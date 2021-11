Do nepopulárních opatření se vládě nechtělo. Odpírači, běžte se podívat, jak lidé na covid umírají. Známý lékař a politik promluvil

reklama

Nemalá část veřejnosti na sociálních sítích i některá média nyní vyčítají současné vládě a jejich poradcům, že opět zaspala další vlnu koronavirové pandemie. Měla se prý nechat ukolébat tím, že zhruba polovina české populace je naočkována a další asi čtvrtina už covid prodělala. Lidé upozorňují na to, proč si vládní politikové nevzali ponaučení z Izraele či z Německa, kde museli, i přes poměrně velkou proočkovanost, začít s rozšiřováním nákazy účinně bojovat. Jenže na rozdíl od těchto zemí prý naše vláda nepřijala účinná opatření. Myslíte si to také anebo máte na nynější problematickou situaci jiný názor?

Ano, souhlasím s tímto názorem. Protože to bylo zmeškání všech příležitostí, které jsme měli. Žádná příprava neproběhla, i když jsme měli dostatek času a dalo se předpokládat, že nová erupce covidu s podzimem znovu vypukne. Mluvil jsem o tom vícekrát i v Parlamentu a skutečně teď k tomu došlo a nyní přijímáme narychlo nějaká opatření zmatečného charakteru, jež nejsou ani moc funkční.

Nebyly příčinou této laxnosti vůči další vlně pandemie parlamentní volby, kdy si žádný vládní politik netroufl prosazovat nepopulární opatření? A co je podle vás důvodem toho, že i nyní, kdy násobně rostou čísla nakažených, některé nemocnice či jiná zdravotnická centra stále nedostatečně testují - v odpoledních hodinách či o víkendech je v řadě regionů nemožné zajistit si fundovaný test. A také teprve nyní, v posledních týdnech, se začínají očkovat třetí dávkou senioři 65+.

A když hovoříte o tom, že v některých regionálních nemocnicích nebyli připraveni na nápor lidí, kteří se chtěli testovat, tak to jen do sebe zapadá, protože ta nepřipravenost začíná na vládní a ministerské úrovni, z níž spíše přicházely do nemocnic signály, že je vše na dobré cestě a žádná krize se už dít nebude. Prostě vše souvisí se vším. Teď se určitě zdravotnictví opět zvedne, zajistí se dostatečné kapacity pro testy i očkování a budou se rovněž vytvářet další lůžková oddělení pro nakažené pacienty. Jenže to se dalo připravit daleko dříve a bez problémů, včetně posílení v oblasti personální, materiální a podobně.

V Německu, Rakousku, Itálii, Francii, ale i ve Spojených státech nasadili zvláště vůči neočkovaným tvrdý kurz. Státní zaměstnanci i zdravotníci se musí nechat očkovat, jinak se vystavují postihům a mohou přijít i o práci. V restauracích a na hromadných akcích se daleko přísněji kontroluje testování či skutečnost, zda jsou lidé očkováni. Budete jako člen proticovidového týmu nové vlády podporovat taková opatření, nebo se vám zdají až příliš tvrdá?

Samozřejmě každé opatření, které zamezí šíření covidu, je dobré. Protože pandemie nákazy u nás probíhala v nedávné době velmi drastickým způsobem, tak nyní máme více než 90 procent lékařů naočkovaných a také 80 procent všech zdravotních sester. Nejprve byl s tím u zdravotníků trochu problém, jakmile však profesně zažívali u pacientů těžké průběhy covidu, tak se situace změnila a nyní je tedy požadavek Lékařské komory, aby byl každý lékař povinně očkován, už celkem nadbytečný. Tady bych tedy už problém neviděl.

Určitě je třeba dodržovat nošení respirátorů a jiná hygienická nařízení ve vnitřních prostorách i na hromadných akcích, a musí se to také kontrolovat. Vyšší proočkovanost by pak měla být zajištěna u sociálních pracovníků a i v jiných podobných profesích, které přicházejí často do styku s veřejností.

Co bychom ale nejvíce uvítali, a co je vlastně nejdůležitější, tak to je skutečnost, aby všechna ta opatření byla nejprve dobře vysvětlena a prodiskutována. Lidé se potom takovým nařízením lépe podvolí, když budou přesvědčeni o tom, že jsou opravdu užitečná. A to také více koresponduje s filosofií naší vládní koalice. Nařídit můžete leccos, ale je pak otázkou, zda to budou lidé dodržovat, když se s takovým rozhodnutím neztotožní.

Ale abychom byli spravedliví, současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch také nechal zavést určitá proticovidová opatření, která se nyní s nárůstem nakažených i částečně přitvrzují. Například neočkovaní lidé si musí platit testy, a ty mají nyní kratší účinnost, než tomu bylo dříve. Ve veřejných prostorách a na větších akcích nad 50 účastníků musí lidé začít nosit ochranu dýchacích cest atd.. Domníváte se, že všechna tato přijatá opatření jsou dostatečná, aby se opět do Vánoc nezahltily naše nemocnice?

Odpověď na vaši otázku bych rozdělil do dvou rovin. Za prvé, jak už jsem říkal, se zanedbala příprava na další vlnu pandemie a také se podcenila komunikace s veřejností o tom, že něco takového přijde, a co s tím pak uděláme. To bylo zásadní pochybení. V té druhé rovině je pak vidět, že ministerstvo zdravotnictví vydává naprosto nesystematická, zmatečná nařízení, která si někdy i odporují. Například ministerstvo tvrdilo, že roušky ve školách už nikdy ne, teď je zavádějí ve Francii, takže jsme otočili o 180 stupňů a roušky zas ano a podobně. Na ministerstvu chybí nějaký smysluplný plán pro tuto situaci, chybí tam systematičnost. Náš anticovid tým sestavil ohledně řešení této vlny pandemie několik otázek, ale odpovědí jsme se od vlády zatím nedočkali, čekáme teď na další kolo jednání.

Těch opatření lze přijmout celou řadu a je jasné, že nejsou samospasitelná, tedy že covid jimi za současné situace nevymýtíme, ale dá se pandemie minimalizovat tak, abychom ochránili rizikové skupiny a nezahltili nemocnice covidovými pacienty.

Máte už alespoň rámcovou představu o tom, s čím zásadním přijde v boji proti covidu nový ministr zdravotnictví (kterým nejspíše bude profesor Vlastimil Válek z TOP 09) a jeho nový proticovidový tým?

Samozřejmě celý ten soubor opatření bude vycházet z relevantních informací, jaký ten stav pandemie vlastně je. Tedy, jaká je konkrétní situace v některých regionech, jak je to věkově rozložené atd. Ale právě tyto informace od ministerstva zdravotnictví zatím nemáme a přes veškerou snahu se je nám nepodařilo získat. Takže teď mohu jen říct, že se chceme zaměřit na lepší komunikaci s veřejností, více ji dopředu informovat o našich krocích a také všechna rozhodnutí lépe vysvětlovat s tím, že lidem budeme říkat, co se dá od nich očekávat.

Existuje už nějaký plán na to, jak přesvědčit těch cca 40 procent české veřejnosti, aby se alespoň část z ní nechala očkovat? A co říkáte některým názorům v internetových diskuzích, kde se uvádí, že kdyby byla veřejnost ve druhé polovině 20. století stejně nedůvěřivá k očkování proti tuberkulóze a neštovicím, jako je tomu dnes proti covidu, tak na ně stále u nás umírá desetitisíce lidí...

To je určitě pravda, ty choroby, které uvádíte, jdou očkováním vymýtit a u nás dlouhá léta téměř neexistovaly. Pouze v posledním období nám do republiky zanesli případy tuberkulózy někteří občané bývalého Sovětského svazu, kde ta proočkovanost byla vždy nižší. Takže, pokud by tehdy lidé k vakcinaci přistupovali jako dnes, tak bychom stále dětem napichovali krk trubičkou u záškrtu, kdyby se dusily, nemalá část národa by měla poznamenaný obličej neštovicemi a někteří z nich by na ně i zemřeli.

Ale covidová infekce se chová jinak. Nelze ji očkováním tak rychle zlikvidovat a my to musíme umět lidem vyargumentovat, musíme jim říci, že je nutné přeočkování, dokud nebude mít naprostá většina populace větší imunitu a stupeň infekce se tak minimalizuje. Covidu stejně jako chřipky se jen tak nezbavíme, ale musíme dosáhnout takového stupně proočkovanosti, že už potom nebude tak nebezpečný.

Co si myslet o názorech bývalého prezidenta V. Klause i politiků z hnutí Trikolora, kteří nošení ochrany dýchacích cest, očkování a i některá další proticovidová opatření považují za omezování osobní svobody a nazývají ho covidismem?

No, moje babička by k tomu řekla – komu není rady, tomu není pomoci. Já k tomu mohu jen konstatovat, že takové jednání vůbec nechápu. Když dělník svařuje, musí si vzít brýle, aby neoslepl, což je vlastně také omezování osobní svobody, když ho k tomu jeho zaměstnavatel nutí. A my lékaři bychom mohli také protestovat proti tomu, že na operačních sálech musíme chodit stále s rouškou. Je to prostě o tom, zachovat si svoji svobodu, ale nenarušovat svobodu někoho jiného a mít dostatek informací k tomu, abych se mohl správně rozhodovat. A ti lidé, kteří šíří podobné hoaxy, jaké jste uváděl ve své otázce, by se měli podívat do nemocnic na ta covidová oddělení, kde lidé na něj umírají, potom by takové nesmysly jistě přestali říkat.

