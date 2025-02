Daniel Fiala a čínská medicína. Klienti jsou slavní

Zabýváte se tradiční čínskou medicínou, na český trh jste „přinesl“ dřevokazné houby a byliny v medu. Všiml jsem si, že na toto téma jsou na internetu stovky, možná tisíce diskusí. Tak tedy, v čem jsou dřevokazné houby a byliny v medu tak zvláštní? V jaké oblasti mohou pomoci?

Jde o tisíce let prastarou čínskou záležitost a nejenom čínskou. Všeobecně v asijských zemích je velmi známá a východní svět ví, že existuje právě tohle. Oni tam totiž primárně léčí příčiny a ne až následky. My často u nás podáváme léky na to, co nás bolí, aby nás nebolelo, ale málokdo hledá příčinu. Dřevokazné houby a byliny, které konzervujeme v medu, působí primárně na imunitu. Následně pak na další neduhy, jako je onkologické onemocnění, onemocnění srdce a oběhového systému, kognitivní funkce mozku nebo různé vyrážky, atopický ekzém. Například ale taky cukrovka, paradoxně. Protože ten, kdo trpí cukrovkou, si může lžičku či dvě medu dát do vody, do čaje a popíjet, a tím do těla dostává právě ty extrakty. Med je jediný přírodní konzervant. Sám med je také přírodní antibiotikum, jde o ideální transportér právě pro ty naše extrakty.

Co vaši klienti, jaké máte reakce? Přece jen, bez nich se moc dál nepohnete.

Ano, pro nás je jediný relevatní recenzent ten klient – pacient, který něčím trpí. Dnes máme desítky a desítky recenzí od skutečných lidí. Mnozí z nich byli na hranici života a smrti. Uvedu jeden příklad za všechny: Baruška Matovčíková, mladá nadějná dívka z Moravy, kterou na Instagramu sleduje přes 120 000 lidí. Tuto dívku lékaři před rokem a půl doslova pustili domů zemřít se slovy, že pro ni nemohou už nic udělat. Její nádor na mozku je neoperabilní. Po pravidelném ročním užívání při následném vyšetření na magnetické rezonanci zůstali lékaři v šoku. Její nádor se bez jakékoli tradiční léčby dvakrát až třikrát zmenšil. Baruška začala znovu mluvit, chodit, její stav se výrazně zlepšil a začala zase jako šikovná cukrářka péct. A když nás tehdy náš společný kamarád propojil, protože její maminka byla z jejího stavu pochopitelně zoufalá, neváhal jsem ani minutu a druhý den jsem za ní jel. Medy jsem jí dovezl zdarma. Dodnes je od nás dostává, protože je to vzorný „pacient“ a skutečně jí to pomáhá. Ona ke všemu přistupuje nesmírně zodpovědně. Přitom veškerá léčba u ní bohužel selhávala. Ale takových případů mám desítky. Často je i postuji na sociálních sítích. Ti lidé děkují. Jsou sami v šoku z toho, že jim to funguje na celou řadu problémů. Dokonce i přes ujištění lékařů, že se „ze své nemoci či problému bohužel těžko mohou kdy dostat“. To je pro mě a můj tým tou největší odměnou. Dokonce máme pacienty, kterým zmizely po několikaměsíčním užívání produktů metastáze. Vymizela cukrovka, atopický ekzém nebo se zlepšila funkce srdce. My nikomu neslibujeme zázraky nebo že ho vyléčíme. Nejsme lékaři a pořád se jedná o potravinový doplněk. My jen nabízíme alternativu k léčbě nebo poté, co lékařská věda selže. Anebo už nedává žádné další možnosti.

Za vámi je, pane Fialo, silný lidský příběh. Vaše sestra poměrně mladá před několika lety zemřela na rakovinu velmi rychle. Tehdy jste ještě možné silné účinky dřevokazných hub a bylin neznal?

Kdyby mi před šesti lety někdo tohle vyprávěl, asi bych se mu vysmál anebo to ignoroval. Jsem hodně pragmatický člověk, který si vše musí osahat a uvěří, až když vidí. Ale to, co mám za těch několik let za sebou, mě natolik přesvědčilo o tom, že to prostě „sakra funguje“, že sám jsem často v šoku a překvapen. A to velmi pozitivně.

Víte, co je na tom nejlepší? Že to nemá téměř žádné vedlejší účinky. A i kdyby to nakrásně někomu nepomohlo, rozhodně to neublíží.

Jeden takový ubožák, co šíří po sociálních sítích nesmysly za cenu zvýšení sledovanosti a před časem se opřel i do nás, že jak můžeme nabízet „na rakovinu med“, když každý, kdo má rakovinu, by neměl cukr, dokázal, jak sám je obrovsky hloupý. Pokud by opravdu těm věcem rozuměl, pochopil by, že med slouží jen jako přírodní konzervant a transportní médium extraktů z hub a bylin. Vše si necháváme testovat nezávislou českou laboratoří. Mj. v té Číně, kterou taky dnes kdekdo zatracuje a nějak si neuvědomuje, že tam jsou v těchto ohledech daleko, daleko za celým světem, je mnoho továren, které se zabývají přesně těmito věcmi a dokážou, nebojím se to říct, zázraky.

V rozhovoru s moderátorkou Martinou Kociánovou mluvíte o tom, že si myslíte, že právě účinek těch hub a bylin není nic, co by bylo „ve farma světě vítané“. Proč si to myslíte?

Domnívám se, že důvod, proč je využívání některých přírodních látek, jako jsou extrakty z dřevokazných hub, ve farmaceutickém průmyslu často opomíjeno, spočívá v tom, že tento typ „léčiv“ není snadno patentovatelný. Farmaceutický průmysl je obrovský byznys, což ukazuje například epidemie covidu-19, kdy bylo jasně vidět, jak rychle dokáže sektor reagovat a investovat do vývoje nových léčeb a vakcín. Tento průmysl se zaměřuje na inovace, které umožňují ochranu duševního vlastnictví, a tím i vysoké zisky. Přírodní látky, které se vyskytují volně v přírodě, však obvykle nelze komerčně exkluzivně chránit. To samozřejmě neznamená, že účinky těchto hub a bylin nejsou vysoce účinné.

Jak na dřevokazné houby a byliny v medu reagují lékaři? Máte s nimi v tomto směru zkušenosti? A co případné kontraindikace s některými léky?

Lékaři bývají obecně spíše skeptičtí vůči extraktům z hub a bylin, ale samozřejmě existují i výjimky. Mám zkušenosti od našich zákazníků, kteří nám říkají, že nás někteří lékaři doporučují, a to dokonce i onkologové. Je opravdu škoda, že u nás jsou tyto produkty stále víceméně brány „jen jako potravinový doplněk“, protože ve východních zemích jsou tyto extrakty běžně uznávané jako oficiální léčivo. Například v Číně je zcela normální, že východní a západní medicína spolu kooperují a vzájemně se doplňují. Co se týče kontraindikací, tak téměř žádné neexistují. Snad jen je potřeba být opatrný u pacientů, kteří užívají léky na ředění krve, kde je nutné zvýšit obezřetnost. Ovšem naše produkty nemají žádné nebezpečné vedlejší účinky na rozdíl od mnoha léků, které jsou ve výsledku extrémně drahé. Sice vám jeden lék vyléčí bércový vřed, ale na druhou stranu už dopředu vám tam píšou, že vám může způsobit tohle a tohle. Vždyť je to paradox.

Celkově, jak se Češi k čínské medicíně stavějí?

Řekl bych, že situace se v posledních letech zlepšuje, ale stále mám pocit, že lidé se spíše drží toho, co řekne lékař nebo co představuje západní medicína. Máme ale spoustu klientů, kteří byli zpočátku skeptičtí, zkusili to a až vlastní zkušenost je přesvědčila o pozitivní účinnosti extraktů z dřevokazných hub nebo bylin. Čím dál víc lidí si uvědomuje, že čínská medicína může být skvělým doplňkem k moderní léčbě a přináší jim konkrétní úlevu a pomoc.

A jak se k čínské medicíně stavějí podle vaší zkušenosti v jiných evropských státech, třeba v Německu, Francii? Nebo v USA, ze kterých jste se nedávno vrátil? Používají se někde tyto houby a byliny přímo jako oficiální lék?

Podle mé zkušenosti je přístup k čínské medicíně v jiných evropských zemích podobný jako u nás, protože v Evropě existují společné regulace, které ovlivňují přístup k těmto terapiím. V USA mě však velmi překvapil přístup k východní medicíně. I tam se sice stále dívají na čínské byliny a houby spíše jako na doplněk stravy, ale lidé je vnímají mnohem pozitivněji a jsou více v povědomí. Produkty spojené s extrakty z těchto hub jsou v USA daleko rozšířenější, a to jak v nabídce, tak i ve vnímání veřejnosti.

Mezi vaše klienty patří i některé známé osobnosti včetně politiků. Můžete některé jmenovat?

Mezi naše nejznámější klienty patří například Helena Vondráčková, Jiřina Bohdalová, Anife Vyskočilová, Ralf Schumacher, Karel Janeček, Felix Slováček, bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák, exprezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman, Peter Pellegrini, Petr Hájek a další.

Mimochodem, vy jste byl i hostem na osmdesátinách Miloše Zemana na Hluboké. Co říci na to, co tehdy v souvislosti právě s touto oslavou, kde byli kromě jiných hostem třeba i Orbán, Fico nebo třeba Babiš, napsal na sociální síť režisér Hřebejk? „Propásli jsme možnost vybombardovat hotel Štekl, netvařme se proto překvapeně, až to vezmou (v Evropě) do ruky,“ napsal režisér. Později to smazal, ale i tak… Co byste mu vzkázal?

Myslím si osobně, že jsou to zbytečně silná slova, ať už to bylo myšleno v nadsázce nebo ne. Já osobně jsem absolutním odpůrcem jakéhokoli projevu násilí. Nemám rád vyhrocené situace a jsem přesvědčen, že i lidé, když spolu třeba zrovna úplně politicky nesouhlasí, mohou být mezi nimi přátelské vazby. Osobně jsem velmi apolitický člověk a nerozlišuji lidi podle toho, zda někdo volí Fialu (mého jmenovce), Babiše nebo třeba Okamuru či Rakušana. Je to každého čistě soukromé rozhodnutí a věc. Věřím a vím, že v každé straně a uskupení se najdou lidé fér, poctiví, schopní a taky nefér a takzvaně všehoschopní. To bylo za všech režimů a vlád, dokonce i za monarchie a demokratické zřízení kdekoli na světě toho není výjimkou.

Když mluvíme o Miloši Zemanovi, slyšel jsem, že jeho knihu Prezidentský úděl i s podpisem prezidenta nabízíte společně v balíčku s výrobky z dřevokazných hub a bylin a medu, je to pravda? Proč a jak vznikla tahle spolupráce? A vzhledem k tomu, že se očividně znáte, jaký byl podle vás Miloš Zeman prezident? Jak vnímáte celou jeho polistopadovou kariéru?

S Milošem Zemanem se sice známe, ale nejsme nějací blízcí přátelé. Seznámili nás společní přátelé, protože Miloš Zeman projevil zájem o naše extrakty, které užívá, které mu prospívají. Byly mu doporučeny, vyzkoušel je, a tak vznikla spolupráce. Miloše Zemana jsem vždy vnímal jako výraznou osobnost na české politické scéně a státníka. Měl jsem v době jeho působení k němu také celou řadu výhrad, ale s jinou částí věci jsem s ním souhlasil. Jak ale říkám, nezajímám se o politiku tak do hloubky, abych tu mohl vést nějaké hlubokomyslné debaty, zda byl lepší ministr, premiér, nebo prezident.

Když jsme spolu poprvé mluvili, tak jste mi prozradil, že vezete dřevokazné houby v medu i slovenskému prezidentovi Pellegrinimu. Jak ten na čínskou medicínu hledí?

No, pouze jsem to předal člověku, který je zase předal jemu. Právě poté, co jsem mu byl na Hluboké představen a on se dozvěděl o účincích těchto našich produktů, projevil zájem, že by rád tyto extrakty, které jsou primárně na imunitní systém – imunita míněna, co se zdraví týče, nikoli ta politická (smích), a další záležitosti týkající se lidského organismu, užíval. Tak věřím, že je užívá a dozvím se i zpětnou vazbu.

Když jsme u Slovenska, co říkáte na to, co se tam v současné době děje? Demonstrace, premiér dokonce mluvil o snaze o Majdan… Jak jste atmosféru tam při své návštěvě vnímal?

Já jsem dokonce několik let měl partnerku ze Slovenska. Situace tam byla, co si pamatuji, vždy trochu napjatější nebo jiná než u nás. Na druhou stranu jsem se doposud nikdy nesetkal s nějakou nevraživostí, nenávistí. Naopak, vždy s moc milým přístupem, ať už člověk má obchodní jednání, jde na nákup nebo třeba zastaví na benzince. To, že je tam společnost rozdělena na několik táborů, není asi nic nového. To je přece u nás taky. Ten má rád toho, ten zase volí toho. Možná z toho někteří dělají daleko větší drama, než jaké je. A dovolil bych si ponechat rozhodnutí na Slovácích, koho oni chtějí mít ve vládě nebo nechtějí. Koho chtějí nebo nechtějí volit. Já tam nežiji, mám pocit, že mi to nějak nepřísluší hodnotit.

V čem se chcete dál v rámci vašich projektů posunout dál a třeba pomoci další skupině lidí?

My jsme už loni představili dva zásadní produkty, které jsou zase pro široké spektrum lidí. První je Power, který je nejenom na imunitu, ale především na energii. A součástí je i ženšen, který je, jak víme, dobrý i na potenci. A o tom, že to funguje včetně té energie, máme opět celou škálu zpětných vazeb. Tváří tohoto produktu je olympionik, atlet Petr Svoboda. Mimochodem, bezvadný člověk, který sám má také velmi zajímavý životní příběh. A obdivuji jeho nezlomnou energii.

A pak je to Slim, což zajímá především dámy. Je na hubnutí, či spíš na udržení váhy. A nyní chystáme další extrakty, které by měly být prospěšné pro ženy v období menopauzy.

Ta cenová hladina je přece jen o něco vyšší, jak tohle dokážete u svých klientů obhájit

Jednoduše. Stačí si spočítat, kolik jen stojí kilogram kvalitního medu, a ten my máme dobrý, jihočeský. A pak, prosím? Víte, kolik stojí gram těch extraktů? Jejich transport, následný proces. To jsou opravdu nemalé náklady. Všem těm, kteří reptají, chci připomenout, že by si měli spočítat, jaké částky kolikrát utratí v lékárnách za různé „zázračné“ pilule a vitamíny. Kolikrát, když to vidím, kroutí se mi palce u nohou. U nás nejde o placebo ani chemicky zpracované kapsle. Vše je čistě přírodní a kvalitní. A jak říkám, ať to každý vyzkouší a sám uvidí.