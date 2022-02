Co Putin získal. Bez výstřelu. Vysvětlení ,,neválky” s Ukrajinou

reklama

Máme středu, na kterou byla západními politiky na základě údajných informací tajných služeb avizována ruská invaze na Ukrajinu. Nic se ovšem zatím neděje. Rozmyslel si to Putin?

Nejvýstižnější je titulek na jednom českém serveru: Ruské tanky vyjely. Ale opačným směrem. Vrcholem válečného umění je nedělat nic. „Proto, chceme-li vést útok, musíme vypadat neschopně; pokud chceme použít síly, musíme vypadat nečinně; pokud jsme blízko, musí to vypadat, že jsme daleko; pokud jsme daleko, má nepřítel věřit, že jsme blízko“, říká vojevůdce Sun-c’, který působil ve státě Wu na území dnešní Číny kolem roku 500 př. n. l. Ten také řekl, že: „Všechny války jsou založeny na podvodu."

Vydávat cvičení za přesun k zahájení války je odvážná strategie. Přitom stačí tak málo. Vojsko je třeba vyhnat minimálně jednou za rok z kasáren a procvičit jeho dovednosti. To ví ministr obrany Ruské federace Šojgu dobře. Přesunout se co nejrychleji a nejorganizovaněji na vzdálenost tisíce kilometrů a zaujmout bojové postavení patří k předpokladům úspěšného vedení boje. V kterékoliv době. Využít amerického agenta ve svých řadách k dezinformaci protivníka je už vyšší dívčí, ale zásobovat ho uvěřitelnými informacemi po delší dobu dokáže protivníka zmást a vydráždit k předběžné aktivitě. Není nic jednoduššího, než místním nemocnicím dovést na několika vojenských náklaďácích zásilku neobjednaných obvazů, krevní plazmy či roušek… Nic jiného uplynulé týdny nebyly. Ukrajinské vedení chtělo po západních zemích prachy k zalátání dluhů. Dostalo od všech místo toho prošlé zbraně, jen od Němců pět tisíc německých přileb. Vtip? Ne, realita.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dnes údajně volal ministrovi obrany RF Sergeji Šojguovi a požádal ho, aby vydal zákaz telefonování ruských vojáků na Ukrajinu.

Ruští vojáci údajně poslední dva dny volají po kyjevských hotelech a snaží se na dnešní noc rezervovat si jednu případně dvě noci v hotelu. Požadují anglickou snídani a parkovací místo pro tank...

Realita? Kdoví. Informace. V centrále NATO jsem ji neověřoval.

Rusko dokázalo, že je schopno a ochotno bránit druhou zemi v rámci CSTO velmi účinně. Prokázalo to při potlačení sametové revoluce v Kazachstánu. Chce a umí se podílet i na obraně Běloruska, se kterým vytvořilo obrannou alianci, tím, že na jeho území přivezlo mimo vojáků dva prapory protiletadlových systémů S-400 a další vybavení, jehož součástí jsou pokročilé radary dalekého dosahu. Koordinace těchto systémů s běloruským vybavením třídy S-300 a Buk uzavřelo vzdušný prostor naprosto dokonale. Bělorusko přitom chce ruský raketový systém Iskander-M, který je potenciálním nosičem jaderných hlavic, aby jej mohlo rozmístit na jižní a západní hranici. Kdoví, možná nějakou hlavici mají z dob Sovětského svazu… Zatím na něj nemá peníze.

To všechno je součástí cvičení obrany proti vnějšímu napadení teritoria. Uvědomte si, že (jak už jsem napsal před časem) Rusko nestojí a nikdy nestálo o okupaci Ukrajiny. Kdyby ano, už se tak stalo dávno. Rusko dává přednost takřka zhroucenému státu, který tvoří cordone sanitaire mezi ním a zeměmi NATO. Prostě území nikoho. Ukrajina po pádu Janukovyče a Mejdanu toto kritérium splňovala dokonale. Rusko nebude „vlastním tělem" bránit Donbas ani Luhansk. Pokud si zaplatí (surovinami, zbožím), dostanou neoficiálně zbraně a pokud si najmou, tak i žoldáky PMC Wagner. To všechno ano. Ale Rusko nebude překračovat hranice, které má registrované u OSN: Lavrov je absolvent MGIMO, která jako jedna z mála ctí stále „studenoválečnické" mezinárodní právo.

Nikdo nikdy nemůže zakázat státu operovat svou armádou na vlastním území naprosto libovolně. O tom je územní svrchovanost. Rusko nyní operovalo na svém území, případně na území předem korektně oznámeného společného cvičení s Běloruskem. I všechna další cvičení byla řádně nahlášena sousedům, už jen kvůli riziku zatoulané protiletecké rakety.

Ale NATO chce zoufale zatlačit Rusko až někam k Uralu. Touží po ústupu Ruska, touží po linii dotyku. Po linii možných provokací, po linii permanentního střetu malého rozsahu. Touží si měřit síly. Ale čeká snad, že hranice s Ukrajinou bude jako dosud „zelená"? No to teda nebude. Bude ostnatá a bude se tam střílet ostrými. Jako kdysi na Šumavě. Rusko teď předvedlo generálům NATO, co je ozbrojená linie dotyku. Vtipem bylo, že NATO zpanikařilo a vyslalo do pobaltských zemí a Polska pomocné expediční jednotky, do Černého moře letadlovou loď a několik křižníků. Zjistilo ale, k údivu všech, že to nestačí. Že by případný střet o Ukrajinu až po Kyjev stejně prohrálo.

NATO nechce státy, které kšeftují se zbraněmi s kdekým (Ukrajina je příkladem, Gruzie druhým), vybavovat hitech technologiemi. A tak použili (což jsem čekal) afghánskou strategii, známou z filmu Soukromá válka pana Wilsona, a poslaly na „linii dotyku" protipancéřové MANPADs Javelin a protiletadlové MANPADs Stinger. Samozřejmě v symbolickém množství, naprosto nepostačující pro eliminaci všeho, co stálo doteď na druhé straně hranic. My jsme poslali vyřazené a možná i prošlé 152 mm granáty do houfnic. Ta největší sviňárna, kterou si dovedu představit. Tím se neničí pancéřované cíle, ale sídliště.

Co NATO jaksi nedošlo, že tím Rusku odhalují strukturu i limity pomoci, stejně jako limit ochoty riskovat vlastní krk.

Západní státy odvolávaly z Kyjeva své lidi, ministerstva zahraničí varovala před cestováním na Ukrajinu, média nás připravovala, že jsme na prahu války.

To už je panika, šířící se jako lavina. Američané uvěřili zdroji svých informací, Ruskem podvržených a cestou NATO rozšířili omezené informace „highly likely" nebezpečí války. Bohužel, rozvědky armád NATO nestudují psychologii nepřítele, jen takticko technická data o jeho zbraních. Stejně jako v případě Saddámových zbraní hromadného ničení, vyfabrikovaných tady v Praze agentem Ahmeda Čalabího, PSYOPS od analytiků vyžadují inteligenci, a nikoliv zelené mozky. Od okamžiku úspěchu dezinformační ofenzívy se Putin s Šojguem museli smát, až se za břicho popadali. Lavrov a jeho velvyslanci měli napilno, Zacharová si dělala v médiích legraci a všichni dohromady popírali zakořeněnou dezinformaci. Čím vášnivěji ji vyvracíte, tím větší publicitu má. A tím víc panikaří ostatní. Ve výsledku se každý politik musí tvářit hrdinně a týmově. A tak český vojín Jasánek (postava z filmu Černí baroni, kterou hraje obrýlený Vladimír Javorský. „Tak slyšel jste, Jasánek. Nefňukat, stáhnout kalhoty, nastavit řiť!“), ministr zahraničí Lipavský vyrazil v neprůstřelné vestě, brejličkách a plembáku na nějaké ukrajinské pole, o kterém mu řekli, že toto je hranice. Tam zapanáčkoval, nechal se vyfotografovat a šupky dupky pryč.

Pak už se jen pakovali všichni velvyslanci z Kyjeva i se všemi tajnými lejstry. Vyklidily se i ambasády USA a Velké Británie. Když to viděli místní poslanci, oligarchové a jiní bohatí darebáci, vzali roha také. Sedli do soukromých tryskáčů a zastavili se až v Curychu. Čímž ukázali, do jaké míry jsou ochotni sdílet osud ukrajinského lidu. Poučení pro sluhu národa Zelenského.

Měl snad Západ špatné informace o tom, co Rusko chystá? Bezdůvodně by přece k těmto krokům nebylo přistoupeno. Co za tím vším hledat?

Za vším hledejte informační válku. Chcete li vidět nepřítele, uvidíte ho i v zajíci na poli.

Někteří čeští politici i aktivisté říkali, že česká dezinformační scéna se rychle z covidu přeorientovala na Ukrajinu, začala hájit Rusko a NATO označovat za agresora, což prý mělo značit, že zdejší proruští trollové dostali pokyn a bylo to vydáváno za nepřímý důkaz, že válka bude…

No počkejte… Brzděte. Teda pokud „česká dezinformační scéna" nejsou všichni lidé se zdravým rozumem, kteří nevěří západní válečné propagandě. Fakta nehovoří pro válku. Fakta hovoří pro nesmírný zisk, který kasíruje Rusko za drahý plyn a drahou ropu. Když inkasujete, neohrozíte výplatu z Evropy válčením kvůli ukrajinským žebrákům.

Jak si v této napjaté situace stála Česká republika a její vedení?

Jako mezci. Mezek je kříženec hloupé oslice, která se nechá mlčky oplodnit neschopným koněm.

Všichni uvěřili. Všichni se semkli, ale opatrně, okolo ukrajinského vedení. Ti nejvíce hýkající na Ukrajinu jeli. Pražský primátor Hřib jel ubezpečit kyjevského primátora Klička, že je nejen boxer, ale i liberál. No a ministr Jasánek Lipavský se nechal v neprůstřelné vestě fotografovat, jak očekává smrtící ruské kulky.

Situaci sledujete velmi pozorně, čtete původní zdroje, analyzujete pravidelně situaci. Podle vašeho přesvědčení, existuje vůbec reálná hrozba, že Rusko Ukrajinu napadne?

Tvrdím to už od připojení Krymu k Rusku, že Rus by musel být idiot, aby zchudlou a korupcí rozvrácenou Ukrajinu chtěl anektovat. Proč? Počká-li si deset let, přijdou Ukrajinci sami, protože zjistí, že EU je chtít za rovnoprávné členy nebude. NATO také ne. Jsou příliš chudí a jejich infrastruktura příliš zestárlá. Dnes už nemají nic, co by mohli nabídnout. Výrobní výkresy na sovětské rakety Satan už prodali, výkresy na těžké tahače také. Radary Kolčuga už jsou zastaralé.

Zásoby zbraní a střeliva z dob Varšavské smlouvy budou zralé na prodej pro nějakou pralesní válku v Africe a nic jiného nemají. Technická inteligence už dávno utekla buď do Moskvy, nebo na Západ a gastarbeiteři pracují na Západě i v Rusku zapůldarma už nyní. Mně obkládal koupelnu dlaždičkami středoškolský učitel matematiky. Za 150 Kč na hodinu. Lukašenko také koketoval s EU, ale velmi rychle přišel na to, že Bělorusko v Evropě nikdo nechce.

Západu se nedaří a nejspíš ani nepodaří Putina porazit, jeho zemi zotročit stejně, jako se to nyní vede na Ukrajině. Válku s Ruskem nemá kdo financovat a nemá ani kdo bojovat.

Naposledy jsem to psal koncem listopadu u překladu poznámek programového ředitele Valdajského klubu Timofjeva.

Vladimir Putin se před novináři po jednání s německým kancléřem Scholzem v reakci na otázku, jak bude Rusko postupovat, usmál a odpověděl, že podle plánu. Ruský velvyslanec při EU zase pro Die Welt řekl, že války v Evropě málokdy začínají ve středu a Rusko prý žádný útok nechystá. Nedělá si ze Západu Rusko trošku srandu?

Dělá. A divíte se? Já ne. Odpovím vám dvěma citáty čínského mudrce Sun´c, starými 2500 let:

„Strach je opravdový nepřítel, jediný nepřítel.“

„Vybojovat sto bitev a stokrát zvítězit – není meta nejvyšší. Bez boje však nepřítele pokořit, toť vpravdě meta nejvyšší.“

Ukrajinský prezident nedávno v Bílém domě varoval, že panika šířená USA a Evropou podle Kyjeva nejenže není na místě, ale poškozuje ukrajinskou ekonomiku.

Pozdní probuzení. Byl to on, kdo křičel neustále, že jde vlk…

Následkem údajné ruské hrozby padaly i ceny akcií na světových burzách. Zaměříme-li se čistě na finanční stránku věci, je někdo, kdo z vyhrocené situace výrazně profituje?

Jak jsem řekl na začátku: cena ropy Brent je špičková - 94,65 dolaru za barel. Na Ukrajině zůstává trh s ropou napjatý a ceny by mohly být stále na cestě směrem k 100 USD za barel. Přitom v Rusku jsou mezní výrobní náklady na barel ropy 18 dolarů a náklady na dopravu k hranicím 12 dolarů. Ceny benzínu vyskočily na nejvyšší úroveň za osm let.

Napětí na Ukrajině vyhnalo ceny plynu na nejvyšší úroveň za poslední roky. V letech 2010 až 2020, byly ceny plynu v průměru asi 20 eur za 1000 MWh, dnešní spotové náklady jsou ve výši téměř 100 eur. Referenční cena plynu z počátku roku dosáhla historického maxima více než 180 eur za megawatthodinu ve srovnání s 19 eury na začátku roku 2021. Za celý rok 2021 se obchodní přebytek Ruska zvýšil na 190 miliard USD. Uhlovodíky tvoří 60 % jejího státního rozpočtu a téměř jednu třetinu hrubého národního produktu. Poskytuje asi 39 % svého plynu Evropě. My jsme ti, kteří Rusku platíme za blbost našich politiků.

„Pokud Rusko napadne, to znamená, že tanky nebo jednotky znovu překročí hranici Ukrajiny, pak už nebude Nord Stream 2,“ řekl Biden během tiskové konference. „Ukončíme to..." Kancléř Scholz stál vedle něj jako zařezaný. Nord Stream 2 spolu s plynovodem Nord Stream 1 umožňuje ruskému Gazpromu zdvojnásobit svou kapacitu zemního plynu mířícího do Evropy. Rusko v roce 2020 vyvezlo do Evropy 168 miliard metrů krychlových zemního plynu. Německo z toho nakoupilo 56 miliard metrů krychlových. Následovaly Itálie a Nizozemsko s 20 miliardami a 11 miliardami. Ekonomika Ukrajiny je závislá na tranzitních daních za ropu a plyn. A když většina tranzitu by měla jít do Evropy přes Německo, tak…

Dejme tomu, že k žádné invazi skutečně nedojde a situace se postupem času po měsících napětí zklidní…

Samozřejmě že nedojde.

Co si z toho vzít?

Rusko s úsměvem na rtech vyhrálo první globální informační válku.

Jaké důsledky pro nás jako Evropu bude toto další zhoršení vztahů s Moskvou mít?

To není zhoršení. To je zpoplatnění. Mohli jste mít plyn za 200 dolarů příštích dvacet let, nechtěli jste, říká Kreml. Teď už je – a to pouze pro příští měsíc - za 1000 dolarů. To je cena za zhoršení vztahů s Moskvou. Labutí jezero s tím nemá co společného.

Rusko není nepřítel, pokud obchoduje. Ale nedej bože. aby obchodovat přestalo.

