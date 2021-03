Dvouletý ze Soukromníků: Přísná opatření zapadají do Babišova vidění světa, celou dobu vládne jen pomocí regulací

ROZHOVOR Nejen vláda Andreje Babiše, ale drtivá většina poslanců dnes ztratila důvěru veřejnosti, a proto občané nedůvěřují vládním opatřením. Myslí si to alespoň místopředseda Strany soukromníků Michal Dvouletý, podle kterého přísná protiepidemická opatření zapadají do vidění světa Andreje Babiše a jeho vlády, která se celou dobu snaží pouze vše regulovat, omezovat a nařizovat. „Není možné se smířit s tím, že poté, co jsme přišli o rok života, obětujeme ještě dalších několik let a i nadále budeme žít v izolaci, bez školy, sportu, kultury, bez normálních sociálních kontaktů, ale i zábavy, kterou každý ke svému životu potřebujeme,“ říká zlínský krajský zastupitel Michal Dvouletý.

Poslanecká sněmovna bude dnes jednat o dalším prodloužení nouzového stavu. Vláda se bude moci podle nejnovějších vyjádření opět spolehnout na hlasy komunistů. Co na to říkáte?

V boji s pandemií selhala nejen vláda, ale v tomto kontextu vlastně celá Poslanecká sněmovna. Jsou to totiž v konečném důsledku poslanci, kteří tamhle hlasují pro prodloužení nouzového stavu, tamhle schvalují pandemický zákon, který je vlastně jen jinou formou toho samého. A bohužel selhala také většina opozičních poslanců. Kdyby opozice chtěla svou kritiku skutečně proměnit v činy, tak už dávno vyvolá hlasování o nedůvěře vládě nebo ještě lépe o rozpuštění Poslanecké sněmovny. Přihlížet tomuto chaosu a bezradnosti ještě dalšího půl roku bude skutečně jen pro silné povahy.

Co je podle vás na nouzovém stavu tak špatného? Vždyť máme stále přeplněné nemocnice a denně přibývá stále několik tisíc nově nakažených pacientů…

Česká republika trhá rekordy v době, po kterou platí nouzový stav i po kterou je dětem odepřeno chodit do školy. Přestože už řadu měsíců máme hodně přísný lockdown, na šíření epidemie to nemá zásadní vliv. Jeden příklad za všechny. Jestliže v okrese Uherské Hradiště byl v únoru průměrný denní nárůst pozitivních případů cca 50 osob, v březnu stoupl na přibližně dvojnásobek, a to i přesto, že vláda od 1. března zavedla uzávěru okresů. Nejen já, ale také řada odborníků je přesvědčena o tom, že plošná opatření nefungují a že je třeba se zaměřit na ochranu rizikových skupin obyvatel a ostatní nechat pracovat, žít a dýchat. Neschopný premiér si už sestavil několik poradních skupin, ale jednoduchá a přímočará doporučení, která formuluje např. prof. Beran nebo doc. Ševčík, ustavičně ignoruje. Všichni víme, že Andrej Babiš a jeho vláda nikdy neměla, a proto ani teď nemá, důvěru v občany naší země. Celou dobu se snaží pouze vše regulovat, omezovat, nařizovat, a proto ji přísná protiepidemická opatření vlastně zapadají do vidění světa.

Opravdu si myslíte, že je možné se spolehnout pouze na osobní zodpovědnost lidí a zrušit všechna vládní omezení?

Covid nezmizí, musíme se naučit s ním žít. Očkování vázne, hlavně kvůli neschopnosti Evropské unie, naší vládní garnitury a zřejmě i gigantickým obchodním válkám, které se odehrávají na pozadí celé pandemie. Ale přece není možné se smířit s tím, že poté, co jsme přišli o rok života, obětujeme ještě dalších několik let a i nadále budeme žít v izolaci, bez školy, sportu, kultury, bez normálních sociálních kontaktů, ale i zábavy, kterou každý ke svému životu potřebujeme. Bez důvěry vlády v občany, ale stejně tak bez důvěry občanů ve vládu to nedokážeme. Na začátku epidemie jsme dokázali, že to jde. Ale pak vláda pokazila všechno, co mohla, a toto je důsledek. Obnovení vzájemné důvěry to musí začít.

Důvěra je jedna věc, ale co by podle vás teď konkrétního měla vláda udělat?

Bohužel se obávám, že od této vlády se už ničeho moudrého nedočkáme a vše bude už jen ve znamení toho, jak zachránit ve volbách alespoň to něco málo, co se ještě dá. Ale ať vám odpovím na vaši otázku. Vláda zadlužila příští generace už bilionem korun, které však vystačí maximálně do června. Co pak, když nebudou peníze na kompenzace uzavřeným firmám, ani na proplácení mzdy asi milionů lidí, které teď živí program Antivirus? Jedinou rozumnou cestou bude bezpečně otevřít školy, služby, obchody, sportoviště a kulturu a skoncovat s tímto nepovedeným experimentem. A jsem přesvědčený o tom, že v tomto ohledu mohou právě firmy sehrávat velmi důležitou roli, protože každý správný podnikatel dnes už velmi dobře ví, jak by mohl zajistit bezpečné fungování své provozovny a minimalizovat riziko šíření nákazy jak pro sebe, tak své zaměstnance a samozřejmě také zákazníky. Mluvím o tom s podnikateli z mnoha oborů a všichni v tom mají naprosto jasno. Jen jsou smutní z toho, jak nedůstojně se k nim vláda chová. Je nejvyšší čas to změnit a vrátit živnostníkům a podnikatelům hrdost, kterou u nich dnešní vláda dlouhodobě a systematicky likvidovala.

