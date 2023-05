Dneska šetří. Tenkrát řvali: Dejte víc! Holík z SPD zavzpomínal, co prováděl demoblok

reklama

Předseda SPD Tomio Okamura obvinil předsedu vlády Petra Fialu, že neplní předvolební sliby. Premiér Fiala argumentoval v Poslanecké sněmovně vyrovnanou „daňovou zátěží“. Zakládal jste SPD, šest let působil jako člen předsednictva, osm let strávil v poslanecké lavici. Jak se díváte vy na novinky kabinetu a daňový balíček?

Došlo k výměně stráží a opozice opět křičí, že za všechno může on. Ať se podívají, jaké byly výsledky státního rozpočtu pod Babišovým vedením v minulých letech.

Premiér Petr Fiala uvedl jasně, že čelí „nejdynamičtějšímu zadlužování po předcházející vládě…“

Dřívější opozice přesvědčila občany, že zná způsob řešení. Dostali se ke kormidlu a jejich řešení nefungují. Zadlužování pokračuje ještě rychlejším tempem než dřív. Základem fungování každé společnosti a organizace je ekonomika, pak sociální část, politika a ideologie. Pokud je ideologie stavěná před ekonomiku, něco je špatně. Jak říkával můj dědeček: „Kdo má peníze, má aj rozum.“

Místo toho, abychom uzavřeli díry v rozpočtu, kterými nám peníze utíkají, necháváme je být. Krmíme ideologické neziskovky, zvyšujeme daně, o kterých se tvrdilo, že se nikdy zvyšovat nebudou a snižujeme tempo valorizace důchodů.

Každopádně reakce kabinetu se nemění. Vůbec nezvyšují celkově daně, naopak dávají do pořádku finance, provedou důchodovou reformu a zeštíhlují stát. V konsolidačním balíčku je podle premiéra důležitá výdajová stránka rozpočtu a je důležitější než příjmová. Co vy na to?

(Smích). A snížíme daňové zatížení… Jde o odírání lidí, nic víc, nic míň!

Znovu opakuji, že Andrej Babiš není moje krevní skupina, ale musím připomenout, že jeho vláda potřebovala patnáct ministerstev a současná má osmnáct. Nejde jen o počet ministrů, každý má šest náměstků a pár stovek dalších pracovníků, což znamená další obrovské výdaje.

Když skončilo naše předsednictví, proč bychom měli mít ministerstvo pro evropské záležitosti? Zcela je mně nejasná také činnost Ministerstva pro vědu, výzkum a inovace, které vede paní Helena Langšádlová. Není vidět, ani slyšet, ať se na mě nikdo nezlobí!

Navíc kabinet tvrdí, že se občané musí uskromnit. Lidé snižují teplotu v obytných domech, spotřebu elektrické energie, dostanou radu, jak si přibrat svetr a začít jezdit za nákupy do Polska. Přitom šly platy politiků nahoru. Jak se na to mají lidé dívat? My si budeme utahovat opasky a oni si je budou povolovat. To je krása! (Smích)

Jistěže ve státním rozpočtu nepůjde o zásadní položku, jen snížení platů by byl dobrý počin. Všichni by se uskromnili. Nevole mezi lidmi vře!

Každopádně hlavní důvod veškerých změn je konflikt na Ukrajině a ruská invaze.

Tragédie. V ukrajinském konfliktu se příliš nevyznám. Napadení Ukrajiny Ruskem odsuzuji. Každý konflikt se má řešit diplomatickou cestou, jenže ti, co chtějí, aby byla válka ukončena, jsou u nás ihned označení jako „chcimíři“. Ideologií současné doby je asi lidi rozhádat?

Válka je poslední, co může být. Bohužel na začátku druhého tisíciletí nejde o první konflikt.

Vidíte nějaké rozdíly, když se ohlédnete zpět?

Zalovte v paměti, co se za 34 let změnilo ve vztazích? Nebavíme se o materiálních hodnotách. Co se změnilo v mezilidských vztazích? Kdysi jsme měli kamarády, scházeli jsme se, jeden pomáhal druhému. Teď máme pouze obchodní partnery, politické spojence nebo konkurenci. Strašně jsme se změnili. Nevím, jestli je to k horšímu, nebo k lepšímu...

Lidí přibývá a povrch planety se nezvětšuje, naopak se zhoršily podmínky. Čím tohle může skončit? Bojem o přežití.

Vzpomněl jsem si na jednoho filozofa. Jmenoval se Thomas Robert Malthus, který už v roce 1798 prohlásil, že abychom regulovali lidstvo, musíme podporovat války, epidemie a přírodní katastrofy.

Českomoravská konfederace odborových svazů zřídila včera celostátní stávkový výbor. Jsou připraveni případně k celorepublikovému protestu. Váš komentář?

Beru, že pan Středula jako předseda ČMKOS chce nějakým způsobem nešťastnou ekonomickou situaci řešit. V daný moment nevidím lepší řešení. Koalice na nic jiného neslyší. Jejich politika zní: Máme 108 hlasů a vy budete poslouchat, co říkáme. Dřív existovala diktatura proletariátu, dnes máme diktaturu peněz.

Osobně nejsem přítelem stávek, protože zase zhorší ekonomiku. Je potřeba tlačit na vládu, říct, že existuje síla, která ukazuje, jak se jejich politika lidem nelíbí. Stávka představuje jedno z nátlakových řešení. Znovu říkám, že pro celou společnost představuje ztrátu dvou dnů, kdy se zastaví ekonomika.

V Česku zní stále silněji obavy z dezinformací a páté kolony, která působí. Na druhou stranu není tajemstvím, že se někteří setkali s problémy snad i v zaměstnání, když řeknou nahlas jiný než mainstreamový názor. Co k tomu říci?

Máte pravdu. Teď si dělám z malinko legraci… O minulém společenském zřízení, mám na mysli socialistické, se tvrdí, že postup byl direktivní. Za odlišný politický názor mohl být člověk vyloučený jiným člověkem z vysoké školy, vyhozený z práce atd. Od té doby jsme udělali obrovský krok do předu. Dnes je všechno obráceně. (úsměv).

Řeknete vaši osobní zkušenost?

Nejsem příznivec ani Ruska ani Spojených států. Snažím se, abychom žili alespoň trochu ekonomicky výhodně.

Po třech letech od změny prezidenta jsem jel na Krym, poptával se lidí, natáčel rozhovory a shodli se, že dřív byli spokojenější. Výsledek byl, že když jsem toto řekl v nějakém pořadu do televize, dostal jsem pět let zákaz vstupu na Ukrajinu. Zákaz vypršel před rokem a ukončil jsem politickou činnost. V roce 2022 jsem byl zvolený jako člen dozorčí rady pro vodárny ve Zlíně a pro Vodovody a kanalizace. Mým přáním bylo, aby se česká voda prodávala přes české organizace a ostatní vyplatili. V letošním roce někde zjistili, že jsem navštívil cizí zem, s kterou nemáme žádné politické vztahy a byl jsem označený. Řekli: My od vás přestaneme brát vodu.

Na základě toho jsem byl z obou dozorčích rad vyhozený. Způsoby, které znám z doby rozvíjení socialismu.

Zabýval jste se oblastí životního prostředí, budete se oboru do budoucna věnovat?

Chtěl bych. Jako penzista se věnuji kultuře a ochraně kulturních památek. Rád bych časem zkušenosti, které mám, uplatnil i v oblasti ochrany životního prostředí.

Zažili jsme dlouhé období sucha, pak mírně polevilo, tento rok bude opět suchý. Podívejte se na Benátky! Omezujeme výrobu v Evropě, sázíme na elektromotory. Je hodně špatné, když se zeptám lidí, kde elektřinu vezmeme a dotyčný odpoví, že v zásuvce. Musíme ji vyrobit! Obnovitelné zdroje představují stále malé procento ve spotřebě. Obrovské úspory vidím v šetření a úsporných programech. V Evropě fungují reaktory třetí generace, u kterých je procento jaderného odpadu poměrně vysoké. Sázejme na atom, rozvíjejme reaktory čtvrté generace!

Zastavujeme nejúrodnější půdu. Znáte přece Hanou i Zlínsko a vidíte, že je nejúrodnější půda černozemě pokrytá markety a fabrikami! Pole máme v horších podmínkách a uklidňujeme se dovozem.

Jsem dobrodruh, toulám se po horách a sledoval jsem, jak ledovce ubývají, přitom ve střední Evropě vznikají polopouště. Musíme udržet vodu v krajině! Pokud na kontinentech přestane životodárná tekutina proudit, znamená to smrt.

Když jste zmínil toulání po horách, v jaké fázi přípravy je vaše nová kniha Velké cesty malých motocyklů?

Snažil jsme se už koncem minulého tisíciletí prezentovat, že výrobky, které dělám, jsou nezničitelné. Jsem konstruktér malých motocyklů. V roce 1999 jsme začali s propagačními jízdami, které se zvrtly v soutěž na téma: Co všechno vydrží a jak vysoko dokáže minimotocykl na desetipalcových kolech s padesátikubíkovým motorem dojet a jestli se dostaneme do výšky pět tisíc metrů v pohoří Pamír? Dokázali jsme cestu zvládnout.

Nelze lámat hůl nad dnešními podnikateli. Zlaté české ručičky existují. Nechtěl bych propagovat sám sebe, ale kolegy z jiných oborů. Dokážeme vyrobit něco, co má právo přežít a pomoct našim lidem. V knize s názvem Velké cesty malých motocyklů najdou čtenáři záznamy z toulání po horách, výstupů na Mont Blanc, Matterhorn, Elbrus atd. Závěrem popisuji, jak jsem se vlastně k výrobě motocyklů dostal. Kradl jsem dědečkovi moped…

