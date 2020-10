Covid: Vydělali a koupili si porsche! Nešetřili! Režisér Adamec umělcům, hospodským a celému Česku

ROZHOVOR „Nezapomeňme, že na území ČR žije cca deset milionů epidemiologů... už zase máme téma, kterému všichni rozumíme a máme pocit, že náš názor je ten jediný správný,“ říká k postoji Čechů ke koronaviru s určitou dávkou sarkasmu známý režisér Jiří Adamec. Řekl, co si myslí o dopadu protikoronavirových opatření na kulturu a vysvětlil také, jak by měl podle něj fungovat správný podnikatel. Vrátil se ještě k volbám a v souvislosti se vstupem Mikuláše Mináře do politiky použil slova „studentský sen“. Řekl také, jak podle něj dopadnou prezidentské volby v Americe a v jakém smyslu by je mohlo ovlivnit to, že Donald Trump dostal covid.

Počet pozitivně testovaných na koronavirus roste, přibývá opatření proti šíření viru. Pane režisére, jak vy celou situaci kolem pandemie vnímáte?

Samozřejmě že vnímám, Česká televize se mi zdá, je teď coronavirová televize, myslím tím ČT 24... takže když já, zpravodajskový zvědavec, otevřu TV, slyším pouze o covidu... nemohu to tedy nevnímat... ale nestěžuji si, chápu to...

Některá, ať už zvažovaná nebo stávající opatření, vyvolávají opravdu velkou diskusi. Co říci například na rozhodnutí, které se stalo předmětem řady vtipů, a sice, že je zakázáno zpívat? Nebo na plány ministra Prymuly na evidenci hostů v hospodách?

Už se něco důležitého v Česku dělo a nevzbuzovalo to velkou diskusi??? Nepamatuji se... nezapomeňme, že na území ČR žije cca deset milionů epidemiologů... už zase máme téma, kterému všichni rozumíme a máme pocit, že náš názor je ten jediný správný. Odborník, kdyby měl Nobelovu cenu v oboru, by v tomto okamžiku v Česku neměl šanci uspět.

Epidemie a opatření proti ní zasáhla celou řadu odvětví. Velké dopady má už od takzvané první vlny na kulturu, například již zmíněný zákaz zpívání. Ozývají se i hlasy, že tohle kultura nepřežije. Byla od začátku pomoc pro kulturu dostatečná? Je potřeba umělce více podpořit nebo mají pravdu ti, kteří říkají, že pokud pro umělce nyní není práce, mají si najít jinou, tak jako ostatní lidé?

Byla by to špatná kultura, kdyby tohle nepřežila... je docela možné, že spousta lidí bude muset sáhnout do úspor nebo si vydělat peníze jinde, ale co je na tom divného? Jednou je hůř, jednou je líp... není možné být stále v zisku. To chce klid... zase bude líp. Covid porazíme...

Nejen kultura, ale například i majitelé barů a restaurací… volají o pomoc. Například podniky v centru Prahy prý zejí prázdnotou. Zaznívají ale i takové názory, že – „toto je kapitalismus. Tohle jsme přece všichni chtěli, za tohle jsme cinkali klíčema. Nechtěli jsme sociální jistoty, ale svobodu a šanci postarat se každý sám o sebe.“ Co na to říct?

Ano, chápu, všichni chceme bohatnout... ale to stále přece nejde... zase, jednou je hůř, jednou je líp... a zase bude líp, zase si majitelé barů a restaurací vydělají peníze, na které jsou zvyklí. Nemyslím si, že může stát saturovat vše nepříjemné, co nás v životě potká... neumím si představit podnikatele, který nemá rezervu na „horší časy“... je to pak především špatný podnikatel a špatný hospodář. Když vydělám, nemohu nejprve postavit vilu pro svoji rodinu, koupit si na cestu do práce porsche a první dovolená nemůže být na Maledivách... to až pak, až budu mít dost našetřeno, abych přečkal covid nebo jiné nepřízně osudu. O tom je úspěšné podnikání... že myslím i na „zadní kolečka“.

I mezi umělci jsou ohledně opatření proti koronaviru dva, dá se říci dost vyhraněné, tábory. Někteří, jako například od začátku Jan Hrušínský, nebo nyní i Bára Basiková, ale i další, opatření mírně řečeno tvrdě kritizují. Pak tady ale máme třeba Karla Heřmánka, který nedávno v dopise apeloval na vládu, aby divadla zavřela stejně jako na jaře, protože se bojí o zdraví svých kolegů. Jaký přístup je vám bližší?

Odpovím stručně. Správný podnikatel je pro mě Karel Heřmánek...

Vládě, především premiéru Babišovi, je vyčítáno unáhlené rozvolňování opatření před létem. Ten určitou chybu přiznává, na druhou stranu ale poukazuje, že právě na rozvolňování byl obrovský tlak veřejnosti. Jaký je váš pohled?

Slyšel jsem v TV i Andreje Babiše, že zalitoval, že podlehl letnímu volání lidu a zahájil rozvolňování trošku předčasně... asi ano, ale tak by na jeho místě reagoval každý premiér... nikdo nechce držet národ „pod zámkem“, když to není vysloveně nutné.

Když jsme u Andreje Babiše, jak moc podle vás právě koronavirus, výčitky, o kterých jsme mluvili a zmatky, které kolem opatření především začátkem září byly, ovlivnily výsledky voleb?

Nesouhlasím s hodnocením skoro denních změn v boji s nákazou, které je hodnoceno jako zmatečné... byl a je to zápas s něčím, o čem nic nevíme... kromě deseti milionů Čechů, kteří vědí vše... asi by pro vládu nebyl problém napsat na papír plán boje s covidem... jenže nic z toho plánu by za pár dní neplatilo... ten virus si dělá, co chce on, ne to, co si přejeme my. A mění své chování ze dne na den... A pokud vláda nechce zamknout republiku a vypnout ekonomiku a uzavřít nás všechny třeba na měsíc pod zámek našich bytů, myslím, že to nejde o moc jinak, než jak se děje...

Hnutí ANO sice zvítězilo v krajských volbách téměř ve všech krajích, na řadě míst ale vzniká vládnoucí koalice bez něj. Dá se tedy vůbec mluvit o skutečném vítězství ve volbách? A jaký vzkaz tím, že vládnout nebude vítěz voleb, vlastně politici vysílají směrem k voličům?

Jistě to není od ostatních politických stran zcela standardní politické chování... ale v Česku to přece není nic nového. Andrej Babiš leží ostatním stranám v žaludku a všechny prostředky jsou dobré, aby bylo jeho hnutí ANO oslabeno a poškozeno. Děje se tak i teď. Není to sice zrovna hezké, ale není to ani trestné... je to jen a jen politický zápas.

Sám premiér tvrdí, že je proti němu vedeno „spiknutí nenávisti“, které se spojuje proti „hnusnému Babišovi“. Lze to tak brát? A je programem opozice skutečně jen „Antibabiš“?

Každý, kdo sleduje dění na české politické scéně, ví, že Andrej Babiš mluví při pohledu na boj proti němu a jeho hnutí ANO, naprostou pravdu.

Troufnete si podle výsledků krajských voleb odhadnout, jak by asi mohly dopadnout parlamentní volby, které tady máme už příští rok?

Zatím nepochybuji o tom, že to, co lze zorganizovat na krajské úrovni, může být možné na úrovni celostátní. Ale bohužel potenciální spojenci hnutí ANO slábnou... SPD je z politiky v Česku vylučováno, stejně jako KSČM, takže to vůbec pro Andreje Babiše není lehké. Pro jeho hnutí i pro něho samotného...

A jak moc, jestli tedy vůbec, podle vás může zamíchat kartami na politické scéně Mikuláš Minář, který oznámil, že končí jako předseda Milionu chvilek a hodlá jít do politiky?

Já myslím, že vůbec. To, co tento chlapec chce, je, řekl bych, studentský sen. Na české politické scéně jsou karty rozdané a pro bývalého předsedu Milionu chvilek moc místa nezbývá...

Vzhledem k tomu, že za normální situace trávíte část roku v Americe na Floridě, podíváme se i tam. Blíží se americké prezidentské volby. Kterému z kandidátů dáváte větší šance a proč?

I když to dnes tak nevypadá, zdá se mi, že nakonec si Američani za svého prezidenta zvolí toho současného. Myslím, že vyhraje Donald Trump... I když je s ním hodně Američanů nespokojených, je alespoň jisté, co lze čekat... nespokojených je asi tolik, kolik jich před čtyřmi lety volilo paní Clintonovou. Tohle se v lidech moc nemění... ti nakonec dají své hlasy protikandidátu Donalda Trumpa. A jako při minulých volbách, zase to na jeho porážku nebude stačit... takový je život. Ale můžu se mýlit...

Co by podle vás nejen pro Ameriku, ale nakonec i pro celý svět, znamenalo vítězství Trumpa, a co Bidena?

Donald Trump je svérázný chlapík a rozhodně se nechová politicky standardně... není zrovna čitelný a předvídatelný, není s ním snadná řeč, na rozdíl od pana Bidena, který je trošku jako máslo... dal by se mazat na chleba a každý by mohl ještě před zakousnutím říci, jak bude chutnat... co je pro politiku současné Ameriky lepší? Já to opravdu nevím...

Také Donald Trump se nakazil koronavirem, takže musel přerušit kampaň. Ohrozí covid Trumpovy šance v případě, že se bude zotavovat dlouho? Nebo to naopak bude dojemná story, která mu u voličů pomůže? Podle vašich zkušeností, jaký je v těchto věcech postoj Američanů?

Američani mají ze všech národů celého světa nejkladnější vztah k srdceryvným příběhům se šťastným koncem. Chudák prezident, v době nejvypjatějšího boje o Bílý dům onemocněl... to je přece velmi dojemné... i první dáma lehla pod náporem nemoci... Donalda Trumpa a jeho prezidentskou kampaň jeho osobní covid jistě neohrozí...

