropskou zelenou dohodou. Plán má obsahovat 50 kroků, které by do roku 2050 měly přispět k docílení klimatické neutrality. Takže máme očekávat zdanění? Co vlastně přinese Zelená dohoda Česku a Evropě?

Je to nová obdoba poručíme větru dešti, jak se říkávalo za komunistů. Řekli, že vynaloží na klima gigantické částky. Je krásné, když mluví o tom, kam dají peníze. Pro lidi, kteří si myslí, že se peníze tisknou na nějakém stroji, je to asi radostná zpráva. Pro část veřejnosti, která tuší, že když mluví o rozdávání peněz, napřed je musí někomu sebrat, tedy evropskému obyvatelstvu, to asi jásání nevyvolá. Všechny možné vznešené názvy, jak jste zmiňovala… krásné názvy to jistě bude mít, ale na konci budou peníze daňových poplatníků.

Jak se s novou vlnou politické aktivity vypořádat?

Sázkou na selský rozum. Sdělením toho, co jsem se vám pokusil vysvětlit. Pozor, Greta není žádná dobročinná nadšenkyně. Možná si to o sobě myslí. Nevidím do její hlavy. V každém případě je to ale vrcholná propagátorka, která slouží zájmům, kde jde o velké peníze. A ten dokument, o kterém jste mluvila, který má nás zachránit… to je přesně motiv, proč to dělá, aby zdůvodnila tyto kroky. Aby si vyděšené a dojaté evropské obyvatelstvo řeklo: oni to v Bruselu myslí dobře. Akorát my jim to všechno zaplatíme. Nejde jim o nic jiného než o to, aby sebrali všem lidem v Evropě peníze a aby to byli oni, kdo je budou rozdělovat. Vybrali si téma, které děsí a dojímá. To je mediální projekt a ona je v tom tvář, jako jsou tváře v reklamách na pivo. To je nalezená tvář, která děsí a dojímá. Myslím si, že přinejmenším její blízcí jsou za to dobře placeni.

Fotogalerie: - Pochod na vládu

Česká republika se také připojila k pátečním stávkám. Někteří drží hladovku…

Váhám, teď jedu autem, jestli také nemám zastavit a nemám začít stávkovat. Je tu strašná mlha. Požádal bych mocné světa, aby ji rozptýlili. Raději bych jel za slunného počasí. Je to sázka na naivitu, snadnost vyděšení a dojmutí. Ti lidé tomu podlehli. Nepochybuji, že si myslí, že zachraňují svět, ale ve skutečnosti pomáhají k penězům a k moci levicovým mocnářům. To je skutečný popis reality. Oni při tom pláčou a myslí to s námi dobře, já jim to věřím, ale je to projev hluboké naivity.

Takže chápete tu část mládeže, která pociťuje „klimatickou tíseň“ a obává se, že ji nečeká žádná budoucnost. Také vyčítá starším, že oni jsou za to zodpovědní. Nejde také o mezigenerační spor?

Je to jen důkaz úspěšnosti kampaně. Je to, jako když si lidé kupují šunt a sajrajt, protože ho viděli v reklamě. Když se šunt a sajrajt hezky zabalí, lidé na něj stojí fronty. Teď takto zabírá kampaň slečny Grety. Funguje to. Mocní vsadili na dojemné a děsící téma a už jsou tu lidé, kteří ho budou šířit s nadšením pro věc a s pocitem, že zachraňují lidstvo. To není v historii nic nového.

To není žádný mezigenerační spor. Jen starší, zkušenější jsou opatrnější v dojímání se a děšení, protože už víc v životě viděli. Mladá kůzlátka na kampaň radostně naskakují, protože zkušenosti nemají a jsou k idealismu náchylnější. Slyšel jsem nedávno výrok o tom, že ve dvaceti, když člověk není socialista, je nelida, a když je socialista ve čtyřiceti, je blázen. Proč? Protože ve čtyřiceti mu dojde, že naivní pohled na svět je sice krásný, ale negunguje. Tedy funguje. Hezky ty lidi zdaníme a příště je vyděsíme něčím lepším.

Psali jsme: Co vlastně chtějí? Jejich favorit nevyhrál. Soukup trhal Milion chvilek. A ukázal na Novotného v ODS Zdechovský (KDU-ČSL): Norsko prohrálo ve Štrasburku další dva případy Jaký skandál? Do Zahradila se pustil Pirát Peksa kvůli práci s Vietnamci. A přišla tvrdá reakce Vzpomínka na Havla. Milion chvilek. Tomáš Halík promluvil o demonstracích

A reakce České republiky? Andrej Babiš je potěšen, že unijní lídři uznali, že se bez jádra Česko neobejde.

Jsou náznaky, že nejsou všichni blázni. Já, věčný kritik premiéra Babiše, uznávám, že je skvělé, že při posledním summitu dokázal prosadit výjimku pro ČR, která nám umožňuje pokračovat ve výrobě elektřiny z jaderných elektráren. To byl čin, který prokazuje nejen to, že se ten člověk nezbláznil, ale že měl odvahu se něčemu takovému postavit. Rovnou řeknu, že to znám a vím, jak velká odvaha to je.

Kdysi byla v Evropské unii vytvořena mánie boje s alkoholem. Zbláznili půlku Evropy. Ve jménu boje s alkoholem chtěly evropské mocnosti uvalit vyšší spotřební daň na pivo a tvrdý alkohol. A teď bych skoro řekl: napište tučně… realita znamenala, že víno produkované vlivnými evropskými státy zůstane bez spotřební daně. Ve skutečnosti vůbec nešlo o boj s alkoholem, ve skutečnosti šlo o zvýhodnění produkce vína a jeho upřednostnění před prodejem piva a tvrdého alkoholu. Tehdy jsem vetoval zvýšení spotřební daně na pivo a tvrdý alkohol s jednoduchým argumentem, protože jsem říkal: jestli bojujete proti alkoholu, uvalte přesně stejnou spotřební daň na jeden gram alkoholu ve víně a budu s vámi hlasovat. Ale pokud vám jde o zvýhodnění vína před ostatními alkoholickými nápoji, promiňte, ale já musím chránit českého výrobce a českého producenta, tj. producenta piva, a já vám na tu kampaň nenaskočím, přestože je dojemná. To je úplně stejné. Vyděsit lidi, že je zničí alkohol, a říct jim: my proto něco uděláme. Zaříznout pivo na evropském trhu a udělat radost producentům vína. Totéž se teď chystá pod taktovkou slečny Grety. Kdyby jí to náhodou došlo, nebude mít radost ze svého počínání.

Demonstruje se nejen za klima, ale i proti premiérovi. Celým rokem 2019 nás provázely demonstrace spolku Milion chvilek a neskončily ani před Vánoci. Už toho bylo řečeno mnoho, přesto, co byste jim vzkázal?

Že ti lidé mají právo demonstrovat, o tom v demokratické zemi nemůže být pochyb. Mají pádné důvody. Že to čerpač Andrej přehání a pomáhající prezident republiky, který oznámil, že v případě potíží čerpače osvobodí v každé situaci, to také přehnal. A už jen tyto dvě věci na demonstrace jsou. Ale ti lidé nám neříkají, co vlastně chtějí, jestli jejich představy o řízení tohoto státu nejsou ještě strašnější než představy čerpače a prezidenta republiky. Anketa Chcete, aby Mikuláš Minář vstoupil do politiky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 11996 lidí



Vrátím se k našemu původnímu tématu. Jsou lidé, kteří se na náměstích scházejí, spíš nadšenci pro dojetí pro slečnu Gretu, nebo odpůrci? A pokud jsou to příznivci slečny Grety, tak já rovnou říkám: mě čerpač Andrej taky vadí, ale proti tomuhle šílenství je to ještě zlatý.

Andrej Babiš letos musel reagovat na audity Evropské komise, táhne se kauza Čapí hnízdo, trestní stíhání proti němu bylo zastaveno, pak obnoveno, lidé proti němu demonstrují, v létě se debatovalo o odchodu ČSSD z vlády. Jak byste zhodnotil jeho působení v křesle premiéra v uplynulém roce?

On se řídí heslem známého sexuologa Plzáka. Když vás najdou s přítelkami v posteli: zatloukat, zatloukat, zatloukat. On byl přistižen. To, že morálně selhal, je prokázáno. Vůbec se nepotřebuji nic dozvědět o výsledcích soudního řízení. Pro mě ten člověk důvod k rezignaci dávno naplnil. Čapí hnízdo není křišťálově čisté. I další kauzy prokazují, že je bezskrupulózní podnikatel, který jde ve všem na hranu, v některých případech i za hranu. Důvody k rezignaci jsou jasné. Potíž české politiky je, že ti, co se nabídli jako alternativa, mohou být v konečném důsledku pro nás, daňové poplatníky, ještě horší.

Ještě jiný úhel pohledu. Přístup premiéra k veřejným financím. Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová a zdaleka nejen ona upozorňuje, že hrozí kolaps penzijního systému a máme 15 let na řešení, jinak stáhne ke dnu veřejné finance. O tom, že se veřejné finance přehoupnou do trvalých ztrát, a pokud neproběhne razantní reforma, za padesát let bude zadlužení vyšší než v současném Řecku, psal Reportér magazín. Dojde ke zhroucení veřejných financí?

Napřed popis stavu. Důchodový systém u nás je systém, ve kterém ti, co pracují, platí důchody těm, co jsou v penzi. Rád bych čtenářům sdělil: nikdo si nikde nic u státního systému nespoří. Nikdo nemá žádný účet, na kterém se platby hromadí. Vše se vybere a pošle. Platí jednoduchá rovnice, suma toho, co se vybere, by měla pokrýt, co se lidem ve starobních důchodech vyplatí. Rovnice už dlouhé roky neplatí a vyplácí se více, než se vybere. Systém je ve ztrátě, v deficitu, můžeme tomu říkat, jak chceme.

Od politiků se chce, aby nerovnováhu vyřešili, aby ji dostali do harmonie. A teď. Když toho chcete docílit, máte následující možnosti. Možnost jedna. Více vybrat od těch, co platí. Už teď je české sociální pojištění velice vysoké, a protože se promítá v cenách všeho, co vyrábíme, tak kdybychom zvýšili příspěvek na důchody, znevýhodníme naši produkci na světovém trhu a české produkci prokazatelně ublížíme. Do toho se nikomu nechce. Už teď máme potíže s čínskou konkurencí. Takže to nejde. Tedy jde, ale se strašnými následky.

Druhá varianta. Zmenšit počet těch, kterým se platí. Čili se zvyšuje věk odchodu do důchodu. To už probíhá. Ale posílat lidi do penze v sedmdesáti letech je neefektivní, není to moc funkční a je naopak vysoce nepopulární. Pak existuje další možnost, snižovat výši penzí, a tím rovnici dostávat do rovnováhy. A teď všechny, kdo tohle čtou, překvapím. Tahle forma důchodové reformy posledních šest nebo sedm let probíhá. Za období ministra financí a předsedy vlády Babiše neustále klesá podíl průměrné starobní penze k průměrnému platu. Takže v tichosti nedochází ke zvyšování důchodů tak, jak by bylo přiměřené k vývoji ekonomiky, inflace, růstu mezd, ale tempo zvyšování penzí je přibližně poloviční, než by mělo být, a proto se snižuje podíl mezi výší starobního důchodu a průměrným platem.

Je třeba se sklonit před propagandou vládnoucích a pana Babiše zejména. Důchodcům je ubíráno a oni jsou nadšeni, že je jim přidáváno. Vysvětlení je jednoduché: pan Babiš vám dává polovinu toho, co by správně dávat měl. To je reforma, která teď probíhá, a jak pozoruji, vzhledem k předchozím problematickým cestám, metoda se osvědčuje. Důchodci se radují a mají čím dál méně. A to vyrovnává bilanci.

Abychom byli optimističtí. Když takto bude pan premiér Babiš dalších patnáct let snižovat starobním důchodcům poměr mezi jejich penzí a průměrným platem, nic se nezhroutí. Akorát penzisti časem zjistí, že si toho mohou koupit čím dál méně. Už se to děje.

Fotogalerie: - Milion chvilek ve Valči

Připomeňme ještě zásadní událost na konci roku. Vítězství konzervativců ve sněmovních volbách definitivně rozseklo diskuse o brexitu. Zachraňuje Bůh královnu? Nebo se Britové nechali oklamat populistou? Je právě rozhodování Britů a osobnost Borise Johnsona dokladem toho, že obecně hrozí rozklad demokracie? Nebo má Británie dobrý důvod jít svou cestou a volba je projevem zdravé demokracie.

Jak jsme začali… nová levice hledá dojemné a strašidelné téma, ale neřekl jsem důležitou věc. Všude, kde vládne levice, nakonec dojde k ekonomickému úpadku nebo k ekonomickému krachu. Prožili jsme to před rokem 1989. Dovolím si říct, že ideály socialismu, když si o nich přečtete v knížkách, to je nádhera. To bych se rozplakal i já. Potíž je, že to nefunguje. Jakmile někomu začnete brát, co vytvoří, a dávat někomu jinému, správně lidi dospějí k závěru, že peníze mají poschovávat, zlenivět, starat se o kedlubny na zahrádce, ale v práci se nepředřít. Když zbavíte lidi motivace, nejsou hloupí a zareagují. To je důvod, proč všechny levicové systémy skončí vždycky ekonomickým krachem. Teď jde o to, jestli je ve společnosti většina těch, kteří si to nepřejí, kteří nechtějí, aby jim socialisti sebrali většinu produkce, bojí se ekonomického krachu, postaví se tomu, řeknou: strachu a dojetí bylo dost, my na to kašleme, chceme normálně pracovat, rozplakejte si někoho jiného nebo ne. Jestli řeknou: jste-li dojatí, vezměte si své peníze a plaťte si to. To se stalo v nedávné době v Americe a teď v Británii. Je to pro západní civilizaci světlo naděje, že situace nemusí všude dopadnout tak strašně, jako dopadá v socialistické, bruselskými levičáky řízené Evropě. Vždycky to levičáci dovedou ke krachu a po krachu vždycky přijdou reformy, které vedou k ekonomické prosperitě.

Odvážím si připomenout občanům, že po roce 1989 přišel růst životní úrovně. Vím, že to lidé nechtějí slyšet. Ale reformy se osvědčily a teď nám Evropská unie provádí to, co nám prováděla Moskva a komunisté před rokem 1989. Říkají, že nás umějí řídit lépe, proto nás děsí. Chtějí být těmi, kteří budou rozhodovat o našich životech. Má to celé jednu vadu. Nefunguje to a špatně to dopadne. Pan Johnson dokázal rozumnou část Britů aktivizovat a ti se evropskému socialismu postavili.

Na závěr, jaké je vaše přání do nového roku?

Aby v České republice přibývalo lidí se zdravým selským rozumem. Těch, kteří pochopí, že strach a dojetí je jedna věc a vysoké daně druhá. Máme to v našich rukách. Popřál bych dostatek odvahy bránit strašnému fanatismu levice, která se za každou cenu snaží udržet u moci.

