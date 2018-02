Drahošovo pohrdání lidmi. Pravdoláskaři se vztekají, osočují, obviňují a straší. Mohou diskutovat jen s blbečky, které opijí rohlíkem. Konzervativní spisovatel promlouvá

ROZHOVOR „Tito takzvaní pravdoláskaři nemají argumenty, mohou jen fabulovat, osočovat, strašit. Jakmile vyjdou ze své bubliny a dostanou se do diskuse se skutečně sofistikovaným protivníkem, jsou mimo, obvykle se vztekají, osočují, obviňují, dělají gesta a nakonec by nejraději zavedli totalitu a cenzuru, aby odpovídat nemuseli. Mohou diskutovat jen s blbečky, které opijí rohlíkem. Pan profesor dovede přednášet a studentíci si dělají poznámky, aby u zkoušky uspěli,“ říká konzervativní spisovatel Vlastimil Podracký.

Katolický kněz Marek Orko Vácha v apelu DVTV řekl, že voliči Miloše Zemana dali přednost lži před pravdou, Rusku před Evropou a vulgaritě před zdvořilostí. Podivoval by se i tomu, kdyby Zeman dostal byť jen jeden hlas. Když intelektuálové zůstanou zavřeni na svých katedrách, národ je dle něj vydán napospas dezinformátorům a falešným prorokům. Co si o tom myslíte?

Zeman se opravdu chová buransky, vyvolává zbytečné kauzy, zbytečně provokuje a slušnější by mohl také být. Kdybychom měli kandidáta, který by měl shodné názory jako Zeman, dělal v principu totéž jako Zeman, ale choval se důstojně, dostane ve volbách 70 procent. Drahošové mají šanci se pouze vozit na Zemanových selháních a rozmazávat každou drobnost, každé slovo. Zeman se ovšem nebojí upozornit migranty, že nejsou u nás vítáni, což je samozřejmě daleko důležitější než tisíc jeho drobných selhání.

Když vyjdou „intelektuálové“ ze svých kateder, jsou spíše směšní, protože se potácí v cizím prostředí a neví kam šlápnout. Drahoš to v posledních dvou diskusích před druhou volbou dokázal „in natura“. Navíc nemají, co by nabídli jako program. Snad si nemyslí, že přesvědčí lid, kterým mimochodem pohrdají, že má přijmout muslimy a dopadnout jako Francie s no-go zónami ve městech. Nebo že se mají prodlužovat sankce proti Rusku a prodělávat na tom. Nebo že se mají vzdát pravomocí ve prospěch Bruselu, který jim potom nadiktuje cokoliv. Shora řečené slogany jsou typické fake news.

Šéfredaktor slovenského týdeníku Týždeň Štefan Hríb v komentáři na Echo24.cz napsal, že svobodné volby rozhodly, Babiš a Zeman „budou kazit nejen Česko, ale i střední Evropu“. O vítězství Zemana mimo jiné rozhodla „plebejskost mimopražského Česka“. Mýtus o prozápadním a reformním Česku je podle něj v troskách. „Česko je – a to dlouhodobě – spíš ustrašené, sobecké a uzavřené do sebe. A je i překvapivě primitivní,“ napsal. Trojice Zeman, Babiš, Okamura je podle něj pro ČR stejnou pohromou, jakou pro SR byli Mečiar, Slota a Fico. Zemanovo vítězství se podle něj zrodilo na šíření lží a strachu…

Zeman sice může primitivní dojem budit, ale to je asi tak jediné, co by se tomuto týdeníku připsalo jako „pravděpodobné vyjádření“. Česko není ustrašené, český lid je informovaný a dobře ví, co ho ohrožuje. Totéž ví slovenský lid, maďarský lid a polský lid. Proto volí svoje představitele, které má. Ví, jak to vypadá na západě, ví, co se tam děje s muslimskými menšinami, ví, že to už není onen starý dobrý západ. Také ví, jak tam dopadá kritik islámu, jak se musí skrývat a jakou práci má policie, aby ho chránila, což samozřejmě brzy už nepůjde, protože nebudou prostředky.

Politolog Jiří Pehe zase pro Respekt.cz řekl, že demografický vývoj hraje proti „postkomunistickému“ táboru Miloše Zemana, jehož prý volili lidé starší a zakořenění v minulosti. Za pět let dle něj půl milionu starých voličů „odejde“ a přijde půl milionu mladých. Je dle něj navíc otázka, zda Zeman odslouží celé funkční období. „Nemusí zemřít, ale už teď jevil známky velké únavy,“ řekl...

Demografický vývoj hraje proti nám všem. Jestliže chybí v každé další generaci čtvrtina dětí, které se nenarodily, nutně se to časem pozná na nedostatku dělníků, zadlužování státu, obrovských nákladech na zdravotnictví a důchody nebude možno nějak zaplatit. Co bude dělat taková společnost? Drahoš to vyřeší? Když mladá generace místo svých dětí pozve migranty, bude to její rozhodnutí. Jen se to musí všechno jasně říkat, a ta mladá generace musí opravdu se reálně rozhodovat o svém osudu bez manipulací o zlém Rusku a hodných migrantech a jiných nesmyslech. Pravda o celém paradigmatu je podmínkou správného rozhodnutí. Prostě zvítězí pravda. Záleží na tom, kdo bude mít za pět let pravdu a zda se pravda bude moci říkat.

Když to shrneme, jak se díváte na to, jak se tábor takzvané pravdolásky a Drahošových příznivců během prezidentské volby choval?

Jak už jsem řekl, pravdoláskaři nemají pozitivní program. Nemají co nabídnout. Všechno to, co ve skutečnosti nabízejí, je pro český lid nepříznivé. Zastavit snahu obchodovat s Čínou a Ruskem znamená odstranit možnost prodávat hotové výrobky s vysokou přidanou hodnotou na rozvíjejících se trzích, zastavit výhodné investování, na kterém se nejvíce vydělává. Přitom naši západní sousedé s těmito zeměmi obchodují a vydělávají. Co je tedy snaha politicky obchodům zabránit? Je to služba cizím zájmům, abychom byli z těchto trhů odstraněni jako konkurent? Abychom zůstali jako vývozce levných dílů pro německý průmysl a montovnou s třetinovými platy oproti západu? Ale toto pravdoláskaři říkat nemohou. Proto měli a mají jen zápornou kampaň. Jen očerňování protivníků a strašení Ruskem.

Co podle vás rozhodlo prezidentské volby?

Zemanovy argumenty a Drahošovo nevyjasněné chování a konečné přiznání jeho nedemokratičnosti a nelidovosti jsou rozhodujícími faktory. Poslední debata na ČT to završila a jaksi shrnula do jasné situace: Zeman chce, aby lid rozhodoval v referendech, Drahoš to nechce a nedovede vysvětlit proč, což vyznívá jako pohrdání lidmi. Drahoš vyčítá Zemanovi, že trestně stíhaného člověka pověřil sestavením vlády, Zeman říká, že je demokrat a ctí vůli lidu, který tomuto člověkovi, byť trestně stíhanému, dal naprostý a několikanásobný mandát proti ostatním. Drahoš nedovede vysvětlit, jak by to řešil. Drahoš obviňuje Zemana, že zemi vede na východ, Zeman tvrdí, že to dělá kvůli obchodům. Drahoš nedovede vysvětlit toto východní nebezpečí, lidé totiž žádné nevidí. A tak můžeme pokračovat.

Tito takzvaní pravdoláskaři nemají argumenty, mohou jen fabulovat, osočovat, strašit. Jakmile vyjdou ze své bubliny a dostanou se do diskuse se skutečně sofistikovaným protivníkem, jsou mimo, obvykle se vztekají, osočují, obviňují, dělají gesta a nakonec by nejraději zavedli totalitu a cenzuru, aby odpovídat nemuseli. Mohou diskutovat jen s blbečky, které opijí rohlíkem. Pan profesor dovede přednášet a studentíci si dělají poznámky, aby u zkoušky uspěli.

Problémem jsou podle místopředsedkyně ODS Alexandry Udženije hlavně fake news. V Německu zavedli to, že lidem navíc hrozí vysoké pokuty za nenávistné a konfliktní komentáře, pokud se toto v Německu osvědčí, bylo by fajn zavést to i u nás, uvedla. Neohrožuje toto ale svobodu slova a nezavádí to cenzuru?

Cenzura už dávno je. Ve většině sdělovacích prostředků se uplatňuje autocenzura. K té jsou nuceni mediální pracovníci. Jak to probíhá, vím také. „Prostě toto ti nezveřejníme, piš jinak.“ Kdo má moc, rozhoduje. Ti, kteří média ovládají, mají obvykle obavy, aby nebyli nařčeni z nějaké nekalé spolupráce, nedostali se na nějaký seznam a tak dále. Tato měkká totalita postupuje, hledají se „páky“ na ty, kteří zatím neposlouchají. Pokud ovšem máme internet a žijeme ve svobodné společnosti, navzdory všemu se najdou vždy lidé stateční, třeba Parlamentní listy, a proto máme naději.

Jinak samozřejmě nenávistné a konfliktní komentáře jsou téměř všechny, pokud se netýkají počasí. Takže cenzor bude mít velkou moc. V Německu to zavádí proto, aby se nekritizoval Mohamed, aby potom se muslimové nemstili a policie nemusela tyto kritiky hlídat, což už samozřejmě není schopna plnit.

Stále se jedná o vládě Andreje Babiše. Jaké strany jí podle vás dají důvěru a jaké by bylo dle vás její nejlepší složení?

Prezident Zeman v diskusi s profesorem Drahošem řekl podstatnou věc: Jestliže lid se rozhodl pro ANO ve volbách drtivou většinou, on přece jako demokratický prezident nemůže tuto vůli nerespektovat. Přitom dodávám, že voliči věděli, že Babiš je trestně stíhaný před volbami, zvolili tedy člověka, který má na krku obvinění. Všechny ty strany, které si říkají demokratické, vlastně demokratické nejsou, protože nectí vůli voličů. Nakonec je vlastně nejdemokratičtější Okamura a KSČM. To jsou paradoxy? Jak to dopadne nevím. Nejspíš žádnou vládu nesestaví, doufám, že se Okamura umoudří, sleví ze svých požadavků a bude menšinovou vládu podporovat zároveň s KSČM. Já osobně bych viděl nejraději koalici s ODS. Ale ta mne svým postojem zklamala.

Obstojí podle vás Babišova vláda a česká politická reprezentace v odporu k přerozdělování imigrantů a k Dublinu IV?

To záleží velice na postoji ostatních států EU. Visegrád se nejspíše postaví proti, ale je otázka, jak se zachovají ostatní státy. Pokud se bude rozhodovat konsensem, potom se to neprosadí. Ale co bude dál? Evropská komise určitě najde nějaký jiný způsob. Zapojí do hry dotace. Výsledek nedovedu odhadnout.

Ing. Vlastimil Podracký (* 5. září 1940 Praha) je český spisovatel, konzervativní myslitel a publicista. Je synem československého legionáře, který byl komunistickým režimem odsouzen v roce 1949 na 23 let vězení a v roce 1960 omilostněn. Podracký v šedesátých letech vystudoval dálkově obor měřicí technika na VUT v Brně. V roce 1968 a od roku 1990 byl členem Klubu angažovaných nestraníků, v roce 2005 se stal členem Konzervativní strany a později i členem jejího předsednictva. Napsal knihy: Pozor na tunelování, Občanská obroda, Návrat k domovu, Hrdinům se neděkuje (životní příběh antikomunistického disidenta Vladimíra Hučína), Žluté nebezpečí, Poslední člověk, Temná komora, Sodoma Gomora a Nadčasový humanismus. Nyní mu vychází kniha Návrat k domovu – řešení pro Evropu.

