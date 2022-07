Čí je pan Fiala premiér? Děsivé, co dnes čeští občané musí poslouchat. Konečná varuje před závislostí na Německu, do které se řítíme

„Naše vláda nutí občany levnou energii vyrobenou v našich elektrárnách – povětšinou vybudovaných před rokem 1989 – kupovat za německé ceny. Bohužel s českými platy,“ říká europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, která vystoupení premiéra Fialy na půdě Evropského parlamentu označila za „pokrytectví“. Připomněla, že například Slováci mají 5krát levnější elektřinu než my. Vyjádřila se i k protiruským sankcím a doporučila přečíst si názory lidí pod tímto jejím statusem na fb. „Ze závislosti na jedné velmoci běžíme do náruče druhé. A ještě máme tleskat, že si strategické suroviny budeme kupovat mnohonásobně dráž?“ upozorňuje. Zamyslela se i nad ČT ohledně „kauzy Hlubuček“.

„Větší pokrytectví jsem dlouho nezažila“, uvedla jste k vystoupení Petra Fialy na půdě Evropského parlamentu. Co přesně vás na projevu českého premiéra tak „zvedlo ze židle“?



Uvedla jsem několik příkladů, jak by podle mě neměla vláda postupovat. Ať už je to zrušení práva veta jednotlivých členských států EU, nebo snaha privatizovat zbytky státních a národního podniku Budějovický Budvar. Podotkla jsem, že naše vláda nutí občany levnou energii vyrobenou na našem území v našich elektrárnách – povětšinou vybudovaných před rokem 1989 –kupovat za německé ceny. Bohužel ale s českými platy. Byly to přitom špičky ODS, které se na privatizaci ČEZu podílely. Když si najdete výroční zprávu třeba z roku 1992, najdete v ní, že poslání ČEZu je spolehlivě poskytovat elektřinu svým zákazníkům za konkurenceschopnou cenu. A to je z mého pohledu právě to pokrytectví, chtít po lidech aby přepláceli energii díky podmínkám, které jeho předchůdci nastavili. Premiér Fiala se nemůže tvářit, že co dělala ODS před jeho nástupem, jako by se nestalo.



„Inflace 17,2 procenta je vyšší než v Rusku. To mělo být v tuto chvíli sankcemi úplně zničené. Zatím však sankce ničí spíše naše občany. Stop Fialově drahotě!!!“ napsala jste na fb. Co v tomto směru navrhujete?

Okamžitě začít pomáhat českým občanům, kteří jsou drceni brutálními cenami. A také přehodnotit dosavadní hospodářskou politiku, kterou vláda dělá. Nebo spíš nedělá. A to jak v krátkodobém horizontu, tak by stálo za to zhodnotit i celých 33 let porevolučního vývoje. Ukázalo se, že mnohé hospodářské nástroje jsou dávno překonané, a přesto je většina politických stran občanům stále ordinuje. KSČM – jako jediná strana systémové alternativy – říká, že tudy cesta nevede.



Mimochodem, pokud se podíváte do komentářů pod tímto vámi zmiňovaným statusem, najdete tam přímo od lidí, co od představitelů státu nyní očekávají. Vadí jim dopad sankcí na nás samotné. Lidi nevidí žádný přínos v aplikaci těchto sankcí. Jakou to má logiku chtít se vzdát surovin, na kterých jsme – a ještě budeme roky závislí – abychom se snažili zalíbit další velmoci, jen z jiné světové strany. Ze závislosti na jedné běžíme do náruče druhé. A ještě máme tleskat, že si strategické suroviny budeme kupovat mnohonásobně dráž? K tomuhle opravdu KSČM nebude mlčet jako ostatní.



Prozradila jste, že se na výboru IMCO úspěšně odhlasovala vaše zpráva k reformě směrnice o spotřebitelském úvěru. Můžete prosím vysvětlit, co to pro spotřebitele konkrétně znamená?



Celý dokument budeme ještě vyjednávat na podzim s českým předsednictvím. Čili teprve došlo ke schválení mého vyjednávacího mandátu. Každopádně v Evropském parlamentu se mi podařilo vyjednat dokument, který by měl spotřebitele ochránit v nadcházejícím velmi těžkém krizovém období tak, aby se znovu nekonalo dluhové eldorádo. Jedním z dosavadních největších úspěchů je navržené zastropování maximální výše úroků či celkové ceny úvěru, které musí dlužník, když si peníze půjčí, zaplatit. Zde je však otázkou, jestli toto zastropování do finální směrnice po vyjednáváních na podzim projde. Zrovna Česká republika, která bude zastupovat radu na jednáních s Evropským parlamentem (který budu zastupovat já), se k těmto limitům nestaví moc vstřícně a nechce je.

Jinak se mi poprvé v historii povedlo do legislativního dokumentu prosadit tzv. právo pacientů s rakovinou či jiným závažným onemocněním být zapomenut. To znamená, že po vyléčení a uplynutí období, kdy se nemoc nevrátí, nebudou již moci být diskriminováni v přístupu k úvěrům či jejich pojištění z důvodu dřívějšího prodělání těchto chorob. V neposlední řadě také můj mandát obsahuje zákaz nejškodlivějších typů reklam na úvěry. K reklamě na úvěry v dokumentu Evropského parlamentu přistupujeme jako k reklamě na alkohol či tabákové výrobky. Tzn. že jsme šli cestou např. Francie či Holandska a navrhujeme, aby každá reklama na úvěry v budoucnu obsahovala velkým prominentním písmem napsané upozornění, že: „Půjčování peněz stojí peníze“. V neposlední řadě navrhujeme také zákaz určitých velmi nebezpečných praktik vymahačů dluhů. Doufám, že se mi z těchto opatření podaří prosadit co nejvíce.

Západ se obává uzavření kohoutků s plynem ze strany Ruska, respektive toho, že po nynější odstávce na Nord Stream 1 plyn opět nepustí. Jak moc reálná tady hrozba je? A co by to pro nás znamenalo?

Částečně jsem se o tom už zmínila. O tom, zda je to reálná hrozba, že se plyn po odstávce nepustí, se přesvědčíme až po jejím uplynutí.



Jen bych chtěla připomenout, že jsme stále z více než 90 % na dodávkách plynu z Ruska závislí. To, že máme plnější zásobníky, je pouze dočasná pojistka. Při skutečném zastavení bychom podle odhadů odborníků vydrželi asi 2 zimní měsíce. Vláda bohužel opět zatím nepřipravila reálný plán, co v takovém případě dělat. Je to tristní nezodpovědnost, kterou bohužel odnášejí občané naší země a s touto vládou se obavám, že bude jen hůř.

Když se podíváme, jak se připravuje Německo – alespoň z tisku zaznívají zprávy, že omezují pouliční osvětlení, používání teplé vody, zavírají bazény… Je to podle vás přehnané, nebo bychom se měli naopak inspirovat?

S ohledem na naši závislost na dodávkách plynu je i tento scénář možný. Znovu ale opakuji – plynu je dost. Dokonce ani cena by nebyla na trhu vyšší, kdyby EU neučinila své ideologické rozhodnutí. Paradoxem je, že toto ideologické rozhodnutí udělali ti, kteří vždy první křičí, jak je ideologie špatná a vše má řešit svobodný trh…Ale dobrá, rozhodli. Teď by měli přijít s přijatelným řešením pro občany.



Mimochodem mě velmi zaráží rozhodnutí naší vlády připravit se o přístup ke zdroji zásob černého uhlí na Frenštátsku. Zásoby uhlí jen v tomto dole jsou odhadovány na 1,5 miliardy tun. Při současné ceně na burze v Rotterdamu, kde se nyní cena za tunu pohybuje kolem 389 USD je hodnota zásob tohoto ložiska přes 14 bilionů korun. Pro porovnání státní rozpočet ČR se pohybuje kolen 2 bilionů Kč. A tento důl bude během 11 měsíců zasypán 200 tisíci tun hlušiny. Není na světě znám případ, že by se uzavřená šachta opět otevřela. Zdroje tedy jsou, jen se vláda rozhodla, že je nechce použít. Vidím to v tomto čase jako katastrofálně neodpovědné rozhodnutí, které bude dále zhoršovat ekonomickou situaci našich občanů.



„Je projev energetické nezávislosti to, když z ruského plynu přejdeme na ten americký? Kde jsou ‚ekologové‘? Proč nekřičí, že je to ‚špinavé‘ řešení? Kde jsou ekonomové? Proč nekřičí, že je to ekonomická sebevražda!“ Píšete také na fb. Jak si toto všechno vysvětlit?

Nemáme ložiska plynu, abychom byli soběstační. A přecházet na dodávky plynu z USA nebo Kataru naši soběstačnost nezajistí. Poptávka po plynu jeho cenu samozřejmě do budoucna zvýší. Jsem samozřejmě pro ukončení konfliktu na Ukrajině a uklidnění situace. Bohužel i z hlediska ekologie dochází ke zvýšenému vlivu na životní prostředí, pokud se tankery veze plyn přes půl světa, stejně se tak děje při transportu uhlí. Ale málokdo, jak z tábora ekologů, tak i ekonomů, najde odvahu o těchto dopadech otevřeně hovořit.



Stát půjčí energetické společnosti ČEZ prostřednictvím Ministerstva financí až tři miliardy eur – v přepočtu více než 74 miliard korun – ke zvýšení likvidity. Peníze budou určené pro ručení na energetické burze, neboť zálohy skládané na burzách dosahují rekordních výší vinou vysokých cen energií. Skládání záloh, takzvaných marginů, požaduje burza jako ochranu pro obchodníky s elektřinou. Co na to říkáte?

Ano, připouštím, že se jedná o opatření, které pomůže polostátní firmě překonat situaci, na kterou nebylo možné ani z historie získat poznatky jak zareagovat. Je otázkou, zda je řešení dále na burze zůstávat. Hledala bych cestu, jak se nutnosti prodeje energii přes burzu vyhnout. Dodávat tam tedy jen přebytky. Energii vyrobenou na našem území používat pro naši ekonomiku a naše občany, navíc za cenové regulace, které zajistí, že si ji občané budou moci dovolit. Evidentně to ve vybraných státech EU jde, nevím, proč by to nemohlo jít u nás.



Pokud jde o sektorovou daň, jejíž hrozbou přinutila např. slovenská vláda „své“ energetické společnosti razantně zastropovat ceny, tak tuto daň navrhuje dokonce už i Miroslav Kalousek. Bojí se něčeho Fialova vláda? A co Fialův argument, že je nutné brát ohled na zmíněných 30 % menšinových akcionářů ČEZu?

Pokud je pan premiér Fiala hlavně premiérem těchto 30 % soukromých podílníků ČEZu, tak chápu, že na ně bere ohled. A vůbec mu nevadí, jak drahá energie dopadá a v budoucnu ještě dopadne na občany České republiky. Je děsivé, když čeští občané slyší, že nejen státy na západ, ale i na východ od nás pomáhají. Třeba Slováci mají 5x levnější elektřinu. Ale jak říká jedna z pouček generála Sun-ce „Neruš nepřítele, když dělá chyby…“



V pořadu Bez obalu jste položila otázku – „věděla ČT o korupci kolem Hlubučka?“ Jak vy to vidíte?

Připadalo by mi divné, kdyby můj zaměstnanec na něčem několik měsíců pracoval a já o tom nevěděla. Nebo si to alespoň neprověřila. To se nám nyní snaží namluvit pan Wollner. Takže podle mě o tom lidé v České televizi věděli... Nemám detailní informace o způsobu práce reportérů ČT. Ale jistě jsou dané postupy pro zpracování reportáží, jejich scénáře, ověření podkladů. Nemám důvod nevěřit paní Dobiášové, že podle těchto pravidel pracovala. A materiál, který natočila je stále v majetku České televize. A jistě byl i odpovědným pracovníkům po celou dobu přístupný. Je otázkou, proč jej neodvysílali, nebo jej dále nerozpracovávali.



