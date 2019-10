Europoslanec Blaško odpovídá německému ministrovi: My že jsme povinni se na něčem podílet? Vy jste tam udělali svinčík! Kde vůbec berete tu drzost

ROZHOVOR „Nechápu vůbec drzost vykřikovat, že my jsme povinni se na něčem podílet. Nebudeme řešit výsledky jejich koloniální politiky. To všechno jsou důsledky,“ vzkazuje generálmajor a europoslanec za hnutí SPD Hynek Blaško státům Evropy, které v minulosti obsadily země Afriky a pak je nechaly napospas. Prohlásil také, že pokud Itálie znovu otevře své přístavy, byli by Italové padlí na hlavu, volit stejné politiky znovu.

Začátkem srpna zanikla rusko-americká smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu, která zakazovala oběma stranám zařadit do arzenálu rakety odpalované ze země s doletem 500 až 5500 kilometrů. Skončila po více než třiceti letech. Neuběhlo ani pár dní od ukončení smlouvy, a obě strany provedly raketové testy. Je v ohrožení bezpečnost celého světa? Jsou první události po konci smlouvy ukázkou, jak bude situace vypadat?

Já jen doufám, že obě strany budou mít tolik zdravého rozumu, že na ten knoflík nesáhnou a ten pověstný kufřík nikdo z nich neotevře. Pokud by to někdo z nich udělal, pak samozřejmě druhá strana není rovněž bezzubá, takže taky kousne. A živí budou závidět mrtvým. Jedná se o záležitost, které by se všichni měli bát jak čert kříže. Jak čert svěcené vody. V momentě, kdy jedna nebo druhá strana ztratí trpělivost a došlo by na použití jaderných zbraní, živí budou závidět mrtvým. Protože jestli celá planeta nepraskne, tak se promění v poušť a v neobyvatelnou planetu.

Ruský prezident Vladimir Putin zaslal zahraničním politikům včetně představitelů členských států Severoatlantické aliance dopis. V něm navrhuje moratorium řešící rozmístění raket středního a kratšího doletu v Evropě. Podle NATO však Rusko takové rakety už má. Měla výzva nějaký smysl? O čem, kromě jasné nedůvěry, tohle svědčí?

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. A všechno zlé pochází od Putina. Ať nelžou, oni mají rovněž takový arzenál a potichu ho vyvíjeli. Stoprocentně ho mají. Jak říká předseda SPD Tomio Okamura, je dobře, že se hledá jakési řešení celého problému, a Putin nabízí takové řešení z jeho strany.

„Sdílím, protože by si člověk myslel, že kolaborantství s autoritáři už si tahle země zažila sakra dost,“ napsal na Facebooku důstojník Generálního štábu Armády České republiky Otakar Foltýn, když sdílel postoj hnutí SPD, které návrh Putina podporuje. SPD uvedla: „Jaderný konflikt mezi velmocemi bychom nejvíce odnesli my ve střední Evropě.“

Napsal, že je Okamura ruský vlezdoprdelista a kdesi cosi a takové blbosti. To je člověk, který si nevidí ani na špičku svého možná zahnutého nosu, proto si na něj nevidí. Myslím si, že každý rozumně uvažující člověk se musí obávat, že by tyto zbraně byly někdy někým nasazeny. Stále se domnívám, že apokalypsa, která by nastala a po níž i někteří naši politici touží, by byla skutečně koncem světa. A každé oddálení tohoto nebezpečí je dobré, ať už ho dělá Putin nebo kdokoliv jiný.

Tomio Okamura také vyzval, aby Česká republika začala iniciovat vlastní bezpečnostní a zahraniční politiku, protože prý nyní „fakticky neexistuje a jsme plně v rukou globalistů Evropské unie a Spojených států“. Kde by měla Česká republika začít?

My jsme členem toho i onoho, a ve své podstatě naši přední politici jen papouškují, co jedna nebo druhá strana, jejíž jsme členy, vykládá. Čili pro ně je to značně jednoduché, protože oni nemusejí nic vytvářet, nemusejí jít vlastní cestou, nechají se vléct jako přívěs za traktorem.

V zahraniční politice bychom se měli snažit sehrávat roli možná jakéhosi mostu mezi některými znesvářenými stranami. V tomto smyslu bychom mohli být i úspěšní. Stále máme ve světě zvuk a ještě jsme nepropadli až na dno. V tomto smyslu bychom měli postupovat.

Kde začít? Protože už teď, zdá se, se dělíme na dva tábory: proruský, či prozápadní. Kde najít zlatou střední cestu? Je to u nás vůbec možné?

V současném rozložení sil ve vládní koalici těžko. Tady by měla existovat jakási rozumná míra, co je pro nás nesnesitelné a kdy a jak bychom měli začít jednat. Každý extrém škodí. Pochlebovat někomu je vždycky problém, protože se to vždy otočí proti nám. Podívejte se do historie, u níž by všichni nejraději, aby skončila rokem 1948. Co bylo předtím, jako by nebylo, a co je od roku 1948, existuje. To je naprostý nesmysl.

Opět se více diskutuje o problémech migrace. V pondělí navštívil Česko německý ministr zahraničí Heiko Maas. Hovořil o tom, že země Evropské unie, které nechtějí přijímat uprchlíky, by se měly o to víc zapojit do boje s příčinami migrace. Postoj České republiky v tomto směru je stále stejný. Jak berete slova německého ministra zahraničí?

Otevřete si historickou mapu, kdo měl jaké kolonie v Africe, a především tyto státy by se měly angažovat. Až potom se snažit do toho nacpat jiné, protože my jsme tam žádné kolonie neměli, ani Habsburská monarchie, pokud se nepletu, takže nechť si problémy řeší. Africké státy neměly šanci vybudovat si nezávislost, staly se koloniálními státy, a kolonizátorské země tam nechaly děsnou spoušť. Pak je opustily a nechaly je napospas. Dnes se to obrací proti nám. A oni by chtěli, abychom se podíleli na svinčíku, který oni tam svojí koloniální politikou nadělali?

Nechápu vůbec jejich drzost vykřikovat, že my jsme povinni se na něčem podílet. Ano, vážení přátelé, až těm zemím pomůžete tak, aby se rozvíjely, prosím, můžeme se na něčem podílet. Ale nebudeme řešit výsledky vaší koloniální politiky. To všechno jsou důsledky. Takže co chce německý ministr po nás? Už nestačí, kolik tady toho máme... Běžte se večer podívat na Václavák, do metra, na Staromák, jděte se podívat do Teplic, kupují další lázně. Za chvíli nám budou diktovat... kde to jsme?

Situace v Itálii tomu tedy z vašeho pohledu nepomohla?

Proč odstranili Salviniho? Jestli socialisté s pěti hvězdami skutečně znovu otevřou přístavy a pustí sem zase tu hrůzu, Italové by už museli být padlí na hlavu, aby je znovu volili.

Od ukončení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše jsme spolu ještě nemluvili, předtím ale několikrát, a tak Čapí hnízdo nesmíme vynechat. Mluví se o pachuti na jazyku, důkazu politické objednávky, účelovém protahování a tak dále. Jaká chuť na jazyku zůstává vám?

Hořko. Je mi hořko z toho, co se tu děje, protože někdy je to opravdu až za hranou a vůbec za hranou lidského chápání. Jestli tady někdo vykládá, že není možnost si na někoho objednat trestní stíhání nebo nějakým způsobem zmanipulovat cosi, když vyšetřování začalo na základě anonymu... Neboť, jak se říkávalo za komunistů, nebojte, u nás anonymy v koši nekončí. A podle toho to také vypadalo.

Nejsem vyšetřovatel a nechci sahat nikomu do svědomí. Jestli někdo něco takového rozjel, ať si do svého svědomí sáhne sám, pokud nějaké má. Naštěstí je konec, protože se jednalo o naprosto neuvěřitelnou trapárnu. Když to nešlo zleva, tak to zkoušeli zprava, když to nešlo zprava, zkoušeli to dolem, když to nešlo dolem, tak to zkoušeli horem. A nakonec jim sklaplo, zaplať pánbůh.

Ta hořkost vám zůstává tedy na jazyku jednak proto, že vše trvalo příliš dlouho a navíc celé oznámení bylo příliš podezřelé?

No jistě.

Jak je na tom justice a spravedlnost v České republice? Délka vyšetřování či soudní řízení – nejde jen o premiéra, je i případ Lukáše Nečesaného. A to jsou jen mediálně známé případy, jinak jsou jich tisíce. Co to vypovídá o funkci justice?

Kritizovat justici je pohyb po tenkém ledě, a ten bych nerad. Pokud někdo má jakékoli pochybnosti, měli by si soudci sami sáhnout do svědomí. Sice tvrdí, že vše dělají podle nejlepšího svědomí, ale někdy to tak zvenku nevypadá. Nechci kritizovat, protože co člověk, to názor. Mnohokrát jsem se přesvědčil, že judikáty nefungují. Dělají si to po svém, jsou neodvolatelní, mají na to právo pravděpodobně, je demokracie, takže jakákoli kritika do jejich řad je naprosto mimo. Nemohu, i když bych třeba rád, ale nechci je kritizovat.

autor: Zuzana Koulová