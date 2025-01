Co je na tom statečného? Vyoral sekl Polívku s Foltýnem. A naznačil spojení

Prezidentův poradce, „přítel po boku“, začal mít živé sny, jak jsou všechna prohlášení Donalda Trumpa chytrou lstí, aby vzbudil strach nepřátel. Do toho na CNN Prima News prohlásil, že by Petr Pavel mohl být „lídrem Evropy“. Jak to na vás působí?

Slovy klasika: I have a dream aneb vlhké sny demagoga a operativce Koláře, kterými se zřejmě snaží přesvědčit sebe sama a kterými musí nesmírně udivovat svou marionetu Pepu Stosedmičku. Kolář je zkrátka pohádkář a lhář, který bude vždy vymýšlet, deklamovat a měnit trenýrky ve prospěch režimu, jemuž slouží. Ostatně obdobně jako „lídr Evropy“ Pavel. Možná měl Kolář spíše na mysli lídra Evropské utopie, pardon unie, což by vzhledem k povinným dávkám oportunismu, neintelektu a korupčnictví určitou logiku dávalo, neb tam by věčný převlékač uniforem šanci bezpochyby měl. A nemalou!

Tak kromě Ivana Trojana se do Bratislavy vydal i Bolek Polívka. Za to se mu dostalo pochvaly od vládního koordinátora strategické komunikace Foltýna, prý máme být jako Ondra, Ivan a Bolek. Vy taky trochu ochotničíte, nemáte chuť se vydat někam šířit demokracii?

Předně je mi proti srsti ono familiární „Ondra, Ivan a Bolek“ ze strany vrchního psychopata Foltýna, který nezanedbatelnou část občanů této země veřejně označuje za svině. Buď Foltýn onou familiárností jen potvrzuje, jaký je neotesanec se sklony k nadřazenosti, nebo má s uvědomělými „kluky“ dohodnutý nějaký „liberální demokracii šířící“ byznys. Což by docela dávalo logiku.

Foltýn s poukazem na ně rovněž uvedl, že „této zemi nechybí stateční lidé“, „jen jich musí být sakra víc, protože potřebujeme vzory a příběhy“. Předně opravdu netuším, co je statečného na tom, postavit se před dav souvěrců s tím, že stávající režim a pologramotné děvečky hlavního mediálního i politického proudu mám beze zbytku na své straně. Tedy nehrozí mi zbla vůbec nic. Ba naopak za svou uvědomělost a svazáctví ještě mohu očekávat i plnění – ať v profesním životě, nebo třeba ze strany potěšeného soudruha Foltýna.

Názor pánům hercům rozhodně neberu, ale nezdá se mi v jejich letech úplně soudné, že mají potřebu svůj aktivismus – ať už je takový, nebo makový – neustále někde veřejně ventilovat. Tím spíš mimo naši republiku. Ačkoliv Slováci jsou a vždy zřejmě budou našimi bratry, tak jde dle mého o vměšování se do záležitostí jiné země, což jaksi není úplně vhodné. Podobně to s ještě větší odrzlostí jemu vlastní provádí ukrajinský ředitel plochozemě a největší světový spotřebitel maskáčů Voloďa „Gretén“ Zelenskyj, když slovenské protivládní protesty podpořil příspěvkem na síti X: „Bratislava nie je Moskva. Slovensko je Európa.“ Dokážu si živě představit ten pohoršený kvikot štětek mediálního i politického hlavního proudu, kdyby kdokoliv ze zahraničí takovýmto způsobem „brojil“ proti naší současné totalitě jedné strany a vlády v čele s farizeji Fialou, Rakušanem či Pavlem.

Zvýšení poplatků pro ČT a ČRo přes sněmovnu opět neprošlo. A ČT začala s obrázkovou kampaní, jak 135 Kč nestačí, jak tento poplatek znehodnotila inflace, jak na zvýšení čekají dlouho… Má se veřejnoprávní instituce vůbec vyjadřovat ke zvyšování svého financování?

Je docela logické, že prasata chtějí co nejplnější koryta. Na tom není nic moc překvapivého. Omlouvám se prasátkům. Kampaň jsem neviděl, nicméně z čeho platí onu „obrázkovou kampaň“, čas na ní strávený a mediální prostor? Pak asi poplatky docela stačí. Myslím, že kdyby do tohoto – co se neefektivity a ideologie týká – postsocialistického parazitického molochu někdo pořádně řízl, respektive od našich kapes ho odřízl, tak by to prospělo nám všem. Ať soudruh ředitel sníží nepřiměřené výplaty hlavním tvářím v čele s nevyhoditelným Moravcem, sobě a vedení, ať škrtne některé zbytečné stanice typu propagandistické ČT24 a některých ze sta vysílacích stanic Českého rozhlasu a hned budou peníze nuceně posílané z našich kapes stačit bohatě.

Francie nám uvažuje o vyslání vojáků do Grónska. Tušil byste minulý rok, že se letos bude Evropa přetahovat s USA o ostrov s populací cca jedné Opavy?

Netušil jsem, jak moc se ono přetahování vyšponuje, ale že je Grónsko z nějakého důvodu velmi ceněným a chtěným artiklem, je a bylo očividné dávno. Ostatně nejde o první Trumpovo slovní tažení na tento ostrov. Populace je pro dobyvatele samozřejmě bezvýznamná – nebo spíše na obtíž – důležitá je zřejmě strategická poloha, možná nerostné bohatství a kdoví, co dalšího co Greenland coby Zelená země ukrývá.

Kandidát na prezidenta v Rumunsku řekl, že Ukrajina je fiktivní stát. A v průzkumech vede. Nezavařili si soudruzi tím zrušením voleb?

Lidé mají často tendenci stavit se na stranu „slabšího“, dle jejich mínění neprávem uzurpovaného a věčně ostrakizovaného, na stranu, kde cítí, že bylo učiněno bezpráví… Tedy z tohoto pohledu si teoreticky zavařit mohli. Prakticky však nejde o to, jak lidé odvolí, ale jak se to spočítá. Napoprvé to dle všeho podcenili, ale napodruhé už budou jistě ti za zrcadlem připraveni na všechny varianty.

Historii.cs bude moderovat Jakub Železný. Železného „hodnotové ukotvení“ bude asi dost podobné jako u předchozí Marie Koldinské, ale není to vlastně dobrá zpráva, když Železný nebude moderovat zprávy, ve kterých měl celou řadu excesů?

Nepochyboval jsem o tom, že pro prominentního synka oděného do pravdoláskové lži a sebeklamu se vysmáté místo vždycky najde. Ono je asi v zásadě jedno, kdo bude moderovat co. U evidentně psychicky ne zcela zdravého Železného jsme alespoň na první dobrou věděli, na čem jsme, neb jeho sebeovládání bylo tak nějak velmi tristní – zřejmě pod tíhou nejrůznějších komplexů, mindráků a možná i nějakých posilujících látek. V normálním světě by prominent Železný po takovém množství excesů, co předvedl, mohl ve veřejnoprávním médiu komentovat akorát tak Šťastných deset. Neb tam by asi neměl tolik příležitostí ke svému politickému aktivismu. A navíc snad byl dříve přítomný i nějaký bodyguard nebo někdo, kdyby Kubovi nedej bože opět ruplo.

