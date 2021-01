Epidemie je falešná. Zažaloval ČT. Šéf Slušných lidí Pernica teď ostře ke covidu

ROZHOVOR Namísto toho, aby se lidé více hýbali, omezuje se pohyb, zakazuje tělocvik na školách a lidem se ztěžuje přístup k čerstvému vzduchu. Od jara jsou lidé navíc stresováni děsivým manipulačním zpravodajstvím o smrtící pandemii. To říká Zdeněk Pernica, předseda hnutí Slušní lidé z Brna. Nedávno podal trestní oznámení na vládu, Českou televizi a další. Jak ale sdělil ParlamentnímListům.cz, nechce někoho dostat do vězení, ale chce iniciovat vyšetřování důvodnosti plošných opatření, omezování osobních svobod a poškozování ekonomiky.

reklama

Podali jste trestní oznámení na vládu, Českou televizi a další pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy. Spíše mi to připadá jako provolání k občanům. Radili jste se nad takto obecně pojatým oznámením s právníky?

Samozřejmě, ale nebylo to ani příliš třeba. Podstatou trestného činu šíření poplašné zprávy je šíření takové zprávy, která je způsobilá udělat zbytečně závažnou škodu. Škody z covidové hysterie tu viditelně máme, jak ekonomické, tak zbytečné mrtvé.

Stovky odborníků na celé planetě včetně českých upozorňují na to, že panika spojená s covidem neodpovídá jeho skutečnému nebezpečí a v důsledku této paniky jsou způsobeny větší škody, než by způsobil sám virus. Není problém si tyto názory a jejich analýzy dohledat ve veřejných zdrojích a ozývají se samozřejmě i čeští lékaři, imunologé, epidemiologové a další.

Jaké škody značného rozsahu způsobují vámi označení podezřelí v době koronaviru společnosti?

V první řadě jsou to podzimní nárůsty zemřelých na nemoci, které ani podle pana ministra Blatného nezpůsobil koronavirus, ale omezená zdravotní péče. My dodáváme, že nejde jen o ztížený přístup ke zdravotní péči, ale o další faktory, jako je právě stres z děsivého zpravodajství o covidu a podobně.

Jak dobře máte zmapována falešná úmrtí, která v oznámení uvádíte?

Anketa Kdo ze jmenovaných chybí ve vysoké politice nejvíc? Vít Bárta 2% Petra Buzková 2% Radmila Kleslová 1% Petr Nečas 2% David Rath 90% Jaroslav Tvrdík 3% hlasovalo: 1326 lidí

V každém případě Slováci alespoň pitvají a člověka po havárce nebo pádu ze střechy nestrkají do kolonky mrtvý na covid, takže mají násobně méně mrtvých s covidem než my.

Můžete kromě případu, kdy lékař určil jako hlavní příčinu úmrtí covid-19, zároveň ale do listu také uvedl, že dotyčný zemřel po pádu, utrpěl mnohačetné zlomeniny žeber a selhalo mu srdce, uvést ještě nějaké další?

My laici se k datům nedostaneme, my víme jen to, co unikne na veřejnost. Takže z médií známe například jen opatrná svědectví patoložek z pražské Nemocnice na Bulovce Jany Válkyové a Michaely Lidinské, které pitvaly pacienty s nákazou covid-19 a které řekly: „Všichni pacienti na covid sice měli původně pozitivní testy na covid-19 a s touto diagnózou byli v nemocnici i hospitalizováni, v době úmrtí ale už byli zaléčeni a příčina smrti byla nakonec jiná. Covid-19 u nich nebyl pravou příčinou úmrtí, mohl však přispět ke zhoršení jejich zdravotního stavu.“

Fotogalerie: - Otevřeme Česko Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 14. 1. 2021) Ano 46% Ne 47% Ještě nevím 7% hlasovalo: 5655 lidí

Něco málo se dá vyčíst ze zpráv národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění. Opět cituji ze zprávy o pitvách z loňského roku: „Do konce září byly pozitivní záchyty SARS-CoV-2 sporadické. V srpnu bylo vyšetřeno sedmnáct materiálů vždy s negativním výsledkem. V září devět pitevních materiálů bez záchytu SARS-CoV-2 a dva materiály pozitivní. V říjnu devět materiálů negativních a šest pozitivních, přitom v jednom případě byla pozitivita detekována pouze v myokardu. Materiály z DCD a krev byly na přítomnost viru negativní.“ Přeloženo do češtiny – pitvalo se pár lidí s covidem a většina z nic na covid vůbec nezemřela.

Podle jakých kritérií považujete epidemii za falešnou?

Kritéria pro epidemii chřipky byla vždy jasná, byť se také mění. Původně to bylo 3 000 lékařem diagnostikovaných skutečně nemocných na 100 000 obyvatel, později počet klesl na 1 500 nemocných. Zadání ovšem vždy je sledovat počet opravdu nemocných, kteří měli horečky nebo jiný skutečně závažný stav. To, zda má někdo virus v těle, či nemá, nikdo nikdy neřešil, protože i největšímu hlupákovi je jasné, že viry, ale i třeba bakterie různých nemocí v populaci přežívají miliony let, a s tím nikdo nic nenadělá. Problémy s nimi začínají až v momentě, kdy je člověk oslabený. Víme, že tady dokonce není důležitý ani klíčový věk, ale skutečná kondice toho člověka.

My dnes nemáme kritéria pro epidemii koronaviru. Nesledujeme počty nemocných na 100 000 obyvatel, prože by to byly maximálně řádově desítky lidí a nikdo by pak na mýtus epidemie neskočil. Plošně se tu totiž sledují počty pozitivních zdravých lidí. A pokud jde o nemocnice – máme zhruba přes 50 000 lůžek – takže za normálního stavu by pár tisíc skutečně nemocných nebyl žádný problém, a to bez paniky. My ovšem nemocnice uměle zahlcujeme. Nejen panikou, ale i enormními příplatky za covid pacienty, které manažery nemocnic motivují upřednostňovat ty s covidem, kteří by jinak leželi doma u čaje s rumem. To berte jako citaci jednoho z lékařů.

Opatření vlády paradoxně dělají pravý opak a doslova zabíjejí nevinné lidi. Namísto aby se lidé více hýbali, omezuje se pohyb, zakazuje se tělocvik na školách a lidem se ztěžuje přístup k čerstvému vzuchu. Od jara jsou navíc stresováni děsivým manipulačním zpravodajstvím o smrtící pandemii. Přitom nikdo neříká, že přes 84 procent populace není vůbec ohroženo, zbytku hrozí obtíže a jen promile je ohroženo na životě.

Když se zeptáte lékařů ze záchranek nebo psychologů, potvrdí vám raketový nárůst depresí a panických stavů včetně sebevražd. I tohle extrémně oslabuje imunitu člověka. Děsivé zprávy u mnoha lidí způsobily, že odkládali preventivní prohlídky a léčbu skutečně smrtelných chorob. To se projevilo loni na podzim, když začali umírat lidé, kteří od jara zanedbávali péči nebo k ní měli ztížený přístup. Jejich obranyschopnost totiž podlomil stres z covidové hysterie, ale i například stres z ekonomických problémů, který hysterie a opatření vlády způsobily.

Opravdu si dokážete představit, že by premiér Andrej Babiš, exministr Roman Prymula a třeba ředitel zpravodajství České televize Zdeněk Šámal či šéfredaktor zpravodajství tamtéž Petr Mrzena byli potrestáni odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti, jak zní trestní sazba?

Cílem není dostat někoho konkrétního do vězení. V první řadě je potřeba, aby někdo začal šetřit důvodnost plošných opatření, omezování osobních svobod a poškozování ekonomiky.

Anketa Je nemorální chodit na oběd či pivo do hospody, když je to teď zakázané? Je to nemorální 72% Není to nemorální 28% hlasovalo: 7524 lidí

Cíl je, aby se přestalo překrucovat, aby se z pozitivně testovaných uměle nevytvářeli nemocní. Je lež uvádět čísla vyléčených u pozitivně testovaných, protože ti lidé v drtivé většině byli a jsou zdraví, takže se neměli z čeho léčit. Je třeba, abychom začali jako Slováci pitvat zemřelé s podezřením na covid a uváděli skutečné příčiny smrti. Nikdo z nás nepochybuje, že infekce virem covid u lidí trpících větším počtem závažných chorob a zdravotních komplikací skutečně zhoršuje zdravotní stav. Ale pokud jste v těžkém zdravotním stavu, pak vás může dorazit cokoliv, třeba salmonela nebo chřipka. A je jasné, že takové pacienty je třeba chránit před jakoukoliv nákazou, protože na komplikace tito lidé umírají odjakživa.

Naopak bych uvítal, kdyby se skutečně analyzovaly důvody, proč nám v nemocnicích umírají staří lidé na ten zánět plic bez ohledu na to, s čím do nemocnice přišli.

A na druhé straně jsem ve zpravodajství nezaznamenal fakt, že drtivá většina lidí po kontaktu s koronavirem není ani pozitivní, přestože odborníci o tom třeba na svých diskusních webech diskutují. Velká část lidí má buď silnou přirozenou buněčnou imunitu, anebo má imunitu díky předcházejícímu styku s jiným typem koronaviru.

Namísto toho, aby vláda a média lidi uklidnily, a tím posílily i jejich schopnost se virům a nemocem bránit, dělají pravý opak. Vytvářejí pocit nebezpečí, které ve skutečnosti neexistuje. A mimochodem, přemýšlel už někdo o tom, že když se objevila v minulosti nějaká nemoc, například AIDS nebo jiná, tak se na ně hned začaly hledat léky? Teď se místo hledání léků, které na covid existují, zavírá společnost a čekáme na vakcínu. A pokud jde o vakcínu, koupili jsme tu, která je nejdražší nejen v nákupu, ale také v distribuci a skladování a je nejméně stabilní, protože se musí uchovávat při minus 70 stupních Celsia. Navíc máme také nejvíce zpráv o komplikacích, které způsobuje.

Proč Česko už nevyvíjí vakcínu, proč vývoj té své zastavilo? Proč Česko hromadně netestuje a neschvaluje léky na koronavirus? Sousední země, například Slovensko, testují třeba i ruské léky a spolu s dalšími už k léčbě koronaviru schválily třeba Isoprinosine, který podle příkladů i z české praxe ve sto procentech zabránil umrtí lidí nemocných na covid ve věku nad osmdesát let.

Jak se hnutí Slušní lidé chystá na letošní sněmovní volby?

Nijak. Jako hnutí nehodláme kandidovat, maximálně můžeme podpořit v jednolivých krajích lidi, kteří prosazují hodnoty slušných lidí, tedy lásku a úctu k naší zemi, k našim národům a k našim tradicím.

Psali jsme: Je to moje občanská neposlušnost. Klaus vysvětlil, proč šel do hospody EU vybouchla s vakcínou? Ne! Mohou za to výrobci. Nepříjemní, chamtiví, uvádí zdroj Vakcín se není třeba bát, i když mají jen podmínečnou registraci. Takový je proces, vysvětluje šéfka SÚKL „Mainstream z nás dělá stádo ovcí, hlupáky papouškující, co jim cpe do hlav!“ Generálmajor Blaško byl demonstrovat s Landou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.