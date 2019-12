Evropa má zaděláno na hodně velký, ale skutečně velký průšvih. Musíme okamžitě obnovit kontroly na hranicích. Toto nám řekl poslanec z výboru pro obranu

Evropou nanovo otřásla série teroristických útoků, nejznámější se odehrál v Londýně, kde útočník stihl dva lidi zabít a mnoho dalších zranit, než ho tři kolemjdoucí zpacifikovali. Jsme stále vážně ohroženi (zvláště tedy západní Evropa), nebo nás snad má uklidnit, že celkový počet útoků oproti předešlým rokům poklesl?

Jak sebedestruktivně degeneruje západní Evropa je fakt, nad kterým zůstává rozum stát. Útočník a džihádista z Londýna je bývalý vězeň odsouzený za terorismus, který byl vloni podmínečně propuštěn na svobodu a měl elektronický náramek. K teroristickému útoku se později přihlásil Islámský stát. Navíc byl v roce 2012 odsouzen spolu s dalšími extremisty za plánování bombových útoků. Podle dostupných zdrojů ho soudce tehdy označil za „velmi nebezpečného džihádistu“. Skupina Learning Together jeho případ popsala dokonce jako velmi úspěšný vzor integrace. To je pouze další potvrzení skutečnosti, že jediným řešením je nulová tolerance ilegální imigrace.

Je evidentní, že náklady na integraci uctívačů nenávistného náboženství a začleňování dalších generací do podmínek evropského chápání a pojetí demokracie je neúspěšné. To by mělo být pro ČR jasným varováním. Není možné někoho odsouzeného za terorismus propustit po třech letech na podmínku. Naopak, po odsouzení mu mělo být odebráno občanství a měl být okamžitě vyhoštěn do země původu a nikoliv, aby se ještě mohl terorista svobodně pohybovat po Evropě. To je velká bezpečnostní hrozba pro naše občany a je to jasným varováním, jak to u nás bude v následujících letech vypadat.

Útočník byl odsouzený terorista, kterého, jak i sám uvádíte, podmínečně propustili, je to tedy chyba systému?

Schengen nefunguje a Evropou se všemi směry pohybují teroristé s vojenským výcvikem, a to za ohromného potlesku naivních sluníčkářů a neziskových organizací. Je třeba okamžitě obnovit hraniční kontroly na našich vlastních hranicích, dokud je ještě čas. Je třeba naprosto ignorovat námitky sluníčkářů a dalších pomatených a zfanatizovaných dobrodějů. Evropa má totiž zaděláno na hodně velký, ale skutečně velký průšvih. Chyba je v bezbřehé humanitě novodobých neomarxistů ve stylu „přijmeme všechny“, abychom náhodou někomu neublížili. Ale to je prostě špatně!

Nulová tolerance ilegální imigrace a nikoliv nějaké pokusy o inkluze lidí, kteří se ani integrovat nechtějí! Oni to zde v Evropě prostě chtějí svým náboženstvím dobýt tak, jak se jim to díky bohu nepovedlo před více než třemi stoletími při obléhání Vídně. A situace se stále zhoršuje. Za zcela nepřijatelné považuji například rozhodnutí Nejvyššího soudu, který vynesl verdikt, že zákaz nošení hidžábu v naší škole není legitimní. To bude mít velké dopady na naše školství. Přitom by mělo platit jasně, že naše země-naše zákony.

Nedávno překvapil francouzský prezident Macron, když v odpovědi na otázku "kdo je největším nepřítelem NATO" neuvedl Rusko a Čínu, jak se očekávalo, ale zmínil mezinárodní terorismus, který dle něj vyžaduje co nejužší mezinárodní spolupráci, a to i s Ruskem. Ještě předtím šokoval výrokem o mozkové smrti NATO. Co zapříčinilo podle vás tyto výroky Emmanuela Macrona?

Summit NATO tento týden se konal v Londýně v poměrně rozhádané atmosféře, kdy se silnými výroky častovali zmiňovaný Macron, americký prezident Trump a přisadil si i turecký premiér Erdogan. O čem to svědčí? Je NATO akceschopné? Co to znamená pro nás?

Místo diskusí o vyloučení Turecka z aliance, změně strategie a konečně přiznání debaklu operací v Afghánistánu, debatě o změně zakládající Washingtonské smlouvy z roku 1949 a vizích do budoucnosti, vznikla na summitu skupina, která navrhla lepší politickou koordinaci. Místo NATO, které na summitu potřebnou sebereflexi neprovedlo, je potřeba hledat jiný formát kolektivní obrany, třeba na půdorysu států V4+ některé ze zemí s jadernými zbraněmi. Nemusí to být zrovna Rusko anebo Čína, ale napadá mě třeba Izrael. Osobně také zastávám názor, že za současných podmínek buďto můžeme být v alianci my, anebo Turecko. Na současnou alianci nelze spoléhat. Spoléhat bychom se měli v první řadě sami na sebe a zároveň hledat ukotvení v jiném - novém formátu kolektivní obrany.

Bruselský audit údajně potvrdil, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů ve věci Agrofertu. Navíc Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman přehodnotil kauzu Čapí hnízdo a obnovil trestní stíhání. Jaký je k tomu váš komentář?

Andrej Babiš se mimo jiných opřel do samotné EK, která podle něj není autoritou na vykládání českých zákonů. Premiér se domnívá, že je celá věc podána účelově, již dříve Babiš mluvil o tom, že důvodem může být jeho odmítavý postoj k přijetí uprchlíků, a tedy kdybychom migranty přijímali, k ničemu takovému by nedošlo. Je to podle vás možné?

České zákony bychom si měli jednoznačně vykládat sami. Pokud někdo v minulém volebním období navrhl a schválil zákon o střetu zájmů, tzv. „lex Babiš“, a on podle něho postupoval, a dnes tento zákon někdo kritizuje za špatný a nedostatečný, tak tomu nerozumím. Nezaznamenal jsem však jednoznačně odmítavý postoj k přijímání tzv. ilegálních imigrantů z úrovně všech představitelů současné vlády. Mám na mysli zejména kroky a výroky ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Agenda k povinným přerozdělovacím kvótám byla také ze strany EU pouze dočasně „zaparkována“ kvůli obavám z výsledku v eurovolbách a kvůli volbě nových europoslanců do orgánů EU. Představitelé vlády něco jiného říkají v EU a něco jiného našim občanům. Migrace trvale pokračuje, nefunguje důsledná návratová politika neúspěšných žadatelů o azyl (ekonomických imigrantů) do zemí původu atd. Tlak z EK na premiéra tak bude zřejmě z jiných důvodů.

Řeporyjský starosta Pavel Novotný vystoupil podivuhodným způsobem v ruské státní televizi a vzbudil pořádný rozruch. Co jeho vystoupení říkáte?

Může Novotného výstup nějak zneužít, respektive využít ruská propaganda?

Nemyslím si to. Ruská veřejnost si ale může udělat obrázek o tom, kdo všechno u nás také může být starostou. Takový člověk nestojí ani za pozornost, spíše je na zamyšlení, s kým předseda ODS Petr Fiala chodí na pivo a tyto fotografie následně ještě vystavuje na sociálních sítích jako obdiv a chloubu své osoby v pozici lídra kdysi konzervativní strany.

Co se týče vlasovců, na jedné straně pomohli osvobodit Prahu, na druhé ale bojovali spolu s nacisty. Jak je brát? Je vhodné jim stavět památník?

Příslušníky takzvané Ruské osvobozenecké armády, kteří pod velením generála Andreje Vlasova za války bojovali po boku Němců proti sovětských jednotkám, historie považuje za zrádce a kolaboranty. Jejich činnost byla následně odsouzena během Norimberského procesu. Takže není co dodat.

