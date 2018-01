Chystá se velká akce proti Babišovi. Soukromník Baránek nám prozradil, kdo všechno se zapojí

Uvítali jste, že třetí a čtvrtá etapa elektronické evidence tržeb bude rozhodnutím Ústavního soudu zastavena a nemůže být spuštěna bez projednání nového zákona? Je to podle vás jen odložení nebo první krok, který povede k úplnému zrušení EET?

Čtenáři Parlamentní listů vědí, že Strana soukromníků České republiky jako první začala zveřejňovat už v době přípravy zákona o EET, že jsme proti tomuto zbytečnému šmírovacímu zákonu. Výsledkem Babišovy chlouby jsou už tisíce hlavně malých soukromníků, kteří to neutáhli a skončili. Další se k tomu chystají. Babišovi, Schillerové a dalším je úplně fuk, jestli lidé, kteří hrdě podnikají deset, dvacet i více let, končí. To jim nikdy neodpustíme. Půjdeme proti nim, dokud je neporazíme. Tato buzerace navíc nic nepřinesla do státního rozpočtu, jen likviduje živnostníky. To, co však přinesla, je evidentní zdražení zboží a služeb. I rohlíky a koblihy podražily. Máme připravenou novelu zákona, ve které mluvíme o zastavení třetí a čtvrté vlny EET. Jsme rádi, že to za nás udělali ctihodní soudcové Ústavního soudu. Jsem přesvědčen, že pokus Schillerové o předložení novely, která má zajistit pozdější spuštění třetí a čtvrté vlny, parlamentem neprojde. Situace, která vznikla, je ale velmi nespravedlivá vůči zhruba 160 tisícům soukromníků, na které spadla první a druhá vlna. Cílem musí být i jejich zrušení, ne spuštění dalších. Společně s ODS předložíme zákon o úplném zrušení EET v lednu 2018.

Hospodářská komora uvedla, že varováním pro vládu i zákonodárce při případných budoucích snahách zavádět další regulaci podnikatelského prostředí by měl být fakt, že celá třetina ústavních soudců sdílí názor o neústavnosti EET jako takové. Vnímáte to stejně?

Pánové z Hospodářské komory ČR mají smůlu, že máme paměť. Největší Babišovi nohsledi při přípravě a zavádění EET se jmenují Vladimír Dlouhý, který je prezidentem Hospodářské komory ČR, Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Václav Stárek, předseda Asociace hotelů a restaurací ČR, a Zdeněk Juračka, který je předsedou Asociace českého tradičního obchodu. Lezli Babišovi do zadní části a dělali mu hlásnou troubu. Jejich názor pro nás nemá žádnou hodnotu. Kolaborace se nesmí odpouštět. Jinak usnesení Ústavního soudu považujeme pro brzkou budoucnost za klíčové a vítáme ho v plném rozsahu.

Nová ministryně financí Schillerová to ovšem vidí jinak.

Než nová ministryně jako spolupachatelka prohraje, tak toho namudruje ještě hodně.

Jak se díváte na hlasovací koalici hnutí ANO, SPD a komunistů? Po volbách jste se radoval, že komunisté ztratili podporu, ale hnutí ANO jim naopak dává moc, jakou dosud neměli, stojí v čele dvou významných sněmovních výborů – mandátového a imunitního výboru. Do čela komise pro kontrolu GIBS zatím neprošel poslanec Zdeněk Ondráček, nazývaný komunistická mlátička, ale v lednu se bude o něm opět hlasovat. A vzhledem k tomu, že ANO komunisty potřebuje, není vyloučeno, že nakonec projde.

Po volbách jsem se mj. v Parlamentních listech k úbytku hlasů pro KSČM vyjádřil v tom duchu, že ANO volila ta radikálnější část voličů KSČM z přesvědčení, že Babiš nám lépe zakroutí krkem než současná KSČM. Použil jsem tenkrát příměr, že vrána k vráně sedá. A je to tady. Komunisty toto veřejné handlování poškodí jako první. Francouzští komunisté byli silní do doby, než neodolali Mitterandovi. Vládně se s ním zapletli a od té doby po nich neštěkne ani pes. Věřme, že i v České republice se to stane. Babiš je potřebuje a oni už nechtějí odolávat vábení. Asi se tím připravují na 70. výročí Vítězného února. Velmi nechutné, ale všeho do času. Nesmíme být tak naivní jako naši dědové.

Prezident Miloš Zeman jmenoval menšinovou vládu Andreje Babiše. Vadí vám, že Česko reprezentuje člověk s tak kontroverzní minulostí a tak kontroverzním způsobem podnikání, který byl navíc trestně stíhán a čelí obrovskému střetu zájmů?

Ano, vadí. Chování a následné kroky Miloše Zemana ale považuji za ještě odpudivější a nebezpečnější. Podporuje totiž snahu Andreje Babiše získat důvěru pro vládu jedné strany. Andrej Babiš vyhrál volby, ale Miloš Zeman se stal loutkou v jeho nebezpečné hře. Promiňte, prezident České republiky zvolený v přímé volbě občany, pan Miloš Zeman se stal loutkou v nebezpečné hře Andreje Babiše.

Prezident Miloš Zeman i nový premiér Andrej Babiš prohlásili, že i vláda bez důvěry je podle ústavy plnohodnotnou vládou, a že její členové budou makat od samého začátku bez jakýchkoliv omezení. A vidět je to od prvních dnů, už začínají padat hlavy, na řadě ministerstev už jsou odvoláváni náměstci. Co od této vlády očekáváte?

Andrej Babiš po volbách ani na vteřinu neuvažoval o koaliční vládě. Tím, že je domluven s Milošem Zemanem, se mu naskytla neopakovatelná šance zabrat všechno. Jsem přesvědčen, že udělá vše proto, aby získal důvěru pro svou menšinovou vládu už v prvním kole. Miloš Zeman se pro něho může stát v dalším období rizikem, ať už kvůli výsledku prezidentských voleb nebo zdravotnímu stavu. To, že budou padat hlavy, bylo jasné od začátku. ANO chce obsadit co nejvíce funkcí, pokud to jde. Těch funkcí jsou stovky a zástup čekatelů je velký. Tato mocenská „genocida“ proběhne tvrdě a nekompromisně. Musíme přece začít rychle makat, bude znít na obhajobu. Od této vlády, pokud proleze, čekáme způsobení dalších velkých problémů pro soukromníky, jejich rodiny a zaměstnance. Ale věřím, že svou činností otevře oči i těm zatím zaslepeným a v příštích parlamentních volbách prohraje. Žádné stromy nerostou do nebe a předčasné volby mohou být už v roce 2018.

V České republice se v posledních letech a měsících dějí věci, které otáčejí vývoj dějin zpět, dochází k omezování svobod, ke změně zahraniční orientace směrem na Východ. Zatím se zdá, že všichni jsou zaskočeni přesilou hnutí ANO, komunistů a Okamurovců natolik, že nikdo nijak zásadně neprotestuje proti těmto změnám. Dokonce ani živnostníci a podnikatelé, na které dopadla různá opatření nejvíce. Budete jen vyčkávat, co přijde příště?

Když jsem ještě před pár měsíci psal o tom, že po nástupu ANO do vlády v roce 2013 mají jejich kroky rysy vyvolávání třídního boje proti drobným, malým a středním soukromníkům a tím i proti jejich rodinám, někteří říkali, že přeháním. Dnes už to neříkají. Samozřejmě třídní boj od roku 1948 byl veden jinak než dnes. Ale výsledek může být stejný. Likvidace drobných, malých a středních soukromníků jinými prostředky, než byly Lidové milice, STB a rozhořčení dělníci v podnikových radách. Dnes k tomu stačí šmírovací zákony a tisíce dobře placených úředníků, kteří umordují téměř každého, na koho ukážou. Pokuty, sankce, buzerace, tak to probíhá dnes. Ale uvědomuje si to čím dál více lidí. Teď vám něco málo prozradím. Zástupci Strany soukromníků České republiky už dnes jednají s představiteli více než deseti organizací, které na různých úrovních a v různých oborech sdružují soukromníky, o stavovských protestních akcích v tomto roce. A rychle se přidávají další. To by bylo ještě před půlrokem v tomto rozsahu nemožné. Základní hesla jsou obrana demokracie, svobody žití a podnikání. Takže nebude žádné pasivní očekávání toho, jak to dopadne. Tuto chybu udělali naši dědové v letech 1945 až 1948. A věříme, že se k nám přidají i studenti a nepodnikající občané. Svoboda, demokracie a možnost svobodně podnikat, nevracet se do ruských a čínských vod, není jen o soukromnících. To je o tváři naší republiky. A věříme, že se ke stavovským akcím přidá i ODS, STAN, TOP 09 i KDU-ČSL. Budou pozvány.

Jak funguje spolupráce Strany soukromníků České republiky s ODS? V ODS se také ozývají hlasy, že by občanští demokraté měli spolupracovat s hnutím ANO.

ODS je na poměry v České republice velkou stranou. Je možné, že někdo z jejich řad tyto choutky má. Není to ale nikdo, kdo má v ODS podpisové právo a uzavřel s námi smlouvu. Z této smlouvy také vyplývá, že poslanecký klub je společný a my tím máme možnost se pokoušet postupně naplňovat náš i společný volební program. Brzy bude předložena novela tzv. protikuřáckého zákona, zákon o zrušení EET, o zrušení daně z převodu nemovitostí, zrušení povinnosti e-receptů pro praktické lékaře atd. Tím, že jsme v opozici, to není jednoduché. Ale něco se podaří. Pánové Stanjura, Benda, ale i další drží slovo a po skončení soubojů o parlamentní funkce začne v lednu každodenní legislativní práce, na kterou se těšíme. Určitě nebude zbytečná, uvidíte.

Za pár dní nás čekají prezidentské volby. Podpoří Strana soukromníků České republiky některého z prezidentských kandidátů? Přejete si na Hradě změnu?

Bez jakékoliv diskuse nechceme, aby ve funkci prezidenta pokračoval Miloš Zeman. Kdo tedy? Jediný z osmi protikandidátů, který měl zájem svůj program a vizi představit vedení Strany soukromníků České republiky a tím se ucházet o podporu soukromníků a jejich rodin, byl pan Mirek Topolánek. Stalo se tak 7. prosince 2017 za účasti Rozšířeného předsednictva, což je 43 představitelů naší strany ze všech čtrnácti krajů, a několika hostů. Mirek Topolánek byl věcný, příjemný a dokázal velmi fundovaně odpovědět na jakékoliv naše otázky. My, kteří ho známe dlouho a osobně, jsme ani nic jiného neočekávali. Víme, že odborně a zkušenostmi je připraven jako nikdo jiný. Je si ale také vědom svých handicapů, o kterých se v naší společnosti diskutuje. Řekli jsme mu, že nehledáme prezidenta – panice, ale někoho, kdo bude důstojně reprezentovat náš stát, nebude šilhat do Ruska a do Číny a bude umět v Bruselu bouchnout do stolu. A také se bude umět postavit Andreji Babišovi v jeho rozpínavosti a bude mu bránit v postupné likvidaci drobných, malých a středních soukromníků. Při vší úctě k pánům Hilšerovi, Fischerovi a Hynkovi, které považujeme za politiky budoucnosti, ale i k dalším kandidátům, Babiše by v této přelomové době nikdo z nich nezvládl. Podle našeho názoru, který postrádá jakoukoliv naivitu, jsou v současné době v České republice pouze tři velcí hráči. Zeman, Babiš a Topolánek. Podle veřejnosti mají všichni tři máslo na hlavě. To se vždy říká o těch, kteří byli nebo jsou v nejvyšších funkcích. Rozdíl je ale mezi nimi velký. Zeman a Topolánek nebyli nikdy trestně stíháni, nikdy „nehospodařili“ na cizím majetku, nikdy nelikvidovali konkurenty v podnikání, nebyli agenty STB podle výroku slovenského Ústavu paměti národa, a nikdy neprosazovali likvidační zákony proti soukromníkům. Pouze Zeman byl chvilku členem KSČ a nyní bohužel Babišovy zákony proti nám podepisuje jak na běžícím pásu. Proto doporučujeme našim členům, sympatizantům a voličům, aby zvážili, zda je pro ně možné dát v tajné volbě hlas právě Mirkovi Topolánkovi. Mimo jiné i proto, že za jeho vlády nás nechal dýchat a drobné, malé a střední soukromníky neotravoval a nelikvidoval. Doba je vážná a my jsme se rozhodli nebýt zbaběle za bukem, ale upřímně odůvodnit náš názor a vysvětlit důvody našeho doporučení. Svobodné volby jsou nádherná záležitost.

autor: Libuše Frantová