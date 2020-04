Co se jinde nedozvíte. Toto se děje na Ukrajině kvůli koronaviru. A Putin s Lukašenkem? Jiné světy. Doyen Syruček srovnává přístup tří východních zemí

ROZHOVOR Naše katolické velikonoce skončily, ale ty pravoslavné probíhají právě o tomto víkendu. Ukrajina ale rovněž úpí pod nařízeními vlády ke koronaviru, které jsou v mnohém podobné našim – poněkud zmatečné a neustále se měnící. To Rusko je takzvaně jiná káva, tam o nařízeních nikdo jen nediskutuje a vše se důsledně kontroluje. Nu a do třetice Bělorusko – tam se prezident Lukašenko snaží organizovat vše, jako kdyby se nic nedělo – připravuje se vojenská přehlídka, hokejová liga se hraje před vyprodanými tribunami. Obyčejní lidé už ale nedají na hraběcí rady a sami si po vzoru ostatních zemí a v neposlední řadě i Česka šijí roušky, omezují sociální kontakty a dodržují patřičné rozestupy. Takto nás z aktuálního tisku informuje novinářský nestor, 88letý autor mnoha publikací literatury faktu Milan Syruček. Bělorusko jako by se připravovalo na útok upírů, vampýrů a dalšího neřádstva – oficiálně se doporučuje požívat v nebývalé míře česnek a také cibuli...

Jak se slaví velikonoce na Ukrajině, a v čem se liší od našich?

Pravoslavné velikonoce, rusky paska, ukrajinsky pascha, začínají letos 19. dubna. Ještě do roku 2018 byly na Ukrajině čtyři pravoslavné církve – tehdy prezident Petro Porošenko svým výnosem sjednotil tři ukrajinské v jednu. Tou čtvrtou je pravoslavná církev moskevského patriarchátu, která je dnes do značné míry pronásledovaná. A jen v menšině jedna církev řeckokatolická. Takže se slaví podle pravoslavného kalendáře, letos tedy týden po ostatní, katolické části Evropy.

Ten největší rozdíl spočívá asi v tom, že se zásadně nechodí s pomlázkou a nekoleduje se. Jsou to svátky, kdy se lidé věnují celé tři velikonoční dny především hodování a vzájemným návštěvám, v prvé řadě v rámci rodiny a příbuzných.

Samozřejmě také návštěvě kostela, ať už se jedná o půlnoční bohoslužbu, nebo poté ráno, kdy ke kostelu přicházejí především představitelky ženské části rodin s košíky plnými jídla – prakticky se vším, co bude na domácím velikonočním stole. To proto, aby farář, tedy pop, je posvětil svěcenou vodou. Hospodyně spěchají se svými košíky už za rozbřesku, aby si zajistily dobré místečko, nával je tam vždy převeliký. V košíku musí být mazanec, ale samozřejmě také vajíčka, máslo, chléb, maso a vše ostatní, co nedílně patří k ukrajinskému svátečnímu hodování, tedy i pirožky, holubcy – mleté maso zabalené do zelných listů, a další dobroty.

Jaké však budou ty letošní, do kterých na celém světě zasáhl koronavir?

Ukrajina má 60 procent věřících obyvatel, kdyby to bylo jako jiná léta, byly by to velké zástupy lidí, které by se sešly v kostele a před ním. Ale i na Ukrajině platí, že se nesmí na jednom místě shromažďovat více než deset lidí, a to ještě s metr a půl velkými rozestupy a s rouškami přes ústa a nos. Přesto minulou neděli přišlo do kostelů podle deníku Ukrajinská pravda na 126.000 věřících, což rozhodně neodpovídá tomu, že by v zemi bylo přes dvanáct a půl tisíce kostelů. Však také bylo hlášeno sedm oblastí, kde se vládní směrnice nedodržovaly. Vláda však slíbila, že sváteční velikonoční dny volna budou přeloženy na červen. Podle průzkumu agentury Rajting 85 procent dotázaných ani nepočítá s návštěvou kostela, což je o 64 procent více, než tomu bylo ještě v polovině března. Do kostela se zcela určitě vypraví 4 procenta dotázaných a 7 procent přijde jen před kostel, aby si nechalo posvětit košík s potravinami.

Přesto ředitel národní policie Igor Klimenko ohlásil, že se v neděli nebudou bohoslužby zakazovat, ale každá církev má sama řešit, jak budou světit velikonoční košíky. Odpovědnost za dodržení směrnic má kněz. Iniciativu projevily mnohé obchodní řetězce, které jsou připraveny rozesílat všem zájemcům s dopravou zdarma velikonoční balíčky, jež posvětili kněží. Například firma Rosetka se kromě toho zavázala, že zašle jako dar tři tisíce takových vysvěcených balíčků bojovníkům v Donbase. Objednávky s dodávkou zboží až do domu se zvýšily podle údajů obchodních řetězců až o 80 procent.

Jaký je stav na Ukrajině, a chystá ukrajinská vláda nějaké ekonomické odškodnění pro své občany ?

Do 15. dubna je na Ukrajině 3513 laboratorně potvrzených nakažení koronavirem, 143 lidí se uzdravilo, 108 zemřelo na následky viru, testů bylo provedeno 3. 094. Než jsem se připravil na tento rozhovor, musel jsem dvakrát měnit tyto údaje, protože nabíhaly stále nové případy. Karanténa zatím platí do 24. dubna. Je však problém se zdravotními materiály, ale kyjevská radnice jich pro město opatřila pětkrát více, než ministertstvo zdravotnictví pro celou republiku. Ta má dnes v dispozici v nemocnicích celkem 5500 lůžek a 500 plicních ventilátorů. Anketa Jak zatím hodnotíte výkon Stanislava Křečka jako ombudsmana? (Ptáme se od 15.4.2020) Dobře 95% Špatně 5% hlasovalo: 13729 lidí

Od čtvrtka 16. dubna od 13 hodin se na hranicích Kyjeva začala měřit teplota všem přijíždějícím do města – do té doby se měřila jen cestujícím autobusy, nyní tedy i posádkám nákladních aut a cestujícím v osobních vozech, pokud v nich jedou alespoň tři osoby. A komu se naměří 37,5 stupně, jde na test. U koho bude teplota 38 a více, už se pro něj volá sanitka a odváží se do nemocnice. Rostou obavy z toho, jak proběhnou velikonoce – nezakázaly se rodinné návštěvy, a tak se počet nemocných asi prudce zvýší.

Zatímco jsou uzavřené školy a školky, zábavní podniky a masové akce, tak dosud byl volný vstup Ukrajinců, vracejíích se na svátky domů ze zahraničí, a cizinců, i ze zemí zasažených koronavirem. V době od 29. března do 13. dubna se ze zahraničí vrátilo na 80.000 Ukrajinců, z nich šla do izolace tisícovka – ale vláda sedmkrát změnila rozhodnutí, jak s nimi zacházet. Především se jednalo o to, kdo jim bude platit nucený pobyt v karanténě. Do karantény museli postiženíní jít, pokud se jim na letišti nepodařilo také prolomit dveře a prostě utéct, jako to udělali první cestující z Bangkoku.

Z těch dalších linek, například z Vietnamu, už raději všechny dobrovolně pustili. Cestující z Bali odvezli do hotelu Kozackij, a kdo neutekl, musel tam prožít šest dní, poté jim udělali test a propustili. Problém však vznikl s nucenou karanténou – kdo to bude platit. Nejdříve bylo rozhodnuto, že každý takto postižený zaplatí 100 eur za pobyt na karanténě plus stravu, a to už při koupi letenky. Později se to změnilo, že postižení si budou platit jen jídlo... a nakonec, že vše bude gratis.

V pondělí, 14. dubna vláda přijala některé změny v rozpočtu, aby umožnila jednorázovou výplatu tisíc hriven nejvíce postiženým občanům. Týká se to celkem 10,6 milionu obyvatel. Prezident Zelenskij navštívil minulou sobotu Donbas, aby tam povzbudil bojující vojáky a popřál jim k svátkům. Byl ve vojenském a na pravém rukávě měl nášivku s lebkou a y nápisem „Ukrajina, nebo smrt“. Je to oficiální symbol 72. mechanizované brigády tzv. Černých Záporožců.

Jak je to s koronavirem v Ruské federaci ?

Prezident Vladimír Putin ve svém posledním projevu oznámil, že stát poskytuje bezúročné půjčky malým a středním podnikům, pokud nepropustí více než 10 procent svých zaměstnanců podle stavu k 1. dubnu, na mzdy a platy pro každého z nich ve výši 12.130 rublů měsíčně za duben a květen. Podniky mají tyto půjčky získat do 18. dne každého měsíce. Dále 75 procent těchto půjček bude garantováno státní bankou Vněšekonombank. Dále přispěje do regionálních rozpočtů úhrnnou částkou 200 miliard rublů, leteckým společnostem pomůže 23 miliardami rublů. Lékaři a další zdravotnický personál nebudou muset odvádět daně ze zvláštních odměn a jejich výši určil na 80 tisíc, respektive 50 a 25 tisíc.

Tento projev přednesl z Novo Ogarjova, což je příměstská čtvrť vládních vil, neboť Moskva je zcela izolovaná. Všem jejím občanům je zakázáno vycházet na ulice kromě nezbytných nákupů v prodejně co nejbliží od místa bydliště – dokonce na procházku se psy je stanoven okruh 100 metrů od bytu. Kočárky s dětmi vůbec nesmějí na ulici, stejně tak lidé nesměji venku sportovat, ani si třeba zaběhat.

Ti, kteří přesto musejí vycházet, se musí vykázat povolením s číslovaným kódem – z počátku se ověřoval fyzicky, nyní už tento úkol převzaly automaty. To se týká nejen hromadné dopravy, kde musí mít lidé kromě průkazky typu Trojka, Skalka nebo sociální též tento kód, ale i taxíků. Na některých stanicích metra dokonce vysadili vstupní dveře, aby se jich lidé nemuseli dotýkat. Za porušení těchto zásad hrozí pokuta až 40 tisíc rublů. Není divu, vždyť v Moskvě přibylo za jediný den 3448 potvrzených nově nakažených.

Alexandr Lukašenko, prezident sousední země, Běloruska, situaci v zemi zlehčuje a radí svým občanům, že nejlepším lékem proti koronaviru je vodka, hokej a sauna. Odmítl také zavést ochranná opatření, ač k tomu vyzvala zemi i Světová zdravotnická organizace...

Prezident také doporučil jako nejlepší lék proti novému viru cibuli a běloruský česnek.

Přitom poslední údaje hovoří o tom, že je už prokázaně nakaženo více než 3200 lidí. Na rozdíl od prezidenta se lidé sami začínají chránit. Pod internetovou petici, která upozorňuje na nedostatek ochranných pomůcek a žádá karanténní opatření, uzavření škol a zrušení veřejných akcí, se podepsalo přes 150 tisíc občanů. Na podporu zdravotnictví vybírají peníze, které stát nedává a vlastně ani nemá, protože ekonomika propadla o deset procent. Proto vláda požádala Evropskou unii o 60 milionů eur na podporu chřadnoucí ekonomiky.

Lidé však sami zůstávají raději doma, takže ulice měst se vyprázdnily, vyrábějí si roušky, které především rozvážejí po nemocnicích, ale také je sami nosí a snaží se udržovat vzdálenosti, jak se dozvěděli, že to uplatňují okolní státy. Nevěří oficiální propagandě, která nákazu značně zlehčuje.

Sice se začalo s testováním, ale žádné veřejné akce nebyly zrušeny. Dále se nacvičuje na vojenskou přehlídku ke Dni vítězství – na 9. květen. A například v posledních dnech proběhl před plnými tribunami už XIII. hokejový turnaj o prezidentský pohár – na ledě přece nemůže být žádný vir, jak tvrdil prezident. Turnaj vyhrál tým, jehož hráčem byl i sám prezident se svým třetím, nejmladším synem Nikolajem, jemuž je teprve dvanáct let.

Ten je vlastně nemanželským synem, neboť – jak uvedl v rozhovoru pro Komsomolskou pravdu před dvěma lety – jeho matkou je prezidentova osobní lékařka Irina Abelská. Lukašenko s manželkou nežije už od doby, kdy se v roce 1994 stal prezidentem. Do prezidentského paláce se nastěhoval jen se svými třemi syny, a ten nejmladší se narodil právě ve chvíli, kdy slavil své padesátiny.

