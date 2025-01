Docent: Trumpova taktika? „Ať si bojuje EU sama. Ať kupuje náš plyn a zbraně. Ať se izoluje od Ruska“

Staronový americký prezident Donald Trump naznačil své imperiální choutky a chtěl by nejspíš celou Severní Ameriku. Je to vážné?

Asi by toho chtěl ještě víc. Třeba Panamský průplav a dostat pod kontrolu celou Jižní Ameriku. Spíše je důležité z jeho siláckých řečí vyčíst, co skutečně sleduje. Podle mě paradoxně to, aby zabránil stávajícímu směřování světa ke globální válečné katastrofě. Mně ty jeho řeči tak trochu připomínají to, co vypouštěl před léty velkohubě jeden z nejlepších boxerů všech dob Muhammad Ali před každým zápasem. A pak následovalo střetnutí, ve kterém vítězil především inteligentní taktikou.

Myslím, že Trump si uvědomuje to, že Spojené státy i on sám jsou zranitelné zejména zevnitř. Je to supervelmoc s vetřelcem globální moci v těle. Tímto směrem činí i první kroky. Mimo jiné požadavkem na Grónsko, které je autonomním územím Dánského království, přímo zaútočil na Dánsko, významný členský stát Evropské unie (EU). A jak reagovala EU? Krajní servilita či přesněji řečeno podělanost, to je náš problém. A v tomto smyslu je situace vážná.

Co od něj lze očekávat ohledně Evropy?

To, co mu Evropa či přesněji EU s Británií dovolí. Poté, co euroreprezentace nejen nevyšetřila teroristický akt proti své kritické infrastruktuře, tedy útok na Nord Stream 2, ale dokonce se bála vyšetřit, kdo za tím stojí, zatímco na druhé straně provokaci s poškozenými kabely okamžitě „vyřešila“ a označila či v některých případech alespoň naznačila viníka, aby odůvodnila zvýšenou vojenskou přítomnost v Baltském moři, je zřejmé, že EU a Británie nemají svéprávné a sebevědomé vedení.

Svým způsobem EU spolu s Británií či dokonce s Británií v čele páchají kolektivní ekonomickou a geopolitickou sebevraždu formou neléčené polymorbidity (Současný výskyt dvou nebo více chronických onemocnění u téhož jedince. Pozn. red.). Jejich vliv klesá a začínají být pro srandu králíkům, tedy třetím zemím, které zaplňují jejich místo. S EU a Británií dnes globální svět nepočítá, respektive kalkuluje se s tím, že budou stále více slábnout, následně upadat a bude možné obsazovat prostor jejich vlivu.

Taktice Trumpa to celkem vyhovuje, nechá EU ještě nějakou dobu dusit se ve vlastní šťávě, včetně toho, s jakou ochotou se EU s Británií nechá vtahovat do konfliktu s Ruskem. Pro Spojené státy tím Trump, jak sliboval, konflikt vyřešil. Zdůrazňuji: Pro Spojené státy je konflikt na Ukrajině již vyřešen, jsou z něho venku, pro EU a Británii, s figurkami dosazenými současnou globální mocí, to je jeden z faktorů neléčené polymorbidity. Ve vhodnou dobu, patrně po setkání s Putinem, vstoupí Trump na globální scénu jako velký mírotvorce. EU s Británií bude potřebovat jako poslušný apendix až poté, co začne jednat o novém uspořádání světa. Až bude potřeba řešit důsledky izolace, do které se budou Spojené státy dostávat.

A co ohledně konfliktu na Ukrajině?

Ať si bojuje EU sama. Ať kupuje náš plyn a naše zbraně. Ať se dále izoluje od ruského obchodního prostoru. Čím více v těchto blbostech bude EU a Británie pokračovat, tím silnější bude Trumpova pozice v USA. Proto říkám, že pro Trumpa již je konflikt na Ukrajině vyřešen, jenom my z eurounijních pozic to nevidíme, nechápeme a nechceme pochopit.

Proč ne? Na válku s Ruskem by za současných zkorumpovaných podmínek nestačilo ani 10 procent. Ale je příjemné, když země budou od Spojených států kupovat předražené šunty. Jak se vyjádřil Elon Musk o F-35, které jsme nakoupili za „výhodných podmínek“.

Máme vůbec takhle zbrojit, když se skoro žádný nákup české armády neobešel bez komplikací?

To považuji za řečnickou otázku. Nebo spíš otázku, která by měla být jednou z hlavních otázek, které budou položeny těm, kteří nás vtahují do konfliktu na Ukrajině.

Ostatně větší výdaje na obranu budou znamenat menší výdaje na školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Čeho se v tomto ohledu nejvíce obáváte?

Ono je to ještě horší. Mnohem horší. Není to tak, že když dáme více peněz na zbrojení, „zbyde“ méně peněz na školství, zdravotnictví, sociální systém. Tato odvětví, nazývám je odvětví produktivních služeb, jsou schopna nejen si na sebe vydělat, ale mohou být nejvíce výdělečná, pokud provedeme, my nebo kterákoli jiná země či skupina zemí, reformy, kterou budou do těchto odvětví vracet jejich ekonomické efekty. Tím se změní charakter ekonomického růstu a podstatně zvýší jeho dynamika.

Ten, kdo to první zvládne, se stane světovým lídrem. Nevěříte? Stačí se podívat, jaké obrovské ekonomické rezervy jsou ve vytvoření motivačního systému průběžného penzijního pojištění, který by nejen jeho klienty, ale i firmy, vzdělávací systém, zdravotní systém, lázeňské služby a podobně orientoval na prodloužení doby dobrovolného produktivního uplatnění. Celý společenský systém by byl stabilní, dynamický a ekonomika by se postupně pozvedla do vyššího levelu. V našem případě jsou pro to v rámci středounijního prostoru příznivé podmínky.

Právě teď se této problematice věnuji v rámci seriálu k pěstování perspektivní, realistické a přitažlivé vize, přečtěte si zde a v navazujících článcích. Využívám přitom řadu podnětů z článku Ilony Švihlíkové – Několik poznámek k důchodové reformě uveřejněném v listopadu v časopisu !Argument. Jen pro zajímavost. Před začátkem nekompetentních změn v penzijním systému v letech 2021 až 2022 vzrostl oproti předcházejícímu roku počet osob odcházejících do předčasného důchodu o 12 108, což odpovídalo dlouhodobému trendu. Po začátku změn mezi lety 2022 a 2023 vyskočil, jak odhalila Švihlíková, na 52 590 osob! Téměř pětinásobek.

Diletantismus, ekonomický zločin, nebo obojí? Toto je příčina „neudržitelnosti penzijního systému“. A ne Husákovy děti. Mimoto propad v porodnosti s příslušným odstupem času od toho, jak se projevily důsledky chování této vlády, také o něčem svědčí. Máme nyní šanci změnit rozložení politických sil, poslat diletanty a poskoky cizí moci tam, kam patří, a začít dělat postupné změny, které posunou naši ekonomiku do vyššího levelu.

Napsal jste knížku Lidé, máte ještě rozum jako úvod do přirozené komunikativní filozofie. Má Evropská unie se svým až fanatickým prosazováním cesty ke klimatické neutralitě ještě rozum?

Jsem optimista a myslím si, že „velké zatmění“ končí. „Nouze naučila Dalibora housti“, proč by současná doba nenaučila lidi používat rozum? Zvlášť, když stále větší počet lidí si uvědomuje, že „král je nahý“, tedy, že nám vládnou hlupáci. Vidím to kolem sebe. I lidé, kteří nevěnovali dostatek času a úsilí svému vzdělání, kteří se tak trochu podceňovali, pokud jde o výkony jejich vlastního rozumu, si najednou uvědomují, že ani profesorský titul a rektorská pozice nic neznamenají, že schopnost obyčejných lidí přemýšlet, těch, kteří kvůli kariéře nezblbli, je na vyšší úrovni. Teď už jde jen o to, aby si uvědomili svoji vlastní odpovědnost, opřeli se o svůj rozum, hledali spolu s dalšími odpověď na současné otázky. Pak dokážeme to, co se ještě nedávno zdálo být nemožné.

Když opustili rozum ti, kteří ničí naši zemi, pak je tento prostor potřeba obsadit. Nebo ještě jinak – nejdřív se lidé domnívali, že stačí nějaká velká demonstrace. Ukázalo se, že nestačí. Nyní se mnozí domnívají, že s příchodem Trumpa se u nás vše změní. Nezmění. Pochopení toho, co dělat a o co jde, si prostě musíme oddřít.

Děkuji za upozornění na knížku, kterou jsem napsal v době, kdy jsem byl poslancem Federálního shromáždění. Vyšla v roce 1994. Stále se dá koupit v antikvariátech, dokonce za trojnásobnou cenu než v době vydání. Tady si ji lze celou i s komentářem stáhnout zdarma.

