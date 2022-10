Další evropská válka? Pozor, možná to bouchne tady. Ben Kuras sleduje dění

reklama

V ruské armádě doutná vzpoura proti Putinovi, píše se v britských médiích. Kde se to vzalo a jak vážně se to dá brát?

Vychází to například z ruské televizní debaty, v níž šéfredaktorka kanálu Russia Today Margarita Simonyan, která je jinak velkou fanynkou Putinovou, lamentovala nad zoufalou morálkou a popisovala mizernou výzbroj a vybavení ruské armády, zvlášť u nových rekrutů, mezi nimiž jsou i šedesátníci, studenti, lidé nemocní, viditelně neschopní bojovat. Připomněla slavné povstání námořníků na křižníku Potěmkin v roce 1905 za japonské války, a mnohem větší vzpouru armády za první světové války a varovala, že by mohlo dojít k něčemu podobnému.

Ve stejnou dobu New York Times zveřejnil přepisy telefonátů naštvaných vojáků prohrávajících ukrajinské bitvy, sdělujících počty padlých. Jeden uvádí 60% pluku zabito. Jiný přiznává, jak ze 400členné jednotky přežilo jen 38. Dá se z toho sestavit obraz zániku prvních elitních jednotek, teď nahrazovaných kdekým, bez válečného výcviku a motivace. V Dagestánu, odkud armáda rekrutuje velký počet nováčků, veřejně protestují jejich matky s transparenty „naše děti nejsou hnojivo“. Mezi rekruty je disproporčně velké procento neruských národností, nenadšených, mírně řečeno. Jsou mizerně zásobeni nejen výzbrojí, ale i potravou a zdravotními potřebami, jako obvazy na zranění. To je obraz, jaký z podobných informací sestavil třeba Daily Mail. Do jaké míry je to obraz reálný, se asi brzy ukáže v dalších ukrajinských bitvách. Navíc se od Putinovy války viditelně distancují Čína a Indie.Ta se dokonce naštvala, když zjistila, že Rusové na Ukrajině používají tanky patřící Indii, které jim Indie poslala na opravu nebo aktualizaci zařízení.

Minule jste si „troufale zaprorokoval“ rozpad Ruska odchodem asijských etnik a jejich příklonem k Číně. Pár dní poté tady totéž předpověděl generál Šedivý. Jak ten rozpad vysvětlíte?

Pan generál má určitě informace vojenské, z nichž si to může vypočítat. Já to beru spíš metafyzicky. Historickým posláním Ruska bylo šířit křesťanství – tedy určitou formu západní civilizace – na východ a krotit islám. A učit se od Evropy, ne ji dobývat a zotročovat. A že se od ní má pořád sakramentsky co učit, zatímco ona od něho tak leda balet. Věděl to nejlíp Petr Veliký, ale i jiní carové a kněží. Částečně toto poslání plnil dokonce i SSSR: alespoň krotil islám, a šířil na východ západní ideologii marxismu, povýšenou na náboženství. Putin porušil obojí: napadl někdejší spolunárod, který se tím Rusku navždy odcizil a přimyká se k Evropě. Používá proti němu islámské džihádisty. A místo Krista si vzal za vzor Čingischána. Přitom předstírá podporu křesťanství, které ale řídí bývalí jeho kámoši z KGB. To neodpouští ani Hospodin Pravoslavný, a že ten toho věru hodně vydrží.

Mezi podporou Ruska a Ukrajiny balancuje Turecko, které se za Erdogana odklání od Západu k restituci islámu. Ač zůstává členem NATO, vyhrocuje vztah s Řeckem, jehož bylo za osmanské říše okupantem a na jehož některá území si zase dělá zálusk. Dnes mu zase vyhrožuje „nezapomínejte Izmir“. Tím míní co?

Turecké město Izmir se řecky jmenovalo Smyrna a bylo to kdysi město převážně řecké, a nejbohatší ve východním Středomoří. Při vzpomínání na turecké pogromy Arménů se zapomíná, že podobně Turci zacházeli i s okupovanými místními Řeky. Masakr Smyrny se odehrál v roce 1922 a zničil celé křesťanské čtvrti. Při sčítání všech křesťanů v té době Turky povražděných se dospělo ke třem milionům. Erdogan si teď usmyslel, že řecké ostrovy v Egejském moři ve skutečnosti patří jako kdysi Turkům a vyhrožuje, že si je jednou znovu vezmou. Kdo ví, jestli se i zde neschyluje k další evropské válce.

Válečné řinčení zaznívá i okolo Tchajwanu, kolem něhož provokativně přelétají čínská letadla a čínské lodě plují v jeho vodách. Tchajwan ale dává najevo, že se určitě bude bránit. Má na to sílu?

Zda sílu, těžko říct, ale rozhodně odhodlání. Mezi Tchajwanem a Čínou od 50. let existuje vzdušná hranice, kterou teď komunistická Čína přestala respektovat. Tchajwan teď pozměnil svou definici „prvního útoku“ tak, že za něj bude pokládat „vážné průniky“ do svého vzdušného prostoru letadly nebo drony. Dosud to platilo jen v případě čínského útoku střelou na tchajwanské území. To zřejmě znamená varování, že takto pronikající letadlo nebo dron si teď bude koledovat o sestřelení. Tchajwan tak dává najevo, že bude bránit svou nezávislost a demokracii proti politice „jedné Číny“, kterou oficiálně uznává většina států.

V Číně samotné mezitím probíhá masivní zatýkání, snad až milionu občanů. Za co a k čemu?

Je to jen zatýkání dočasné, tedy krátkodobé, přesně řečeno na 100 dní, jako prevence před případnými výtržnostmi po dobu dvacátého sjezdu Komunistické strany. Zatýkáni jsou všelijací živlové, kromě známých kriminálníků i přehršle politických „nepohodlníků“, jako třeba křesťanů, členů hnutí Falun-Kung, jejich advokátů, a podobných aktivistů a recidivistů. Je jich téměř půldruhého milionu. Policie se pochlubila, že při tom zátahu vyřešila 640 tisíc trestných činů. A vše to je na ochranu ohrožených občanů jako žen, dětí, mladistvých, starců a tělesně postižených, vysvětluje strana a vláda.

Jakési podobné zatýkání nekriminálníků provozuje i policie německá, už pár let, za „projevy online“. Jaké třeba?

Hlavně protiimigrantské. Stíhají je speciální jednotky policie, jimž se už přezdívá „myšlenková policie“. Ta má svoje zvláštní kanceláře s vytříbenou elektronickou technologií, jíž monitoruje internet, pátrá po projevech klasifikovatelných jako nenávistné, přepadá občany v jejich domovech, zabavuje jim počítače, a zatýká. Od roku 2018 bylo takto stíháno okolo 8.500 osob, z nich nejmíň tisícovka byla odsouzena k nějakým trestům. Ale jako by tohle samotné nestačilo, vytváří falešné „pravicově extrémistické“ webstránky na vlákání extrémistů do pasti. Vsadím se, že na tom pilně pracují bývalí „štázíci“. Paradoxně až absurdně se to děje zrovna v době, kdy už Němci přestávají imigranty vpouštět a začali si na ně hlídat hranice.

Jak v Evropě včetně Česka sílí politické a finančnické tendence zrušit hotovostní platby, v Rakousku se rozjela kampaň za zachování práva platit hotově. Jak probíhá?

Petici za uspořádání referenda o ústavním uzákonění práva platit hotově a neomezeně podepsalo 530 936 občanů. Petici pořádal deník Kurier. Podobnému a velmi záslužnému, ale zatím dezorganizovanému hnutí českému drobná rada: žádejte uzákonění nejen práva hotovostí platit, ale i povinnosti hotovost přijímat. Protože nemá-li nikdo povinnost, právo si mohou všichni strčit za klobouk.

Jako obvykle se podívejme, co je nového u Bidenů. Co zase prohlásil, jaký protiamerický čin provedl, co zase vyvedl jeho syn Hunter?

Nejnovější Bidenova hláška je tato: „Řeknu vám to dvěma slovy: Made in America“. A hned se k tomu šíří komentáře, že president neumí napočítat do tří. Ale ještě lepší fór proneslo Bidenovo ministerstvo obrany ve studii vysvětlující, že potraty jsou životně důležité pro národní bezpečnost. To proto, že těhotenství a rození miminek oslabuje bojeschopnost žen v armádě.

Na Huntera se z jeho laptopu provalily další průšvihy z doby, kdy tatík byl viceprezidentem. Některé by ho mohly poslat na mnoho let do vězení. Jedním je zatajení a nezdanění zahraničních příjmů z kšeftování s Čínou a Ukrajinou. Druhým je lživé prohlášení v žádosti o zbrojní pas, že neužívá návykové drogy. On ten trouba se pak ve svém memoáru pochlubil, že v tu dobu měl návyk na crack kokain.

A nejnovější události v kulturní revoluci?

V době, kdy už i Německo zastavuje převážně islámskou imigraci, papež František vyhlašuje „šíření kultury setkávání s migranty“, která je „obohacující zkušeností a zjevuje krásu diverzity“, při níž člověk „oživovaný Duchem Svatým“ může v každém migrantovi „potkávat Pána Ježíše“.

Nová je 18stránková příručka korektní mluvy pro britské obecní správy. Tedy jaké výrazy se smějí nebo nesmějí používat. Jejím účelem je „vštípit rovnost, diverzitu a inkluzi“. Zakazují se „otec“ a „matka“ ve prospěch neutrálního „rodič“ (ten je v angličtině stejný pro oba rody). Zakazuje se „dámy a pánové“, ve prospěch slov opět v angličtině rodově neutrálních jako posluchači, návštěvníci, přátelé, a podobně. Zakazují se slova jako „menšiny“. Místo „multikulturní“ se má říkat „komunity globální většiny“. Nesmějí se používat veškerá potenciálně urážející slova vyjadřující něčí slabší inteligenci a zavádí se slovo „neurodivergentní“, zde vysvětlené takto: „Osoby, jejichž mozkové odlišnosti ovlivňují jejich práci, tedy které mají síly a výzvy odlišné od osob s mozkem nemajícím takové potíže, včetně zdravotních poruch a jiných stavů“. Zakázány jsou urážlivé výrazy jako ilegální imigrant nebo ekonomický imigrant (nově „žadatel o azyl“) a dokonce i slovo cizinec, jenž je teď „nerezident UK“.

Jedna divadelní inscenace si musela změnit titul z urážlivého „Hrbáče z Notre-Dame“ na „Zvoníka“. (V českém překladu to vlastně byl od začátku „Zvoník od Matky Boží“).

Ve slovníku sexuálních kategorií, jehož výcuc zveřejnil Daily Mail, přibyly desítky nových, jako: abrosexuál, autosexuál, ceterosexuál, cupiosexuál, esthesiosexuál, finsexuál, iculasexuál, juxtaromantic, lithosexuál......

