Diplomat Šarapatka k Tchaj-wanu: Vystrčil jde proti všemu. Jde o funkci. Slabost Petříčka a Fialy. A mnohem více

ROZHOVOR „Senátor Miloš Vystrčil vede svoji současnou tchajwanskou kampaň, a nic jiného to není, podle mého s cílem se zviditelnit a dosáhnout následně svého vytouženého znovuzvolení do funkce,“ domnívá se bývalý diplomat a poslanec Milan Šarapatka. Podle něj je předsedovi Senátu lhostejno, že tím diskredituje Senát i vlastní stranu, ODS. Podle zkušeného diplomata tak zcela popírá oficiální zahraniční politiku země, což zase potvrzuje slabost a neschopnost ministra zahraničí. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také komentoval vyhoštění ruských diplomatů z Česka, jehož zdůvodnění považuje za blamáž Bezpečnostní informační služby.

„Vztahy se nepochybně razantně zhoršily. Rusko tady bylo a bude, a my s tím musíme nějakým způsobem žít. A je úplně zbytečné stavět tuto velmoc nějakými gesty do opozice,“ řek jste mi v minulém rozhovoru ke kauze údajného agenta s ricinem, ale i ke krokům českých politiků. Změnila se situace nějak poté, co Česko vyhostilo dva ruské diplomaty?

Ke kauze se vyjádřila dokonce sama Bezpečnostní informační služba s tím, že prý byla mystifikována falešným anonymem z ruské ambasády. Považuji to za neuvěřitelnou blamáž Bezpečnostní informační služby. Naši v uvozovkách smrtelně ohrožení lokální politici – Ondřej Kolář, Petr Novotný a Zdeněk Hřib – si mezitím po celou dobu kauzy v médiích neuvěřitelně honili triko a dělali PR. Vyhoštění diplomatů, nota bene za účasti médií, je všeobecně velmi silné negativní gesto, které v tomto případě nadále zhorší již tak napjaté diplomatické vztahy mezi naší zemí a Ruskou federací. Rozumím, že to může jistým kruhům hrát do not, ale zájmem České republiky to tedy určitě není.

Premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Tomáš Petříček označili za důvod anonymního a nepravdivého dopisu Bezpečnostní informační službě o tom, že do Česka přijel ruský agent s jedem ricin, údajné spory mezi zaměstnanci ruské ambasády v Praze. Minule jste se nechal slyšet, že se zdráháte uvěřit, že kauza existuje, protože nikde nebyl předložen důkaz. Je prohlášení členů vlády pro vás důkazem?

Naopak, prohlášení premiéra, ministra i Bezpečnostní informační služby hovoří o tom, že šlo pouze o jakýsi nepravdivý anonym, jinými slovy, žádný jed, žádné ohrožení Hřiba a dalších. Pouze, pokud vůbec, rivalita mezi zahraničními diplomaty. Za to, že do toho namočili naši BS, pokud to je tedy pravda, si možná vyhoštění zasloužili. Spíš mně to ale připadá jenom jako gesto, které má zakrýt blamáž Bezpečnostní informační služby. Možná si větší pozornost zaslouží spíš to, jak se kauza dostala z BIS do novin. To je opravdu nebezpečné, ne nějaká malicherná rivalita mezi subalterními diplomaty.

Rusko považuje vyhoštění diplomatů za nepřátelský krok, který bude mít následky. Poslední dobou těch výměn názorů mezi Ruskem a Českem přibývá; nakolik jsou tedy tyto mezinárodní vztahy pošramoceny, a jak dlouho bude trvat náprava?

Naše vztahy jsou, podle mého názoru, narušeny docela vážně, a to již poměrně dlouhou dobu. Považuji za podstatné, že česká strana je při narušování těchto vztahů aktivní, viz například náměstí Němcova, Koněv a tak dále. Putinovo Rusko již dávno není Ruskem Jelcina. Postavilo se na nohy a je opět velmocí. Je proto logické, že si tato, byť trapná a malicherná, nepřátelská gesta nechce nechat líbit. A dokonce gesta iniciovaná místními politiky, kteří nemají do diplomacie co mluvit, a kteří se tímto způsobem pouze zviditelňují na místní politické scéně.

Mezi odborníky se spekuluje o tom, že šlo vlastně o hru tajných služeb, ať už českých, nebo zahraničních, která se vymkla kontrole. Je to, podle vás, možné?

Neumím odpovědět, neboť nemám k informacím z těchto kruhů přístup. A spekulovat nechci.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) pojede na Tchaj-wan. V rozhovoru pro týdeník Respekt popsal, jak ho premiér Andrej Babiš (ANO), ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) i prezident Miloš Zeman nabádali, aby neříkal nic k Tchai-wanu, „protože by se mohlo stát, že bude problém s dodávkami ochranných prostředků z Číny“. Překvapilo vás to? Schvalujete jeho rozhodnutí?

Senátor Vystrčil vede svoji současnou tchajwanskou kampaň – a nic jiného to není – podle mého, s cílem se zviditelnit a dosáhnout následně svého vytouženého znovuzvolení do funkce. Nechce se mi ale věřit, že by ji organizoval z pověření ODS. Pokud by tomu tak totiž bylo, zařadila by se konzervativní ODS v jeho osobě po bok stejně destruktivních politiků, jako jsou Kolář nebo Hřib od TOP 09 nebo od Pirátů. Lhostejno, že tím diskredituje jak Senát, tak vlastní stranu, ODS. Současně ukazuje na fatální slabost jejího předsedy, který si neumí v partaji zjednat pořádek.

Stejně tak mu nevadí, že tím zcela popírá oficiální zahraniční politiku naší země, což zase opakovaně potvrzuje slabost a neschopnost našeho ministra zahraničí, který má její koordinaci za svoji povinnost.

Senátor Kubera, blahé paměti, chtěl sice také jet na Tchaj-wan. Ale tomu člověk alespoň věřil, že to dělá kvůli ideálům, a ne s postranními úmysly. Pro senátora Vystrčila je to ale jen PR, kvůli kterému se dokonce neštítí zneužít vdovu po senátoru Kuberovi.

No a to, že se v jeho stopách vydává i Drahoš? To už vyvolá jenom úsměv.

Jak velký je, podle vás, vliv Číny na českou politiku a vůbec na Českou republiku? A jak by se měla Česká republika k Číně stavět?

Čína má na naši politiku stejný vliv, jako ho má na politiku ostatních zemí naší velikosti. Čína je dnes velmocí první velikosti. Její vliv ve světě roste nebývalou měrou. Je si své síly vědoma a chová se v posledním období stále asertivněji. To je prostě všem velmocím, nejen Číně, vlastní. Malé a střední země s tím musí počítat a trpělivým jednáním se snažit vytvořit s velmocemi vyrovnané vztahy, které by byly přijatelné pro obě strany. Žádné střílení od boku nebo provokace, kterých jsme bohužel v poslední době na naší politické scéně svědky, nejsou namístě.

Kritiku si vláda vysloužila i za veřejné vítání ochranných pomůcek z Číny na českém letišti, které mohli Češi sledovat přes sociální sítě a média prakticky v přímém přenosu. Je kritika oprávněná?

Vítání jsem nesledoval, domnívám se ale, že se jednalo o požadavek čínské strany, která se snažila obrátit negativní renomé ze šíření koronaviru ze svého území ve svůj prospěch. Reakce našich státních představitelů mohla být způsobena výjimečnou situací, kdy jsme se v prvním období skutečně báli masového rozšíření viru. A kromě toho měla vláda máslo na hlavě, neboť neměla prakticky žádné ochranné pomůcky ve skladech, a dodávky z Číny byly tehdy darem z nebe.

A nakonec ke Spojeným státům, které kromě pandemie čelí protestům po usmrcení černocha George Floyda při policejním zásahu. Nestalo se to poprvé a ani protesty kvůli podobným událostem nejsou první. Jak Amerika zvládá tuto situaci? Jsou nutné nějaké systémové změny?

Spojené státy byly na koronavirus připraveny ještě hůře než Evropa a v prvním období nástupu viru situaci fatálně podcenily. Ukázala se však schopnost a flexibilita jejich výrobní mašinerie a velmi rychle se staly naopak vývozcem ochranných pomůcek a zařízení do světa. Pandemie nicméně ukázala – nejen v USA – na nebezpečnost vývozu výrob strategických produktů do levných zemí typu Číny nebo Vietnamu.

Protirasistickým protestům v Americe moc nerozumím. Tyto poslední byly iniciovány smrtí George Floyda při policejním zásahu. Opakují se ale celkem periodicky. Kde je potom ten „melting pot“, ten „tavící kotel“ americké společnosti, ve kterém se již ve druhé generaci všichni stávají bez rozdílu ryzími Američany? Možná je americká realita skutečně jiná, než jak nám ji předkládají. Možná byl černošský prezident Obama skutečně jen výjimkou potvrzující pravidlo.

Nějaké změny v americké společnosti, aby k podobným excesům nedocházelo, budou nepochybně nutné. Určitě k nim však nepatří rušení policie, jeden z požadavků současných protestujících. To by se to příště teprve rabovalo a loupilo.

Politika amerického prezidenta Donalda Trumpa je tradičně velmi rázná. Schvalujete ji?

Politika Donalda Trumpa je skutečně rázná, ale také chaotická a nekoordinovaná. Nechce se nechat ovlivňovat establishmentem, který zdědil po demokratech, ale zdá se, že jeho vlastní tým není sourodý a prosazují se v něm střídavě různé názory na řešení problémů. Posuzovat mohu snad jen kroky v zahraniční politice, a například Trumpův nerealistický palestinský plán, stahování-nestahování vojáků z Afghánistánu nebo z Iráku, nebo i další kauzy o tom jasně svědčí. Takže Trump – určitě lepší než jeho předchůdce, ale s výhradami.

