Válka, kam se jezdí na svátky? Vyoral v údivu nad výlety Ukrajinců

Co očekáváte v novém roce 2026?
Doufejme, že pro každého spoustu drobných radostí, starostí, úspěchů i neúspěchů, které nás v životě posunou zase o kousek dál. Tak jako tomu je od nepaměti a jak to asi má vždycky být. Co se týká politického a světového směřování, nečekám žádné velké obraty ani změny směru. Kavalérie jede dál směrem k nesvobodě a útisku mas. S tím zkrátka nic moc nenaděláme, takže se snažme hrát s kartami, které máme, a v mantinelech, v nichž můžeme. Jak nejlépe dokážeme. Přičemž když nevíš kudy kam, tak si trumfni, nebo riskni překročení manťáku.
Bude podle vás rok 2026 lepší, nebo horší než rok 2025?
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Přes svátky řada Ukrajinců opustila republiku a vrátila se na Ukrajinu, za příbuznými. Což bylo kritizováno s ohledem na to, že Ukrajina je prezentována jako válkou soužená země, jejímž uprchlým obyvatelům musíme pomáhat. Jak se na cestování do válkou zmítané země díváte vy?
Stejně jako oni kritici. Se vším respektem k obyčejným lidem, kteří jako vždy mocenskými šachami papalášů nahoře trpí. Je-li někde skutečně válka, pak tam z logiky věci na vánoční svátky pojede jen blázen. Pakliže jde o větší množství „bláznů“, pak zřejmě zrovna tam, kam oni „blázni“ míří, ta válka tak horká asi nebude. To platí rovněž pro politruky a pseudo celebrity, které si jezdí na zážitková turné prý do válkou zkoušených oblastí. To jsou totiž ti první, kteří by v případě jakéhokoliv i minimálního rizika s hnědými trenkami zalezli do betonových krytů. Ostatně podobně jako to bylo za koronafašistické diktatury.
Prezident Pavel měl novoroční projev. Kde mimo jiné chválil „rozmanitou občanskou společnost“. Oplácí tady Pavel to, že vzešel z té „občanské společnosti“?
Až si budu chtít poslechnout projev Pavlova řídícího důstojníka Koláře, tak si ho poslechu přímo od něj. Nepotřebuju, aby mi ho četlo čtecí zařízení s IQ toho času 107 – nyní tedy zjevně ještě s o něco nižším. Pavel samozřejmě bude mektat všechny prefabrikované prázdné fráze o občanské společnosti, demokracii, spojování a tak dále, které mu předepíšou jeho pofiderní poradci. Taky jsem v příspěvku u Marka Stoniše zaznamenal, že soudruh prezident v novoročním projevu uvedl: „K tématu rozdělené společnosti se od začátku svého mandátu vracím často. Trápí mě to. Načež jeho politický poradce Pehe, který se ztratil v krajině blbosti a ne a ne najít dveře ven, záhy na to napsal: „Rok 2025 byl z hlediska globálního i domácího politického vývoje pekelný. Tón ve světě udávali Trump a Putin. U nás se k moci prodrala spodina…“ To nevymyslíš. Banda lepševiků, věčných oportunistů a kolaborantů všeho druhu a poddruhu si nevidí na špičku svého křivého nosu.
Projev měl také Andrej Babiš, který v něm prohlásil, že vláda udělá vše, aby se rozdělená společnost začala sjednocovat. Myslíte, že z toho skutečně něco bude? Nebo prostě Babiš potřeboval nějaké hezké, nekonfliktní poselství?
Za b je správně. I kdyby se Babiš dost dobře v tomto ohledu snažil, tak vzhledem k tomu, jak on sám – chtě nechtě – polarizuje společnost, nebude schopný nic moc pro tuto už zmytizovanou frázi „rozdělené společnosti“ cokoliv udělat. Mimochodem, je třeba mít respekt a pochopení pro svobodný názor kohokoliv druhého, ale neustálé apely na spojování čehokoliv jsou nejen z říše snů, ale hlavně z říše komunistických, nacistických a dalších ideologií. V demokracii přece máme právo, ba přímo povinnost být názory a myšlenkami rozdělení a nikoliv unifikovaní, jak se nám snaží papaláši a pologramoti hlavního mediálního proudu neustále podsouvat. To, že jsou některé názorové proudy agresivní jak jednotky SA, je pak věc druhá a to už je na pováženou. Ale tyhle názorové proudy, které nejčastěji souznějí právě s lepševiky typu soudruha Pavla, Koláře, Rychetského, Peheho a jim podobných, výše zmíněné nijak zvlášť netrápí, protože potírají ty režimem nežádoucí a neuvědomělé.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil k 33. výročí založení České republiky popřál „dobré a zodpovědné obyvatele, kterým nechybí soucit, ochota něco obětovat, odvaha a pracovitost“. Jak se stavíte k politikům, kteří tak rádi vyzývají obyvatele k obětování?
Tak, aby obětovali sebe, svou rodinu a své nezasloužené výhody především oni sami. Neb v rámci jakéhokoliv problému je dobré začít od první osoby jednotného čísla. Jenomže to u vyzyvatelů typu Tchajwance Vystrčila a dalších je pouze pokrytecké žvanění.
