Co ti mrtví v Libyi a Iráku? naštval se kamarád Jarka Nohavici. Z pravicové strany. Rozesmál se a poslal Langšádlovou...

Na sociálních sítích i v médiích se rozhořela debata o tom, zda měl písničkář Jarek Nohavica převzít Puškinovu cenu od ruského prezidenta Vladimíra Putina, který v Rusku potírá svobodný projev i svobodná média. Někteří fandové pláčou, že je oblíbený písničkář zklamal. Jarek Nohavica na adresu svých kritiků prohlásil, že jinak to vypadá z Prahy a jinak z Ostravy. Jak to tedy vypadá z Ostravy?

Jarek Nohavica je můj kamarád. Já si ho velice vážím. A to, že dostal vyznamenání od Putina, není důvod, aby se na něj takhle útočilo. Kdyby dostal vyznamenání z Ameriky, tak se v Praze nejspíš zblázníte blahem. Je to zpěvák, který něco dokázal, je za ním práce, je za ním oblíbenost obyčejných lidí, má nádherné písničky. A to, co řekl v Moskvě při přebírání ceny, že "když zpíváš něčí píseň, staneš se částí jeho duše a nejsi jeho nepřítelem“, což většina médií zatajila, bylo podle mne správné. Když se lidé mezi sebou nebudou bavit, budou války, a to si nepřeje nikdo. Nechci za nikoho mluvit, ale myslím, že tady na Moravě je jiný pohled na Jarka Nohavicu než v Praze.

Nikdo ani v Praze nezpochybňuje, že Jarek Nohavica je skvělý písničkář, úžasný básník a interpret. Dokonce nikdo nezpochybňuje, na rozdíl od řady vyznamenaných umělců prezidentem Milošem Zemanem, že by si Puškinovu cenu za popularizaci písní ruských písničkářů Bulata Okudžavy a Vladimíra Vysockého zasloužil. Vadí, že medaili převzal od prezidenta Vladimíra Putina.

Třeba proto, že nejen Bulat Okudžava a Vladimír Vysockij, ale i Jarek Nohavica zpívali o svobodě, ale ruský prezident Vladimír Putin je bývalý příslušník KGB, člověk, který svobodné názory a projevy potírá a trestá. A podle kritiků má dokonce na rukou krev. Ruská agrese vůči Ukrajině přece vyvolala na Západě přijetí řady sankcí.

Myslím, že tohle, co jste řekla, je hodně přehnané. To bychom se mohli bavit o Blairovi, Sarkozym, o Bushovi, za nimi jsou miliony mrtvých v Libyi, Sýrii, Iráku. Tam Putin nebojoval, tam bojovali Američané, Angličané, Francouzi. Rozvrátili Libyi, odtamtud utíkají lidi. Kdo má na rukou krev? Já mám na to jiný pohled. Blair se přiznal vyšetřovací komisi britského parlamentu, ukázalo se, že na základě falešných informací šli do Iráku a potom tam umíraly statisíce lidí. On přiznal, že to byly falešné informace. Samozřejmě, Putin je kontroverzní postava, ale je stejně kontroverzní jako západní představitelé, které jsem jmenoval.

V souvislosti s převzetím Puškinovy ceny od ruského prezidenta Putina se znovu připomněla minulost Jarka Nohavici, to, že za minulého režimu donášel na své kolegy Státní bezpečnosti. Existují o tom důkazy, nakonec sám Nohavica se po letech zapírání ke spolupráci s StB přiznal.

Jarek Nohavica se za to omluvil, určitě na to, pokud to udělal, nechci být jeho soudcem, protože jsem žádné spisy nečetl, jen jsem to četl v médiích, není pyšný. Ale takových lidí, kteří mají u nás v České republice nějakou takovou minulost, je plno na různých vysokých pozicích a dodneška se neomluvili. On se omluvil, určitě ho to mrzí, ale život jde dál, od té doby uběhlo skoro třicet let a on stále přináší radost spoustě lidem, složil nádherné písničky a my jsme tady u nás na něj hrdí.

Neobáváte se, že mu převzetí ocenění od Putina může přece jen uškodit u jeho fanoušků nejen v České republice, ale i v Polsku, kde je Nohavica také velmi populární? I v polských médiích se už objevily zprávy, že vzhledem k tomu, že seznam laureátů osobně schvaluje Vladimír Putin, nejde jen o uznání zásluh a snah českého barda o sblížení Čechů a Rusů, ale hlavně to je symbolem síly ruské lobby v České republice, jejímž cílem je zdiskreditovat Českou republiku v očích jejích západních spojenců.

Je to stejná sorta lidí jako v Praze. Nenávidí Rusko, takže Jarka Nohavicu obviňují, že šel do Ruska k Putinovi. Já myslím, že normálním obyčejným lidem, kteří mají rádi jeho hudbu, to nevadí a nikdo z nich mu to nezazlívá.

Vy si opravdu nemyslíte, že ocenění populárního českého písničkáře může ruská propaganda využít?

Jak to sleduji, tak si myslím, že to využila právě druhá strana, která útočí na Nohavicu. Myslíte si, že pro Putina je podstatné, že dal nějakému českému bardovi, zpěvákovi cenu? A že se tím zlepší obraz Ruska ve světě? To je úplně absurdní. Naopak kolem toho je v našich médiích úplná hysterie a ta teď vyvrcholila po předání ocenění v Moskvě. Je úplně nechutné, co se kolem toho děje.

A jak si vysvětlujete, že vyznamenávání umělců vyvolává takové emoce? Není to jen Puškinova cena od ruského prezidenta, ale kritiku vyvolalo i předávání cen některým umělcům z rukou českého prezidenta na Pražském hradě u příležitosti státního svátku stého výročí vzniku naší republiky.

Ozývá se to pořád z okruhu stejných lidí, protirusky zaměřených. Miloš Zeman jede do Číny a zase jsem četl, co je to za hrůzu. Proč? Vždyť tam jezdí Merkelová, Francouzi, Angličané, Američané, jezdí tam dělat byznys. A Zeman tam jede popáté nebo pošesté a už se to zase vytahuje. A pořád to jde od stejných lidí, od stejných médií, vychází to z té Prahy, když už jste se o ní zmiňovala. Myslím si, že jste v Praze úplně někde mimo než zbytek republiky. Neříkám, že všichni, ale je tam okruh lidí a okruh médií, kteří jsou takhle nasměrováni a využívají každou příležitost.

Ale i Bezpečnostní informační služba upozorňuje, že se zvyšují aktivity čínských a ruských zpravodajských sil, že se posiluje ruský a čínský vliv v Česku, jejich snaha ovlivňovat českou společnost a oslabovat EU a NATO. Proto poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová chce v Poslanecké sněmovně ustavit vyšetřovací komisi pro zkoumání ruského a čínského vlivu v Česku. Odpůrci Zemana upozorňuji na informace v médiích, že Zemanova kampaň a kampaň SPOZ měly být financované přes offshorové firmy ve Švýcarsku a klíčová osoba těchto firem funguje i ve finančním okolí ruského prezidenta. Ostatně se dodatečně objevily informace, že i kampaň proti umístění amerického radaru v Česku byla placena ruskými penězi. Není tedy skutečně třeba prověřit ovlivňování české politiky z Ruska?

Paní Langšádlová se asi úplně zbláznila. Tady se rozkrádaly stovky miliard korun, není vyřešen Bakala a OKD. Nevím o tom, že by paní Langšádlová navrhla například vyšetřovací komisi, aby se vyšetřily zločiny, které se staly u nás. A místo toho, aby podporovala tyto věci, vymýšlí nesmyslné komise. K čemu?

Vyšetřovací komise k OKD už přece v Poslanecké sněmovně pracuje.

Ano, ale neslyšel jsem o tom, že by ji iniciovala TOP 09, Kalousek nebo Langšádlová. Pak pro zřízení vyšetřovací komise k OKD hlasovalo devadesát procent poslanců, tak pro to taky hlasovali, ale neslyšel jsem, že by paní Langšádlová navrhovala vyšetřovací komise k podstatnějším věcem, než jestli někde dostal Nohavica od Putina ocenění, jestli tam byl nějaký vliv a peníze. Fakt si myslím, že se zbláznila. Měla by navštívit nějakého psychiatra.

Takže pokud jde o Jarka Nohavicu, myslíte si, že jeho rozhodnutí převzít medaili od ruského prezidenta je správné a jeho popularitu na Ostravsku ani jinde nijak negativně neovlivní?

Myslím, že ne. Nohavica je náš. Je Baníkovec, složil nám hymnu ( smích ) a lidé ho tady mají rádi. Tohle ocenění není ani první, ani poslední a on si ho určitě váží.

Jste přesvědčen, že převzetí medaile z rukou Putina ani nezpochybní věrohodnost textů Nohavicových písní, nerozcházejí se s jeho reálnými činy?

Nohavica má koncerty po celé republice, i v Praze. A vždycky jsou vyprodané. To také o něčem svědčí. Nemyslím, že teď na Jarka Nohavicu lidé přestanou chodit. Lidé chodí poslouchat jeho písně a neřeší politiku…

autor: Libuše Frantová