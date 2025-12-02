Desetitisíce lidí bez práce kvůli EU. Tůma od Rajchla sečetl katastrofu

Pane Tůmo, když Pavel Tykač oznámil záměr uzavřít elektrárny Počerady a Chvaletice, upozornil jste, že tím utrpí lidé v Ústeckém kraji. Zaměstnanci a rodiny. Umíte vyčíslit, kolika lidí se to bude týkat?
Bohužel nikdo nemůže provozovat své podnikání tak, že bude generovat permanentní ztrátu. A to ani Pavel Tykač. Při investicích často hovoříme o multiplikačním efektu. Zde se nám tento efekt také projeví, ale bohužel to nebude znamenat rozvoj, ale úpadek a ztrátu pracovních míst. Mé skromné odhady čítají nižší desítky tisíc pracovních míst. To je bohužel rána, se kterou se budeme těžko vyrovnávat.
Ukončení provozu daných elektráren by se mohlo dotknout i dolu Vršany. Máte i tam jakýsi „součet škod“?
Zde bohužel nejsem v detailu, ale jakékoliv stažení místního podnikatelského subjektu vede k dalšímu ochlazení ekonomiky v našem regionu.
Důvodem, proč Tykačova skupina Sev.en ukončuje provoz elektráren, jsou dlouhá léta platné emisní povolenky stanovené Evropskou unií, které nejlevnější zdroj, tedy uhlí, posouvají na pozici zdroje nejdražšího. Jste pro podobný způsob ochrany životního prostředí?
Emisní povolenky byly vytvořeny Evropskou unií, ale obchod s nimi byl předán soukromým spekulantům, čili bankám, investičním firmám apod. Lze tím pádem říci, že jde o „rozhodnutí trhu“, jak se smíchem říkají někteří zelení aktivisté?
Ještě jsem neviděl, aby jiné daňové zatížení bylo obchodováno na burze. Zde je vidět, že si nejsou všechny členské státy EU rovny a je to jedna z věcí, proč je pro mě důležité zachování práva veta. Přece máme každý jiný energetický mix, a tak má být sazba pevná. A ne ji uměle navyšovat ve prospěch třeba i penzijních fondů. Přinášení takovéto nerovnováhy a nepředvídatelnosti na energetický trh je opravdu trestuhodné počínání.
Nyní může nastat situace, že český stát bude Tykačovým firmám kompenzovat ztrátu, kterou provozováním uhelných elektráren utrpí vinou povolenek. Hrozí však, že pak by si o podobné kompenzace mohli říct i jiní. Má český stát k těmto kompenzacím sáhnout?
Bohužel si myslím, že tato situace nastane. Poté budeme číst články o tom, jak na tom ještě Pavel Tykač vydělal. Myslím si, že by provoz neukončoval, pokud by to bylo alespoň za čistou nulu. Na druhou stranu energetická bezpečnost státu je důležitá a proto předpokládám převzetí a udržení elektráren v provozu za podpory státu. To znamená z našich daní. Ale na vině je hlavně obchodování povolenek na trhu a s tím související nemožnost predikce ceny energií.
Co má vlastně říct regionální politik občanům v samoobsluze, na hokeji nebo na ulici na výzvu, ať s podobnou věcí něco dělá? Věta „to je rozhodnutí EU“ je spíš jen naštve.
Je důležité si uvědomit, že čím silnější bude mít mandát vládnoucí koalice, tím lépe bude moci zastávat pozici České republiky a to buď pro greendealskou cestu, nebo pro tu naši. A politika se dělá odspodu. Proto je potřeba chodit k volbám a ne si stěžovat u piva. Konec konců máme to všichni ve svých rukách. A volby se u nás konají skoro každý rok. Proto nebuďme liknaví a neříkejme, že se nic nedá změnit. Změnit se dá, ale všichni musíme dát ruku k dílu. Někdo tak, že se bude bít za naši věc, a někdo tak, že půjde podpořit toho, kdo reprezentuje jeho názor.
