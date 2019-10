Drsný pirátský útok na Zemana: Chápu, že kvůli chatrnému zdraví omezil zahraniční cesty. Ale že nedokáže ani položit věnec...

ROZHOVOR „Celé Čapí hnízdo je zástupný problém a je velká chyba opozice, že se k němu tak upínala. Na Babišovi není nejhorší to, že kdysi před deseti lety čaroval s firmami, ale vůbec to, jak se stal tím, kým je. Je to příběh kariérního komunisty a estébáka, který po revoluci převlékl kabát, aby v divoké privatizaci urval, co se dalo. Celý proces, jakým se zmocnil Agrofertu, je typický pro tehdejší mafiány, jako byli Krejčíř, Pitr či Kožený,“ myslí si v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Martin Šmída, člen republikového výboru Pirátské strany. Problém ale podle něj nezmizí tím, že si půjde Babiš sednout za mříže. „Vždyť on by byl schopný to své hnutí řídit i z vězení, po esemeskách, jak je zvyklý. Skutečný problém je, že nikdo jiný nepřichází s alternativou, která by oslovila dostatečnou část populace,“ dodává.

Prezident Miloš Zeman nebude ani letos veřejně slavit 17. listopad. Zapálí svíčku doma a bude vzpomínat. V médiích připomenul, že věnce a kytice od něj a premiéra skončily loni v koši, a také zopakoval, že na Národní třídě nešlo o „krvavou řež“ nebo „nestandardní masakr“. Je v pořádku, že Zeman veřejně nevystoupí, ani když si připomínáme 30. výročí od sametu?

Pamatuji si, že Babiš šel loni položit věnec někdy v noci, aby ho nikdo neviděl. Zeman pro jistotu nejde vůbec nikam. Možná si oba uvědomují, že tehdejší hodnoty a touhy po svobodné, demokratické a prosperující společnosti tito představitelé dnes nenaplňují. Ostatně když prezident přijal v Lánech komunisty zrovna v den výročí sovětské okupace, o tom rovněž svědčí. Takže taková sebereflexe může být sice pozitivní, nicméně u funkce prezidenta by měla být taková nepsaná povinnost, že zásadní státní svátky a významné dny naší historie bude veřejně připomínat.

Před volbami sliboval, že bude prezidentem všech občanů, a ne jen těch, kterým se z nějaké zvrácené nostalgie stýská po vládě jedné strany, cenzuře, politických procesech, justičních vraždách, zavřených hranicích a frontách na toaletní papír. Bohužel dnes už víme, že Zemanovy sliby nejde brát vážně. A je to škoda, protože to stahuje ke dnu celou politickou kulturu u nás, nejen jeho pověst. Chápu, že při svém chatrném zdraví omezil zahraniční cesty, ale položit věnec snad není až taková fyzická námaha, a pokud nezvládne ani tohle, tak je to opravdu politováníhodné.



Milion chvilek slibuje obří demonstrace, ale trestní stíhání Andreje Babiše nyní nejspíše padlo. Bude to tedy méně masivní, nebo už jsou lidé na Zemana a Babiše tak naštvaní, že přijdou tak jako tak? Hrozí podle vás třeba, že se objeví i zcela nový skandál?

Já jsem se tedy osobně těch demonstrací neúčastnil, ale pokud si dobře pamatuji, tak hlavním motem bylo volání po nezávislé justici a odpor vůči jmenování Marie Benešové do křesla ministryně spravedlnosti. Lze tedy konstatovat, že požadavky vyslyšeny nebyly, a tak předpokládám, že lidé půjdou do ulic zase. Ono celé Čapí hnízdo je zástupný problém a je velká chyba opozice, že se k němu tak upínala. Na Babišovi není nejhorší to, že kdysi před deseti lety čaroval s firmami, aby dostal z veřejných peněz 50 milionů na svou soukromou zoologickou zahradu, nebo to, že se vyhýbal placení daní, ale vůbec to, jak se stal tím, kým je. Je to příběh kariérního komunisty a estébáka, který po revoluci převlékl kabát, aby v divoké privatizaci urval, co se dalo.

Celý proces, jakým se zmocnil Agrofertu, je typický pro tehdejší mafiány, jako byli Krejčíř, Pitr či Kožený. Nejde mu však upřít jisté predátorské kvality, kdy pohlcoval své obchodní partnery i konkurenty, aby jeho firma nabyla tak obřích rozměrů, a dotáhl to na druhého nejbohatšího Čecha, resp. nejbohatšího Slováka v naší republice. Jenže člověk by čekal, že se s tím třeba spokojí a bude si užívat života a svých dětí. Jenže kdo hrabe celý život, asi jen tak nepřestane a o jeho otcovských kvalitách už dnes víme taky dost, ne-li až příliš.

Myslím, že lidem vadí jeho morální profil a jeho obří střet zájmů, kdy z České republiky udělal jen součást holdingu. Přihrává si dotace a skrze finanční správu likviduje konkurenci. „Jeho“ eurokomisařka Jourová vedla v Evropě boj proti dvojí kvalitě potravin asi jen naoko, protože výsledek je nulový, takže tady dál můžeme jíst ty jeho blafy ze separátu, zatímco na Západ vyváží relativně kvalitní potraviny. Chápu, že lidé jsou naštvaní, a je dobře, že můžou vyjít do ulic a vyjádřit svůj názor, aniž jim hrozí nějaké fyzické napadení od složek státu. Zatím jsou napadáni pouze verbálně, a to především na twitterovém účtu pana Ovčáčka, kde je často těžké rozlišit, zda jde o jeho názory nebo názory prezidenta, nebo nedejbože názory někoho třetího.



Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho rodiny ve věci kauzy Čapí hnízdo. Celou věc ještě může zvrátit nejvyšší státní zástupce, ale prozatím to vypadá, že Babiš je z problému venku. Prezident navíc připomenul své právo udělení abolice, které by v případě obnovení trestního stíhání využil. Jaký je k tomu prosím váš komentář?

Tady bych souhlasil s panem prezidentem, a to konkrétně v tom, že by se tím absolutně zesměšnil. Jako by té mezinárodní ostudy už nebylo dost, obzvlášť s ohledem na to, že by ji musel kontrasignovat Babiš sám, a to už by bylo vyloženě tragikomické představení. Na druhou stranu, je rozdíl něco říkat a něco doopravdy udělat. Zeman prostě rád provokuje, je to takový Sid Vicious české politiky. A Babiš koneckonců řekl, že by abolici nepřijal, takže zůstávám klidný.

Co vyplývá ze samotného konstatování prezidenta o abolici. Co tím sleduje?

Jak jsem již zmínil, považuji to za čirou provokaci. Pan prezident není schopen normálního vykonávání prezidentského mandátu, tak se baví tím, co zvládne, a to jsou výkřiky do médií a čeření vody. Možná chce dát Babišovi najevo svou moc, možná chce jen popíchnout opoziční strany, možná tak chce skrze média zatlačit na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Těžko říct, co je za tím doopravdy, možná je to mix toho všeho a možná je to úplně něco jiného, co ví jen sám Zeman.



Někteří komentátoři tvrdí, že smyslem celého letního seriálu o Šmardovi bylo, že chtěl Zeman dostat ČSSD z vlády. Aktuálně nový ministr kultury Lubomír Zaorálek řekl, že ve vládě, která by se podílela na abolici, by nezůstal. Může se stát, že Zeman začne zase čeřit vodu, aby sociální demokracii dostal z vlády?

Já jsem byl rovněž přesvědčen, že Zeman chtěl ČSSD z vlády vyštvat, aby vláda padla a on mohl zase rozjet svoje politické hry, buď nalákat do vlády SPD, nebo si rovnou sestavit nějakou svoji vlastní variantu. ČSSD to ale asi prokoukla a celkem odvážně postavila zájmy státu nad zájmy svoje, čímž se ale bohužel rozhodla pokračovat ve své pomalé a bolestivé smrti. Zeman se vytrvale mstí celé ČSSD a asi nepřestane, dokud ji úplně nezničí. Nutno říct, že to dělá velmi chytře. Před eurovolbami prohlásil, že bude ČSSD volit, a pak ta strana dosáhla svého historicky nejhoršího výsledku. To je osvědčený způsob předvolebního zaříznutí už od dob, kdy tak podporoval Stranu práv občanů - Zemanovci.



Poslankyně Miroslava Němcová v reakci na slova hlavy státu o abolici vyzvala k tomu, aby byl Zeman sesazen. Miloš Zeman podle ní sráží právní stát na kolena a měl by být zbaven prezidentského úřadu. Jaký je váš názor?

Paní Němcová se prostě nechala chytit na tu návnadu, kterou Zeman nahodil do toho českého politického rybníčku. Kdyby si raději hleděla svojí ODS, kde za nastrčeným panem Fialou vyčkávají staré struktury na svoji šanci na kořist, udělala by líp. V tomhle se pana prezidenta rád zastanu. Ten nemá být zbavován úřadu za to, že vyhrožuje použitím pravomocí, které mu ústava dává, a to i přesto, že v tomto kontextu je to krajně nevhodné.

Souhlasíte s tím, že ať už kauza skončí jakkoli, na Babišovi ulpěla jakási pachuť či stopa podvodu, kterou už nesmyje?

S tím bych asi souhlasil. Vždyť i státní zástupce Šaroch uznal, že Babiš jednal účelově za účelem dosáhnutí na dotaci. Babiš tvrdí, že kdyby nebyl v politice, na Čapí hnízdo by se nikdy nepřišlo, a to je asi pravda. Ale taky je pravda, že když se přijde na nějaký podvod obyčejnému člověku, tak se s ním nikdo nemaže, zatímco premiér z toho vybruslil bez obvinění. V této fázi bývá zastaveno méně než 1 % případů. Takže ta pachuť není jen na Babišovi, je na celém tom systému, kdy to vypadá, že mocným se nikdy nic nestane, zatímco obyčejného člověka by sedřeli z kůže. I z toho zásahu na Úřadu vlády za doby Petra Nečase nakonec není nic. Jediný, kdo nakonec sedí, je Rath, a to taky ještě po šílených obstrukcích, a dokonce vyplacených odškodněních. Pak se není co divit, že jdou lidi do ulic demonstrovat za nezávislost justice.

Někdejší mluvčí Ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt věc okomentoval: „Tzv. demokratická opozice by se měla konečně smířit s tím, že jí nikdo shůry nepomůže. Pokud chce vyhrát politický souboj, musí začít něco pořádného dělat. Je pro demokracii v Česku vlastně dobře, že tenhle souboj za opozici nevyhráli státní zástupci nebo zubatá s kosou.“ Souhlasíte?

Rozhodně. Problém Babiš nezmizí tím, že si půjde sednout za mříže. Vždyť on by byl schopný to své hnutí řídit i z vězení, po esemeskách, jak je zvyklý. Skutečný problém je, že nikdo jiný nepřichází s alternativou, která by oslovila dostatečnou část populace. A není to programem, ANO žádný program nemá, neboť to, co jim Prchal napsal, stejně nedodržují. Vždyť Babiš udělal celou politickou kariéru na hejtování Kalouska. A to se Kalouska nijak nezastávám, v mých očích jsou oba stejní. Babiš na začátku vysál voliče ODS, pak otočil a vysál voliče ČSSD a KSČM. ANO je bezbarvá beztvará hmota, ale má vůdce, který říká, co chtějí davy slyšet. Když je to podpořeno obrovskou mediální převahou, tak to prostě na některé lidi funguje.

Pirátská strana je přesně na opačném břehu, nemáme žádné miliardy ani média k dispozici. Financování je transparentní, názory konzistentní. Neříkáme jedné cílovce v jednom médiu něco a druhé cílovce skrze jiná média něco jiného, často opačného. Piráti se rozhodli brát tu politiku vážně a dlouholetou dobrovolnickou prací se vypracovali na nejsilnější opoziční sílu u nás. Piráti nejsou catch-all party, jak se rád označuje Babiš. Piráti jsou liberální střed, takže konzervativce těžko někdy oslovíme. Přesto si myslím, že tou alternativou jsme. Myslím, že Češi jsou ve své podstatě svobodomyslný národ. A přestože nám zkouší ledaskdo dávat různé nepravdivé nálepky, tak stále posilujeme. To ve mně vzbuzuje naději, že to s touhle zemí není ještě ztraceno. Hodnoty jako svobodomyslnost, pravdomluvnost a starost o budoucnost nemusejí být prázdné pojmy. Dejme jim znovu obsah.

Na klimatickém summitu v New Yorku zazněl projev švédské aktivistky Grety Thunbergové, která s velmi ostrou dikcí zaútočila na světové politiky. „Ukradli jste mi dětství a mé sny. Jsme na počátku velkého vyhlazení a vy o tom nechcete mluvit. Jestli s tím nic neuděláte, nikdy vám to neodpustíme,“ řekla mimo jiné. Do jaké míry její vystoupení přispěje k racionální mezinárodní diskusi o potřebách boje se změnou klimatu? A je vůbec diskuse k tomuto tématu racionální, nebo jde spíše o souboj emocí?

Já jsem Gretu dlouho ignoroval právě z důvodu, že se mi zdálo, že racionální diskusi nepřispívá. Ale představme si, že by na Valném shromáždění OSN řečnili jen pořád ti stejní politici nebo vědci. Kolik by to získalo pozornosti? Díky tomu, že předstoupila Greta se svým emotivním projevem na hranici divadelního monologu, o té akci mluví celý svět. Ona samozřejmě nepřináší žádná řešení. Je to mladá holka, to jí ani nepřísluší. Její role tkví právě v přitahování pozornosti k tomuto tématu. A to dělá bezpochyby výborně.

Dál však musí pokračovat právě ta racionální debata o hrozbách, dopadech a možnostech řešení. Greta příliš spěchá. A možná má pravdu v tom, že daná problematika už nesnese odkladu, ale postupovat zbrkle nic dobrého nepřinese. Ostatně výsledky takové nepromyšlenosti vidíme i u nás. Solární parky postavené na úrodné půdě, tučně dotované z našich daní. Stejně tak dotované bioplynové stanice, které krmíme kukuřicí, jejíž pěstování likviduje půdu. Povinné přimíchávání biopaliv a pěstování řepky, které stříkáme pesticidy, které nám pak tráví spodní vody. Tzv. bioplasty z PLA, jejíž výroba je pro životní prostředí více zatěžující než obyčejné plasty z ropy, a jejich rozložitelnost tkví pouze v tom, že se rozpadnou na mikroplasty, které pak nacházíme takřka ve všech potravinách. A tak by se dalo pokračovat. Zkrátka bych byl opatrný. Už mockrát se v honbě za dobrým cílem udělalo spoustu chyb a efekt byl pak přesně opačný. A ještě to dotujeme z veřejných peněz. To je šílené. Nakonec jsem rád, že Babiš v OSN raději nepromluvil vůbec, protože my opravdu nemáme co komu radit. Problém je, že Babiš je v tom byznyse namočen taky, ten bude racionální debatě taky bránit do posledního dechu.

Myslím, že společnost je schopná se shodnout na tom, že přírodu je třeba chránit. Náhradní planetu holt nemáme. Piráti říkají: „Ekologie bez ideologie!“ S tím já souhlasím. Pojďme sázet stromy, zkusme neplýtvat, odpady důsledně recyklovat, přemýšlet o důsledcích našich každodenních činů na životní prostředí. Globálně zkusme vyčíslit negativní externality a podle toho různé obory podporovat či jejich podporu zastavit. Ekonomické nástroje nakonec fungují nejlíp. A já věřím, že lidé většinově s ochranou životního prostředí souhlasí, musí se jen postupovat rozumně a vysvětlovat rozumově, a ne ideologicky a hystericky. Greta není problém, ta je jen prstem, který na problém ukazuje. Tím, že budeme pomlouvat a šikanovat ten prst, problém nezmizí. Takže doufám, že po emocích přijde rozum a Greta nebude vůbec potřeba.



autor: Oldřich Szaban