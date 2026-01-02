Růžička z ANO, hlasitý kritik dronů Nemesis, promlouvá z nemocnice

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

02.01.2026 16:10 | Rozhovor
autor: Jaroslav Polanský

Poslanec Pavel Růžička (ANO), bývalý profesionální voják a dlouholetý kritik armádních zakázek, poskytl rozhovor ParlamentnímListům.cz přímo z nemocnice, kam se dostal na začátku nového roku kvůli vážným problémům se zády, při nichž dočasně ztratil cit v nohou. V rozhovoru vysvětluje, proč ostře vystupuje proti Skupině D a projektu dronů Nemesis s mediální tváří herce Ondřeje Vetchého, a proč podle něj nelze porušování zákonů omlouvat ani v případě pomoci Ukrajině.

Růžička z ANO, hlasitý kritik dronů Nemesis, promlouvá z nemocnice
Foto: Youtube
Popisek: Pavel Růžička

Poslanec ANO Pavel Růžička patří dlouhodobě k nejvýraznějším kritikům armádních zakázek, nákupů techniky a způsobu, jakým Ministerstvo obrany nakládá s veřejnými prostředky. V posledních měsících na sebe upozornil zejména ostrými výhradami k aktivitám spolku Skupina D, který se podílel na sbírkách a dodávkách dronů Nemesis na Ukrajinu. Růžička opakovaně upozorňuje na možné obcházení zákonných pravidel, což ho v minulosti přivedlo do otevřeného konfliktu s ministryní obrany Janou Černochovou, náčelníkem Generálního štábu Karlem Řehkou i zástupci Skupiny D. Zatímco jeho kritici mluví o ohrožení pomoci Ukrajině, Růžička trvá na tom, že právní stát nelze obcházet ani ve jménu dobrého úmyslu. V následujícím rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vysvětluje své výhrady k projektu dronů Nemesis, svůj pohled na zákonnost podobných iniciativ a to, jak má podle něj v právním státě vypadat kontrola armádních zakázek a sbírek.

Ing. Pavel Růžička

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pane poslanče, Vy jste skončil na Nový rok v nemocnici. Co se Vám stalo?

Mám dlouhodobý problém se zády a přes svátky se mi to opět vrátilo. V momentě, kdy jsem necítil nohy, tak jsem vyhledal lékaře.

Anketa

Jste rádi, že je Babiš premiérem?

70%
24%
2%
1%
3%
hlasovalo: 26607 lidí
Pokud jde o záda, často se mluví o somatismu, čili o stresu, který se propíše do vážných problémů se zády. Je tomu tak u Vás?

Ty bolesti mám od doby, co jsem sloužil na misích v armádě. Je to dlouhodobý problém, který se mi, bohužel, často vrací.

Zastánci Projektu Nemesis spustili mediální ofenzivu, podle které poškozuje útok na ně pomoc Ukrajině, čili národní zájem. Co na to říci?

Zákony platí pro všechny stejně a jejich porušení nelze přece omlouvat dobrým úmyslem. Zvlášť ne v situaci, kdy zde jsou prokazatelně jiné sbírky, které zvládnou dělat vše v intencích zákona. To je podstata toho, co říkám celou dobu. Pokud nyní někdo omlouvá porušování předpisů nebo zákonů tím, že šlo o dobrou věc, tak podle mého jasně ukazuje značnou míru nepochopení toho, jak funguje právní stát.

Co byste si přál do nového roku, pokud jde o vypořádání se nejen s tímto případem?

Přál bych, nejen sobě, ale všem hlavně hodně zdraví. Vždy říkám, že když je člověk zdravotně v pořádku, tak všechno ostatní se dá už nějak vyřešit nebo uspořádat.

Fotogalerie: - O obraně ve Fantově sále

Konference Prague Security Dialogue věnovaná budou...
Konference Prague Security Dialogue věnovaná budou...
Konference Prague Security Dialogue věnovaná budou...
Konference Prague Security Dialogue věnovaná budou...
Konference Prague Security Dialogue věnovaná budou...
Konference Prague Security Dialogue věnovaná budou...

Psali jsme:

Drony: Vetchý nepomohl. Vyšetřovat se má ještě více, padlo doporučení
„Nejde jen o ‚nějaký cár papíru‘ nebo ‚blbé diplomatické pasy‘.“ Sbírka na drony pro Ukrajinu nefunguje
Drony, luxusní auta a „Pavlova“ jednotka. Poslanec připomněl, že se ptal Černochové už vloni
Demise Petra Pavla? „To je na kriminál.“ Policejní razie kvůli dronům Nemesis může mít vážnou dohru

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Růžička , Vetchý , Nemesis , Skupina D

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Rozpočtové určení daní

Můžete udělat něco, aby Praha neměla na občana 4,5 krát víc než malá města a venkov Z NAŠICH DANÍ ? Zatímco Praha NEVÍ ROUPAMA co by postavila ( a mnohdy to jde dokonce ze státního rozpočtu ), tak na malých městech trvá roky, než je na drobnou OPRAVU třeba chodníku.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Po padesátce se žije ženám mnohem lehčejiPo padesátce se žije ženám mnohem lehčeji Plíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní vodaPlíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní voda

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Růžička z ANO, hlasitý kritik dronů Nemesis, promlouvá z nemocnice

16:10 Růžička z ANO, hlasitý kritik dronů Nemesis, promlouvá z nemocnice

Poslanec Pavel Růžička (ANO), bývalý profesionální voják a dlouholetý kritik armádních zakázek, posk…