Co sem přijde za plyn ze Západu. Expert-řečník z Václaváku napřímo

Němci se nechali natlačit do situace, kdy levný ruský plyn z plynovodu Nord Stream 1 nahrazují drahým a neekologickým LNG. Zničí si ekonomiku i životní prostředí. „A Česko s nimi, pokud neuzavře kontrakt na dovoz ruského plynu. Jeho uzavřením se zbavíme závislosti na mezinárodních překupnících plynu a přestaneme být kolonií,“ tvrdí pro ParlamentníListy.cz expert na energetiku Vladimír Štěpán. Podle něj nelze vyloučit, že Fialova vláda zamezí dovozu levného plynu do České republiky, aby prodala svůj ideově čistý plyn ze Západu.

Ministři pro energetiku členských států Evropské unie se v pátek shodli na návrhu využít neočekávané zisky výrobců energie z levnějších zdrojů, než je plyn, na pomoc domácnostem a firmám s vysokými cenami energií. Evropskou komisi pověřili přípravou dalších opatření včetně celounijních úspor energie nebo zastropování cen plynu. Premiér Petr Fiala označil výsledek za „úspěch českého předsednictví a dobrou zprávou pro občany v celé EU“, naopak prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák za zklamání. Čím je to podle vás?

Zdá se, že Evropské unii toho nelze v tomto případě moc vyčítat, v podstatě nechávají na členských státech, aby situaci vyřešily, uvedly řadu možných řešení. Z Bruselu přijely s tím, že nadměrné zisky ze zdrojů, jako jsou jaderné elektrárny, by se mohly využít ve prospěch obyvatelstva a průmyslu. Problém pana Hanáka je v tom, že pomoc se má poskytnout jen malým a středním firmám. Ne těm velkým, a to je velký problém pro Českou republiku, která má energeticky náročný průmysl, jako jsou hutě, chemie, sklárny, těžké strojírenství, a tak dále. Tady je nutno vymyslet pomoc na národní úrovni, navrhl jí ministr Stanjura, cena elektřiny by měla být zastropovaná na úrovni 5000 Kč za MWh. Podle názoru skupiny „Energie není luxusní zboží“ by měla být do 2500 Kč za MWh, energetickým firmám stouply zisky o stovky procent, a tak i tato úroveň jim zajišťuje přiměřený zisk. U domácností by cena měla být nižší, zatím není jasno v jaké výši.

Co dalšího z jednání ministrů pro energetiku členských států stojí za pozornost?

Návrh, že budou zdaněny i obnovitelné zdroje, což by se týkalo zejména solárních elektráren. V Česku to je zásadní věc, protože dotace pro soláry se každoročně zvyšuje o inflaci, a tak je extrémně vysoká. Dosahuje cca 30 miliard korun za rok, což je nejvíce v EU. Jako vždy, chybička se zase vloudila a nikdo to neřeší. Jsem zvědav, jak si s touto možností vláda poradí.

Zdá se, že ČR převede část nadměrných zisků na firmy s vysokými výrobními náklady, i to je dle tisku český výklad. Takže by se jednalo o přerozdělování zisků mezi výrobci elektřiny. Zajímavý přínos pro odběratele znásobený návrhem ministra průmyslu Síkely dotovat cenu plynu pro výrobu elektřiny, a tu elektřinu potom vyvézt do Německa za snížené ceny. Česká republika výrobu elektřiny z plynu nepotřebuje, resp. v minimálním množství. Zkusme jednou myslet i na sebe. Rozdíl mezi dotovanou nákupní cenou plynu a nákupní cenou plynu z burzy by pak platili odběratelé v Česku. To je návrh na snížení cen energie pro odběratele ČR? Zdá se, že i přes výše uvedené zastropování cen energie bude mít demonstrace ve středu 28. září spoustu námětů na řešení. Tady se nejedná o neschopnost, ale o úmysl.

Zastropování cen ruského plynu schváleno nebylo, zůstává ale pořád ve hře. Co by to znamenalo zejména pro středoevropské země, které jsou na něm nadále závislé a obávají se úplného uzavření kohoutů, jímž hrozí Moskva v případě zavedení cenového stropu?

Tohle je zajímavá otázka, nevím, jestli informace o uzavření kohoutků ze strany Moskvy v případě zastropování cen je úmyslná dezinformace našeho tisku nebo spíše neznalost. V Moskvě z toho musí mít velkou legraci. Oni prodávají plyn výrazně levněji, než je ten uvažovaný strop 50 korun za m3, spíše ale bude výrazně nižší. Je strop vůbec nezajímá. Cenový strop by měl být uvalen na všechny zdroje plynu. To je zásadní a správný cíl. Česká republika cenový strop odmítla patrně proto, že cena LNG a plynu ze zásobníků je vyšší než těch 50 korun za m3, takže by museli odběratelům plyn zlevnit. Co by s tím nakoupeným plynem pak dělali? Připadá mi, že to je typický příklad úmyslné dezinformace ze strany vlády. Návrh na zastropování ceny pouze u ruského plynu by znamenal, že Rusko opravdu přestane dodávat levný plyn do EU, a budeme vydáni na milost a nemilost dodavatelům LNG jako nesamostatná a bezmocná kolonie.

Proč by kabinet Petra Fialy takto úmyslně dezinformoval?

Nelze totiž vyloučit, že vláda zamezí dovozu levného plynu do České republiky, aby prodala svůj ideově čistý plyn ze Západu. Je to sice také do značné míry ruský plyn, bude ale formálně z Číny, USA a dalších států. Cena tohoto plynu je nepředvídatelná, nemáme žádné informace o její výši. To ničí průmysl, který potřebuje stabilní, předvídatelnou cenu plynu, něco jako bude zastropovaná cena u elektřiny na dva až tři roky. Obchodníci pak odmítají přijímat nové odběratele, resp. jim nabízejí plyn pouze za ceny z burzy, tj. extrémně vysoké.

Dá se věřit tvrzení Ursuly von der Leyenové, že ruský plyn v současnosti tvoří už pouze devět procent veškerého dovozu plynu do EU místo loňských 41 procent? Jsou země EU opravdu takto úspěšné v jeho nahrazování?

Opět úmyslná dezinformace. Rusko dodávalo do Evropy cca 200 miliard m3 za rok, do EU pak z toho 150 miliard. Takové množství plynu nelze nahradit nejen do zimy 2022 až 2023, ale ani během následujících let. Evropská unie i Česká republika přijaly řešení, že ruský plyn budou do EU přeprodávat obchodníci z celého světa. Místo 10 korun za m3 z dlouhodobé smlouvy s Ruskem budeme kupovat ruský plyn formou tzv. LNG z burz za 50 až 80 Kč za m3. Takže jenom za zimní období říjen 2022 až březen 2023 budeme za otop domu platit o 100 tisíc korun více než před rokem.

Europoslanec Alexandr Vondra označil ve vysílání CNN Prima News za největší problém Evropy Němce. Jednak proto, že svojí politikou zavedli Evropu do závislosti na ruském plynu, jednak proto, že ve stávající složité situaci mohli nechat v provozu své jaderné elektrárny a mohli o rok odložit obchodování s emisními povolenkami. Co si o takto tvrdé kritice našeho západního souseda myslíte?

Němci selhali, ale myslím, že z jiného důvodu, než uvádí pan Vondra. Nechali se natlačit do situace, kdy levný ruský plyn z plynovodu Nord Stream 1 nahrazují drahým a neekologickým LNG. Zničí si ekonomiku i životní prostředí. A Česko s nimi, pokud neuzavře kontrakt na dovoz ruského plynu. Ten kontrakt je zárukou samostatnosti a suverenity České republiky. Jeho uzavřením se zbavíme závislosti na mezinárodních překupnících plynu a přestaneme být kolonií. Je nesmysl si myslet, že například Rakousko je politicky závislé na Rusku, když odebírá ruský plyn. Opět dezinformace vlády. Vše se dělá kvůli protiruským sankcím, ty ale nefungují, přesto se v této populistické show pokračuje. Proč? Vyhovuje to dodavatelům drahého plynu do EU, jiné vysvětlení není.

Po poklesu cen elektřiny a plynu na burze klesla téměř na polovinu i cena emisních povolenek. Výsledek demonstrace ze soboty 3. září má tedy další přínos. Musíme ale dosáhnout toho, aby minimálně po dobu energetické krize se povolenky neplatily. Fialova vláda ale pro zrušení povolenek nic nedělá.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck ze strany Zelených plánoval ponechat dvě ze tří stávajících jaderných elektráren do poloviny dubna 2023 v rezervě, třetí podle plánů ke konci letošního roku odstavit. Podle šéfa společnosti Preussen Elektra, která elektrárny provozuje, Guido Knotta, je ale takové řešení technicky nemožné. Čím si vysvětlit chaos, bezradnost a chybějící vizi, jak v energetice dál u evropské velmoci?

To je naprosto nepochopitelné. Bylo ale známo, že téměř odstavené zastaralé jaderné elektrárny lze velmi obtížně znovu zprovoznit. Jejich zprovoznění by bylo zřejmě příliš velké riziko. Nicméně u nás existují odborníci, kteří navrhují, aby tyto elektrárny převzala Česká republika, která má více odborníků na jadernou energetiku. Reálnost tohoto návrhu nejsem schopen posoudit.

Vláda premiéra Petra Fialy dnes určitě přijde se zastropováním cen elektrické energie, i když nevíme, v jaké výši to bude. Očekává se i vznik státního obchodníka s energií a také zavedení daně z nepřiměřených zisků, která by měla následně pomoci lidem v nouzi. Jak byste okomentoval předpokládanou účinnost a včasnost těchto opatření?

Když se podíváte na poslední kroky české vlády, tak je to okopírování téměř rok starých návrhů naší skupiny Energie není luxusní zboží. Téměř rok zpoždění stálo odběratele v Česku stovky miliard korun nebo jinak řečeno, ceny elektřiny a plynu by mohly být třetinové proti současným cenám už minimálně půl roku. Opět se odvolávám na demonstraci z předminulé soboty. Ta rozhýbala nejen Českou republiku, ale i celou EU správným směrem. Z vlády s podobnou variantou přišel jako první ministr Blažek, to jsme ocenili. Vláda i celá EU také musí vyřešit, aby nezbankrotovaly národní rozpočty kvůli zastropování cen. To lze myslím vyřešit. Vše probereme na demonstraci ve středu 28. září.

Nejspíš se na ní bude hovořit i o přímých dodávkách plynu z Ruska, tedy ne přes Německo. Jaké jsou v tomto směru možnosti a co nás tedy nutí k tomu kupovat ruský plyn z Německa?

Na Ukrajině je obrovská kapacita, i když uzavřeli stanici Sochranovka, pořád je dostatečná, to není žádný problém. Trasa z Ruska přes Ukrajinu na Slovensko normálně funguje. Jde jen o to, aby Ukrajinci přepravili plyn na hranici se Slovenskem, odkud vede velký tranzitní mezinárodní plynovod i k nám. Slovensko by dostalo peníze za přepravu, kdežto plyn přes Německo nebo z Nizozemska nám dodává obchodník, Uniper a podobně. Proto ruský plyn koupený za deset, dostáváme od Němců za šedesát, sedmdesát i osmdesát. S trasou to nemá nic společného, to jsou oddělené byznysy. A co nás nutí, abychom brali plyn přes Německo a dráž? Politika. Nic jiného. Přitom je to ruský plyn.

Druhá trasa je přes Turecko, Bulharsko do Maďarska, tam je podle mě volná kapacita tak 5 miliard kubíků a naše spotřeba brzy klesne z 9 nebo 9,5 na 8 a míň, takže tohle je zásadní část. Kdyby se zásobníky naplnily na tři miliardy, tak plyn máme.

