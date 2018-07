Expert na marketing: Nikdo neudělal pro náš obraz víc, než Václav Havel. Kalouskovi nemůžete upřít, že je vždy připravený a ovládá se. Na Babiše platí, proto s ním odmítá chodit do TV

Anketa Máte radost, že vláda Andreje Babiše získala důvěru Poslanecké sněmovny? Ano 84% Ne 16% hlasovalo: 11026 lidí

Středeční jednání o důvěře pro vládní kabinet ve složení ANO, ČSSD s podporou komunistů, provázely „ostré“ slovní přestřelky mezi premiérem Andrejem Babišem a předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem. Kalousek opakovaně napadal Babiše kvůli jeho minulosti v roli agenta komunistické státní bezpečnosti a trestnímu stíhání kvůli Čapímu hnízdu. Babiš zase kontroval, když jmenoval některé s Kalouskem spojované kauzy a bývalého lidovce Kalouska označil za „zloděje zlodějského“ a rovněž i nařkl z toho, že je pod vlivem alkoholu. O mediálním obrázku, který hádka přímo před kamerami živého vstupu České televize na oba pány hází, si ParlamentníListy.cz povídali s expertem přes marketing a prezidentem Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK) Pavlem Brabcem.

Ve středu došlo k tomu, že poslanecká sněmovna vyslovila důvěru menšinové vládě Andreje Babiše. Kabinet ANO a ČSSD povládne s podporou KSČM. Bude tomu tak poprvé od revoluce v r. 89, co se komunisté de facto dostávají k určitým mocenským pozicím. A už si toho všimla některá zahraniční média. Například britský deník The Guardian píše o návratu komunistů k podílu na vládě a o trestně stíhaném premiérovi pronásledovaném skandály. Jaký mediální obrázek tato situace vysílá směrem k partnerům České republiky do zahraničí?

Československo bylo vždy vnímáno jako země, která měla vyspělou demokracii a která se svým prvorepublikovým odkazem hlásila k západoevropským hodnotám. Jakkoli nás poválečný vývoj a diktát komunistů v čele s Ruskem ohýbal, po roce 1989 jsme se dokázali docela dobře restartovat. Nikdo neudělal pro obraz Československa a České republiky víc, než Václav Havel. Nyní jsme však nejspíše vnímáni jako země s prozápadní orientací, která má prezidenta s proruskými názory a premiéra, který se snaží uniknout trestnímu stíhání. Buďme ale rádi, že nejsme pupek světa. Naše politické problémy totiž zcela určitě netvoří headliny světových zpravodajských agentur…

Fotogalerie: - Důvěra Babišově vládě

Guardian zmiňuje i protesty, které jednání o důvěře pro Babišovu vládu provázely a odehrávaly se hned vedle poslanecké sněmovny. Jednou z výrazných tváří oněch protestů byl ale i zkušený nestor české politiky Miroslav Kalousek, který toho už za sebou má rozhodně hodně. Není to ostatně tak dávno, co se hromadně demonstrovalo právě proti Kalouskovi. Nepoškozuje přítomnost Miroslava Kalouska autenticitu odporu proti Babišovi a jeho kabinetu?

Miroslava Kalouska nemusíte milovat, ale nemůžete mu upřít, že je téměř vždy ve svých vystoupeních velmi dobře připravený a dovede se ovládat. To jsou s jeho dobrou rétorikou a srozumitelností projevu silné zbraně. Pravým opakem je impulsivní a (skrytě) arogantní a cholerický Babiš. I když má svůj velmi dobrý tým, který ho připravuje, často se z této „lajny“ odkloní a ujede v improvizaci… Začne poodkrývat svou pravou emoční tvář. Prostě Kalousek na něj platí a on to ví. Ve sněmovně ale před ním neuteče. Vím, že Babiš několikrát odmítl setkání s Kalouskem v televizním studiu, protože věděl, že by to se ctí asi neustál a plusové politické body by z toho pro něj nebyly. Zcela určitě se Babišovi mezi demonstranty nechtělo, ale prostě musel. Myslím, že policejní prezident se kvůli té demonstraci ještě docela zapotí.

Nevypadalo to tak, že by přítomnost „provařeného“ Kalouska demonstrantům nějak vadila. Nechali ho na své akci vystoupit. Přímo před sněmovnou pak skandovali jeho jméno a zaznělo dokonce „Kalousek, děkujeme“.

Jak jsem říkal: Kalouska nemusíte milovat, ale v této situaci byl pro demonstranty velmi dobrou protiváhou Babiše. Kalousek přece není trestně stíhaný, nepřísahá teatrálně a falešně na svou rodinu, nemá miliardový majetek, nebyl nikdy podezřelý ze spolupráce s STB… Všechna obvinění a útoky Babiše proti Kalouskovi jsou pouze v ústní rovině a bez důkazu. Jen emoce a vztek. A to je pro vrcholného politika špatná vlastnost. Veřejnost to cítí, vidí… No a potom je jen krůček k tomu, že Kalouskovi zatleskají a jeho vypískají. Celé je to mediálně vděčné, je přece také okurková sezóna, ne? Škoda jen těch dvou plastových lahví. Ty přiletět neměly.

Fotogalerie: - Kalousek, Kalousek!

Andrej Babiš v pozdních hodinách jednání neudržel nervy na uzdě a velmi ostře se do Miroslava Kalouska pustil s tím, že není žádný estébák a natvrdo obvinil Kalouska z toho, že je pod vlivem alkoholu a že je „zloděj zlodějská“, přičemž jmenoval některé s ním spojované kauzy. Nakolik mohl Babiš před svými příznivci ztratit kvůli svému vystoupení tvář?

Babiš určitě svou tvář neztratí jen na základě tohoto minipříběhu z poslaneckých lavic. Klíčovým momentem tak bude stále jeho největší problém: tím je jeho trestní stíhání. To skutečně jeho aureolu protikorupčního politika a úspěšného podnikatele naprosto zásadně ohrožuje. Jeho největší slabinou je ale spíše on sám: Jak dlouho může tento tanec mezi vejci vydržet ve formě? Co jeho kondice a zdraví? Co jeho rodina, kterou vtáhnul de facto do politiky i problémů? Kdy se provalí nějaké jiné aféry členů ANO? Když si mapujete jeho veřejnou stopu, tak zjistíte, že dělá stále více chyb. Taťána Malá byla neudržitelná od první sekundy jejího problému a podívejte se, jak pomalu a liknavě Babiš reagoval. Také to bylo velmi špatně odkomunikováno a byla to pro něj ztráta politických bodů.

Kdo z obou pánů na onom střetnutí mohl vydělat více, kdo z něj vyšel s čistším štítem?

Nemyslím si, že v tomto slovním souboji měl navrch jen Miroslav Kalousek. Když se Babiš trošku emočně zklidní a mluví k věci (je jedno, jestli je to pravda, či nikoli), tak je velmi přesvědčivý. Jeho poznámky vůči Kalouskovi, že „jeho rodiny se dotýkat nebude…“ byly autentické a myslím, že mnoha lidem byl jeho výstup v roli „ochranáře rodiny“ sympatický.

V každém případě platí, co jsem už řekl: Jedině Kalousek je schopen svými precizně-faktickými poznámkami Babiše vychýlit z role, kterou Babiš hraje před veřejností a před voliči.

autor: Jonáš Kříž