Růžička z ANO, hlasitý kritik dronů Nemesis, promlouvá z nemocnice

Poslanec ANO Pavel Růžička patří dlouhodobě k nejvýraznějším kritikům armádních zakázek, nákupů techniky a způsobu, jakým Ministerstvo obrany nakládá s veřejnými prostředky. V posledních měsících na sebe upozornil zejména ostrými výhradami k aktivitám spolku Skupina D, který se podílel na sbírkách a dodávkách dronů Nemesis na Ukrajinu. Růžička opakovaně upozorňuje na možné obcházení zákonných pravidel, což ho v minulosti přivedlo do otevřeného konfliktu s ministryní obrany Janou Černochovou, náčelníkem Generálního štábu Karlem Řehkou i zástupci Skupiny D. Zatímco jeho kritici mluví o ohrožení pomoci Ukrajině, Růžička trvá na tom, že právní stát nelze obcházet ani ve jménu dobrého úmyslu. V následujícím rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vysvětluje své výhrady k projektu dronů Nemesis, svůj pohled na zákonnost podobných iniciativ a to, jak má podle něj v právním státě vypadat kontrola armádních zakázek a sbírek.
Pane poslanče, Vy jste skončil na Nový rok v nemocnici. Co se Vám stalo?
Mám dlouhodobý problém se zády a přes svátky se mi to opět vrátilo. V momentě, kdy jsem necítil nohy, tak jsem vyhledal lékaře.
Ty bolesti mám od doby, co jsem sloužil na misích v armádě. Je to dlouhodobý problém, který se mi, bohužel, často vrací.
Zastánci Projektu Nemesis spustili mediální ofenzivu, podle které poškozuje útok na ně pomoc Ukrajině, čili národní zájem. Co na to říci?
Zákony platí pro všechny stejně a jejich porušení nelze přece omlouvat dobrým úmyslem. Zvlášť ne v situaci, kdy zde jsou prokazatelně jiné sbírky, které zvládnou dělat vše v intencích zákona. To je podstata toho, co říkám celou dobu. Pokud nyní někdo omlouvá porušování předpisů nebo zákonů tím, že šlo o dobrou věc, tak podle mého jasně ukazuje značnou míru nepochopení toho, jak funguje právní stát.
Co byste si přál do nového roku, pokud jde o vypořádání se nejen s tímto případem?
Přál bych, nejen sobě, ale všem hlavně hodně zdraví. Vždy říkám, že když je člověk zdravotně v pořádku, tak všechno ostatní se dá už nějak vyřešit nebo uspořádat.
