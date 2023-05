Co zapomněla dodat Černochová. Rajchl varuje před salámovou metodou

„Už jsme si to jednou v historii zkusili. S dočasností nemá nikdo lepší zkušenost než právě Česká republika.“ Advokát a předseda strany PRO Jindřich Rajchl rozcupoval obrannou smlouvu mezi Českem a USA. „Salámová metoda, kterou vláda používá, mi velí být velmi ostražitým,“ podotýká. Do budoucna je podle něj jediná možná strategie – sbližovat se se státy, které mají podobné názory. „Ať už to bude Maďarsko, Itálie, Slovensko nebo po volbách Rakousko atd., a vytvořit frakci, která následně může v případě rozpadu Evropské unie vytvořit podobný ekonomický blok volného obchodu a pokračovat dál,“ navrhuje Rajchl.

Resort obrany odtajnil plné znění obranné smlouvy DCA mezi Českem a USA. Podle různých zdrojů text obsahuje několik pasáží, které jsou s otazníkem nebo mohou dávat tzv. bianko šek. Jak to hodnotíte vy?

My smlouvu hodnotíme jako velmi nezdařilou. Je to úlitba Spojeným státům americkým. Už jen z vyjádření paní Černochové, která říká, že se nám podařilo prosadit některé naše body, vyplývá, že smlouva byla nadiktovaná ze strany USA. My jsme ji podepsali s tím, že jsme si tam něco málo dodali. Absolutně odmítám, aby byla možnost rozmísťovat cizí vojenské jednotky. Už jsme si to jednou v historii zkusili. S dočasností nemá nikdo lepší zkušenost než právě Česká republika.

Že paní Černochová říká, že k pobytu cizích vojsk by byl potřeba souhlas Parlamentu ČR... – škoda, že už nedodává další informace. Vláda v současné době připravuje návrh změny Ústavy ČR, která by umožňovala odsouhlasit pobyt cizích vojsk pouze vládě bez souhlasu parlamentu. To už zapomíná dodat. Pokud by tato smlouva byla uzavřena a pokud by došlo ke změně Ústavy ČR, mohla by si vše odsouhlasit sama vláda. A dočasnost? Už jsme si zažili, jak může vzniknout z dočasného pobytu trvalý.

Zmíněnou smlouvu považujeme za vazalský akt ČR vůči Spojeným státům americkým. Naprosto odmítáme, že by v České republice pobývaly nebo se zdržovaly jednotky jakéhokoli jiného státu, než jsou jednotky ČR. Česká republika to vůbec nepotřebuje.

Celá věc je ale opravdu prezentována tak, že by stejně musela jakákoli dílčí opatření projít Parlamentem ČR. Navíc, obdobnou smlouvu podepsala většina států NATO. Jednoznačně bylo řečeno, že smlouva nepovede k výstavbě amerických vojenských základen na území ČR ani ke stálé přítomnosti amerických vojáků. Že jejím účelem je nastavit obecné podmínky pro případné působení amerických vojáků v ČR…

Já myslím, že paní Černochová úmyslně lže. Snaží se zamezit hněvu občanů, kteří by jinak smlouvu nepřijali. Snaží se vytvořit zdání, že vlastně o nic takového nejde. A znovu říkám, že realita je taková, že vláda připravuje novelu, která by umožňovala odsouhlasit pobyt bez souhlasu komor Parlamentu ČR.

Viděli jsme, jak to bylo s nouzovým stavem. Ten se také nemohl prodlužovat, pak ho prodlužovali opakovaně a nacházeli kličky. Vůbec ale vůbec nemám iluze o tom, že by si tato vláda lámala hlavu se zákonem. V momentě, kdy tady jednotky budou, kdo jim řekne, že mají odjet? Snad paní Černochová? Nikdy. Jakmile tady budou, bude strašně těžké je právě odsud dostat. To víme všichni. Nejsme naivní. Z mého pohledu jde o jasnou záležitost.

Co se týká základen, snad mají jednotky oprávnění stavět určité objekty… Otázkou je, co je to za objekty. Já to prostě vnímám jako předpolí, že by tady byla trvalá vojenská základna. Zatím se to tak neříká, protože by to lidé nepřijali. Salámová metoda, kterou vláda ČR používá, mi velí být velmi ostražitým.

Pokud kdokoli říká to, co vy, že zmíněná obranná smlouva není ničím jiným než pozvánkou cizí armády na naše území... to někteří označují za dezinformace a demagogii. A zaznívá, že je jasné, že tato smlouva se Rusku líbit nebude. Co vy na to?

To jsou klasické výmluvy. Nedávno jsem slyšel novou definici dezinformace, že dezinformace je jakákoli informace, která se nehodí současné vládě do krámu. Myslím si, že přesně tak to je. Vláda nemá v podstatě žádné informace. Vláda je zoufalá a hledá trapné výmluvy.

Expremiér Jiří Paroubek varuje před důsledky schválení smlouvy o obranné spolupráci s USA, na kterou kývla vláda. Otevírá podle něj vrata k tomu, aby tady byla v krátké době umístěna základna USA. Odpůrci vlády se sejdou 6. května na pražském Václavském náměstí. Budete se protestu také účastnit?

Ne. Nebudu.

Z jakého důvodu?

Vím, o co jde, ale pro mě je to demonstrace, která nepřináší žádné řešení. Jsem přesvědčen, že naopak takové demonstrace, jaká bude 6. května, naopak naší snaze škodí. Ale demonstrace pořádané stranou PRO jsou čistě ve prospěch České republiky. Zatímco demonstrace pana Vrábela neustále adorují Rusko a mají až hloupé požadavky, navíc nesplnitelné. Pro mě ta akce chystaná na 6. května jaksi snižuje relevanci našich argumentů a jen nás poškozuje. To je typ demonstrace, kde se jen něco řekne a půjdou domů.

Právník Zdeněk Koudelka upozorňuje, že ke zmíněné smlouvě chybí výklad, ale ten náleží ke každé smlouvě. Výklad má prý být k dispozici prý až časem. Myslíte si, že není nutné počkat na výklad oné smlouvy?

Samozřejmě, že bude výklad účelově manipulován. Papír snese všechno. Jsem také právník. Něco jiného může být ve smlouvě, něco jiného je realita. Kdo vojenské posádce řekne, ať se seberou a odejdou? Nic takového nenastane. Když tu budou dočasně, pak alias natrvalo. Dočasný pobyt je ten nejdelší, který existuje.

Projde ona smlouva Parlamentem ČR?

Projde, protože si to pětikoalice protlačí. Vytvořila si 108 hlasovacích robotů. To nejsou poslanci, to jsou hlasovací roboti.

Poslanec za SPD Radim Fiala byl hostem pořadu K věci na CNN Prima News. Tématem byla zejména Evropská unie, ale také možná volební spolupráce hnutí SPD s hnutím Trikolora a se stranou PRO. „S panem Rajchlem jsem asi dvakrát jednal. Velmi se lišíme v otázce problematiky, která se věnuje EU,“ řekl mimo jiné Fiala. Jak vy vnímáte možnost koalice s SPD?

Lišíme se, protože SPD nabízí populistické, nerealistické řešení, kterým je czexit. My jsme silně euroskeptickou stranou, která považuje Brusel za jedno z největších zel, které vůbec existuje, hlavně bruselskou byrokracii a všechny fantasmagorické nápady, které se snaží vnutit. Jenže my chceme lidem nabídnout řešení, které jim skutečně pomůže. Ale czexit není nic jistého. My chceme přinášet realistická řešení a tím je přístup orbánovského charakteru. Místo prázdných gest a servility vůči Bruselu, začít tvrdě a jednoznačně uplatňovat naše zájmy, uplatňovat právo veta a být absolutně nekompromisní vůči EU a tomu, co dělá.

Současně bychom rádi vyšetřili megatunel s vakcínami Pfizer, kde paní von der Leyenová je odpovědná a její odpovědnost by měla být vůči ní vyvozena. My nabízíme lidem řešení – a ne populistickou chiméru. Představa, že czexit můžeme realizovat během roku nebo dvou, je naprosto lichá. Potřebujeme změnu hned.

Co se týká koalice, tak je pro nás ještě brzy na úvahy jakéhokoli typu. Je obrovská poptávka po tom, co nabízíme, to znamená realistickou stranu založenou na odbornosti a na prosazování českých národních zájmů. Je potřeba, abychom vybudovali vlastní stranu a nabízíme úplně jiný styl politiky. Nechceme vládnout, my chceme sloužit lidem a dělat reálné věci, které lidi uvidí dnes a denně. Včera se mi podařilo vyhrát jeden velmi důležitý případ u Ústavní soudu. Pomáháme lidem už dnes, a pokud bychom byli v parlamentu, pomoc bude ještě větší. Nechceme naše úsilí kompromitovat jakoukoli spoluprací a soustředíme se na vlastní stranu.

Hnutí SPD by chtělo řešit problém členství v EU referendem. Opravdu vám to přijde nevhodné?

Zásadní je, že lidem neříkají pravdu. Referendum by musel někdo vypsat, ale to tato vláda určitě neudělá. Jsou dva roky na projednání veškerých smluv, které EU má, což ani Velká Británie nestihla. Byla by rozpoutána hysterická kampaň ze strany České televize, Seznamu a dalších mainstreamových médií tak, jak to bylo při prezidentské volbě, že by hlasovali proti. V tuto chvíli na to společnost není připravená. Musíme nabídnout změnu, která je realizovatelná. Za třetí, nikdo neříká negativní důsledky. 80 % zboží vyvážíme, a to by byla ekonomická smrt pro většinu firem a životní úroveň v ČR by skutečně klesla.

Co by pak řešil samotný czexit? Začne vláda Petra Fialy vládnout líp? Zvýší se nám důchody? Přestaneme dodávat zbraně na Ukrajinu? Nejdřív musíme zvolit vládu, která bude reprezentovat národní zájmy, tak jak to dělá ve své zemi Viktor Orbán. To je realistické řešení pro Českou republiku. Jediná možná strategie je sbližovat se se státy, které mají podobné názory jako my, ať už to bude Maďarsko, Itálie, Slovensko nebo po volbách Rakousko atd., a vytvořit frakci, která následně může v případě rozpadu Evropské unie vytvořit podobný ekonomický blok volného obchodu a pokračovat dál.

Když vidíme Viktora Orbána, není důvod vymýšlet něco jiného. On to v Maďarsku zvládá perfektně, tak pojďme cestou, kterou vytýčil.

A váš závěr?

Chtěl bych říci, že pevně doufám, že lidé už ve většině pochopili, jak vláda devastuje tuto zem, že když jsem říkal, že až budou docházet doplatky za vyúčtování energií, tak jsem nestrašil, ale byl jsem příliš mírný. Mnoho lidí musí platit desetitisícové doplatky, a jsou v naprosto zoufalé pozici. Vláda má 200 miliard dluhovou sekeru, nedělá nic...

A jediné, co slyšíme, je, ať počkáme – že bude líp. Je to naprostá tragédie a pevně doufám, že už to pochopí odboráři, další skupiny a společně tuto vládu dotlačíme k demisi. Tato vláda ničí tuto zemi; nevidět to v této chvíli může jen slepý.

