Drahoš zvítězí, pokud věci půjdou jako doteď, říká Jan Hartl

ROZHOVOR „K Miloši Zemanovi se voliči chystali s rozhodností a pevnou motivací. Už jsem to pro ParlamentníListy.cz nazval příběhem lásky a nenávisti. To nebyl nikdo vlažný, lhostejný, rozvažující s volbou. On měl své skalní pevné voličské jádro na své adrese. Moc volných hlasů tady nebylo. Že by tam byla nějaká velká rezerva, o tom naše data nesvědčila,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz sociolog a zakladatel agentury STEM Jan Hartl. „Pokud by se nic výrazného nestalo a předpokládaly se současné trendy, Jiří Drahoš by byl podle našich dosavadních poznatků schopen těsně vyhrát. Ale uvidíme,“ dodal s tím, že klíčovou voličskou skupinou jsou příznivci hnutí ANO.

Sázkaři si teď krátce po prvním kole v poměru zhruba 58 procent ku 41 procentům myslí, že druhé kolo prezidentské volby vyhraje Jiří Drahoš. Domníváte se, že o své vsazené peníze spíše přijdou, nebo naopak další získají?

Vítězství Jiřího Drahoše je možné a dost pravděpodobné za předpokladu, že ostatní kandidáti tvořící opozici proti Miloši Zemanovi – což jsou Michal Horáček, Pavel Fischer a Marek Hilšer a koneckonců i Vratislav Kulhánek – najdou cestu, jak vyzvat své voliče a přesvědčit je o tom, že mají volit Drahoše. Samozřejmě existuje určitý segment voličů, kterým se Drahoš nelíbí a budou váhat, jestli mu mají předat svůj hlas. Když nepostoupil jejich kandidát. To je otázka těch vysloveně nejbližších dnů, ve kterých se bude rozhodovat, jaký zaujmou postoj. Jak bude přesvědčivý a co bude v těchto dnech dělat Jiří Drahoš. Pokud by to bylo úspěšné a Jiřímu Drahošovi se podařilo získat podporu těchto lidí, tak pravděpodobnost, že vyhraje, je sice těsná, ale je.

Komentátor Klimeš z HN napsal, že Drahoš bude rád, když mu ve druhém kole dá hlas šedesát procent voličů od každého vyřazeného kandidáta. Jak ale pozoruji, je spousta lidí, kteří hlavně nechtějí, aby Miloš Zeman pokračoval na Hradě, a kdo ho porazí, je jim v zásadě jedno. Nedá se tedy předpokládat, že ten počet bude větší?

Výrazní odpůrci Miloše Zemana, kteří budou volit protizemanovského kandidáta – byť by to byl kdokoliv – těch je v naší populaci třicet až pětatřicet procent. Bude se hrát o nějakých deset procent hlasů, které se musejí mobilizovat a motivovat pro druhé kolo. Tady existuje několik možných scénářů. Jeden je, že někteří voliči Miloše Zemana k volbám nepřijdou. Ale podle našich výzkumů má Miloš Zeman poměrně pevné zázemí, a pokud nedojde k nějakému překvapivému selhání, dá se spoléhat na to, že se u druhého kola objeví. Je pokládáno obecně za dobrou volební účast, pokud příliš nepoklesne mezi prvním a druhým kolem. Jestli nastane, či nenastane – o to teď půjde. To jsem zmínil tím, že by někteří voliči Miloše Zemana nepřišli. Ovšem z druhé strany nemusejí přijít lidé, kteří jsou jenom mělce motivovaní. A šli volit takříkajíc srdcem některého kandidáta. Co bude nutné pro protizemanovský tábor, je, aby se tam sdružili nejenom ti, kteří volí srdcem Jiřího Drahoše, ale i kteří volí takticky, rozumem, s chladnou volbou. Kteří volí proti někomu a zvažují menší zlo ze svého pohledu mezi těmi dvěma kandidáty. Ty je třeba dovést k tomu, aby se voleb zúčastnili. K tomu budou přispívat debaty, možná nějaké občanské aktivity. Otázka je, jak se budou chovat ti neúspěšní kandidáti. První kolo bylo poměrně slušné. Všeobecně se předpokládá, že teprve teď se začne vytahovat bláto, různé špinavosti. Závisí na tom, jak se tyto věci složí. V každém případě – když jsme to zkoumali – by bývalo bylo i několik možností, jak porazit Miloše Zemana i s jiným kandidátem. Ovšem Jiří Drahoš vycházel vždycky jako nejsilnější protikandidát. Pokud by se nic výrazného nestalo a předpokládaly se současné trendy, Jiří Drahoš by byl podle našich dosavadních poznatků schopen těsně vyhrát. Ale uvidíme. Teď budou probíhat nějaké výzkumy, takže se na konci týdne nebo v pondělí objeví takový meziúčet, jak si oba kandidáti stojí.

Miloš Zeman nemá moc velký voličský „koaliční“ potenciál. Jak velké jsou jeho voličské rezervy, kolik voličů může ještě získat? Aneb nepřišlo k prvnímu kolu hodně jeho potenciálních voličů, kteří si třeba říkali, že Miloš stejně vyhraje? A půjdou ke druhému, když uvidí, že je jejich favorit v ohrožení?

K Miloši Zemanovi se voliči chystali s rozhodností a pevnou motivací. Už jsem to pro ParlamentníListy.cz nazval příběhem lásky a nenávisti. To nebyl nikdo vlažný, lhostejný, rozvažující s volbou. On měl své skalní pevné kmenové voličské jádro na své adrese. Moc volných hlasů tady nebylo. Dovedu si představit, že by se ještě mohli objevit nějací voliči, kteří by viděli Zemana jako silného a Drahoše jako slabého kandidáta, ale myslím, že to nebude nic významného. To, že Zeman tak jednoznačně vyhrál v prvním kole, bylo dáno tím, že jeho voličský kmen je dostatečně motivovaný a k volbám přišel. Že by tam byla nějaká velká rezerva, o tom naše data nesvědčila.

Hodně velkou voličskou základnou jsou voliči hnutí ANO, které získalo v parlamentních volbách třicet procent. Andrej Babiš sice Zemana podpořil, někteří jiní členové hnutí ANO mají jiný názor. Podobné to asi bude i u jejich voličů. Je klíčem k vítězství ve druhém kole právě tato početná voličská skupina?

Ano, to jste vystihl přesně. Voličská skupina hnutí ANO je klíčovou skupinou, která se velmi výraznou měrou v prvním kole přichylovala k volbě Miloše Zemana. Otázka je, jestli tato jednolitost podpory Miloše Zemana bude ve druhém kole narušena. Mělo by to svoji logiku, protože stoupenci hnutí ANO chtěli volit v roce 2013 pro změnu. Byl to protest proti zkostnatělým zavedeným stranám a politikům, kteří jsou již za zenitem své tvůrčí dráhy. V osobě Miloše Zemana je to takové popření toho ideového názorového základu, se kterým voličská obec ANO vstupovala na politickou scénu. Je to samozřejmě klíčový faktor. Jinak se podpora musí sbírat napříč spektrem.

Vypadá to, že druhé kolo může být jakýmsi referendem o Miloši Zemanovi. Má vyhraněný tábor svých příznivců i odpůrců. Pomůže tohle volební účasti? Bude vysoká alespoň tak jako v prvním kole?

Byl by úspěch, kdyby voličská účast byla ve druhém kole zhruba stejná jako v kole prvním. Byl bych velmi překvapen, kdyby došlo k takové aktivizaci a situace by se vyvrbila tak, že by to bylo výrazné referendum o Miloši Zemanovi, které by mělo pro lidi velkou motivační sílu. Když srovnáme současné volby s těmi v roce 2013, tak nynější situace je spíše taková unavená, ochablá, ospalá. To by muselo během několika dní nastat něco velmi dynamického, což pokládám za velmi nepravděpodobné.

Jak vás poslouchám, tak je tu velká skupina lidí, kterým je jedno, kdo bude prezidentem České republiky?

Ano, protože Zemana znají. Nemyslí si o něm nic moc špatného ani dobrého. Drahoše pořád velká část lidí nezná. Kdyby v tom byla velká emotivní koncovka, jak jste naznačoval v silném referendu, tak by se šli možná k někomu přiklonit. Ale takhle klidně můžou zůstat doma, protože Zeman je zase tak motivačně nebere a Drahoše neznají. Oproti tomu u tábora Drahošových stoupenců je potřeba, aby se tato emoce objevila. Aby se lidi aktivizovali a nebyli lhostejní. Na tom právě závisí úspěch Jiřího Drahoše. Ten nenastane automaticky setrvačností. K tomu je potřeba dát nějaký emotivní náboj a posílit motivaci lidí, aby k volbám skutečně přišli.

autor: Oldřich Szaban