Desetitisíce lidí bez práce kvůli EU. Tůma od Rajchla sečetl katastrofu

02.12.2025 16:40 | Rozhovor

Člen PRO a zastupitel Ústeckého kraje Pavel Tůma se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz ostře vymezil proti rozhodnutím EU, která podle něj stojí za uzavřením uhelných elektráren v Česku a ztrátou desetitisíců pracovních míst. Tůma varuje, že rozhodnutí jako je to o emisních povolenkách poškodí nejen ekonomiku regionu, ale i samotnou energetickou bezpečnost státu. Je podle něho potřeba nejen změnit politiku EU, ale i mobilizovat občany k volební účasti a aktivnímu zapojení do rozhodování

Foto: Repro FCB
Popisek: Pavel Tůma a Jindřich Rajchl

Pane Tůmo, když Pavel Tykač oznámil záměr uzavřít elektrárny Počerady a Chvaletice, upozornil jste, že tím utrpí lidé v Ústeckém kraji. Zaměstnanci a rodiny. Umíte vyčíslit, kolika lidí se to bude týkat?

Bohužel nikdo nemůže provozovat své podnikání tak, že bude generovat permanentní ztrátu. A to ani Pavel Tykač. Při investicích často hovoříme o multiplikačním efektu. Zde se nám tento efekt také projeví, ale bohužel to nebude znamenat rozvoj, ale úpadek a ztrátu pracovních míst. Mé skromné odhady čítají nižší desítky tisíc pracovních míst. To je bohužel rána, se kterou se budeme těžko vyrovnávat.

Ukončení provozu daných elektráren by se mohlo dotknout i dolu Vršany. Máte i tam jakýsi „součet škod“?

Zde bohužel nejsem v detailu, ale jakékoliv stažení místního podnikatelského subjektu vede k dalšímu ochlazení ekonomiky v našem regionu.

Důvodem, proč Tykačova skupina Sev.en ukončuje provoz elektráren, jsou dlouhá léta platné emisní povolenky stanovené Evropskou unií, které nejlevnější zdroj, tedy uhlí, posouvají na pozici zdroje nejdražšího. Jste pro podobný způsob ochrany životního prostředí?

Anketa

Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?

1%
97%
2%
hlasovalo: 16175 lidí
Pokud neplatí stejné podmínky po celém světě, přijde mi absurdní držet tato opatření. Za posledních třicet let prošly naše uhelné elektrárny významným stupněm ekologizace, a to většinou za veřejné nebo částečně veřejné finanční prostředky. Pokud bych měl nakládat s veřejnými prostředky správně, jako řádný hospodář, tak mi rozum velí využít plnou dobu životnosti elektráren.

Emisní povolenky byly vytvořeny Evropskou unií, ale obchod s nimi byl předán soukromým spekulantům, čili bankám, investičním firmám apod. Lze tím pádem říci, že jde o „rozhodnutí trhu“, jak se smíchem říkají někteří zelení aktivisté?

Ještě jsem neviděl, aby jiné daňové zatížení bylo obchodováno na burze. Zde je vidět, že si nejsou všechny členské státy EU rovny a je to jedna z věcí, proč je pro mě důležité zachování práva veta. Přece máme každý jiný energetický mix, a tak má být sazba pevná. A ne ji uměle navyšovat ve prospěch třeba i penzijních fondů. Přinášení takovéto nerovnováhy a nepředvídatelnosti na energetický trh je opravdu trestuhodné počínání.

Nyní může nastat situace, že český stát bude Tykačovým firmám kompenzovat ztrátu, kterou provozováním uhelných elektráren utrpí vinou povolenek. Hrozí však, že pak by si o podobné kompenzace mohli říct i jiní. Má český stát k těmto kompenzacím sáhnout?

Bohužel si myslím, že tato situace nastane. Poté budeme číst články o tom, jak na tom ještě Pavel Tykač vydělal. Myslím si, že by provoz neukončoval, pokud by to bylo alespoň za čistou nulu. Na druhou stranu energetická bezpečnost státu je důležitá a proto předpokládám převzetí a udržení elektráren v provozu za podpory státu. To znamená z našich daní. Ale na vině je hlavně obchodování povolenek na trhu a s tím související nemožnost predikce ceny energií.

Co má vlastně říct regionální politik občanům v samoobsluze, na hokeji nebo na ulici na výzvu, ať s podobnou věcí něco dělá? Věta „to je rozhodnutí EU“ je spíš jen naštve.

Je důležité si uvědomit, že čím silnější bude mít mandát vládnoucí koalice, tím lépe bude moci zastávat pozici České republiky a to buď pro greendealskou cestu, nebo pro tu naši. A politika se dělá odspodu. Proto je potřeba chodit k volbám a ne si stěžovat u piva. Konec konců máme to všichni ve svých rukách. A volby se u nás konají skoro každý rok. Proto nebuďme liknaví a neříkejme, že se nic nedá změnit. Změnit se dá, ale všichni musíme dát ruku k dílu. Někdo tak, že se bude bít za naši věc, a někdo tak, že půjde podpořit toho, kdo reprezentuje jeho názor.

Článek obsahuje štítky

emisní povolenky , energetika , kraj Ústecký , Tůma , uhlí , volby , Tykač

autor: Martin Huml

