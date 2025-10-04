Demonstrace proti Babišovi? Pro srandu králíkům, zazněl dopředu vzkaz

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

05.10.2025 5:00 | Rozhovor

Co říká na výsledky voleb, čím si vysvětluje úspěch Motoristů a čím naopak neúspěch STAČILO?! I o tom mluví v povolebním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz mediální expert a bývalý prezident Rady pro reklamu Jiří Mikeš. Vysvětlil, co mají společného lídři a bonboniéra. „Pan Babiš určitě nebude takový vlezdoprdelka, jako byl pan profesor Fiala,“ podotýká pak například v souvislosti s EU. Rázná slova pronesl ohledně plukovníka Foltýna. Došlo i na vzkaz ohledně „výměny pana profesora“.

Demonstrace proti Babišovi? Pro srandu králíkům, zazněl dopředu vzkaz
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Andrej Babiš na předvolebním mítinku v Jablunkově

Jak jinak začít tento rozhovor, než hodnocením výsledků voleb?

Já si myslím, že nejsou nijak překvapující. Ty průzkumy, které byly předtím, se kupodivu dost shodly s tím, jaký byl výsledek. Takže pro mě tam nic překvapujícího nebylo. Jen snad, že levice, tedy STAČILO, takhle dopadlo. Ale když jsem se podíval na jejich kandidátky, no tak oni tam měli prostě moc těch komunistů. To paní Konečná nezvládla, že tam nacpala tolik svých členů. To byla opravdu jejich velká chyba.

Marek Prchal se v médiích vyjádřil, že pusu by tentokrát zasloužil Fiala. Podle něj rostlo ANO na neúspěchu protivníka…. Souhlasíte?

Marek Prchal je opravdu dobrý, takže když něco takového řekl, já s ním souhlasím, protože to je profík. Pan profesor Fiala nezvládl ty souboje. A marketingoví odborníci, co mu radí, tak myslím, že za celou jeho vládu nezvládli komunikaci. Jestli tam ještě dali nota bene plukovníka Foltýna, to byla úplná katastrofa. Toho měl rovnou vyhodit, hned druhý den, když nazval lidi, že jsou svině.

Psali jsme:

Ticho a porušování zákona kolem Foltýna? Bazalová vše zveřejnila
Babiš pro PL: Skončí Foltýn, paragraf o cizí moci i omezení svobody slova. Slibuji
Klaus pro PL: Změna v ČR a v EU? Nepodceňuji pány Koudelky a Foltýny
„Dezoláti se vzdali odpovědnosti.“ Foltýn opět vystrčil růžky

Když se vrátíme k výsledkům voleb, nejsou pro Vás překvapením Motoristé? Průzkumy jim přisuzovaly méně...

Program Motoristů je velice konzervativní a velice rozumný. Je vidět, že tam mají dobré ekonomy. A hlavně, ať se říká o Turkovi cokoliv, je to velký hezký chlap. A padesát nebo i víc procent příslušníků tohoto národa jsou ženy. Prostě to byl dobrý tah tam tohoto chlapa nasadit.

Víte, ti politici připomínají bonboniéry. Vy vždycky kupujete tu bonboniéru podle obalu, jak je hezky udělaný. Obal prodává. Stejně tak je to u lídrů. To je třeba i u Pirátů. Ať si říká o panu Hřibovi kdokoliv cokoliv, tak je to prostě velký přímý chlap, dobře vypadající, dívající se tvrdě do kamery. Takové politiky prostě budou lidé preferovat. No a pan Babiš, ta jeho taktika při debatách... Nevím, kdo mu to doporučil, že byl velice klidný, nad věcí, díval se do kamery a na moderátora, nikoliv na pana bývalého premiéra. Prostě musíte mít za sebou nějaké odborníky. A Babiš vládu sestaví tak, že to bude vláda odborníků. O tom jsem velice přesvědčený. Kdežto pan profesor Fiala nezvládl toto sestavení.

Fotogalerie: - ANO, Babiš na Opatově

Předvolební akce hnutí ANO u stanice metra Opatov:...
Předvolební akce hnutí ANO u stanice metra Opatov:...
Předvolební akce hnutí ANO u stanice metra Opatov:...
Předvolební akce hnutí ANO u stanice metra Opatov:...
Předvolební akce hnutí ANO u stanice metra Opatov:...
Předvolební akce hnutí ANO u stanice metra Opatov:...

Podívejme se tedy i na volební výsledek SPOLU, jsou to vlastně tři strany dohromady. Takže je to úspěch, nebo naopak?

Svým způsobem se to dalo očekávat. Ale teď jde o to, jestli se ODS pokusí znovu nastartovat k budování značky ODS. Protože ODS vybledla a je to SPOLU, kde je i KDU–ČSL a TOP 09, a to tu značku stahovalo dolů. Podle mého názoru by měli pana profesora vyměnit.

Psali jsme:

„Tohle je konec ODS.“ Petr Holec našel ve volebních výsledcích důkaz
„Čubk*. Prasečí k*nda.“ Podporovatelé Fialy po vítězství Babiše zuří
„Babiš právě prohrál volby.“ Lipavský si zavařil
Lídři SPOLU se pochválili za úspěšnou vládu

Podle výsledků voleb by tedy měl být premiérem Andrej Babiš. Co od nové vlády pod jeho vedením čekat, třeba i v souvislosti s EU?

Anketa

Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?

0%
2%
0%
8%
90%
hlasovalo: 11574 lidí
Víte, ta karavana Evropy jde dál. Babiš to nemůže moc změnit. Ale on ji může s Orbánem, Ficem a dalšími usměrnit, trošku přizastavit. Protože těch psů, co na tu karavanu štěkají, je víc. Ale Babiš ji nezastaví, Babiš bude ještě pokračovat. Ale to je otázka času, kdo přijde po něm a kdy Evropa pochopí, že kráčí do propasti. Protože Trump a Číňani a celý Pacifik... tam se to bude odehrávat. A Evropa, žel, jde do háje. Babiš určitě nebude takový vlezdoprdelka, jako byl pan profesor Fiala.

A jak vidíte další postoj Česka k Ukrajině pod vládním vedením Babiše?

Myslím, že Babiš bude podporovat Orbána a Fica, aby se to nesmyslné vraždění zastavilo. To znamená, že on nepůjde tak, že by pomoc Ukrajině chtěl zastavit. Ale bude ji směřovat k tomu a všechna další jednání vedla k nějakému politickému řešení a aby na sebe přestali střílet, aby tam neumírali lidé. Takže z tohoto pohledu si myslím, že Babiš sehraje pozitivní roli.

A co vztahy s Ruskem? Zaznívalo z některých stran, jak Putina Babišovo vítězství potěší.

To je úplná blbost. Víte, my jsme třeba jedno krajské město Číny. Moskva má přes 13 milionů lidí a tady je celkem deset milionů. Já si myslím, že Putin bude akorát vědět, že tady bude vláda, která se bude snažit napravit ty katastrofální chyby, které dělal ten knedlík, co byl na ministerstvu zahraničních věcí.

A jak vidíte pravděpodobné složení příští vlády? ANO s Motoristy za podpory SPD, nebo jak?

Babiš je businessman, stejně jako Trump, tak si myslím, že se bude chtít obklopit odborníky a myslím si, že nějaké úlitby SPD a Motoristům udělá. Protože program Motoristů, to jsou takoví konzervativci, takoví „vnuci“ Klause. A SPD, to zase chce posílit národní sebevědomí a ne abychom všemu přitakali. Oni mu nabídnou odborníky, kteří nemusí být zrovna členy té které strany, ale budou to odborníci a Babiš na to podle mne kývne.

Máme podle Vás v dohledné době očekávat nějaké demonstrace proti Babišovi, proti nové vládě? Nebo se ta poměrně vyhrocená atmosféra po volbách zklidní?

Ale to teď můžou demonstrovat, jak budou chtít. Budou pro srandu králíkům. 

Psali jsme:

Opoziční smlouva 2. Miloš Zeman pro PL sestavil novou vládu
Munice pro Ukrajinu? Nejdříve Češi. Babiš avizoval, co hned zruší
Ožralý předseda, ale i sebevražda. Jak proběhly volby
To Putin? Nefunkční občanky u voleb spustily řev

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , EU , Fiala , koalice , Mikeš , volby , zahraniční politika , ANO , SPOLU , volby 2025

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jste spokojeni s výsledky voleb?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: David Hora

Karla Maříková byl položen dotaz

Uprchlíci z Ukrajiny

Tvrdíte, že uprchlíkům nedáte ani korunu. Jak si to ale představujete v praxi? Protože co když sem přijdou, nic nebudou mít a stát jim aspoň ze začátku nepomůže? Nehrozí pak, že se budou dopouštět třeba trestné činnosti nebo že budou na spát ulicích, což by byl také problém apod? Jak chcete řešit, a...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů Výrazný milník počátku svižného tempa stárnutíVýrazný milník počátku svižného tempa stárnutí

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Demonstrace proti Babišovi? Pro srandu králíkům, zazněl dopředu vzkaz

5:00 Demonstrace proti Babišovi? Pro srandu králíkům, zazněl dopředu vzkaz

Co říká na výsledky voleb, čím si vysvětluje úspěch Motoristů a čím naopak neúspěch STAČILO?! I o to…