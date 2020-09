Expremiér Paroubek: Vystrčil a další? Pro USA užiteční hlupáci z českého Senátu. Snaží se oddálit nevyhnutelné, spojení Tchaj-wanu s Čínou!

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Útoky pravice - zejména TOP 09 a ODS - na důchodce jsou opravdu nenávistné a neadekvátní. Těch 15 miliard korun, které by důchodci mohli dostat před Vánocemi, je částkou - když je vztáhnu ke schodku 500 miliard korun - v zásadě zanedbatelnou. Šetřit na třech milionech lidí je politická stupidita. Kdybych si měl představit, že by někdo z těchto tajtrlíků měl nahradit premiéra, tam mě jímá hrůza,“ děsí se bývalý premiér Jiří Paroubek. K návštěvě Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu říká: „Tady se našli užiteční hlupáci z českého Senátu, kteří za Američany chtějí vytahovat horké brambory z ohně.“

reklama

Ve svém doposud posledním textu zveřejněném na serveru Vaše věc se ptáte, zda máme nejhloupější pravici na světě. Jaká je odpověď? Píšete, že české pravostředové strany se pouští do podivných politických soubojů. Do jakých například?

Třeba útoky pravice - zejména TOP 09 a ODS - na důchodce jsou opravdu nenávistné a neadekvátní. Těch 15 miliard korun, které by důchodci mohli dostat před Vánocemi, je částkou - když je vztáhnu ke schodku 500 miliard korun - v zásadě zanedbatelnou. Šetřit na třech milionech lidí je politická stupidita.

Pokud to projde parlamentem, budu také příjemcem této částky. Dostal jsem ale násobně vyšší částky jako živnostník, a to nikomu nevadilo. Ještě to chtěli navyšovat, vládo ber kde ber. Jim to bylo jedno a v té době ještě nebyl schválený schodek 500 miliard korun. Je to politika dvojího metru, naprosto cynická ve vztahu k důchodcům. K této sociální a generační skupině lidí, kterou by si žádná pravostředová strana v západní Evropě nedovolila. Česká pravice je v této věci stupidní.

Důsledek toho je, že jsou stále ve skanzenu, kde se vzájemně hecují přes Milion chvilek, jaká je vláda nemorální, zejména premiér. Ale kdybych si měl představit - při všech výhradách k premiérovi - že by někdo z těchto tajtrlíků měl nahradit premiéra, tam mě jímá hrůza. Samozřejmě hnutí ANO volit nebudu, budu volit sociální demokracii, ale kdyby nebyla sociální demokracie, tak bych nakonec volil hnutí ANO, protože by mi nic jiného nezbylo. Mám hrůzu z toho, že takovýhle lidé by mohli převzít řízení státu.

Fotogalerie: - Symboly

Zmiňuje také ještě dle vás jednu chybu, a to je cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na Tchaj-wan, kterou označujete jako střelbu do kolena. Proč?

Anketa Je dobře, že Miloš Vystrčil jel na Tchaj-wan? Je to dobře 14% Není to dobře 86% hlasovalo: 13636 lidí Žádná země Západu, dokonce ani Spojené státy, nemají odvahu poslat vysokého ústavního činitele do čínské provincie, která podle mezinárodního práva není státem. Nejsou v OSN, tam na základě dohody mezi Mao Ce Tungem a Nixonem z roku 1972 vypadli. Spojené státy dnes nemají sílu - i kdyby chtěly - je tam dostat zpátky, protože rozvojový svět by to nepřipustil. Tady se našli užiteční hlupáci z českého Senátu, kteří za Američany chtějí vytahovat horké brambory z ohně. Chtějí vytvořit precedens, na jehož základě by ti ochotní začali na tento ostrov jezdit, aby je dostali z politické izolace, ve které ostrov je. A aby oddálili, co je nevyhnutelné - to znamená spojení s Čínou.

Je otázku času, kdy na Tchaj-wanu vyhraje volby strana Kuomintang, která má v programu spojení s Čínou. Takže to proběhne přirozenou cestou. A je jedno, jestli to bude za rok, pět let či dvacet.

Jen tak mimochodem se při zveřejněné komunikaci při jednáních dohadovali Američané s Mao Ce Tungem - protože ve hře bylo i to, že by Tchaj-wan opustili vojensky i politicky, k čemuž pak nedošlo - že by ho vydali Číně. Číňané na tom netrvali, protože Mao Ce Tung říkal - kdyby to trvalo sto let, je to jedno. Tchaj-wan je malý problém, velký problém je svět. Takže pro Číňany je to samozřejmě problém, protože kdo ze států by si přál, aby část jeho území, která sama sebe považuje za stát a státem není, aby se s ním snažil někdo udržovat mezinárodní vztahy. To je nemyslitelné. Že by třeba Portoriko ve Spojených státech řeklo, že teď bude státem a bude se podle toho chovat a vyhlásí nezávislost na Spojených státech. Chtěl bych vidět, jak by americká vláda reagovala. Toto je podobná situace.

Myslím si, že česká pravice nastoupila v tomto cestu trošku dobrodružnou a tím, jak nemají politická témata a jenom na vládu útočí, tak se snaží učinit z těch zahraničně politických témat vnitropolitická. Vláda i prezident dělají dobře, že si toho v zásadě nijak nevšímají. A kromě velkých řečí, které mají Číňané, si toho podle mě nebudou všímat ani oni.

Uvádíte, že Spojené státy si našly v českých senátorech skupinu, která bojuje za jejich zájmy... Otázka je, zda jsou to zájmy i České republiky?

Anketa Jak nahlížíte na Čínu? Jako na spojence 5% Jako na obchodního partnera 79% S nedůvěrou 10% Jako na nepřítele a cizí mocnost 6% hlasovalo: 9603 lidí Nemyslím si, že toto jsou zájmy České republiky. Třeba sousední Německo, pro které je Čína největším obchodním partnerem, tak by je to ani nenapadlo, aby si komplikovali vztahy s nimi. Prostřednictvím Německa, se kterým je spojena třetina našeho zahraničního obchodu, velká část našich subdodávek do německých firem jde dál v hotových výrobcích do Číny. Podíl Číny na našem zahraničním obchodu je tedy větší, než se podle oficiálních statistik zdá.

České pravici je úplně jedno, jaké jsou zájmy českých podniků, žvaní něco o svobodě a demokracii. Nevím, že by někdo tady ohrožoval svobodu a demokracii, třeba Čína že by se míchala do českých vnitropolitických poměrů. Pochopitelně samozřejmě hájí své zájmy. To dělá každá velmoc.

Myslíte, že mediální pozornost této cestě je adekvátní? Přijde mi, že je mnohem vyšší, než když byl třeba právě před rokem Andrej Babiš v USA, nebo před dvěma lety v září Miloš Zeman v Německu...

Jenom to ukazuje, jaké jsou pozice Američanů a určitých dalších zájmových skupin, které mají blízko k americkým zájmům, v českém mediálním světě. Když se dívám na Právo, nebo zejména na Hospodářské noviny a Aktuálně či Prima CNN News, tak to je jednostranná záležitost. Další média jsou zdrženlivější. Referují o tom, ale tak, aby si čtenáři mohli udělat svůj vlastní názor.

V nejnovějším předvolebních průzkumech je podle Medianu asi nejzajímavější posun ČSSD trochu nahoru k 9,5 procentům. Čím si ho vysvětlujete?

Nechci to přeceňovat. Počkal bych si na průzkumy typu STEMu a Kantaru, jestli potvrdí tento vzestup sociální demokracie. Pokud k němu opravdu dochází, tak si myslím, že strana přichází s některými tématy, které lidi mohou zajímat. Má umírněnou pozici, nedošlo k žádnému přehmatu, k žádnému skandálu jako za časů Sobotky. To je důležité. A přichází s novými náměty jako je třeba návrh zákona o financování komunální bytové výstavby. To je originální a útoky, které byly ze strany developerů a pisálků jako je Kovanda, pomohly tento návrh zviditelnit. V programové dílně sociální demokracie jsou připraveny další programové věci. Domnívám se, že pozice strany se posiluje vcelku přirozeně.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.