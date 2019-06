Cyril Svoboda si pochvaluje výsledky eurovoleb. Velké strany dostaly lekci, a nepřátelé EU se stejně nedohodnou...

Změní se v Evropské unii něco po posledních volbách, kdy posílily síly kritické směrem k Bruselu? Jakou informaci přinesly tyto volby?

Tyto volby přinesly dvě základní zprávy. První je, že pro tuto chvíli skončila dominantní pozice Evropské lidové strany a socialistů. A je důležité, že nyní bude potřeba udělat dohodu zřejmě s liberály, tedy že se rozšíří koalice těch, kdo budou mít vliv v Evropě. To je dokonce dobrá zpráva, protože širší koalice povede k tomu, že se budou muset partneři mezi sebou více bavit. Už to nepůjde jako v minulosti, kdy se ti velcí – tedy Evropská lidová strana nebo frakce sociální demokracie – dohodnou a zbytek to bude muset respektovat. To je dobrá zpráva.

Zároveň posílili populisté, nebo ti, kdo chtějí zásadní reformu Evropské unie. Jsou navzájem roztříštění, takže vidím malou šanci na shodě a zformování jednoho bloku, nicméně jde o zdvižený prst velkým uskupením, tedy evropským lidovcům, socialistům a liberálům, že nemusí být vždy po jejich. Podle mě dokonce volby dopadly moc dobře.

Čím dál více se naráží na to, že důležité rozhodovací orgány nejsou voleny demokraticky voliči. Zajímá mě, co si myslíte o tom, že čím dál více stran a hnutí tvrdí, že chtějí prosazovat změny v tomto ohledu? Čekají nás změny v tomto ohledu?

Nečekají. Ne v dohledné době, protože takto radikální změny, kdy by se vytvářely nové orgány Evropské unie, by znamenaly změnit základní smlouvy. Změnit systém znamená změnit základní smlouvy, a to je dlouhodobý proces. Naopak Brexit nám dal významnou lekci. Za prvé nám ukázal, že referendum je do jisté míry riskantní, za druhé, že odchod z Unie je mimořádně komplikovaný a jde proti zájmům těch, kdo by chtěli vystoupit. Stačí poukázat na jeden systém naší obrany: sdílení informací a systém Galileo, který má Evropská unie a který pomáhá bezpečnosti v Evropě sdílením strategických informací. Jakmile někdo z Evropské unie vystoupí, tak o tyto informace přijde, čímž ohrožuje bezpečnost země. Ukázalo se, že vystoupit z Evropské unie je velmi vážný problém.

Argumenty, že by se některé orgány měly volit, myslím, neprojde. Jsem zastáncem, aby všichni, kdo pracují v evropských strukturách, měli kontrakt maximálně na pět let a museli znovu jít do výběrového řízení. Nikoliv, že tam lidé budou léta letoucí, kdy ztrácí motivaci a adhezi i se svojí zemí, odkud pochází. Dělat reformu, abychom měli volenou Komisi a podobně, to se mi zdá, že je úplně mimo.

Jedním ze skokanů letošních voleb se stal Hynek Blaško za SPD. Jakub Janda, ředitel Evropských hodnot, k tomu řekl, že tak Rusko v Evropském parlamentu získalo svého koně, který nenávidí české členství v NATO. Prohlásil také, že se tím tento europoslanec stává hrozbou pro suverenitu České republiky a zvolila ho proputinovská scéna. Souhlasíte?

Samozřejmě nejsem volič hnutí SPD, takže vůbec nepodporují politiku SPD, nicméně zvolili ho voliči SPD. Evropský parlament má 751 členů, což je hodně poslanců, a někdo s krajními názory, jako je generál Blaško, neovlivní jednání tak velkého orgánu. Myslím, že bychom tomu přidávali větší váhu, než ve skutečnosti má.

Narazil jste na Brexit. Nigel Farage získal téměř 32 procent hlasů a vyhrál nad tradičními labouristy a konzervativci. Jde s jeho vítězstvím o naději pro 52 procent Britů, kteří si přáli Unii opustit?

Volby v Británii ukázaly něco jiného, že posílily dvě strany. Liberálové a Strana pro Brexit…

Strana pro Brexit neposílila. Nigel Farage ji založil dva měsíce před volbami a vyhráli…

Lidé každopádně volili pevný postoj. Takže pevný postoj jim představil Farage, protože řekl: Brexit, přes nějž nejede vlak. A liberálové řekli: Zůstat, přes to nejede vlak. A dostali hlasy. Je jedno, jak dlouho strana trvá, jde o politickou zprávu. Zkrátka Britové v době krize, kdy konzervativci a labouristi lavírovali v různých pozicích a nevěděli si rady, podpořili ty, kdo měli celou dobu neměnný, pevný postoj.

Strana Brexit Party vyhrála s výrazným rozdílem…

Protože celá Evropa je teď velmi výrazně uhranuta hnutími. Emmanuel Macron založil svoje hnutí původně pár měsíců před volbami – a vyhrál volby. Salvini založil hnutí – a vyhrál volby. To je jev, který v Evropě nyní existuje. Piráti jsou také hnutí, hnutí ANO je také hnutí. V Evropě dominují hnutí, protože lidé volí novou formaci politické síly – hnutí, nikoliv tradiční čili politické strany. Stále si myslím, že Britové se rozhodovali mezi těmi, kdo mají pevný postoj, a těmi, kdo postoje mění.

Nigel Farage prohlásil, že pokud Brexit nenastane, bude se stejný scénář opakovat v tamních volbách do parlamentu.

Záleží na tom, kdo bude novým premiérem, protože já jsem hluboce přesvědčen, že obzvlášť nově složená Evropská unie není a nebude připravena na nová jednání s Británií. Takže se Britové budou muset rozhodnout mezi třemi variantami: buď odejít na základě smlouvy, kterou podepsala Mayová, nebo odejít bez dohody, nebo zůstat v Evropské unii. Žádná nová smlouva se vyjednávat nebude. Tedy Britové nevyřešili problém, pouze ho odložili a do října mají čas se rozhodnout pro jednu z těchto variant. Novým jednáním se bude agónie pouze protahovat, k ničemu jinému to nepovede na obou stranách, nejen pro Británii, ale ani pro Evropskou unii.

Ve Francii těsně před Macronem skončila Marine Le Penová. Mohou europoslanci od Marine Le Penové tvořit nějakou významnou sílu v Evropském parlamentu?

Oproti předchozím volbám do Evropského parlamentu to anomální není. Ale z druhé strany Macron prohrál svoji bitvu v problematice žlutých vest. Prezident, který usiloval o reformy, vedl celonárodní debatu a výsledek je, když ne nula, tak velmi hubený. Tím jeho popularita dramaticky klesá a lidé volí i s přihlédnutím na domácí politickou scénu, takže to se tam také promítlo. Určitě se to výrazně promítlo do poklesu podpory Emmanuela Macrona.

A co výsledky v České republice? Andrej Babiš vyhrál s 21,18 procenty, je to výhra, nebo zklamání – kvůli poklesu oproti předpokladům, které se pohybovaly kolem třiceti procent?

Hnutí ANO přišlo o dva mandáty, výrazně posílila ODS a Piráti a ostatní v zásadě mají ztráty, větší, či menší. Myslím, že v Čechách se nedělo žádné velké překvapení, zhruba takový výsledek jsem očekával. Volby jsou to sice s vysokou účastí, což je dobře, ale stále jde o volby evropské. Až přijdou volby do Poslanecké sněmovny, to bude jiný příběh. Možná vstoupí další síly, takže bych zatím nedělal účet z těchto voleb.

Pro sociální demokracii jsou tyto volby katastrofou. Zisk necelých čtyř procent znamená, že budou v Evropském europarlamentu chybět. Doplácejí na vládu s Andrejem Babišem, nebo osobnosti v čele?

Volby se v první řadě dělají na obličeje a sociální demokracie v tomto ohledu zřejmě postavila na kandidátku lidi, kteří byli buď méně známí, nebo netáhli voliče. Nemyslím, že je to primárně otázka programu, primárně je to otázka obličejů, tedy lídrů a kandidátů do Evropského parlamentu.

A co Piráti, kteří jen těsně přišli o čtvrtý mandát? O čem vypovídá jejich podpora? Co voliče táhne?

Lidé volili Piráty, protože vypadají svěže, jsou mladí, vypadají jinak, je to hnutí… Nezaznamenal jsem při vší úctě k Pirátské straně něco extra zajímavého, evropského. Nic, o čem bych řekl, že stojí za to hnutí volit. Kdyby měli pevnou pozici v eurozóně, nebo měli jinou pozici, která se týká evropského tématu, tam bych je vnímal. Ale já jsem v těch debatách nevnímal nic, čím by se Piráti lišili od ostatních stran, které uspěly ve volbách do Evropského parlamentu. Obličeje, obličeje, obličeje…

A na závěr lidovci. Jaká je tedy jejich pozice po volbách?

Lidová strana si v zásadě udržela svoji pozici. Sice se ztrátou, protože kdykoliv se volební účast výrazně zvýší, tak se to promítne i v podpoře lidové strany. Takže nevidím žádný růst, žádnou cestu nahoru. Zároveň nemohu říci, že by to byl propad, to v žádném případě ne. Zase udržují pozice.

Udržují pozice, dobře, ale co udělat, aby lidovci získali větší podporu?

Ještě jasnější politické pozice. Největší skokan, Alexandr Vondra, dostal nejvíce preferenčních hlasů, protože byl jednoznačně pro evropské pozice včetně eurozóny. Takže jsou tu voliči, kteří tuto pozici chtějí. Podle mě lidová strana neumí pracovat, takže nevidí podstatné rozdíly, co říká o Evropské unii ta která strana, která uspěla ve volbách, SPD, komunisti… Ale ti ostatní se zase výrazně nelišili od běžného voliče. Když jedete v hlavním proudu a moc je poučujete, tak si vás nevšimnou.

autor: Zuzana Koulová