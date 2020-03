Doručit seniorům roušky do schránky, žádá jejich předák Pernes. Jsou odpovědní, ukáznění a stateční

reklama

Minulý týden jsme spolu řešili obavy seniorů z nového koronaviru, protože jsou nejohroženější skupinou. Vláda jim vyhradila nakupovací čas nejdříve od 10 do12 hodin, nyní ho posunula na dobu od 7 do 9 hodin. Co tomu říkáte?

Vítáme, oceňujeme a děkujeme vládě za všechny kroky, které mají ochránit nebo omezit riziko u seniorské populace, které jde o život.

Nákaza se rozšiřuje. Souhlasil byste s tím, že čeští senioři jsou nyní těmi nejukázněnějšími ze všech Čechů, jak jsem nedávno zaslechla?

Anketa Kterou písničku by měl hrát rozhlas pro zlepšení nálady? Svěrák, Uhlíř: Není nutno 5% Karel Gott: Kávu si osladím 11% Jarek Nohavica: Tři čuníci 69% Michal David: Nonstop 5% Kotvald, Hložek: Holky z naší školky 3% Ivan Mládek: Jožin z bažin 7% hlasovalo: 14025 lidí

Podle našich informací, co máme a jak to sledujeme, je to pravda, ale bylo tomu tak vždy. Čeští senioři jsou disciplinovaní, čeští senioři jsou odpovědní, čeští senioři jsou ukáznění, zkrátka čeští senioři jsou stateční. Je to úžasná populace.

Protože senioři tvoří i velkou voličskou skupinu, předpokládám, že bedlivě sledují kroky vlády, premiéra i všech ostatních. Máte nějaké poznatky, jak kvitují opatření?

Dnes jsme měli předsednictvo Rady seniorů České republiky, kde jsme podrobně probírali současnou situaci, a Rada seniorů České republiky kroky vlády oceňuje. Chovají se, myslím, velmi odpovědně. Dovolím si tvrdit, že i kvalifikovaně, a byli jedni z prvních, kdo přijali razantní opatření. Nechci to zakřiknout, ale v porovnání s ostatními zeměmi na tom nejsme zatím tak nejhůře.

V současnosti se zvedá na internetu vlna solidarity se staršími občany. Existuje několik webových stránek, kde se dávají dohromady dobrovolníci a vytvářejí postupně síť lidí, kteří pomáhají důchodcům s doprovodem k lékaři, nakoupit, vyvenčit psa, vynést odpadky a podobně. Co tomu říkáte?

Je to úžasná věc. Samozřejmě děkujeme všem. Oslovili jsme města a obce, aby organizovaly zejména pro osamocené a starší seniory dovážku potravin, dovážku léků. Podle mých informací většina měst a obcí tuto výzvu akceptovala, takže je to perfektní, děkujeme.

Je pro vás ta vlna solidarity překvapivá? Není v České republice obvyklé, aby se mladá generace tak intenzivně zapojila do pomoci starším.

Určitě to není obvyklé, my jsme tu nikdy tak velkou krizi neměli. Je to přesně tak, jak jsem uváděl před týdnem. Jde o charakter národa. A já mám velkou radost z toho, že se mladí chovají takhle, a je to perfektní, děkujeme.

Psali jsme: „Žeru Hamáčka!“ Češi jsou v šoku. Zakázat alkohol? Rázné NE. To by nepřežil národ, vláda ani prezident, šíří se Čaputová v roušce k národu: Zvládneme to! Myslím na vás Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje přehled firem, kde můžete koupit roušky nebo materiál na jejich výrobu Rozvoral (SPD): Evropská unie je pro řešení krizových situací zcela nefunkční!

Minule jsem se ptala, co byste vzkázal českým seniorům. Dnes se chci zeptat, co byste chtěl vzkázat spoluobčanům, kteří přes veškerá varování nedodržují nařízení vlády, a tím právě ohrožují starší generaci?

Chození bez roušek je samozřejmě nezodpovědné, ale problémem je, že roušky nejsou k dispozici. My jsme opakovaně vyzvali stát, aby je seniorům zajistil, aby si je minimálně mohli koupit, pokud by je nedostali zadarmo. Tento požadavek stále trvá, máme řadu požadavků, lidé se na nás obrací, ptají se, kde je mají sehnat, kde si je mají koupit, kdo jim je dodá. Doufáme, že vláda, až v neděli přiletí deset milionů roušek, je rozdá seniorské populaci. Nejlépe, kdyby jim je zaměstnanci pošty vhodili do schránky. Pokud si pro ně budou muset jít, bude to špatné, budou muset vyjít z domovů. Mohli by je roznést s poštou tak, jak to učinili s letákem, kterým vláda oslovila celou populaci.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

Právě roušky a respirátory jsou největším současným tématem. Dosud nejsou dostupné nejen seniorům, ale i lékárníkům, části lékařů a mnoha dalším. Ze strany vlády zaznělo, že je chce celá planeta, a všichni jsou na tom stejně. Jiní, že česká vláda zaspala. Co si myslíte vy?

Já si myslím, že současná česká vláda nezaspala, protože má být dostatek těchto pomůcek samozřejmě ve státních zásobách. A za to nenese odpovědnost pouze tato vláda, za to nesou odpovědnost všechny předchozí vlády, které to nezajistily. Co se týká toho, že roušky nejsou v nemocnicích nebo u praktických lékařů, tak s tím také moc nesouhlasím, protože je – podle mého neodborného posouzení – měli mít ještě před touto pandemií. Patří k základnímu lékařskému vybavení, zejména v nemocnicích. Měli s tím počítat a mít je zajištěné, i když ne samozřejmě v tak obrovském počtu. To samé se týká praktických lékařů, pokud nemají žádné, tak je to jejich chyba, pochopitelně. Jinak by je měli mít, to s vámi souhlasím. Oni se setkávají bezprostředně s touto skupinou a zejména ti starší, protože řada lékařů je starších než 70 let, ti jsou přímo ohrožení na životě a měli by je mít v každém případě. Anketa Měl by se seškrtat rozpočet ministerstva obrany? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 9513 lidí

Podle vás byla tedy reakce vlády včasná?

Včasná reakce určitě byla. Jestli dokáže zabránit lavinovému šíření exponenciálním způsobem, chci doufat, ale jak jsem říkal posledně, čas teprve ukáže. Za všechny kroky, co vláda dělá, děkujeme. Dnes jsem upozorňoval z hlediska nákupů, že mám určité pochybnosti a rizika, tak jsem je vyjmenoval. Uvidíme, jak se to chytne, až se lidé o vyhrazeném čase dozvědí a bude to respektováno. Například, zda bude pro seniorskou populaci v průběhu dvou hodin dostatek zboží, a zda se neumačkají v obchodech, ale premiér mě ujistil, že pokud si v daném čase nestihnou nakoupit, či jsou zaměstnaní, mohou nakoupit i mimo tuto hodinu. Takže to je v pořádku, důležité je, aby to společnost pochopila a aby se nerozdělily generace podle věku.

Teď musí všechny generace táhnout za jeden provaz.

Přesně tak. Teď je doba pravdy, teď je doba tolerance, teď je doba pomoci, soucitu a odpovědnosti.



Psali jsme: Piráti na zdravotním výboru prosadili možnost střídání rodičů během domácího ošetřování Prase Ovčáček! Z Rady ČT zahřmělo, ještě než Zeman začal projev ODS: Senátoři vyzvali vládu k okamžitému zajištění ochranných prostředků a jednání dle krizového řízení Kalouskova nová složenka: Babiši, Kellnere, zbohatli jste, tak plaťte! Ale na něco zapomněl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.