Demonstrace proti Babišovi? Pro srandu králíkům, zazněl dopředu vzkaz

Jak jinak začít tento rozhovor, než hodnocením výsledků voleb?
Já si myslím, že nejsou nijak překvapující. Ty průzkumy, které byly předtím, se kupodivu dost shodly s tím, jaký byl výsledek. Takže pro mě tam nic překvapujícího nebylo. Jen snad, že levice, tedy STAČILO, takhle dopadlo. Ale když jsem se podíval na jejich kandidátky, no tak oni tam měli prostě moc těch komunistů. To paní Konečná nezvládla, že tam nacpala tolik svých členů. To byla opravdu jejich velká chyba.
Marek Prchal se v médiích vyjádřil, že pusu by tentokrát zasloužil Fiala. Podle něj rostlo ANO na neúspěchu protivníka…. Souhlasíte?
Marek Prchal je opravdu dobrý, takže když něco takového řekl, já s ním souhlasím, protože to je profík. Pan profesor Fiala nezvládl ty souboje. A marketingoví odborníci, co mu radí, tak myslím, že za celou jeho vládu nezvládli komunikaci. Jestli tam ještě dali nota bene plukovníka Foltýna, to byla úplná katastrofa. Toho měl rovnou vyhodit, hned druhý den, když nazval lidi, že jsou svině.
Když se vrátíme k výsledkům voleb, nejsou pro Vás překvapením Motoristé? Průzkumy jim přisuzovaly méně...
Program Motoristů je velice konzervativní a velice rozumný. Je vidět, že tam mají dobré ekonomy. A hlavně, ať se říká o Turkovi cokoliv, je to velký hezký chlap. A padesát nebo i víc procent příslušníků tohoto národa jsou ženy. Prostě to byl dobrý tah tam tohoto chlapa nasadit.
Víte, ti politici připomínají bonboniéry. Vy vždycky kupujete tu bonboniéru podle obalu, jak je hezky udělaný. Obal prodává. Stejně tak je to u lídrů. To je třeba i u Pirátů. Ať si říká o panu Hřibovi kdokoliv cokoliv, tak je to prostě velký přímý chlap, dobře vypadající, dívající se tvrdě do kamery. Takové politiky prostě budou lidé preferovat. No a pan Babiš, ta jeho taktika při debatách... Nevím, kdo mu to doporučil, že byl velice klidný, nad věcí, díval se do kamery a na moderátora, nikoliv na pana bývalého premiéra. Prostě musíte mít za sebou nějaké odborníky. A Babiš vládu sestaví tak, že to bude vláda odborníků. O tom jsem velice přesvědčený. Kdežto pan profesor Fiala nezvládl toto sestavení.
Podívejme se tedy i na volební výsledek SPOLU, jsou to vlastně tři strany dohromady. Takže je to úspěch, nebo naopak?
Svým způsobem se to dalo očekávat. Ale teď jde o to, jestli se ODS pokusí znovu nastartovat k budování značky ODS. Protože ODS vybledla a je to SPOLU, kde je i KDU–ČSL a TOP 09, a to tu značku stahovalo dolů. Podle mého názoru by měli pana profesora vyměnit.
Podle výsledků voleb by tedy měl být premiérem Andrej Babiš. Co od nové vlády pod jeho vedením čekat, třeba i v souvislosti s EU?
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
A jak vidíte další postoj Česka k Ukrajině pod vládním vedením Babiše?
Myslím, že Babiš bude podporovat Orbána a Fica, aby se to nesmyslné vraždění zastavilo. To znamená, že on nepůjde tak, že by pomoc Ukrajině chtěl zastavit. Ale bude ji směřovat k tomu a všechna další jednání vedla k nějakému politickému řešení a aby na sebe přestali střílet, aby tam neumírali lidé. Takže z tohoto pohledu si myslím, že Babiš sehraje pozitivní roli.
A co vztahy s Ruskem? Zaznívalo z některých stran, jak Putina Babišovo vítězství potěší.
To je úplná blbost. Víte, my jsme třeba jedno krajské město Číny. Moskva má přes 13 milionů lidí a tady je celkem deset milionů. Já si myslím, že Putin bude akorát vědět, že tady bude vláda, která se bude snažit napravit ty katastrofální chyby, které dělal ten knedlík, co byl na ministerstvu zahraničních věcí.
A jak vidíte pravděpodobné složení příští vlády? ANO s Motoristy za podpory SPD, nebo jak?
Babiš je businessman, stejně jako Trump, tak si myslím, že se bude chtít obklopit odborníky a myslím si, že nějaké úlitby SPD a Motoristům udělá. Protože program Motoristů, to jsou takoví konzervativci, takoví „vnuci“ Klause. A SPD, to zase chce posílit národní sebevědomí a ne abychom všemu přitakali. Oni mu nabídnou odborníky, kteří nemusí být zrovna členy té které strany, ale budou to odborníci a Babiš na to podle mne kývne.
Máme podle Vás v dohledné době očekávat nějaké demonstrace proti Babišovi, proti nové vládě? Nebo se ta poměrně vyhrocená atmosféra po volbách zklidní?
Ale to teď můžou demonstrovat, jak budou chtít. Budou pro srandu králíkům.
