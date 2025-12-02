Svoboda slova není propaganda. Pikorův vzkaz na Hrad

V průzkumu ČSOB vyšlo najevo, že malé a střední podniky po nové vládě budou chtít především, aby snížila sociální odvody na zaměstnance, zkrotila ceny energií či lépe podpořila učňovské školství. Vede tudy cesta, jak podnikatelům ulevit?
Ano, sociální odvody bude třeba vrátit do racionálních hodnot, což u těch nejmenších podnikatelů dnes není. U cen energií vidím možná řešení na zlevnění pro domácnosti i firmy. Budeme to diskutovat v koalici. Podpora u učňovského školství je jasná.
Od začátku roku 2026 přibudou na pražských základních a středních školách menstruační potřeby zdarma. Podle Novinek.cz vyjde změna pražské školy na 8 až 9 milionů korun ročně. Jsou to účelně vynaložené prostředky?
Vždy to šlo bez podobných výdajů, najednou se něco změnilo. Shodou okolností se to změnilo v době, kdy veřejné finance mají problémy. Zrovna Praha je tedy přebytková, to je pravda. Ale nemyslím si, že bychom nepotřebovali řešit docela jiné věci. Vidím, že nové metro se nestaví, spousta věcí by mohla být realizována a není. A najednou je tu úplně jiná priorita, než si já myslím, že by měla být. Vzhledem k tomu, že lidé vždy přežili i bez podobných výdajů, tak si myslím, že tyto výdaje jsou zbytečné. Vnímám to jako rozhazování, ty peníze by šly použít daleko lépe.
Stříbro zažívá historický růst ceny. V pondělí atakovalo 58 dolarů za trojskou unci (1 200 korun za 31,1 gramů). Technologická poptávka po stříbru roste kvůli elektromobilům a další výrobě s vysokou přidanou hodnotou. Je stříbro vhodný investiční nástroj?
Dlouhodobě – myslím třeba posledních pět let – se vycházelo z toho, že je stříbro podhodnocené, zejména kvůli tomu, že se ukazovalo na poměr ceny stříbra ku zlatu, a že se tento poměr dostal do nezvyklých hodnot. Signalizovalo to, že by stříbro mělo zdražit. Říkal jsem to v posledních letech mnohokrát a teď se to akorát naplnilo. Vlastně se vracíme do něčeho, co je standard. A tím standardem myslím ten poměr cena stříbro zlato, vůbec mě to nepřekvapuje. V tuto chvíli tam hrají roli technologické faktory a podobně, ale myslím si, že to jenom zapadá do celé té skládačky.
Jinak obecně, kdykoliv vám kdokoliv bude tvrdit něco o investicích, že je něco správné, dobré a pro vás, tak je dobré se zamyslet, protože investice jsou vždy individuální a každý má jiné potřeby, možnosti a preference. Proto je obecně špatné něco doporučovat přes média nebo internet, protože doporučení by mělo být vždy individuální. To je pro každého jiné. My se možná můžeme shodnout na tom, že pro hodně lidí je dobré něco, ale asi bychom nenašli nic, co by bylo vhodné úplně pro sto procent lidí. Tím pádem nechci dávat a nebudu dávat žádné investiční doporučení do médií.
Češi méně topí a raději si vezmou další vrstvu oblečení. To ukázal průzkum Ipsos pro společnost Epet. Za poslední dva roky omezilo svou energetickou spotřebu 57 % obyvatel, buď investicemi do lepších technologií, nebo snížením vlastního komfortu. Skoro třetina Čechů dá za energie měsíčně 20 až 40 procent celkových výdajů. Vkrádá se do našich domovů energetická chudoba?
Vzhledem k tomu, kolik stojí elektřina v České republice, a vzhledem k tomu, že asi najdeme jenom málo míst na světě, kde je dražší, tak je logické, že tady na nás ta energetická chudoba musí útočit. Je to něco, s čím bychom měli dlouhodobě jako politici bojovat. Bojovat zejména s tím, že tady nebude dostatečná výroba elektřiny.
My tu vidíme, že vlastně tak, jak je netržní vytvářet nějaké dotace, tak Evropa jde cestou dotací a my se k tomu budeme muset nějakým způsobem postavit. Největší problém teď bude cena elektřiny pro průmysl, ale je dost možné, že se brzy začne řešit i cena pro domácnosti. Tam budeme hledat neustále víc a víc možností a řešení, ale pro mě bude vždy to základní, aby zde bylo dost zdrojů výroby elektřiny, aby nenastávala situace, že budeme mít větší poptávku po elektřině, než bude její nabídka.
Prezident Petr Pavel kritizoval trend, kdy politici mluví k občanům skrze vlastní kanály. „Prezentování informací na takovém kanále a takovým způsobem můžeme asi s klidným svědomím nazvat propagandou,“ uvedl na konferenci Forum Media 2025. To se týká i vás. Máte živé sociální sítě a vlastní pořad v internetové televizi XTV. Co na prezidentovu výtku říkáte?
Nevím, proč by to měla být propaganda. Je to svoboda slova, kdy člověk může říkat to, co chce, a ne, aby mluvil ve chvíli, kdy mu to někdo povolí, že nějaký redaktor, nějaká redakce se rozhodne, že někomu prostor dá a někomu ho nedá. My víme, že tu vyšlo mnoho studií, které ukazují, že zrovna někteří lidé, kteří byli dlouhodobě v opozici, neměli rovný přístup do médií jako jiní politici, kteří byli za jiné partaje.
Takže si myslím, že tohle je ohromná svoboda. A tu svobodu to podtrhuje ještě v tom, že lidé se sami rozhodují, koho budou sledovat. Tady vzniká svoboda na straně politika, že si sám může říct, kdy chce, co chce. A na druhé straně je zde svoboda posluchače nebo diváka, že si sám může rozhodnout, jestli ho to zajímá, nebo nezajímá.
Ve standardním mediu, třeba v televizi, vám určí, kdo v ní bude a kdy to bude vysíláno. Což znamená, že vy si sice můžete říct, budu se dívat nebo nebudu se dívat, ale už je tam problém s tím časem. Protože ne vždy mají všichni moderní televizi, aby se mohli dívat v čas, kdy se jim to zrovna hodí. Myslím si, že internet v tomto dává ohromnou svobodu. A zároveň si myslím, že to ukazuje, jak si některá média pod sebou podřezala větev, když to došlo až tam, že lidé za ně hledají alternativu a vznikly kanály na internetu, na sociálních sítích a podobně. Kdyby tradiční média byla tak dobrá, tak nikdo alternativu hledat nebude. Naopak považuji za správné, že vzniká konkurence a lidé tak mohou sledovat to, co je zajímá a politici mají možnost se vyjadřovat, kdy chtějí a jak chtějí a nejsou na někom závislí.
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.
autor: Jan Novotný