Dva kazisvěti české kultury? Zeman a Babiš! Volím PirSTAN. Je třeba vzít rozum do hrsti, což většina spoluobčanů nedokáže. Slova malíře Surůvky, který si "telefonoval s Hitlerem"

Andrej Babiš je peklo. Nechtěl bych být jeho syn. To v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz říká ostravský malíř, performer a vyšokoškolský pedagog Jiří Surůvka. Ten nedávno podle Kulturního deníku pro Ostravu a Moravskoslezský kraj Ostravan.cz prodal obraz s telefonujícím Adolfem Hitlerem za skoro pětadevadesát milionů korun. Nutno dodat, že článek byl napsán k aprílu. Výtvarník nedávno oslavil šedesátiny, což už je pravda.

Koho byste v politice jako ostravský „výtvarný rebel“ vyhlásil za poslední dva roky za největšího „kazisvěta“ a naopak za největšího „divotvůrce“ české kultury?

Můžu dva kazisvěty? Miloš Zeman a Andrej Babiš. A divotvůrce české kultury? Těch jsou celé voje, ale nikdo ve světě o nich díky neexistenci státní podpory a nekompetenci českých kulturních institucí neví.

A proč?

Už Václav Klaus říkával: „Dobrý umělec se uživí, špatný ne!“ No, to je tvrzení ve stylu ministra propagandy třetí říše Josefa Goebbelse. Ten říkával: „Když slyším slovo kultura, tak sahám po revolveru.“

A koho byste jako Batman (Surůvka se oblékal do kostýmu Batmana. Pozn. red.) vynesl do stratosféry a pustil k zemi dolů?

To jsou dotazy dosti metaforické, nejste původně básník?

Mám určité vlohy, ale nejsem...

Abych se neopakoval, zobecním. Každého, kdo řekne, že kulturu, a tedy i umění, nepotřebuje k životu.

Kdysi jste prohlásil, že lze svobody dosáhnout snad jen za cenu odtržení končetiny. Kvůli jaké svobodě byste si urval nohu?

Bylo tím myšlen můj vztah k Ostravě, jako městu, kde jsem se sice narodil, ale není moc komfortní k životu. Nicméně pro mnohé z nás má své jiné kvality. Ty, které platíme, dejme tomu, kratším životem. Jako spisovatel a můj vrstevník Jan Balabán, který – a nejen on – zemřel předčasně. Město nás determinuje, rádi bychom se od něj navždy odtrhli, ale nejde to. Něco by nám pak v srdci chybělo.

Hodně jste se zabýval tématem války. Zdálo by se, že po odchodu spojenců z Afghánistánu už žádné větší války nejsou. Souhlasíte?

Velká globální válka právě probíhá a zdá se, že už brzy vyvrcholí. Jde o budoucnost celého lidstva. Budeme Čína nebo Bělorusko nebo třeba evropská demokratická země?

Samuel P. Huntington ve Střetu civilizací naznačil možná ohniska dalších větších válek. Kde jsou podle vás dnes?

Všude!

Dokonce jste si ve svém díle telefonoval s Adolfem Hitlerem. O čem jste si povídali?

No, byl to důvěrný rozhovor. Můžu prozradit jen to, že říkal něco jako, že je tu zase. A dodal vtipný bonmot a já jsem se servilně zasmál. My Češi jsme už takoví.

Co si myslíte o tvorbě slovinské umělecké skupiny Neue Slowenische kunst lavírující na hraně totality a její asi nejznámější části – skupině Laibach?

No, vždy jsem si říkal, že jsou avantgarda. Už tehdy věděli, že zase budeme brzy směrovat k totalitě. Máme ji rádi a jsme na to už dostatečně blbí, když si tak čtu ty předvolební diskuse na fejsbuku…

Laibach byli první „zápaďáckou“ skupinou, která měla koncert v Korejské lidově demokratické republice. Nechtěl byste tam mít vernisáž?

Pokud by byl bezpříkladný vlastenec a otec korejského lidu Kim Čong-un můj kámoš, tak jo. Ale jak se dá vyčíst nějaký záblesk lidskosti a přátelství v těch jeho úskočných prasečích očičkách? Nijak! Nechal otrávit i svého bratříčka. A Laibach že tam vystupovali? Aha. Asi inkognito. Sympathy for Devil. Rolling Stones by tam jaktěživo nepáchli. Ti byli zase „havloidi“… Já mám radši skupinu Midi lidi!

Dlouho jsem v Ostarvě nebyl. Už tam máte „kunsthalle“, za kterou jste tak bojoval?

Jo, vede ji Marek Pokorný z Prahy.

Co si myslíte o moravských stranách, které chtějí větší nezávislost na Česku?

Nic dobrého. Jsou to zase jenom populisti, jen méně ambiciózní. Spokojí se s menšinou.

Je Andrej Babiš peklo?

Je. Nechtěl bych být jeho syn.

Koho je třeba volit?

Já volím Piráty a STAN. Takže tak. Jediné, co je třeba, je vzít rozum do hrsti. To bohužel většina našich spoluobčanů nedokáže.

Slavíte šedesátiny. Vždy jste byl rebel. Už se hrany obrousily?

Ano. Našel jsem si holku a asi se pomalu usadím.

