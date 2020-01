Drsná slova o současné Radě ČT: Banda pseudointelektuálů, pražská smečka. Ekonomka Lipovská je hrozba, viděla by do hospodaření

ROZHOVOR Členství v Radě ČT? „Nadbíhání tzv. umělců, tvůrců a jiných osob závislých na příjmech z ČT, kteří jsou přesvědčení, že osobní známostí s radním si mohou pomoci,“ komentuje poměry zkušená publicistka a někdejší členka Rady ČT Jana Dědečková. A kandidátka Hana Lipovská? Působila by „jako pěst na oko“. „Každý z nich mele jen to svoje, bojují své malé války a jejich jedinou starostí je, aby jim to co nejdéle vydrželo.“ Sama se domnívá, že doba a technologie natolik pokročily, že mediální veřejná služba bude v budoucnosti zbytečností. „Kritika vůči ČT se stupňuje, to rozhodně ve svém okolí cítím.“

Do mediálních rad veřejnoprávní České televize a veřejnoprávního Českého rozhlasu kandiduje přes sto lidí na celkem osm volných míst. Zaujal vás někdo z kandidátů?

Nemyslím si, že kromě mediálně propíraných osobností někdo upoutal mou pozornost. Od naprosto neznámých lidí jsou na seznamu také provařená jména lidí angažujících se v televizní krizi v roce 2000. Ti mi skutečně vadí, ale pokud někoho z nich Poslanecká sněmovna zvolí, nechystám se bivakovat před ČT, nebo dokonce ve velínu zpravodajství.

Čím si vysvětlujete tak velký zájem o členství v mediálních radách?

Je to poměrně jednoduché. Cca 34 nebo 44 tisíc si nevydělá v občanském zaměstnání téměř nikdo z tohoto seznamu kandidujících. A zde mu podobná částka přistane na účtu každý měsíc za jedno odpolední zasedání měsíčně.(Pozn. redakce – údaje za rok 2018). A k tomu si přičtěte společenskou prestiž, pozvánky na různá setkání, společenské události. Nadbíhání tzv. umělců, tvůrců a jiných osob závislých na příjmech z ČT, kteří jsou přesvědčení, že osobní známostí s radním si mohou pomoci. To vše k této funkci patří a jenom silná osobnost umí těmto svodům nejen odolat, ale navíc důsledně hájit zájmy platících koncesionářů.

Pod drobnohled se dostala zejména ekonomka Hana Lipovská, kterou nominovala do Rady ČT Česká biskupská konference. Lipovská je terčem kritiky proto, že dříve pro ParlamentníListy.cz uvedla, že nechápe smysl existence veřejnoprávních médií. Někteří jí vyčítají také angažmá v Institutu Václava Klause nebo pochvalu pro Ladislava Jakla. Jsou to oprávněné výtky? Jde o problematické věci?

Jistě, že jde o problematické věci. Lipovská ideově nepatří mezi pražskou televizní smečku. Seznam lidí, kteří profesně byli mnohem výše než dnešní pracovníci ČT, a přesto museli ČT opustit, protože měli jiné názory, ať už svým světonázorem, nebo představou o profesní žurnalistice, je dlouhý jako nákupní seznam vévodkyně Meghan. Hana Lipovská by v Radě ČT byla pro koncesionáře platnou členkou především proto, že je ekonomka. Mohla by nahlížet do hospodaření ČT. A tím se stává hrozbou pro ČT. Mezi tou současnou bandou pseudointelektuálů, kteří si jednou měsíčně přijíždějí na Kavčí hory vypít kafíčko a posílit pocit vlastní důležitosti přátelským pokecem s generálním ředitelem, by skutečně působila jako pěst na oko.

Konkrétně Lipovská pro PL loni na jaře uvedla: „Nerozumím smyslu existence veřejnoprávních médií. Zárukou nestrannosti či svobody slova nejsou – rozhlas přece existoval i během německé okupace, televize vesele sloužila komunistickému režimu.“ Pro Deník N s odkazem na poslední vývoj zmínila, že „vyvážená, objektivní Česká televize, která by opravdu důsledně plnila vše, co jí přikazuje zákon, může mít smysl.“ Co si o tom myslíte?

Jakoukoli větu není možné vytrhovat z kontextu. Nevím, při jaké příležitosti a v jakém kontextu padlo toto vyjádření, takže ho ani nehodlám komentovat. Já sama však dnes nerozumím smyslu existence veřejnoprávních médií, nikoli však proto, že bych neznala důvod vzniku a historii a význam veřejnoprávních médií, ale proto, že ČT si svou zákonnou povinnost neplní a proti každé kritice a jinému názoru jde do útoku. Místo empatie, sebereflexe, zamyšlení nad sebou sama, jak by veřejné službě placené z kapes všech občanů mělo být samozřejmostí, tvrdě dehonestuje a uráží kritiky.

Podle kardinála Duky je Lipovská velmi nadaná ekonomka, její názory mají přesah do společnosti a má velký dar vysvětlování. Nechápe ale boje, které vyvolávají napětí a „jedovaté poznámky“. V radě ČT podle něj musí být i kritické hlasy. „Veřejnoprávní média musí existovat, ale je zapotřebí, aby tato média skutečně respektovala celé složení naší společnosti, nejenom co do výčtu všech, ale také i co do šíře jejich života, aktivit a názorů,“ uvedl také kardinál Dominik Duka. Co k tomu říci?

Kardinál Duka má samozřejmě pravdu. Nesouhlasím pouze s termínem, že veřejnoprávní média musí existovat. Domnívám se, že doba a technologie natolik pokročily, že mediální veřejná služba bude v budoucnosti zbytečností.

Radní RRTV Vadim Petrov na Facebooku uvedl několik příkladů subjektivně zabarvených či hodnotících výroků z úst moderátorů ČRo na adresu premiéra Andreje Babiše a jeho okolí. Podle Petrova takové věci působí jako rány bičem na ty, kteří očekávají nestranná veřejnoprávní média. Pozorujete u ČT a ČRo podobné tendence také?

Jistěže ano, pozoruji. A spolu se mnou tisíce diváků ČT a posluchačů ČRo. Proto Hana Lipovská vyjádřila názor, že „zárukou nestrannosti či svobody slova nejsou“, a upřesnila, že „vyvážená, objektivní Česká televize, která by opravdu důsledně plnila vše, co jí přikazuje zákon, může mít smysl“.

Domnívám se však, na rozdíl od Hany Lipovské, že tento cíl je nesplnitelný. Stejně jako v komunitě politiků, tak i v komunitě ČT žijí lidé jako ve skleníku a problémy občanů nejen, že nevnímají, ale v mnoha případech je vůbec nezajímají. Každý z nich mele jen to svoje, bojují své malé války a jejich jedinou starostí je, aby jim to co nejdéle vydrželo.

Pod palbou se ocitl i moderátor Českého rozhlasu Luboš Xaver Veselý. Hovořilo se mimo jiné o tom, že by mohl do budoucna připravovat rozhovory s prezidentem Milošem Zemanem. U Xavera prý podle Nory Fridrichové hrozí, že bude Zemanovi jen úslužným „držákem na mikrofon“. Vnímáte podobné věci také?

Na dnešní době je dobré, že si můžete vybrat, na koho se budete dívat. Já se ráda dívám na rozhovory, které vede pan Veselý. Nejsem zvědavá na moderátora, který před kamerou dokazuje, jaký je chytrouš, a chová se jako u výslechu StB. Chci se o zpovídaném něco dovědět, ale slušnou formou. Nevěřila byste, kolik toho o sobě zpovídaný prozradí, když ho necháte v klidu mluvit. Mnohdy více, než sám chce. A to pan Veselý umí. A Nora Fridrichová se svou nízkou inteligencí a přebujelým egem to nikdy nebude schopná ani pochopit.

Xaver Veselý byl jedním ze tří recipientů anticeny Kyselý citron od Českého filmového a televizního svazu FITES. Ten mu ji udělil za podbízivý styl moderování a za to, že projevuje své sympatie či antipatie k hostům. Celá věc byla vysílána v přímém přenosu na ČT. Je takové „ocenění“ namístě? Čím si to Xaver Veselý zasloužil?

Úžasné představení, kterého se pan Veselý zhostil na jedničku. Už vidím ty protáhlé ksichty odborářů z FITESu. Čím si to vysloužil? Dovolil si nejen kritizovat ČT, ale dokonce i rozkrýt „nezávislost“ a „odbornost“ některých zdrojů, o které se opírají ve svém „nezávislém“ zpravodajství.

Veselý si pro anticenu přišel osobně a na místě přednesl krátký projev, ve kterém se nevyhýbal ani kritice koncesionářských poplatků. Za svá slova pak v sále sklidil potlesk. Cenu pak dal na aukro. Co na to říci?

Palec nahoru pro pana Veselého. Ten potlesk v sále znamená, že to s naší demokracii ještě není tak špatné. Fitesu a ČT se nepodařilo přilepit mu na čelo znamení hanby. Naopak, mají z ostudy kabát a jen dokazují svoji blbost.

Herečka Aňa Geislerová sdílela na Facebooku komentář Martina Fendrycha ze serveru Aktuálně.cz, kde se autor věnuje České televizi. V něm mimo jiné varoval před některými kandidáty, kteří jsou nepřátelští vůči ČT a vyjmenovává politiky i hnutí, kteří na veřejnoprávní médium útočí. „Už jednou jsme před Českou televizí demonstrovali, bude-li třeba, vrátíme se,“ napsala v souvislosti s tímto komentářem herečka Geislerová. Myslíte si, že dojde na demonstrace?

Pokud se nezabarikáduje na velínu, kde bude společně s pracovníky zpravodajství pořádat orgie, žranice a chlastačky jako před 20 lety, tak ať demonstruje, jak je libo. Někteří to pochopili už po prvé, že o moc a peníze jde až v první řadě. Jak můžeme vidět z textu Jarka Nohavici o televizní krizi, čegevarové jsou tam sice dodnes, ale podruhé už lidé nenaletí.

To umí každej debil, aby eso trumfem přebil,

ale dát na eso dvojku to je teprve gól!

Doma sem řek I'm sorry, vzal spacák a pohory

a jel na Kavčí hory s kytarou.

Lidí tam byl chuml, každý druhý měl VUML

a mezi nima Ruml s Čegevarou

Jak hodnotit náladu ve společnosti? Vnímáte kolem sebe kritické názory na adresu ČT? Nebo jsou lidé spokojeni? Co vám vadí a co naopak dělá ČT lépe než ostatní?

Kritika vůči ČT se stupňuje, to rozhodně ve svém okolí cítím. Na ČT vadí především jednostrannost ve zpravodajství a publicistice, naprostá nemožnost veřejné kontroly hospodaření, klientelismus a rodinkaření. Z pořadu ČT není nic, bez čeho bych se neobešla. Jsem především vášnivá čtenářka a zde je výběr opravdu bohatý.

