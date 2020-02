Čínský velvyslanec v PL.cz o epidemii koronaviru. Děkuje za podporu a dodává důležité informace

reklama

Většina lidí s koronavirem typu 2019-nCoV ve Wu-chanu byla zpočátku spojena s velkoobchodním trhem s mořskými plody Chua-nan. Ví už se jasně, z čeho nákaza koronavirem, která paralyzovala Čínu, pochází?



V současné době to vypadá, že nový koronavirus pochází z divokých zvířat, ale co se týče procesu přenosu viru, je zde mnoho nejasností, včetně mezihostitelů a mutací. Stále jsme v procesu poznávání viru.



Nyní se nákaza roznesla do všech čínských provincií. Čína a její vláda tedy zatím nedokáže s nákazou účinně bojovat...



Prevence a kontrola epidemie je v současnosti nejdůležitějším úkolem čínské vlády a čínských občanů. Od ústřední vlády po místní vlády vybudovala Čína všestranný a vícevrstvý systém prevence a kontroly s těžištěm ve městě Wu-chan a provincii Chu-pei.



Všechny aspekty těchto prací jsou otevřené a transparentní a postupují vědeckým a uspořádaným způsobem. Od vypuknutí epidemie pneumonie způsobené novým koronavirem přijímá čínská vláda ta nejkomplexnější a nejpřísnější preventivní a kontrolní opatření, která jsou v souladu s vysoce odpovědným přístupem ke zdraví lidí. Mnoho opatření jde daleko nad rámec požadavků mezinárodních zdravotnických předpisů, jako například přísné omezení pohybu obyvatel v oblastech těžce zasažených epidemií, rušení skupinových turistických zájezdů, prodloužení svátků čínského Nového roku a podobně.



Mnoho zdravotnických pracovníků bojuje ve dne v noci v první linii proti této epidemii. Nejvážněji zasažené město Wu-chan vynakládá veškeré úsilí na vybudování dvou nových nemocnic, které by měly být dokončeny začátkem února. Čínská strana je plně přesvědčena, že je schopna zvítězit v boji proti této epidemii.



Jak spolupracují čínská velvyslanectví s ostatními zeměmi, aby zavlečení nákazy k nim bylo co nejmenší? Jak například s Českem?



Od vypuknutí epidemie zaujala čínská strana vysoce odpovědný přístup a proaktivně rozvinula mezinárodní spolupráci. Okamžitě informovala Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) o této epidemii a poskytla celou genetickou sekvenci dílčích kmenů. Experti WHO provedli ve Wu-chanu inspekci v terénu. Při návštěvě Číny před několika dny si generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a čínská strana plně vyměnili názory na prevenci a kontrolu epidemie. Generální ředitel WHO pozitivně hodnotil preventivní a kontrolní práce a vysoce ocenil obrovský přínos Číny v boji proti této epidemii.





Čínská zastoupení v zahraničí také udržují úzkou komunikaci s vládami zemí, ve kterých působí, a včas je informovaly o epidemické situaci a úsilí Číny o prevenci a kontrolu. Jak řekla hlavní česká hygienička Eva Gottvaldová, právě díky poskytnutí genetické sekvence nového typu koronaviru čínskou stranou byla česká hygienická zařízení schopna rychle diagnostikovat podezřelé případy. Česká strana včasně a efektivně ošetřila a diagnostikovala několik čínských občanů, kteří v poslední době vykazovali příznaky nemoci, za což bychom chtěli vyjádřit poděkování. Čínská strana je ochotna pokračovat ve spolupráci s WHO a dalšími zeměmi na společné ochraně globální a regionální bezpečnosti veřejného zdraví.



Je epidemie koronaviru těžší než epidemie SARS z roku 2002, jejíž výskyt byl tehdy poprvé ohlášen z provincie Kuang-tung?



Ve srovnání s epidemií SARS, která vypukla před sedmnácti lety, učinila Čína velký pokrok v oblasti epidemiologie a v dalších aspektech a má komplexní systém léčby, prevence a kontroly. V souvislosti s epidemií nového typu koronaviru přijaly čínská centrální vláda a místní vlády opatření ještě dříve a důkladněji. Jsme proto přesvědčeni, že zvítězíme v boji proti epidemii.



Koronavirus by podle některých černých scénářů mohl přinést globální zpomalení hospodářského růstu. Jaké máte poznatky?



Nová epidemie pneumonie je náhlou záležitostí, takže v krátkodobém horizontu bude čínská ekonomika nevyhnutelně zasažena. Pokles počtu čínských turistů v poslední době může také ovlivnit cestovní ruch v některých jiných zemích a regionech. Ale jakmile se podaří dostat epidemii pod účinnou kontrolu, bude možné dopady a ztráty nahradit, tím jsme si jistí.



V současné době je tržní nabídka po celé Číně obecně dostatečná a ceny zůstaly stabilní. Až bude epidemie pod kontrolou, vrátí se zcela jistě čínská ekonomická aktivita postupně k normálu. Máme dostatečné politické nástroje k tomu, abychom se zajistili proti dopadům epidemie.





V reakci na epidemii zdůraznil generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, že „není důvod přijímat zbytečná opatření k omezení mezinárodního cestovního ruchu a obchodu“. WHO nedoporučuje omezovat obchod či pohyb lidí. Doufáme, že kvůli této epidemii nebude v ostatních zemí vyvolávána zbytečná panika, neboť ta může mít vážnější důsledky než samotná epidemie.



Prý jste požádal Česko kvůli nákaze novým koronavirem o humanitární pomoc. Premiér Babiš připustil, že Česko není schopno nabídnout materiální pomoc, ale přislíbil pomoc finanční. Jak to vnímáte?



Zaznamenali jsme tuto informaci. Od vypuknutí epidemie vyjádřilo mnoho českých přátel ochotu darovat čínským nemocnicím materiální pomoc, za což upřímně děkujeme. Obzvláště mě dojala slova jednoho českého studenta, se kterým jsem se nikdy nesetkal, a který řekl, že ačkoli nemá žádný příjem, je ochoten darovat své úspory. Kraj Vysočina a město Třebíč také připravují pro svou spřátelenou čínskou provincii a město dary v podobě zdravotnických potřeb.



Číňané často říkají, že „pravé přátele poznáte, když máte potíže“. Během této epidemie vyjádřilo bezprostředně mnoho zemí čínské straně svou soustrast a podporu a poskytlo Číně humanitární pomoc. Věřím, že společným úsilím mezinárodního společenství můžeme epidemii překonat.



Myslíte si, že dochází k zmrazení vztahů mezi Českem a Čínou? A prosím, bez zbytečných vět o zářných zítřcích a jasně...



Čínská strana nikdy neudělala nic, co by poškodilo české zájmy. Udržování přátelských vztahů mezi oběma zeměmi znamená pouze více příležitostí pro podniky a občany. Již jsem zmínil, že od vypuknutí této epidemie jsme pocítili přátelství mnoha Čechů vůči Číně. Doufáme, že se vztahy mezi oběma zeměmi přizpůsobí přání jejich občanů a dosáhnou dlouhodobého a zdravého rozvoje.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.