EU a NATO Putinovi nezabrání. Roman Joch o síle Ruska i o Pompeovi. Hrozby pro Česko, nové odpovědi

ROZHOVOR „Pokud do 5G pustíme Huawei, Američané s námi o těch nejcitlivějších záležitostech přestanou komunikovat, protože nebudou mít jistotu, že nepoputují přímo do Číny,“ varuje ředitel Občanského Institutu Roman Joch a za vzor dává reakci britského premiéra Borise Johnsona, který před Huawei dal přednost dlouhodobým poutům mezi anglofonními státy. Joch komentuje i jiné výstupy návštěvy amerického ministra zahraničí Pompea, došlo tedy i na tendr ohledně dostavby Dukovan. Stejně důležité jsou ale i postřehy, které přináší k situaci v Bělorusku. Putin má možnost akci vyřešit rezolutně. V našem zájmu je podle Jocha, aby k tomuto řešení nesáhl.

Minulý týden navštívil Česko šéf americké diplomacie Mike Pompeo. Podle některých nebyl její průběh tak vřelý, jak by se na dlouholeté spojence slušelo. Lišila se podle vás tato návštěva od předchozích cest vrcholných představitelů USA do Česka?

Kolují informace o údajném zklamání americké delegace z výsledku této cesty. Pachuť se má týkat i skutečnosti, že Češi neodstřihli Huawei a Rosatom z budoucích lukrativních tendrů. Jednalo se ze strany premiéra Babiše o moudré rozhodnutí, či o chybu?

Přesně toto Američané očekávali: že se odstřihneme od Huawei a dostavbu Dukovan nesvěříme ani Rusku, ani Číně. Pokud premiér Babiš nevyloučil Rosatom z tendru na Dukovany, nemusí to být nutně špatně, pokud Rosatom ten tendr nakonec z bezpečnostních důvodů nezíská. Rozhodnutí ohledně Huawei nás ještě čeká, tomu se nevyhneme.

„Je to volba ČR. Jsem si jistý, že uděláte dobré rozhodnutí, co se týče autoritářství a demokracie,“ řekl k věci Mike Pompeo. Co na to říci? Je v těch slovech cítit nátlak?

Můžeme se rozhodnout jakkoli, já ta slova čtu jako důvěru v nás, že se rozhodneme správně.

Může následovat odveta, nebo si USA váží i odmítavého postoje spojence?

Pokud do 5G pustíme Huawei, Američané s námi o těch nejcitlivějších záležitostech přestanou komunikovat, protože nebudou mít jistotu, že nepoputují přímo do Číny. Podívejme se pravdě a realitě do očí: mezi Čínou a USA začíná nová studená válka, nazvěme ji studená válka 2, a každá země na světě se bude muset rozhodnout, na kterou stranu se postaví. Na čínské budou některé africké a latinskoamerické – a chceme být mezi nimi?

Toto rozhodnutí ohledně Huawei zatím neučinilo Německo a uvidíme, jak se rozhodne. Indie – vzhledem k současným čínsko-indickým animozitám – bude zřejmě na americké straně.

Považujete případnou účast společnosti Huawei na výstavbě 5G infrastruktury za bezpečnostní riziko? A kdyby Rosatom stavěl Dukovany?

Kdyby Rosatom stavěl Dukovany, zvýší to vliv Ruska na nás a u nás, a to nemáme zapotřebí. Huawei v 5G infrastruktuře je úplně jasné a zřejmé bezpečnostní riziko, o tom není žádných pochyb. Je to čínská firma, která ze zákona musí spolupracovat s čínským státem a udělat, co ten od ní požaduje; a čínský stát nyní ovládá čínská komunistická strana. Huawei je jejím orgánem a detašovaným pracovištěm.

Babiš také poukázal na to, že výstavba nových bloků jaderné elektrárny je složitým projektem, na kterém pracují celá konsorcia firem pocházející z Ruska, z Francie, z Německa a z USA. Tyto země kupříkladu staví bloky v Maďarsku. Je tedy pravda, že i kdyby tendr vyhráli Rusové, stavět bude „půl Evropy“?

Pro USA není nejdůležitější, aby tendr vyhrál Westinghouse, ale aby ho nedostali Číňané či Rusové. Pokud Dukovany dostaví Francouzi či Jihokorejci, bude to v pořádku. Kdo z těchto tří (Westinghouse, Francie, Jižní Korea) dá nejlepší nabídku, ať zvítězí.

Co vlastně říci na to, že další obsah Pompeovy návštěvy byl v médiích zcela přehlušen právě zakázkami na 5G a Dukovany?

To je to nejdůležitější, o co nyní z hlediska geopolitiky v českých zásadních ekonomických rozhodnutích jde.

Lidé v Bělorusku vyšli v ohromných davech do ulic. Od 9. srpna protestují proti oficiálním výsledkům prezidentských voleb, které údajně vyhrál současný prezident Alexandr Lukašenko se ziskem 80 % hlasů. Opoziční kandidátka Cichanouská skončila s 10 % druhá. Hovoří se o evidentním zfalšování voleb. Může to Lukašenko ustát? Mohou ještě demonstrace „vyšumět“, nebo sledujeme pád režimu v přímém přenosu?

Bude v tom, kdo Lukašenka vystřídá, mít slovo Putin? Jak na vás působí výsledek jednání mezi Lukašenkem a Putinem, tedy fakt, že Rusko je připraveno poskytnout „vojenskou pomoc“ na základě platné smlouvy mezi oběma státy?

Naším zájmem je, aby Putin neprovedl v Bělorusku to, co v roce 2008 provedl v Gruzii a v roce 2014 na Ukrajině, tj. agresi, invazi a okupaci části území (v případě Běloruska celého). A jak ho od toho odstrašit. Faktem je, že když se Putin rozhodne pro agresi a invazi, my (EU, NATO) mu v tom nezabráníme. Pouze to opět ukáže Putinův režim v plné nahotě – a přijdou ještě bolestivější sankce.

Andrej Babiš se k situaci v Bělorusku postavil rezolutně. Zdůraznil, že EU se musí postavit za Bělorusy toužící po svobodě a ruský prezident musí dostat na srozuměnou, že nesmí zopakovat sovětskou invazi do Československa z roku 1968 nebo okupaci ukrajinského Krymu ruskou armádou z roku 2014. Vítáte tato slova?

Jednoznačně. Jak důraz na jednotnou evropskou odpověď, tak i důraz na nové volby. Lukašenko je diktátor, ale není to to největší zlo na světě; raději nezávislé Bělorusko než Bělorusko totálně pohlcené Ruskem. Takže nové a fér volby – a ukáže se, kdo v nich vyhraje.

