Desítky mrtvých denně. Mladí to podcenili. Oni to způsobili, říká šéf seniorů Pernes. Vláda dělá maximum, ale...

ROZHOVOR „Vystupování lékařských celebrit, které ovlivnily veřejné mínění snížily ostražitost populace a samozřejmě bych to hodnotil jako obelhání národa. Oni nesou přímou odpovědnost za ztrátu ostražitosti, odpovědnosti a potažmo za zahlcování nemocnic a extrémní nárůst smrtnosti,“ tvrdí předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes. Upozorňuje, že většina zemřelých jsou senioři nad 65 let, ačkoliv jsou to právě oni, kdo jsou v dodržování opatření nejdisciplinovanější. Vinu za vysoká čísla nakažených Čechů nesou podle něj hlavně mladí Češi sami svou nezodpovědností.

„Jsme o měsíc chytřejší v tom, že česká společnost prožila obrovskou zkušenost, česká společnost prokázala svůj charakter, český stát prokázal svoji funkčnost a český zdravotní systém svoji užitečnost.,“ řekl jste mi v rozhovoru na začátku května. O několik měsíců později je situace úplně jiná. Nakolik, podle vás, stát prokázal svoji funkčnost nyní?

Za prvé za to může vláda, která předčasně uvolnila restriktivní opatření, a my jsme ji k tomu nabádali, aby se tak nestalo. Asi podlehla veřejnosti a opozici, velkému tlaku veřejnosti a opozice, to je můj první důvod a příčina. Druhou příčinu bych viděl ve vystupování lékařských celebrit, které ovlivnily veřejné mínění, snížily ostražitost populace a samozřejmě bych to hodnotil jako obelhání národa. Oni nesou přímou odpovědnost za ztrátu ostražitosti, odpovědnosti a potažmo za zahlcování nemocnic a extrémní nárůst smrtnosti. To je podle mne druhá příčina. Třetí příčina je podcenění situace veřejnosti. Dovolené v rizikových zahraničních rekreačních lokalitách, přestože se na to dopředu upozorňovalo. A mě mrzí, že mezi těmi, kteří tak činili, byli i senioři, osobně znám tři.

Tehdy jste mluvil o velkých obavách seniorů, které stoupaly s nákazou. Mají senioři i nyní obavy?

Senioři se bojí, senioři jsou stateční, senioři jsou disciplinovaní. Pokud se podíváte na dostupná data, tak vidíte, že nakažených seniorů je kolem deseti procent, takže nezodpovědní jsou spíše mladší, než senioři. Ale na druhé straně, pokud se setkávají i se svými dětmi nebo vnuky, nakazí se také. V žádném případě to senioři jako populace nezpůsobili. Způsobili to mladší lidé.

Samozřejmě by se nabízela otázka, kde tkví příkop mezi mladou a starší generací, že mladí za opatření méně respektují?

Mladí to podcenili a chtěli se bavit zejména v letních měsících. Výsledek je, že koncem září to propuklo, a zejména v první polovině října. Schválně to neudělali, nechci tvrdit, že by chtěli vážně ohrozit své rodiče nebo prarodiče, ale bohužel ta disciplinovanost a odpovědnost byla nulová, byla žádná.

Koneckonců, jak jste sám zmínil, nikdo jim v létě nezakazoval se bavit.

Nezakazoval, ale každý by se měl chovat odpovědně. Virus tady byl a publikovaly se stále informace z okolních zemí, kde to bylo mnohem horší, než u nás v Česku. Pokud umějí psát a počítat, mohli si odvodit, co se stane, pokud poruší zásady a pravidla, což se bohužel ve velké míře stalo.

Prezident Miloš Zeman řekl, že by rázně pokutoval nenošení roušek. V tom s ním tedy souhlasíte?

Naprosto. Máme uzákoněno, že se mají vybírat pokuty až do řádu deseti tisíc korun za jedno porušení. Já jezdívám do práce každý den v pět hodin a dnes jsem se potkal se třemi mladíky, nevím, jestli byli opilí nebo pod vlivem drog, ale hospody mají být zavřené, a ani jeden neměl roušku. Tak co mi budete vykládat? Žádní policisté tam nebyli a nevymáhali deset tisíc? Co mám k tomu říct, a to byla jedna tramvaj v pět hodin ráno.

Několikrát jsme řešili, že se ví, že senioři tvoří velkou část voličů hnutí ANO. Ti pozitivně vnímali chování vlády v první vlně koronaviru. Domníváte se, že dnešní situace se v příštích poslaneckých volbách projeví?

Vláda dělá, co může. Koronavir nezpůsobila vláda, koronavir způsobili lidé a jejich nezodpovědnost a lehkovážnost. Vláda, jak jsem uváděl, nepřiměřeně rychle rozvolnila přísná opatření, v tom je její odpovědnost jednoznačná. Ale vzpomeňte si, co říkala opozice, jaký byl obrovský tlak a jaký byl tlak veřejnosti, podnikatelů, lékařů, kteří mluvili do situace. V tom vidím obrovský problém.

A pokud se týká voleb, senioři k volbám šli, jak víte, hnutí ANO volili, a hnutí ANO vyhrálo krajské volby, tak není o čem diskutovat. Jak to bude dál, to jim nikdo neřekne. Pokud jsou objektivní, tak musí uznat, že vláda dělá maximum. Otázka je, jestli to nyní bude stačit. Já nejsem epidemiolog ani hygienik, ale podle čísel, která denně analyzuji a sleduji, ujel nám vlak asi o deset dní. Protože reprodukční číslo je asi 1,4, vir se šíří geometrickou řadou. Pokud se týká počtu trasování a odhalených nakažených, tak se obávám, že nemocných je mezi námi mnohem více.

Říkáte, že vláda virus nezpůsobila, to rozhodně nechci tvrdit. Jde ale o to, že během léta měla zadáno spoustu úkolů, které měla provést, ale také je kritizována za další věci. Například podcenila příjem lidí na trasování nakažených, s tím, že nebudou potřeba, neposílila dostatečně hygienické stanice, a tyto věci mají také vliv.

To máte asi pravdu, ale co se týká nízké nebo podhodnocené personální vybavenosti krajských hygienických stanic, to není věc této vlády, to je věc vlád předchozích. Nevím, zda si správně pamatuji, že to byla vláda Petra Nečase, který podstatným způsobem zredukoval personální vybavení krajských hygienických stanic. Ze dne na den nebo z týdne na týden dvojnásobně nebo trojnásobně navýšit kapacity, to není snadné.

Potřeba nabrat dostatek lidí do hygienických stranic a pro trasování, to bylo jasné už do dubna. Od dubna do srpna uběhlo několik měsíců, během kterých se měli připravit. Jak se ukázalo, připraveni nebyli.

To je asi pravda. Otázkou je, že nikdo nepředpokládal tak rychlý vývoj nákazy.

Ani v tom nemohu souhlasit. Varování před létem v tomto smyslu přicházela dost rázně, a stejně tak na konci srpna. Říci, že varování zde nebyla, také není pravda. Nehledě na propagaci takzvané chytré karantény.

K počtu a vybavenosti krajských a hygienických stranic, aby byly schopny trasovat a odhalovat nakažené... je to asi strašná práce s jedním nakaženým, kdy musejí obvolat pět, šest dalších lidí, všechno trvá dlouho a kdo ví, zda jim všechno řeknou. Je to strašně primitivní a složité. Nedovedu si představit, co oni dělají. Ale skutečnost, kdy bylo řečeno, že se spoléhá na chytrou karanténu a vše zachrání chytrá karanténa... no, nezachránila, to máte pravdu.

Zmínil jste, že senioři umírají po desítkách. Jaké máte zprávy z domovů seniorů momentálně?

Nákaza je zavlečena asi do 115 klastrů v sociálních zařízeních, z toho je většina domovů pro seniory, jak se ptáte. A co se týká počtu nakažených, tak mám dojem, že bylo řečeno, že nakažených klientů a personálu bylo na dva tisíce. Není to zatím ještě tragické. Na videokonferenci Rady vlády pro seniory například pochválili Prahu, že v Praze je to velmi dobré. Anketa Akceptujete nově vyhlášená vládní opatření? Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 20518 lidí

Je vidět, že nákaza mezi zdravotníky se nevyhnula ani pracovníkům v domovech seniorů a v sociálních službách.

Zdravotníků jako takových v domovech moc není, ale sociálních pracovníků je většina. Otázkou je, zda se nakazili tam. Profesor Prymula říká, že ohledně nakažených sester nebo lékařů, jak sama dobře víte, se nakazí v práci nebo na pracovišti jen 17 procent, ostatní se nakazí doma.

Když bylo v první vlně koronaviru nakažených mnohem méně, někteří pracovníci se v domovech pro seniory uzavřeli s klienty v budově, aby k zavlečení nákazy nedošlo. Máte zprávy o tom, že by se nyní dělo něco podobného?

Máte pravdu, to byla úžasná věc, obdivuhodná a velmi jsme za ni děkovali. Přiznám se, že nemám tyto informace. Asi to ještě není tak tragické. Novum je v tom, že v jarních měsících se netestovali noví klienti, kteří přicházejí do domovů seniorů. Netestovali se ani ti pečující, a teď už se testují jak ti noví, tak pracovníci, čili pečovatelé, a pokud tam přijdou návštěvy, které jsou zakázány, tak musí vyplnit čestné prohlášení, že nejsou nakažení. Teď už je to ošetřeno daleko lépe.

Jak vám v tom vláda pomáhá? A co by ještě pomohlo?

Restrikce jsou velké, nyní už toho moc nezbývá. Největší diskuse byla ohledně dat, pánové neměli data ohledně seniorů, takže je požaduji, a v podstatě výstup byl, že se příští týden sejdeme a ministerstvo připraví data, jaká je přesná smrtnost seniorů. Podle statistiky, kterou mám k dispozici, tak z celkového počtu zemřelých jsou osoby ve věku 65+ v rozpětí 90 až 95 procent. Takže většina dosavadních úmrtí jsou osoby nad 65 let věku.

